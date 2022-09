Las prioridades de Asturias, según los expertos: mejores comunicaciones, buenas inversiones y menos burocracia

La mejora de las comunicaciones, especialmente la culminación del AVE a Asturias y un nuevo impulso a la conectividad aérea; una profunda reforma de la administración pública para eliminar la burocracia y transformarla en un instrumento ágil de ayuda a la ciudadanía; y convertir los fondos europeos en estrategias para el futuro de la región. Son algunas de las cuestiones fundamentales para Asturias que, en opinión de expertos de diferentes campos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, deberían salir a relucir necesariamente en el debate de orientación política que se celebrará esta semana en la Junta General del Principado. El declive demográfico, la atonía económica y la creciente concentración territorial de la actividad son aspectos sobre los que deben incidir las políticas públicas, según los consultados. Todos coinciden en la necesidad de unidad, de consenso, de orillar las legítimas diferencias ideológicas para empujar, "todos a una", hacia el futuro de Asturias. Y de "dar la batalla" en Madrid y en Bruselas para conseguir apoyo y ayuda.

HOLM-DETLEV KÖHLER, CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Principado y Ayuntamiento deben coordinarse

"Hay muchas cosas necesarias para cambiar el rumbo de Asturias más allá de las urgencias a corto plazo como los problemas de energía y de las industrias electrointensivas. Lo más importante para mí sería convertir los fondos disponibles, sobre todo europeos, en inversiones estrategias para el futuro de la región. Esto requería tres iniciativas políticas:

1. Una reforma profunda de la administración pública convertirla en un instrumento ágil para la implementación de políticas públicas y la gestión eficaz de recursos públicos. Esto sería, sin embargo, la tarea más complicada por encontrar con las resistencias de un pesado aparato poderoso, sus sindicatos y una cultura de inmovilismo muy asentada.

2. Una eficaz coordinación de las distintas administraciones, particularmente del Principado y los ayuntamientos más importantes, para generar sinergias y masa crítica para el desarrollo de proyectos con impacto sobre una mayor integración y mayor dinamismo de toda la región. Esto ya se debatió muchas veces, particularmente con la idea del área metropolitana y de la ciudad astur, pero siempre se perdió entre localismos y falta de liderazgo.

3. Una estrategia ambiciosa de una reindustrialización verde para los sectores clave de la región como siderurgia, metalmecánica, alimentaria, naval, incluyendo la búsqueda de inversores para fábricas como Alcoa o Vesuvius. Esta estrategia implicaría la digitalización de las PYMES que operan en estos sectores. Una estrategia de este tipo requiere una estrecha cooperación entre la administración, entidades financieras y las principales empresas de estos sectores y una posición fuerte frente al Gobierno central para movilizar la cofinanciación de los enormes recursos necesarios para esta estrategia".

"De todas formas, mis experiencias con las fuerzas políticas y sociales de Asturias me dejan con un alto grado de escepticismo acerca de la capacidad, fuerza y voluntad política para lleva a cabo cualquiera de estas tres iniciativas políticas".

MARÍA CALVO, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE).

El gobierno debe dar la batalla en Madrid y en Burselas

"No es tiempo de ideologías ni de discusiones estériles. La política asturiana debe buscar consensos y tejer complicidades con vistas a los retos a los que se enfrenta la región, cada vez más numerosos y complejos. Las competencias autonómicas son limitadas en materia energética o de infraestructuras, pero no debe descuidarse la defensa de nuestra industria ni abandonarse la persecución de los grandes objetivos en materia de conexión ferroviaria. El Gobierno de Asturias tiene que dar la batalla en Madrid y en Bruselas para salvaguardar la actividad económica y permitir su desarrollo. Pero también hay mucho que se puede hacer desde aquí".

"Desde FADE reiteramos que la solución a buena parte de los problemas de Asturias pasa por convertir el Principado en un terreno amigable para las empresas, para su implantación y su desarrollo. Y, en ese sentido, la política regional tiene deberes por hacer y posibilidades para llevarlos a cabo. Es muy probable que 2023 sea el año en el que Asturias caiga del millón de habitantes y, para fijar población, es fundamental crear empleo. La actividad económica nos hará más resistentes a las crisis, menos dependientes de territorios más prósperos y ayudará a revertir la crisis demográfica. Hay que dar pasos adelante, porque mejor tarde que nunca".

"Debe haber consenso para impulsar la formación. Esta región necesita talento y el sistema tiene que ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para desarrollarlo. El Gobierno del Principado debe darle un último impulso a la Formación Profesional Dual que tanto tiempo llevan demandando los empresarios asturianos".

"Para que las empresas florezcan, funcionen y crezcan tienen que darse las condiciones. Es necesario contar con una Asturias conectada, tanto en materia de infraestructuras como en el plano digital. Avanzar en la digitalización de la región debería estar marcado en rojo en la agenda política para este año. Es un asunto en el que se avanza despacio, cuando el mundo se mueve muy rápido".

"La competitividad de la región es algo que debería aunar voluntades a izquierda y derecha del arco parlamentario. Asturias puede convertir su administración en una herramienta diferencial respecto del resto de España. Somos una de las regiones con mayor peso del empleo público y, desde FADE, queremos que también sea una de las más ágiles. Otro de los retos para los que debe alcanzarse un consenso es en la simplificación burocrática. El Gobierno no debería abandonar su voluntad inicial y terminar de rematar un proyecto que facilitará la llegada de multinacionales a nuestro territorio, pero también la actividad de autónomos y pequeñas empresas".

JOSÉ RAMÓN CHAVES, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Romper la brecha digital en la prestación de servicios

"1. Romper la brecha digital en la prestación de servicios públicos y atención administrativa. Tras la coartada brindada por la pandemia, en todas las administraciones públicas se ha disparado la administración electrónica, la cita previa y la burocracia. El problema es que nos dejan frecuentemente sumidos en la perplejidad, indefensión y cabreo permanente. Se hace precisa una regulación administrativa asturiana auténticamente ágil, sin silencios y de atención personalizada. El ciudadano merece que sus quejas sean atendidas por un funcionario con rostro y no por una fría automatización".

"2. Promover conciencias y actitudes emprendedoras, creativas y no subsidiadas. El tremendo potencial de los asturianos, de nuestros paisanos, de la Universidad de Oviedo, merecen estímulos reales. No puede la comunidad asturiana vivir instalada en la pasividad o pendiente de ayudas. Asturias tiene sobrados y valiosos medios (recursos humanos, naturales e intelectuales), pero no obtiene los resultados deseables de calidad de vida ni avizora un futuro tranquilizador, ante el actual mundo competitivo e incierto. Tocará sacrificio para todos los asturianos, pero no hay rosas sin espinas".

"3. Las vías de comunicación en Asturias tienen que mejorarse. Con el exterior, para impulsar la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias, y en el interior, promoviendo mayores carriles en las autovías y más integrados en mallas rápidas, con densas redes de servicios públicos de transporte, cómo sería propio de un área metropolitana. Se empiezan cosas, pero las generaciones pasan, como los sueños, y no acaban de llegar las realidades. Es imprescindible motorizar la realización de obras públicas y la contratación pública, sacándolas de una burocracia kafkiana. No es hora de programas grandiosos, ni anuncios para la galería electoral, sino de realidades".

ROSA MARÍA SAINZ, PROFESORA DE BIOLOGÍA CELULAR, DIRECTORA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ONCOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IUOA)

Que traten a la Universidad como una empresa que crea riqueza tremenda

"Se me ocurren antes las cosas de las que no me gustaría que se hablase en el próximo debate de orientación política, lo cual no deja de ser preocupante. No me gustaría que hablásemos en Asturias de los problemas de política nacional, no me gustaría que se tratasen asuntos del ámbito exclusivamente político, como quién se presenta a unas elecciones municipales por un grupo político, ni me gustaría asistir a un juego de pin-pon, del clásico “y tu más”, que ya llevamos demasiado tiempo asistiendo. En resumen, me gustaría que se hablase de problemas concretos que nos importan y afectan a los asturianos. Supongo que a cada asturiano le gustaría que se hablase de lo suyo, el famoso ‘que hay de lo mío’, y en mi caso, lo mío es la Universidad de Oviedo y la investigación científica".

"Como profesora de la Universidad estoy muy preocupada por el coste de la factura de la energía. Como ya ha explicado el Rector, la institución pagará casi cuatro veces más que en años anteriores. La actividad de la Universidad no es fácil de parar. No se trata solo de las clases, quizá la mayor parte de la ciudadanía no lo sabe, pero dentro de las paredes de la Universidad disponemos de equipamiento y recursos de alta gama que no se pueden apagar. Su apagado y encendido supondrían pérdidas de dinero extraordinarias en costosas reparaciones. No solo tenemos recursos que empleamos dentro de la institución, sino también damos apoyo tecnológico a muchas empresas regionales y nacionales".

"No deseo que se hable de la triste guerra de Ucrania en abstracto, ni de si ponemos o quitamos luces y corbatas, necesitamos una reflexión y un acuerdo concreto para apoyar a la institución económicamente. No olvidemos que la Universidad es una empresa más, pero una empresa que crea una riqueza tremenda, a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo, en la formación y la generación de conocimiento, e innovación".

"El cortoplacismo propio de la política es, en este caso, un gran inconveniente cuando se habla de innovación científico-técnica. Además de esto, me gustaría que se hablase en concreto de quién va a asumir el coste de la interrupción de los contratos de investigación. En investigación, en España, y digo en España porque no todos los países tienen la misma estructura, los proyectos o planes de investigación duran tres o como máximo cuatro años. La implementación de la Ley Laboral con la contratación indefinida es, en sí mismo, una medida extraordinaria y muy beneficiosa en sectores que abusan de los contratos temporales".

"En nuestro caso, la temporalidad viene marcada por la duración de nuestros proyectos de investigación. Si un proyecto de investigación dura tres años, no se puede contratar más allá de esos tres años. ¿Qué implica la interrupción del contrato?, unos costes a descontar de no sabemos muy bien dónde. ¿Asumirá el Principado estos costes?, ¿Los tendrá que asumir la Universidad en estos momentos? ¿O serán descontados de nuestros ya minúsculos proyectos de investigación?".

"Mis propuestas son concretas. Si me preguntan si me gustaría hablar del futuro de la región, de poner a la Universidad en el centro del paisaje empresarial, de que mis estudiantes, cuando acaban el grado no se vayan a Madrid o a Barcelona a hacer su máster porque aquí no tienen futuro, de disminuir la carga burocrática en el sector público, de mejorar ayudas y apoyo a aquellos que no pueden acceder a la enseñanza superior, de mejorar la enseñanza pública en su conjunto o de hacer de Asturias un retorno atractivo para todo el talento que tenemos emigrado, por supuesto, todo esto también me interesa. Sin embargo, creo que ese es un debate eterno de cosas inalcanzables en este momento y los dos problemas que planteo son inmediatos, están ahí y se deben discutir".

"Espero que nuestros políticos estén a la altura, negocien y no se den bofetadas gratuitas para quedar bien con un propósito electoralista. Los asturianos somos un electorado exigente que sabemos valorar las cosas bien hechas, y que penalizamos las palabras vacías".

BEGOÑA FERNÁNDEZ-COSTALES, EMPRESARIA, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE ASTURIAS.

Reactivar los vuelos para el turismo y las empresas

"Los pilares de nuestra recuperación económica y hablando en el caso concreto de nuestra región, estarán en nuestras exportaciones, el turismo sostenible y de calidad y una industria a la vanguardia de las últimas tecnologías con una sostenibilidad realista, que no lastre nuestra competitividad".

"Este debate de orientación política tiene que servir, hoy, más que nunca, para que Gobierno del Principado, instituciones, agentes sociales, partidos políticos y sociedad civil, estén unidos, para empujar todos a una, hacia el futuro de nuestra región".

"Las comunicaciones son fundamentales, más aún en los tiempos que corren. Debemos reactivar nuestras conexiones aéreas para el sector turístico y empresarial. Este otoño podemos anunciar con alegría, que contamos con nuevas rutas, si bien éstas están más enfocadas al sector turístico. Para cubrir la demanda empresarial, en vuelos internacionales, es importante estar conectados a un hub (aeropuertos principales), como es el caso de Charles de Gaulle en Paris o Heathrow en Londres, que permitan viajar directamente desde nuestra región y conecten al resto del mundo. Reactivar la conexión marítima con Francia, la ansiada llegada del AVE y un coste terrestre moderado que nos permita salir de Asturias a precios equiparables a los que pagan otras comunidades autónomas. Estas conexiones no solo harán más fuerte la industria del turismo en Asturias, si no que hará más competitivas a las empresas y atraerá con mayor facilidad inversiones. Por otro lado, la digitalización es indispensable y debe ir unida a estas comunicaciones, creando una Asturias más fuerte y competitiva".

"La formación de nuestros jóvenes, acorde a las necesidades de nuestras empresas, ofreciéndole a éstas un programa de incentivos a la contratación, con criterios de eficacia y eficiencia, que adapte las condiciones de elegibilidad a las características de los segmentos con más empleabilidad, teniendo siempre en cuenta el modelo productivo actual de nuestra región. Conseguiremos, no sólo jóvenes mucho mejor formados, sino que además evitaremos que deban abandonar Asturias, en aras de un futuro mejor, creando riqueza en la región, consiguiendo además frenar la caída de población que sufrimos, aumentando población con nuevos nacimientos".

"Asturias es una región muy importante en el conjunto de nuestra nación, y como tal, debemos tener el peso que merecemos en la capital, imprescindible cuando hablamos de economías periféricas como las regiones del noroeste de España. Es indispensable que el corredor ferroviario se ponga en marcha en el Noroeste".

SALVADOR ORDÓÑEZ, CATEDRÁTICO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Consensos para ser tenidos en cuenta a nivel nacional

"Posicionamiento global de Asturias. En estas últimas décadas, Asturias ha perdido peso demográfico y económico, esto hace que su capacidad de influencia a nivel nacional sea muy limitada. Si queremos ser tenidos en cuenta a nivel nacional, se deben buscar amplios consensos, orillando las legítimas diferencias ideológicas, y se deben potenciar las sinergias con regiones vecinas con problemática similar. Debilidades históricas de nuestra región que lastran su desarrollo futuro, tales como las malas comunicaciones, sólo se podrán superar de esta manera".

"Modelo económico e industrial para el siglo XXI. La reconversión industrial de los años ochenta dejó a Asturias en una posición comprometida. La actual situación económica a nivel mundial puede dar ciertas oportunidades a Asturias, que aún conserva una estructura industrial robusta y unos recursos naturales interesantes que deben ser puestos en valor. Las políticas cambiantes en función de intereses locales o cortoplacistas pueden evitar que Asturias saque ventaja de estas potencialidades. Se debe identificar el encaje de Asturias en el nuevo sistema energético mundial, así como fijar qué sectores productivos tienen potencial de futuro. A partir de esto, se deben desarrollar políticas de promoción de estos sectores y actividades en escalas temporales que van más allá de una legislatura".

"Dar forma al sistema de conocimiento, investigación en innovación. Desarrollar una estrategia integral en esta materia, tanto en los objetivos primordiales como en los mecanismos de promoción y control. La I+D+i precisa de un esfuerzo planificado y sostenido en el tiempo (regularidad en las convocatorias, marcos temporales claros), más que de inyecciones puntuales e impredecibles de liquidez en el sistema. Se debe intentar generar un sistema robusto, competitivo y con masa crítica; buscando un sistema educativo y universitario de calidad, aunque esto suponga que una parte importante de los egresados de este sistema tengan que realizar su actividad profesional fuera de la región. Como el caso anterior, estas estrategias requieren de un amplio consenso en fijar estrategias a medio-largo plazo, considerando tanto las necesidades regionales como las potencialidades de la región en esta materia".