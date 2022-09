"En Sama nos decían ‘no vayáis a La Felguera’; ibas y era igual"

–Nací en Sama de Langreo en 1948. En la pequeña burguesía.

Mi padre, Luis Álvarez, era médico ginecólogo y mi madre, Sagrario, era ama de casa, hija de Manolo el Truzu, Manuel Fernández, persona importante en Sama, porque fue el primero que abrió una confitería en Llangreu. Tengo un hermano, Víctor, un poco más pequeño que yo.

–¿Cómo era su padre?

–Muy activo, inteligente porque siempre estaba preparado para comprender asuntos conceptuales y un poco nervioso en su carácter de fondo.

–¿Y con usted?

–Normal, excepto cuando hice alguna picia seria.

–¿Por ejemplo?

–Cuando se enteró de que, por jugar, se me hizo tarde para ir a ayudar a misa y luego fui al cine a ver "La familia Trapp" me castigó.

–¿Cómo era su madre?

–Había estudiado en las madres dominicas de Sama, donde yo fui a la clase de niños. Le dediqué un libro diciendo que quería seguir las enseñanzas de su filosofía práctica y vital. Tenía un espíritu libre y autónomo frente a las convenciones inevitables de la época pero discreto, modesto paciente...

–¿Eran padres cercanos?

–Sí. Yo era un rapacín activo y reflexivo, acompañando las costumbres del grupo, de la pandilla.

–Recuerdos de Sama.

–(Cierra los ojos) Si uno va al colegio está al lado del parque, donde podías ver burros paciendo y unas mujeres dando con unos palos a los colchones. Están la iglesia, que es como una catedral, y la plaza del ayuntamiento, igual, donde se juega a piocampo... Pasas el río por un puente de hierro y subes a la quintana de unos familiares y ya no es la ciudad, es el mundo rural con hórreo, casona y llimiagos enormes. Tomaba la leche casi recién catada con mi primo...

–¿Se notaba alguna ideología en su casa?

–Una posición religiosa muy moderada y una especie de regionalismo conservador con fuerte sentimiento de necesaria convivencia entre clases sociales, ideas y grupos, dentro de lo que es Sama.

–¿Habían ganado la guerra?

–Sí. Mi padre estudió medicina en Salamanca con Unamuno de rector, vino de vacaciones en el verano de 1936 y él y otros amigos se pasaron al otro bando a través de Santander, por Tinamayor. Sabino Fernández Campo, del que fui muy amigo, me dijo, en su humorismo de Latores, que en los primeros meses eso fue muy fluido. Acabó de alférez provisional y siguió su carrera médica.

Mi abuela Etelvina hablaba en asturiano, en la calle se oía amestao, en mi casa, castellano

–¿Y por parte de madre?

–Claro. Manuel Fernández quería huir de la influencia de Belarmino Tomás y de Ramón González Peña, a los que conocía. En 1934 tenía un coche granate que los revolucionarios requisaron y a los 18 días los chavales que se lo devolvieron le dijeron: "mire, ni un rayón" Era de la CEDA. Fue alcalde unos meses al acabar la guerra pero no era falangista.

–¿Qué tal estudió usted?

–Bien. Era algo maniático. No me parecía correcto que en algunos actos con falangistas la madre superiora cantaban sus himnos vestida de monja. Para bien, en ese colegio hacían teatro asturiano con llar, güela, neñu... Me impactaba. En la calle, dos amigos, Chano y su hermano hablaban asturiano.

–¿Y en su casa?

–Castellano. Las chicas de la confitería venían de pueblos y hablaban amestao. Mi abuela Etelvina, que jugaba a la brisca con mi tía, en invierno con braseru y en verano al lado del mostrador de los helados, sólo hablaba asturiano.

–¿Dónde estudió?

– Yo era monaguillo de Don Dimas Camporro, párroco de Sama que acabó en San Isidoro de Oviedo en los años 70, y le había prometido ir a la Escolanía de Covadonga. Don Alfredo de la Roza probó mi voz de tiple en Oviedo pero en Sama los dominicos estaban buscando gente para el colegio de la Virgen del Camino, el más moderno, donde entré a los 10 años

–¿Para ser cura?

–Era colegio apostólico, adjunto al santuario. Mi intención, no muy intensa, exploratoria pero seria, era ser cura. Me atraía no tener que ir a un colegio de Oviedo porque veía más conceptual una enseñanza de síntesis entre lo científico laico y lo teológico.

–¿Qué tal le fue?

–Bien. El curso, 1959-60, el invierno fue duro porque no funcionaba todavía la calefacción y tuve sabañones. No eché especialmente de menos la casa. Comía bien pero me parecía imposible que hubiera garbanzos de segundo plato, intentaba colocárselos a los de al lado y a veces me abortaban la operación.

–¿Le gustó la enseñanza?

–Alguno de los frailes, sobre todo el padre Iparraguirre, fue un acompañante intelectual. Daba Literatura e Historia y se dedicaba al teatro. Hice mucho teatro y fui de la escolanía de la Virgen del Camino que grabó la Misa de Aragüés y difundió la misa en castellano.

–¿Tuvo crisis de fe?

–La misma que ahora, ninguna, por acceder a un determinado modo de observar la religión y la filosofía, que son primas: diferentes, pero cercanas.

–¿Por qué no fue cura?

–Me echaron a los 21 años.

–¿Por qué?

–Hice el noviciado en Caleruega (Burgos), frente a la torre de los Guzmanes, donde había nacido Santo Domingo de Guzmán. En aquel año estuvo con nosotros el torero "Mondeño".

–Juan García Jiménez.

–No duró nada y armó mucho lío erótico-sentimental. Venía en unos "Mercedes" impresionantes y en una navidad vino su gente, unos chavales con cajas enormes de uvas de tamaño cósmico. Luego fui a Caldas de Besaya (Cantabria) y allí se decidió que fuera para casa durante un periodo.

–¿Por qué razones?

–Las comunes a la adolescencia. En el colegio estaba muy valorado y no soporté el contraste al llegar al noviciado y sufrir las acciones de humillación. Fue un intento fallido.

–¿Por qué humillación?

–Como un modo de educación religiosa. Los dominicos son una orden notable, pero tiene costumbres monásticas clásicas. Una de ellas es la de someter a lo novicios a que otro le vigile y luego le acuse públicamente de lo que ha hecho mal, de lo que no hacía, de si era soberbio, ante lo que no tienes defensa. Soy muy amigo del que me acusaba. Esto lo veía con diversión, pero no seguía las normas de convivencia como ellos querían y, quiero pensar, porque veían en mí inclinaciones por las que no iba a ser fácil dominarme.

–¿Cómo llevó la expulsión?

–Ligera. Vivíamos en Oviedo. Mi padre comprendió que había aprendido lo que debía y mi madre siempre había dejado la puerta abierta a que saliera. El padre Iparraguirre me explicó las convalidaciones posibles para la universidad.

–¿Qué le pareció Oviedo?

–Llegar a la capital. En Sama nos decían "no vayáis a La Felguera" pero íbamos igual y te das cuenta de que pasas un puente y hay un parque, una iglesia, los cines y piensas: "esto ye igual que Sama". Peor todavía, tires pa Ciaño, un parque, una iglesia... A Oviedo venía de niño, mi madre compraba ropa y en 1956 oíamos en Sama que había semáforos y para que servían y aquello me hizo pensar que íbamos por buen camino.

–¿En que curso se matriculó?

–En 1969-70 en Filosofía y Letras. Tenía claro que quería ser filósofo de siempre y era lo que se hacía en Caldas de Besaya y cuando llegué a Feijóo venía muy preparado.

–Usted llegó de estar solo entre hombres a la facultad con más mujeres del distrito.

–Eso era muy atractivo e hice bonísimas amigas en un grupo en el que había varias tendencias sexuales.

–Tuvo que empezar a valorar la sexualidad, hasta entonces excluida, en la medida en que se puede...

–En el ambiente monacal hay un concepto de un destino personal superior pero que debe de ser completado y reconvertirlo sin destruirlo. Dentro de la convivencia también hay que tener un comportamiento sentimental y erótico adecuado. Uno pasa de ser monástico a ser caballeroso, que están muy cercanos.

–¿Era tímido?

–En absoluto.