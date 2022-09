"La crisis de 2008 se alargó más de lo previsto, fue difícil aguantar"

Jaime Soto Somoano (1944) nació en La Salgar (Arriondas), hace ahora 78 años y un mes. Aunque antes de cumplir la decena se mudó con sus padres a Oviedo y antes de llegar a la veintena se fue a Suiza a buscarse la vida y ganar algo de dinero. Allí aprendió alemán y sobre electricidad. Este aprendizaje sirvió para cimentar una carrera profesional que se tradujo en más de cuatro décadas como autónomo (desde los 25 años) en la empresa Soto Electricidad y Sistemas. Fundó una patronal del sector, Fenitel, de la que llegó a ser presidente a nivel nacional.

Pueblo famoso

"Me casé en Les Fuentes y nací en La Salgar donde ahora hay un restaurante muy famoso (Casa Marcial). Luego, cruzando La Peña pasamos a Les Corones y a los siete años la familia cogió una ganadería completa en Puertas de Vidiago (Llanes) y a los nueve años ya nos vinimos para Oviedo. Todo salía mal porque mi padre estaba muy enfermo, muy delicado, por eso íbamos cambiando de lugar donde vivir. Donde mejor estuvimos fue en Llanes, allí creímos que se iba a recuperar, pero no fue así. Se vendió todo y nos vinimos para la capital. Aquí mi padre montó una carbonería para vender y repartir carbón en Guillén Lafuerza. Pero volvió a enfermar. Yo de aquella tenía 17 años y tuve que emigrar. Me fui a Suiza".

Aprender alemán en Suiza

"Cuando llegué a allí me quedé asustado porque no se trabaja ni los viernes por la tarde, ni los sábados ni los domingos. Aquí en Asturias estudiaba y, a la vez, tenía que trabajar todos los días repartiendo en una churrería. Cuando, empujado por la situación me fui a Suiza, mi padre y mi madre estaban los dos ingresados en el sanatorio Girón; a mi hermana la habían metido en un colegio como interna; y a mi hermano, que era mucho más pequeño, estaba con la familia en Ribadesella. En Suiza, como tenía tanto tiempo me dediqué a estudiar alemán y electricidad. Trabajé de jardinero en unos viveros y arreglando jardines. Donde yo estaba era un pueblín y había un matrimonio que eran los maestros en la escuela, entonces les pedí si me podían dar clase. Me compré un magnetófono con el que grababa todas las conversaciones para poder volver a oirlas. Y así fui machacando el alemán, el de verdad, no el que se hablaba en Suiza".

El retorno

"Después de dos años y pico conseguí juntar algo de dinero y me volví, de aquella mis padres ya habían salido del hospital. Aquí busqué una empresa, que era electricidad Famos, y les dije que quería aprender el oficio, porque sabía mucho de teoría, pero no tenía práctica. Les pedí que me pusieran con los mejores oficiales y en las mejores obras donde pudiera aprender. Y allí estuve un año y, efectivamente, aprendí. De allí me fui a la térmica de Soto de la Barca ya de oficial con Isolux. Fui aprendiendo pero como era más inexperto que los demás salía por la tarde para que no me llamaran esquirol con el resto de compañeros y volvía a entrar para terminar mi cuadro eléctrico o la faena que tuviera. Al día siguiente cuando el ingeniero hacía la revisión yo tenía todo el trabajo terminado. De ahí me pasaron a otro sitio al que no quería ir y pedí estar en montajes eléctricos. No había ningún puesto libre y les dije que me marchaba".

Alemanes en Ensidesa

"Dejé aquel trabajo y me fui a Ensidesa (la actual ArcelorMittal). De aquella había un grupo de alemanes que en aquel momento estaban haciendo el montaje del tren de chapa. Un buen día yo estaba trabajando en mi cuadro eléctrico cuando se me acerca uno de ellos que se dirige a mí en español. Me pregunta qué estaba haciendo y también cómo estaba. Yo le respondo en alemán, pero el tío no se enteró de la jugada. Al poco tiempo volvió y me dice: ‘Usted habla alemán’. Y comenzamos a charlar. Al poco tiempo, como dos días después, me llama a la oficina y me dice que voy a estar con los alemanes de la fábrica como traductor. Ya había un traductor, pero yo tenía una ventaja sobre él y es que sabía de técnica, cuando hablaba de una llave podía especificar de qué tipo; él hablaba de llaves en general. Estaba con ellos siempre, hasta tal punto que si uno se la pegaba con el coche yo iba a hacer de traductor. Ganaba dinero, porque me pagaban por horas y había días en los que hacía hasta 26 horas ¿Cómo es eso? Pués porque a partir de un cierto tiempo se pagaba doble".

Oferta de empleo

"En un momento dado en Ensidesa se cargan a un encargado general y me ofrecen el puesto. Suponía tener la categoría de ingeniero y tener un sueldo muy bueno. Pero ya de aquella tenía la cosa dentro de ponerme por mi cuenta, de ser autónomo. Llegué a alquilar un piso con mi mujer a la entrada de Avilés para mudarnos y poder trabajar en Ensidesa, pero nunca llegamos a entrar. Cuando ya íbamos a mudarnos dije que no, que lo que quería era ponerme por mi cuenta. Rechacé un puesto fijo en una categoría que yo no tengo, porque algún día fuí ingenioso, pero no ingeniero, por tener mi empresa".

Más aprendizaje

"Antes de ponerme por mi cuenta estuve un tiempo más formándome en la casa Crolls, que ya casi no existe, donde se hacían lavadoras y secadoras. También hice un curso de reparación de televisores y allí conocí a un chaval. Veníamos de mundos diferentes, él de la radio y yo de los montajes. Y le propuse montar una empresa y aceptó. La llamamos Mace, que fue un nombre que puso él, pero no me acuerdo muy bien la razón. Allí arreglábamos televisores, electrodomésticos o lo que fuera. Para vivir. A los seis meses nos separamos porque él era muy buena persona pero tenía un concepto de la empresa muy diferente al mío. Él de empresa no sabía y lo peor es que tampoco quería aprender".

Volando solo

"La empresa la habíamos montado en la calle Posada Herrera; luego yo me fui ya solo a 19 de julio; pasé a la Avenida de Santander; después a la de Pando; más tarde a Padre Aller; y lo último en Monte Gamonal, que aquí ya me trajeron porque ahora la empresa es de mi hija, que llegó a tener cuatro tiendas de Vodafone en Oviedo, pero las cerró. De esos saltos que di cuando iba cambiando de local siempre fui ascendiendo, progresando. Por ejemplo, en 19 de julio era un localín muy pequeño. Tan pequeño que cuando estaba reparando una lavadora, la secretaria tenía que salir a la entrada a hablar por teléfono porque los dos no cabíamos allí. Además, había que subir por unes escalerines que eran muy estrechas. Clientes teníamos muchos porque arreglábamos lo que fuera, lo que nos trajeran. No teníamos problema. Tuvimos casos curiosos porque había españoles que estaban viviendo en Francia que nos traían el televisor para que se lo arregláramos cuando ya estaba en las últimas porque decían que se veía muy bien y que era la tele de su vida, los franceses hacían unas televisiones espectaculares. Lo que hacíamos nosotros era sacar el equipo y poner uno nuevo. Ya no era la televisión francesa, pero marchaban encantados para casa y yo quedaba bien y ganaba dinero".

Las mudanzas

"De allí nos fuimos a la Avenida de Santander donde mi cuñado tenía un local que aprovechábamos como almacén. Era un sitio también pequeño. De allí me fuí a la Avenida de Pando porque había hecho unas obras con un constructor que era cualquier cosa menos pagador. Se metió a hacer un edificio que creo que a día de hoy no debe tener licencia. Hablé con un amigo, Ceferino Fernández, de Metalux, que siempre andaba presumiendo que nosotros dos éramos del mismo barrio, del Rancho, en Guillén la Fuerza, me dijo que negociara con él. Fíjese lo que me debía que acabé quedándome con dos pisos, el local donde me instalé y dos plazas de garaje que eran enormes. De aquella no tenía tiempo para nada, no podía ni leer el periódico porque no me daba la vida. Este constructor estaba también haciendo unos chalets arriba en la falda del Naranco y se ofreció a venderme uno, pero nunca llegamos a vivir allí. Era el que estaba pegado al suyo, quería que fuéramos vecinos. Este constructor era muy curioso porque una vez preparé un viaje para ir a Italia, porque tengo una cuñada que vive en Sicilia, y un día hablando con él no se de qué manera se lo conté y se ofreció a venir conmigo. Lo primero que pensé era que me iba a dar el viaje porque siempre decía que estaba sin un duro. Pero fue todo lo contrario, mejor compañero no lo pude tener y siempre se ofrecía a pagar él todo. Compré el chalet, pero cuando ya tenía hasta el pozo de la piscina hecho nos echamos para atrás. Solo faltaba meter los muebles dentro y todo el equipamiento. Pero en ese momento comenzamos a darle vueltas al asunto porque teníamos dos niños y habría que haberlos llevado todo el rato en el coche, era una gran servidumbre... Así que lo vendimos, sin llegar a vivir allí".

Las ganancias

"Con ese dinero compramos dos bajos unidos en Padre Aller y un piso en el mismo edificio. Allí estuvimos asentados muy bien, ganamos dinero, compramos un solar en Villademor de La Vega, en León. Porque cuando me desfondaba del todo de trabajar necesitaba marchar unos días de vacaciones porque no quería acabar tomando pastillas ni nada de eso. Cuando empezó la crisis de 2008, el banco se quedó con el solar, con el piso... Lo fui dando todo. A un banco le di los dos bajos y a otro el piso. El caso es que yo antes de la crisis estaba bien, tenía prestigio entre los bancos y creo que si no hubiera tenido tanto prestigio me hubiera ido mejor porque me hubieran cerrado el grifo y no hubiera gastado. Pensaba que la crisis duraría dos años , pero se alargó y fue imposible aguantar. Así que subí y luego fui bajando. Supe saber subir y sacrificarme y eso me sirvió para luego cuando fui para abajo no tener que tomar pastillas ni ansiolíticos ni nada".