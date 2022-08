“El bucle invisible” es el título del XXVIII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que la editorial Nobel publicará el próximo 12 de septiembre. Está firmado por Remedios Zafra, (Zuheros, Córdoba, 1973). Ensayista e investigadora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zafra es una de las pensadoras española más interesante y reconocidas en el estudio crítico de la cultura contemporánea, marcada por la digitalización. En este libro explora el impacto que está teniendo en la vida actual el uso de los algoritmo y la inteligencia artificial.

-¿Qué es ese bucle invisible del que habla en su ensayo?

-Como obra, “El bucle invisible” es ante todo un punto de entrada a la época que nos permite problematizar la cultura tecnológica contemporánea desde los nuevos usos y nuevos poderes que silenciosamente nos animan a repetir mundo y a repetirnos en él, pero conociéndolo descubrimos maneras en que nos permite desviarnos, ser críticos y ayudar a mejorarla.

En principio, el bucle invisible al que me refiero es aquel que atravesando silenciosamente nuestra vida, deseos y expectativas tiende a repetir de nosotros lo que la sociedad espera. Es por tanto un bucle que ha existido siempre en el contexto de lo simbólico y de la construcción subjetiva y de identidades, pero que, ahora, en una cultura digital donde la vida en las pantallas se ha normalizado, adquiere una potencia, alcance y lectura distintas.

Este libro comienza observando concretamente las formas en que se programan y operan esos bucles en el contexto tecnológico actual, buscando identificar y reflexionar sobre sesgos e inercias que tienden a anticipar y en gran medida a favorecer que las personas repitan lo que sus identidades colectivas vaticinan de ellas, reforzando lo que se espera de nosotros, atendiendo a identidades preconcebidas y a datos que tienden a reiterarlas y que nos encajan en determinados compartimentos que parecen “describir”, cuando realmente contribuyen a crear hábito y expectativa, condicionan y orientan.

En un mundo de datos masivos controlados mayormente por determinadas industrias digitales (¡qué gran poder!) cabe preguntarse si la estadística apoyada en los datos recopilados, y pasados, no ayuda solo a “describir” lo que ha sido, sino a anticipar lo más probable o lo que “puede ser”, creando una estructura que incite a ello. El ejemplo más sencillo e inocente es el uso comercial, pero su uso se extiende a toda la esfera público-privada online en la que nos relacionamos y generamos opinión.

-¿Es más peligroso por ser bucle (porque nos encarcela en el perfil que nos adjudica la máquina) o por ser invisible (bien porque no sabemos que hay algoritmos detrás o porque los algoritmos funcionan como una caja negra cuyas tripas desconocemos)?

-Es la combinación del bucle con su invisibilidad la que lo convierte en dañino. Una reflexión reveladora que ayuda a entender esta potencia vendría de la reflexión de la filósofa Simone Weil cuando advierte de lo negativos que llegan a ser los mecanismos u organizaciones que acrecientan la desigualdad frente a lo positivos de aquellos que alientan una mayor igualdad, elevando y no mermando, pero entre ellos precisa que el mayor riesgo se encuentra en las organizaciones que favorecen compartimentos “estancos”. Diría que esta idea es central en este libro, de forma que conocer y especular sobre las maneras en que la cultura-red contemporánea contribuye a favorecer compartimentos estancos y que por tanto la desigualdad siga repitiéndose en bucle, es algo que aquí moviliza.

La forma en que esto acontece es sin duda llamativa y tiene que ver con lo que indica en la pregunta. La invisibilidad, que parece una característica ajena a la época, es por el contrario un asunto aquí esencial, pues ahora que todo parece más visible que nunca y que a golpe de dedo logramos respuestas, imágenes e información capaz de sepultarnos, justamente los códigos que se usan para programar este mundo son más herméticos. En tanto las empresas que se han investido como gestoras de vida y mundo online tienen en ellos su mayor tesoro, ocurre que se dedican a “visibilizar mundo” pero se “invisibilizan como lente”, de manera que las órdenes e indicaciones en las que se basan suelen ser opacas para las personas que los usan de manera cotidiana. Personas que presuponen que estas herramientas son neutrales y que si todos las usamos “no deben ser negativas”. El asunto, o uno de ellos al menos, es que esa fuerza que gestiona estas tecnologías no es pública, democrática ni regida por normas consensuadas sino fuerza empresarial regida por la búsqueda de mayor capital, mayor beneficio.

De otro lado, las condiciones de acceso e interrelación con la máquina nos dibujan como personas solas frente a la pantalla. Quiero decir que ante ellas nos sentimos liberados para decir, buscar y hacer como si estuviéramos realmente a solas. Nos hemos habituado a preguntar a Google lo que no preguntamos a otro humano. Por ejemplo, las preguntas sobre cómo y dónde abortar son realizadas al buscador antes que a familiares o amigos.

-¿Hay que establecer nuevas legislaciones para obligar a abrir esas cajas negras y que su programación pueda ser inspeccionadas para erradicar o, al menos, mostrar los sesgos humanos del programador?

-Las nuevas legislaciones son imprescindibles en tanto los contextos y sujetos del discurso están cambiando y si bien las tecnológicas que hoy dominan este territorio se conciben como empresas, el alcance del mundo digital no es solo mercantil, comunicacional o lúdico, es claramente político y simbólico y contribuye a crear imaginario y poder. Las empresas que tienen grandísimo poder sobre nosotros no rinden cuentas allí donde sus plataformas y aplicaciones operan, pero tampoco se rigen por códigos éticos o principios en los que la ciudadanía o sus representantes puedan intervenir. Hay unas prerrogativas de globalización que benefician a estas tecnológicas y perjudican la regulación que proporcione garantías a los ciudadanos, que son algo más que usuarios o consumidores.

-¿Hasta qué punto estamos indefensos ante los algoritmos?

-Para responder a su pregunta creo que el análisis de la científica de datos Cathy O’Neil sobre el que me apoyo en parte del libro puede ser de ayuda. Ella identifica tres elementos que me parecen clave para valorar los riesgos y también las mejoras. Por una parte, la escala en tanto alcance de la acción de los algoritmos, por otro lado la capacidad de daño y perjuicio a muchos a costa de beneficiar a unos pocos y en tercer lugar, la opacidad por la que la programación es considerada patrimonio exclusivo de la empresa y corazón de su propiedad intelectual. El asunto por tanto es complejo, pero en tanto la escala a la que afecta o puede afectar es global pues, en gran medida se trata del “suelo estructural” en el que nos movemos cotidianamente entre pantallas, la legislación e intervención de los poderes públicos debiera ser básica. No se trata de aplicaciones que nos venden cosas, se trata de aplicaciones que crean y condicionan la imagen y vida pública de las personas.

-¿Los algoritmos condenan a las clases más desfavorecidas a una pobreza a perpetuidad? ¿Blindan a las clases adineradas?

-Pueden resultar bruscas esas afirmaciones, pero no a lo que apuntan. Ciertamente los algorimtos “pueden contribuir” a favorecer igualdad o por el contrario a que los bucles sigan alimentando los compartimentos estancos de la desigualdad. Tienen un gran y creciente poder y su invisibilidad junto a su “neutralidad presupuesta”, los convierten en una herramienta poderosa.

-¿Detienen el ascensor social?

-Es llamativo que siendo uno de los más habituales mensajes capitalistas “hazte a ti mismo” generando esa fantasía individualista y liberal de “sueño americano” del pobre que hace fortuna, lo que podemos advertir en sistemas cada vez más mediados tecnológicamente es como progresivamente las personas se ven atrapadas por lo que los algoritmos presuponen de ellas atendiendo a su dirección postal, su historial de prestamos, los lugares donde compra, su círculo de amigos, los colegios donde estudia, etc. Toda esta información y datos ayudan a crear perfiles y estadísticas que van facilitando (o no) determinados caminos. En este sentido, la tecnología puede ser una herramienta que favorezca el ascensor social, pero las dinámicas que hoy predominan y se favorecen, más regidas por el mercado que por crear contextos de igualdad y oportunidades, son altamente mejorables.

-¿La nueva tecnología ha potenciado la burocracia tradicional? ¿Lo digital ha acabado reforzando el “papeleo”?

La tecnología viene con nosotros y esto permite que el trabajo venga con nosotros. La tecnología digital favorece y a la par amplifica las tareas de autogestión. Tanto los trabajos formales como las labores de mantenimiento de la vida nos requieren cada vez más tareas de autogestión (bancos, energía, pagos, solicitudes, reclamaciones, permisos, averías, evaluaciones…). Las bases de datos son la base narrativa de las vidas contemporáneas. Y ocurre en muchos casos que, mediados por aplicaciones y bases de datos se presenta como flexibilidad, servicios que las empresas proyectan en los consumidores para ahorrar dinero mientras nos convertimos en suministradores y gestores de datos.

Esta posiblemente es una diferencia de los privilegiados, que hoy pueden ser “leídos por personas” y cuentan con asesores humanos que les facilitan este trabajo y gestiones, y quienes deben mediarlo ellos mismos mientras son “leídos por máquinas”.

-¿A qué ámbitos de nuestra vida está afectando más este proceso?

-En los testimonios que en mi trabajo de investigación he recopilado sobre las transformaciones de las formas de trabajo y relación con máquinas, la burocracia es un asunto recurrente. Hay quien incluso describe una nueva “violencia burocrática” muy presente cuando se trabaja en sectores públicos donde las energías se diluyen en los esfuerzos y exigencias de justificación y homogeneización de acuerdo a protocolos que facilitan la “operacionalización” tecnológica y mayor control del trabajo a costa de perder calidad y sentido de lo que hacemos, incentivando una desvinculación de los mismos.

-Relacionado con lo anterior. Cuando tenemos que hacer un trámite cada vez interaccionamos menos con personas. ¿Se puede hablar realmente con la máquina?

-Por muy sofisticada que sea (y llegue a ser) la inteligencia artificial, las aplicaciones cotidianas se orientan a resolver problemas presupuestos y anticipados y tienden a encasillar para dejarte avanzar. Si bien pueden ayudarnos de muchas y diferentes maneras, el problema deriva de la exclusión de todo aquello que no haya sido contemplado en la programación previa y lo que es más importante, de la exclusión de muchas personas que precisan una interlocución humana para explicarse y para comprender aquello de lo que se habla.

Hace poco un comercial me daba la clave para hackear a una inteligencia artificial de una compañía telefónica. Se trataba de contestar a las 3 primeras preguntas consecutivas de la aplicación con la respuesta: “hablar con un operador, hablar con un operador, hablar con un operador”. Con seguridad quien no lee habrá experimentado la ansiedad, y en ocasiones, el paroxismo, de verse atrapado entre llamadas y consultas respondidas por robots donde nos sentimos angustiados por lo que debiera ser algo sencillo (dar de baja un servicio, cambiar un titular, solicitar una ayuda, etc.). Un ejemplo muy concreto sería lo que está ocurriendo en los pueblos con personas mayores que no saben, no quieren o no pueden manejar los servicios online a los que han visto reducidos sus servicios bancarios. Pienso por ejemplo en mi padre y en cómo los dedos de un labriego no son para los que están diseñados los smartphones, pienso en su bloqueo y enfado cada vez que lo intenta. Y no se trata solo de una cuestión de “adaptación a los cambios”, se trata de una filosofía que da nuevas vueltas de tuerca a lo liberal, de la primacía de un sistema que parece denostar la importancia de la empatía y de la mediación humana, pero que sin embargo la empaqueta como “servicio añadido”, como plus para quienes pueden (o podrán) pagarla.

Quizá la idea que con más fuerza me movilizó para este libro era la intuición de cómo la mayoría somos cada vez más leídos por máquinas mientras algunos privilegiados tenían la suerte de contar (y poder pagar) asesores privados, humanos que les explican, empatizan y les ayudan.

-La primera década del siglo XXI podrían ser, digamos, la del solucionismo tecnológico: internet y sus derivados nos iban a traer un mundo mejor y la democracia perfecta. Ya en la segunda, empezó aflorar un pensamiento muy crítico con los efectos que estaba causando en el sistema político y económico, en las relaciones personales…. ¿Usted en qué lado está ahora mismo? ¿Ya se ha hecho ludita del todo?

-Ay, no. Puede que al hablar críticamente sobre estos asuntos a algunos le parezca una ludita, pero no es el caso. En este ensayo, y por algo los libros son mi medio de reflexión preferido, realizo un gran esfuerzo para huir de visiones duales que simplifiquen las cosas en posiciones dicotómicas y encontradas. De hecho, me considero gran defensora del uso emancipador de la tecnología, de cómo nos hace más libres al permitirnos hacer y ser sin estar presentes materialmente, de cómo puede amplificar nuestros sentidos a quienes (como es mi caso) tenemos algunos mermados y nos cuesta ver y oír. De hecho, mi relación con la tecnología no es solo reflexiva sino que también lo es afectiva y quizá porque la valoro tanto por lo que puede ayudarnos considero que debemos cuidarla, implementarla y mejorarla “colectivamente”.

Sobre la pregunta anterior, en este ensayo comienzo con una defensa de un discurso crítico con la actualidad tecnológica pero ni mucho menos contrario a la tecnología. Un discurso que no busca “tener la razón” sino pensar las razones, lograr comunicar o hacerlas reflexivas sin ocultar la posición desde la que habla y mira. Sin considerar que la crítica es rechazo, advirtiendo del riesgo de caer en la simplificación de reducir el pensamiento a un estar a favor, o estar en contra, como a menudo hacen las propias aplicaciones digitales cuando buscando cuantificar y ordenar favorecen posiciones maniqueas. De hecho, desde los noventa ha sido muy habitual que el debate tecnológico se forzara a encajar en una dialéctica de filias y fobias, que a mí me parece estériles. Yo procuro estar en todas las relaciones que me permitan la tecnología, (en, entre, dentro, detrás…) y creo que infiltrar diversidad en los lugares donde se idea y crea tecnología es positivo, pues ciertamente los perfiles de ideólogos, programadores y líderes tecnológicos son llamativamente parecidos, hombres, en este caso jóvenes, de determinados lugares del mundo y que comparten una visión de éxito ligada al capital.

-Para el capitalismo de vigilancia ya no somos clientes, somos suministradores de datos, intimidades vampirizables. ¿Hasta qué punto conocemos que se ha producido ese giro radical?

-Ese giro no se oculta. La red está plagada de noticias e información sobre ese capitalismo de vigilancia, pero la estrategia que aquí predomina no es la de “ocultación” sino la de “banalización”. Se le resta importancia porque al final todos terminan usando la tecnología de manera parecida y se piensa que “no será tan malo si todos lo hacen”. Esa frivolización es instrumentalizada por quienes rentabilizan datos y acumulan un gran poder sobre las personas. Cuando los poderes públicos intervienen, las empresas obligadas a informar pervierten el método y se proporciona a las personas pliegos infinitos de cláusulas que ningún humano podría leer y que debes “aceptar todo” para acceder al servicio, de forma que quedan salvaguardados legalmente y terminan además haciéndote cómplice de tu propia subordinación a un contrato perverso.

-¿Cómo protegerse de ese robo masivo de la intimidad y la atención?

Las formas de protegernos siempre empiezan por la conciencia, es decir por conocer como forma de poder pensar y decidir pero precisan de una acción comunitaria para cambiar estructuras, para infiltrar cambios dentro de esas estructuras, a menudo faltas de ética o de un trabajo más empático y sensible. No vale todo para ganar dinero. El capital no debe dominar a las personas.

-¿Hay que abordar una alfabetización digital, volver a explicar el mundo en los colegios?

-Una cuestión que me parece importante en este sentido, es que una formación que proteja a las personas no puede partir de crear victimas potenciales y educar “en el miedo”, penalizando a niños, jóvenes y vulnerables en su libertad presuponiendo la maldad de algunos. Creo que el esfuerzo educativo (me refiero no solo a educación formal sino vital y tranversal) parte de erradicar los modelos de dominación e intimidación educando en los cuidados y terminando con viejos clichés de hombría.

-De todos los efectos que está causando la digitalización, ¿a usted cuál es el que más le preocupa?

-Disfrazar de elección lo que la mayoría de personas viven como obligación, como inercia que les empuja a hacer lo que hace la mayoría y a engancharse a la tecnología. Descubrir que los mecanismos de los que se valen redes y aplicaciones son similares a los que se usan para crear hábitos adictivos vulnerabiliza a las personas. Es curioso cómo algunos padres han considerado que sus hijos estaban seguros porque no estaban en la calle sino en su cuarto jugando. Pero la calle y los enganches que hacen a las personas menos libres están hoy también en el cuarto propio conectado. En este sentido, llama la atención que muchos de los gurús de Silicon Valley lleven a sus hijos a escuelas donde la tecnología está prohibida y se incentiva el trabajo creativo, plástico, colaborativo y experimental también desde la materialidad.

-Ninguno de esos temas que usted aborda, pese a su enorme impacto social, los he escuchado a los dirigentes políticos españoles o aparecen como una preocupación social. ¿Cree que es así?

-La ciudadanía sigue sin apreciarlo como un problema social porque la vida en las pantallas opera justo como “gran evasión”, como respuesta a una vida saturada o precaria. De hecho una de las grandes bazas de la tecnología es que es la respuesta más rápida y eficaz ante la incertidumbre y malestar que genera la retransmisión de malas noticias (guerra, cambio climático, crisis energética,…). Ante un futuro que asusta y que curiosamente nos llega también desde las pantallas, la cultura digital nos proporciona esa evasión “a golpe de dedo”. Un clic y ya estamos en tiktok viendo vídeos cómicos, o en twitter poniendo likes o en redes afectivas viendo fotos de las vacaciones de amigos.

Es difícil distanciarse para favorecer un extrañamiento del poder que adquiere la tecnología en nuestra gestión del tiempo y en el control y orientación de nuestras vidas. Esos tiempos de extrañamiento son en gran medida lo que está más en crisis. No se favorecen pues prima la celeridad del aquí y ahora, la respuesta rápida que tapa lo que perturba, especialmente cuando se huye de eso que perturba por miedo a ese pensamiento propio y crítico que esquivamos porque en algo duele y molesta.

En la política estos asuntos están presentes, pero de manera más transversal. Pienso que en gran medida porque su denuncia implicaría valerse de los mismos medios y herramientas que se están criticando. Pero también porque la política está expuesta a estos ritmos que priman la urgencia del apagar fuegos o atender lo que socialmente es percibido como males mayores. Creo que una responsabilidad del pensamiento y la filosofía es ayudar a desvelar estos mecanismos de opresión simbólica que se normalizan y se nos hacen desapercibidos.

-¿El homo digitalis será una nueva especie? ¿En qué se diferenciará de lo que ahora somos?

-El humano está cambiando constantemente y sin duda la cultura digital también contribuye a crear esas inflexiones que nos van transformando irreversiblemente como especie. Son muchos los puntos de acceso a los cambios en ciernes y a los que ya se están produciendo, pero, en mi trabajo me he detenido especialmente en los que tienen que ver con cómo Internet erosiona esferas hasta hace poco delimitadas (pública y privada, producción, consumo y circulación, presentación y representación del sujeto o creación de colectividad). De ellas se deducen cambios en procesos cognitivos como la memorización y la curiosidad hoy asaltadas por aplicaciones que contesta a todo a golpe de dedo; cambios en la forma de presentarnos a los otros a través de interfaces y metaversos por venir, primacía de sistemas de valor que priman lo cuantificable y favorecen el ruido, y en esta misma línea nuevas maneras de articulación colectiva como multitud de individuos habitualmente solos pero conectados. En este sentido la cuestión de como se están transformando los vínculos comunitarios me parece un asunto clave, especialmente teniendo en cuenta que quienes crean la estructura (que condiciona y promueve determinadas formas de vida y no otras) son mercado y poder económico, es decir oligopolios que concentran gran poder y que sortean el control político y ciudadano. Es como si viviéramos en un espejismo de espacio público que realmente es terreno expuesto a la ideología y decisiones de un pequeño grupo de ideólogos y empresarios.

-¿Existen los nativos digitales o lo que existe son jóvenes que nacieron con un dispositivo entre las manos pero no saben qué hay detrás?

-Las palabras nos ayudan a definir nuevas realidades y pueden ser útiles para pensar cambios que sientan claros puntos de inflexión como humanos. La naturalización de los dispositivos tecnológicos como apéndices de nuestro cuerpo, su cotidianidad en la vida desde pequeños nos habla de una manera distinta de acceder al mundo, al conocimiento y a los otros. Y, los humanos no pueden ser solo eso, seres enganchados a una pantalla. El desarrollo y la educación requiere de una materialidad y socialización donde la centralidad no puede ser la pantalla. A tu preguntaría diría que no se trata de una disyuntiva “esto o lo otro” sino de una copulativa, “esto y lo otro”. Los que llamamos nativos digitales han tenido y tienen más difícil el acceso a una vida sin tecnología pues esta se les hace primero normal y después imprescindible en sus días. Pero lo inquietante (y fascinante) de ese mundo digital es que se presenta inmersivo y saturado de imagen y estímulo pero no evidencia los estratos que lo sostienen. Así como hay tecnologías que permiten ver su aparataje y mecánica, el minimalismo del hardware contemporáneo y el hermetismo del software tapan su funcionamiento y dificulta la curiosidad y las preguntas sobre su funcionamiento. Parecen más fruto de la magia que de una ciencia pedagógica. Su sofisticación se condensa en sistemas tan complejos, miniaturizados e invisibles que difícilmente vemos el agujero de la persiana que nos permite moverla, mirar detrás, hacernos preguntas.