"En Oviedo te llamaban ‘maricón’ por vestir camisa de flores"

José Paredes Corzo (San Claudio, Oviedo, 1949) es un artista plástico que no ha parado de pensar por dónde seguir. Este pintor de mundos fantásticos, escultor y ceramista tuvo siempre la cabeza en este mundo porque se buscó un oficio que le garantizara la supervivencia y eligió ejercerlo como autónomo para organizar su tiempo y no tener jefes.

–Nací en San Claudio, en 1949. Soy hijo único, por suerte.

–¿En qué trabajaba su padre?

–Era delineante proyectista y trabajaba en Fuente Trubia, una fundición de los mismos dueños de la fábrica de loza.

–¿Y su madre?

–Era ama de casa. Había nacido en una casería de Las Mazas. Mi padre era de Trubia, cerca... Se iba caminando y había mucha relación por las fiestas.

–Sus primeros recuerdos.

–Ir a la escuela de San Claudio, separados mayores y pequeños, niños y niñas. Seríamos 120 críos. Teníamos dos maestros que eran muy buenas personas: Don Eloy y otro, no recuerdo su nombre, al que llamábamos "Pelinos". A media mañana nos daban un vaso de leche en polvo y un trozo de queso de vaca, de unos bidones.

–¿Qué tal vivían en casa?

–Bien: yo era hijo único, la casa era heredada por mi madre, había huerta y gallinas y mi padre ganaba un poco más que otros.

–¿Cómo era Pedro, su padre?

–Buena persona y querido porque hizo, gratis, la medición de todas las fincas de San Claudio, Trubia y El Escamplero. Como padre, no le gustaba que hiciera el gamberro, pero nunca me coartó lo que quería hacer. Tenía media mano para pintar y la recuperó al jubilarse. Hizo un cartel guapísimo de las fiestas de San Claudio con los cangilones de la tejera, en la que llegaron a trabajar 300 personas.

–¿Y su madre?

–Manuela, llamada Lola, buena gente, más bien me defendía.

–¿Eran religiosos?

–No. Mi madre decía "vete a la iglesia", pero ellos no iban. Mi padre sólo iba a funerales.

–¿Tenían alguna ideología?

–Ni se hablaba. Un hermano de mi abuela paterna era jefe de bomberos y voló en un polvorín. Quedó de él un bastón de junco que era una joya que todos los gitanos me querían comprar.

–¿Qué rapacín era usted?

–De los buenos de la escuela pero bastante revuelto y, como tenía cuerpo, no paraba y hacía de rabiar a otros, los asustaba.

–¿Hizo algún deporte?

–No, tenía mucha fuerza, era ágil, subía a los árboles, rodaba en bicicleta por caleyes, iba a nadar al río, andaba mucho... A los 9 años fui interno a Villaviciosa.

–¿Y eso?

–No había un autobús que llevara a un colegio de Oviedo. El que bajaba, al cruzar el paso a nivel de Las Mazas pegaba con el chasis en la vía del tren y mis padres temían que un día quedara allí atascado. Cuando empezaron, los autobuses eran pequeños e iban hasta arriba de gente que trabajaba o vendía en Oviedo. Por San Mateo, años después, ponían unos para 90 personas, atestados, que no podías moverte.

–¿A qué colegio fue?

–Al San Francisco. Nos llevó en un 4-4 un taxista amigo de mi padre. El patio tenía suelo de arena, empecé a hacer carreteras con los pies y me olvidé de ellos. "¡Oye, que tenemos que marchar!", me dijeron. Adiós, adiós.

–¿Le gustó el internado?

–Pasé de estar suelto en el pueblo a meterme en la normativa vigente, que nunca me gustó. Había mucha rectitud y misa todos los días, rosario, rezar después de comer y en cuaresma unas caminatas del copón hasta Lugás, bajar al Puntal y regresar. Una vez nos pusieron una sardina grande para cenar. En ejercicios espirituales no podías hablar. Llevábamos unas batas de tratante.

–¿Qué tal comían?

–No pasábamos hambre y llegaba algún paquete de casa, pero en mi familia éramos de comer bien y allí no había manera de pillar un pescado al horno ni los bizcochos de nata de la leche de vaca de mi tía de Pedruño. En mi familia no había gordos pero éramos de buen canil.

–¿Les trataban bien?

–Había buena gente pero algunos profesores trataban distinto a los internos porque éramos de fuera. Los domingos ponían películas de terror: "La mano que aprieta", "Doctor Mabuse". Donde dormíamos, un chico mayor que tenía epilepsia jugaba a meternos miedo y temíamos que le diera el ataque y nos estrangulara.

–¿Pegaban?

–Recuerdo al director, Baizán, corriendo detrás de "El Ruso", un alumno rubio, insultándose los dos... De película. Era un cura sobresaliente pero daba unes hosties que te dejaban bailando. Echevarría -que daba clases de comercio- gordo, colorado, engominado con brillantina, que fue alcalde de Villaviciosa, daba reglazos por meter ruido en el recreo, a veces de canto y otras veces con una regla de cuadradillo que tenía varilla de metal. Otros tiempos

–¿Qué le gustaba?

–Historia Sagrada, Geografía e Historia, Geometría. Las matemáticas no las pillaba bien y no tenía apoyo.

–¿Y el dibujo?

–Siempre. Hice carabelas, algún soldado con lanza... Cuando vine al colegio "Hispania" sí fui el dibujante de clase e intercambiaba un "Stuka" por cualquier cosa.

–¿Se presentó a concursos de dibujo?

–Por medio del maestro, me llevó la OJE [Organización Juvenil Española] a Luarca y a Perlora. Quedé tercero y viajé a Madrid en un microbús al mando de Calixto, que años más tarde fue director del Museo Barjola. Calixto me quería mandar para casa porque no tenía uniforme. Tenía 11 años y no lo entendía. Mi padre decía que no me iba a comprar un uniforme para dos días.

–¿Cuándo entró en el colegio "Hispania" de Oviedo?

–A los 11 años. Volví a vivir en familia, ponía la radio, oía música, iba a casa de mi abuelo a Las Mazas a ver las vacas. En el Hogar del Productor había televisor y veía películas y saltos de esquí.

–¿Y en el colegio?

–Como había más libertad, piraba algo. Con dos de San Claudio alquilamos bicicletas en Oviedo, fuimos a Los Catalanes hacia La Manjoya y bajamos hasta Las Caldas por la vía del tren. Estropeamos una bici, el manitas la arregló con un alambre, las devolvimos y salimos disparados.

–¿Qué alumno fue?

–De lo que me gustaba. No sabía lo que quería ser. En casa el plan era que estudiara. Repetí y entré en Artes y Oficios a los 14 años. A la vez acababa los restos de bachiller elemental en la Academia "Astur", en La Pasarela, porque te convalidaban tres cursos de los 5 de Artes y Oficios.

–¿Qué tal en la escuela?

–Bien. Dibujaba a carboncillo y hacía modelado. No quise ir a pintura porque yo copiaba a Van Gogh de algún libro que tenía mi padre y vi que arriba se hacían bodegones oscuros. El ambiente de la escuela era muy libre y con 16 años sabía lo que eran los Beatles, los Rolling, los Kinks. A principio de curso no se cabía y a final, sobraba espacio.

–¿Había gente interesante?

–Empezaba a conocer gente, Sierra o Legazpi, en "La Quintana". Eran algo mayores y como éramos más jipilollos nos reíamos un poco de ellos.

–¿"Jipilollo"?

–Hippy, el pelo un poco largo y patilla de hacha. Te llamaban "maricón" por la calle porque llevabas camisa de flores y pantalón de pata de elefante que le encargaba al sastre y me decía "¿te va a dejar tu padre llevar esto?".

–Profesores.

–De dibujo, Folgueras y Segura, muy bien y Rafael, un pintor un poco escondido porque había sido republicano. Era muy buen paisano y profesor.

–¿Qué escogió usted?

–Dibujante de Publicidad.

–¿En la Academia Astur?

–A gente algo hippy y a dos mayores -Fernando y Chiro- que eran maestros de futbolín y ya iban a bailar al Jardín. Empezamos a bajar al bar Cecchini, en la calle Uría. A Luis Cecchini lo metí yo en la escuela. Paraban los músicos de moda y había algún concierto. Salí con Jerónimo Granda alguna vez y otros; todos tomaban alcohol, menos yo que bebía leche. Nunca me interesó beber.

–¿Y la pintura?

–A partir de 1967 un grupo de amigos exponíamos sábados y domingos en la plaza del Paraguas y algo vendíamos.

–¿Qué estilo le interesaba?

–Entre impresionismo y expresionismo. Iba a "Tassili", a la Caja de Ahorros y a "Nogal" a ver exposiciones.