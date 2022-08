"Sentía una emoción increíble cuando cantaban los milicianos"

Sierense de nacimiento y langreano de corazón, Marino Díaz lleva más de 75 años dedicándole tiempo y esfuerzo de manera totalmente altruista a la música de plectro. Fundador de las dos agrupaciones musicales que han servido de base para la actual Orquesta Langreana de Plectro, que sigue dirigiendo, ha realizado unas trescientas adaptaciones, además de contar con otras trece obras originales. En esta primera entrega de sus «Memorias», Marino Díaz habla de cómo descubrió su pasión por la música y las diferentes formaciones por las que pasó.

Despertar musical. «Nací en Valdesoto (Siero) un 19 de noviembre de 1926 en el seno de una familia humilde, aunque a los cinco años nos trasladamos hasta el barrio langreano de Pando, donde estuve viviendo hasta que me casé con 30 años. Y allí descubrí mi pasión por la música. Mi padre siempre estaba canturreando sentidas canciones del folclore asturiano, y también las vecinas. Recuerdo que cuando iba por agua a la fuente siempre había una mujer cantando, o varias a la vez; cantaban los hombres por los caminos y por la carretera y, durante la guerra, los milicianos que iban o volvían del frente pasaban cantando, yo sentía una emoción increíble. Además, en el centro cultural de Pando tenían un aparato de radio con un altavoz emitiendo para el exterior, delante del edificio había una pequeña pradera y allí pasaba horas enteras escuchando coplas como ‘Mi jaca’, ‘Rocío’, ‘María de la O’, ‘¡Ay Maricruz!’ o los tangos de Gardel, música y canciones que me emocionaban y me siguen emocionando».

Primeros pasos. “Cuando iba a cumplir doce años, estando en el colegio de La Salle de La Felguera, tenía un compañero hijo de un músico de la Banda de Langreo que estaba escribiendo notas en un pentagrama. Aquellos signos me cautivaron, me llamó la atención sus formas y aprendí con él lo que eran las redondas, las blancas y las negras, estaba entusiasmado con tal descubrimiento. A los pocos días nos anunciaron que el director de la Banda de Langreo, el maestro Ángel Curto, daría clases gratuitas en el colegio. Fui de los primeros en apuntarme en una lista que llegó hasta las 91 personas. De aquella numerosa lista sólo quedamos cuatro».

Banda de música. “Más tarde ingresé en la Banda Municipal de Langreo, de la que fui componente durante ocho años. Nunca me olvidé de mi querido maestro Curto, a sus enseñanzas debo todo el bien que me proporcionó la música. Me enseñó a tocar el piano, en cuyo estudio progresaba con bastante facilidad, pero tenía que estudiar las lecciones en un armonio que había en el colegio, y aquello no resultaba, por lo que tuve que dejarlo”.

Ahora comparto la dirección con Sheila González, un valor que tenemos muy importante dentro de la orquesta

Rondalla Felguerina. “Cuando dejé la banda seguía mi inquietud por la música. Necesitaba seguir practicándola, así que compré una mandolina con el método correspondiente y, una vez que logré defenderme con el instrumento, adquirí una guitarra –también con el método– y me aventuré a formar un grupo, la Rondalla Felguerina. Fue en 1945, hablé con unos amigos y conseguimos un local donde comencé a enseñar a otros solfeo e instrumentos. Dos años después, ofreciendo un concierto, nos vino a ver el entonces director de Duro Felguera que nos dijo ‘por qué no se hace una agrupación de estas aquí en el colegio de La Salle’. Me pareció buena idea, nos dieron una cantidad tremenda para comprar instrumentos, entre doscientas y trescientas pesetas, y fundé la rondalla de La Salle».

Serenatas. «Dentro de la agrupación funcionaba un sexteto del que yo formaba parte, actuando en múltiples eventos, y también dábamos frecuentes serenatas con motivo de onomásticas o vísperas de bodas. Primero tuvimos un cantante llamado ‘El Machín langreano’ y después lo sustituyó Manuel Vivo, que era un fuera de serie. Normalmente las serenatas las dábamos en sábados o vísperas de fiesta, y siempre nos seguía numeroso público que salía de los bares. Una noche, víspera de San José, cantamos a la que era mi novia, Josefina, y después fuimos a despertar a Pepe Castaño. En plena actuación se asomó a la ventana para darnos las gracias, a la vez que se disculpaba por no bajar a saludarnos porque estaba acatarrado, pero tiró un billete de cien pesetas que vimos caer dando vueltas como cuando cae una hoja de árbol. Y digo que lo vimos porque el billete nunca llegó a nuestras manos, hubo algún aprovechado entre el público que se hizo con él».

Servicio militar. «Hice el servicio militar en Salamanca, donde había un andaluz que tocaba la guitarra y junto a él conseguí formar un quinteto que nos hizo pasar inolvidables horas de cuartel. Algo que no pasó desapercibido. Recuerdo que mi capitán me había concedido un permiso para disfrutar en casa todo el mes de diciembre. Pero cuál sería mi sorpresa, que el día 9 recibí un telegrama que ordenaba mi incorporación urgente. El telegrama estaba fechado el día 7, pero en aquella época los telegramas llegaban por correo a los pueblos, y como el día 8 había sido fiesta, lo recibí el 9. Cuando llegué al cuartel al día siguiente por la mañana, mi capitán se extrañó al verme llegar, pues no sabía la causa. Luego supe que el teniente coronel, jefe del Hogar del Soldado, quiso celebrar con algo de música la fiesta de nuestra patrona, La Inmaculada, y alguien le dio mi nombre informándole del quinteto que teníamos. Por aquel entonces no había permisos oficiales, y él, haciendo uso y abuso de su autoridad, fue el autor del maldito telegrama que al final no sirvió para nada».

Orquesta Langreana de Plectro. “Las dos rondallas, la felguerina y la de La Salle, acabaron fusionándose con el nombre de Rondalla Felguerina La Salle, pasando por diversas etapas para llegar a la que hoy se denomina Orquesta Langreana de Plectro. Tan solo suspendí mi labor en la dirección cuando tuve que hacer el servicio militar, al volver me incorporé de nuevo, unas veces dirigiendo y otras como mandolina primera. En aquella época pasaron por la orquesta cuatro directores, Canteli, Napoleón, Blanco y yo. Todos lo fueron dejando menos Blanco, que siguió una temporada muy larga con nosotros, hasta hace ocho o diez años. Ahora comparto la dirección con Sheila González, un valor que tenemos muy importante, así como la labor de Carlos García como presidente, que lleva más de veinte años con nosotros y es el alma de la agrupación”. Como es natural, el número de componentes a lo largo de todos estos años supera con creces el centenar, y los que recibieron clases de solfeo e instrumento tal vez se acerquen al millar. A estas alturas de la vida me saludan muchos que no conozco y se apresuran a recordarme que fueron mis alumnos, esto me llena de orgullo».

Valladolid. «En todos estos años nos ha pasado de todo, pero recuerdo una vez que teníamos que actuar en Valladolid. Cinco minutos antes del primer concierto, que íbamos a dar en un colegio de La Salle, nos dimos cuenta de que las partituras se habían quedado en Asturias, así que tuvimos que olvidarnos del programa y tocar ‘Clavelitos’ y cosas similares. Aquella noche nos la pasamos escribiendo partituras, fue una odisea, y llamamos por teléfono para que alguien fuera a recogernos las partituras para que nos las mandasen en el expreso de la noche que iba a Madrid. Al día siguiente fuimos a la estación y el jefe de la estación nos dijo que no le habían dejado nada para nosotros, y es que el interventor que las había recogido en Asturias las había dejado encima de un armario y no volvió a acordarse de ellas. Y allí aparecieron, pero tres meses después».

Director ocasional. «Hace unos años, durante las fiestas de San Mateo en Oviedo, la Banda Municipal de Oviedo estaba realizando un concierto en el parque San Francisco al que yo quería asistir. Había quedado con mi mujer, pero se había retrasado y le propuse que me adelantaba y la esperaría junto al kiosco del Bombé, donde se ofrecía el concierto. Estando en primera fila, el maestro Vigil me ofreció la batuta, así que subí y dirigí una pieza para la banda. En ese intervalo llegó mi mujer y, como no me vio, se marchó, aunque yo había cumplido mi palabra porque no podía estar más cerca del kiosco».

Compositor. “No sólo me dedico a dirigir, también ha realizado la adaptación de obras para la banda y he creado trece composiciones. La adaptación de obras es un trabajo complicado porque suelen venir o para piano o para orquesta grande. En el primer caso es difícil porque tienes que repartirlo entre los distintos instrumentos, mientras que para orquesta es más sencillo ya que la parte de bombardino y saxofones tenores se lo ponías a laudes, las trompetas e instrumentos de viento para mandolinas y bandurrias, y los bajos y trompas para guitarras, y casi siempre hay que cambiarlas de tono para que se puedan tocar, pero con la experiencia se acaba haciendo. En este tiempo he hecho casi 300 adaptaciones y en cuanto a mis propias obras, las considero a todas como hijas mías. Hay un pasodoble asturiano que dediqué al maestro Curto que titulé ‘Cantarinos’, pero también tengo una danza sentimental, unas sevillanas, que además se me da muy bien poner las letras, cuatro pasodobles asturianos, ‘Ilusión’, que habla del amor, y un vals que titulé ‘Con aire de vals’, que fue la última obra que hice”. Además, destacar que gran parte de ellas fueros escritas con estilográfica, ya que los bolígrafos no llegaron hasta la década de los 80».