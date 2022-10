San Pietro in Montorio, huella de España

La huella de España en Roma es preciosa, y muy consistente en la Historia. El escudo del rey Felipe III, que parece querer sostener, como un atlante, los cimientos de la plaza, donde se asienta San Pietro in Montorio, es buena prueba visual de ello.

Una huella imperecedera que fue impresa por los Reyes Católicos, cuando en 1472 el franciscano reformista Amadeo da Silva les pide ayuda para levantar la iglesia y reformar el monasterio, que ya existía en el siglo IX, pero que el papa Sixto IV le regala a Menes de Silva, que era su confesor, para que lo convirtiera en un nuevo convento de franciscanos reformados.

Isabel y Fernando responden de forma generosa y el proyecto conventual se hace realidad. La iglesia fue consagrada en 1500 por el papa español Alejandro VI. Es un edificio de fachada muy sencilla, de piedra blanca. Tiene dos cuerpos superpuestos, rematados por un hastial triangular. Sobre el dintel de la puerta de entrada se puede ver el escudo de los Reyes Católicos, enmarcado en una corona de laurel. Y sobre la cornisa, una inscripción conmemorativa del patronazgo regio de los monarcas españoles, colocada durante el reinado de Alfonso XII, cuyo escudo aparece también en el primer cuerpo de la fachada. En el segundo cuerpo un rosetón y en el tímpano, otro escudo de los Reyes Católicos, en el que ya se incluye una granada, por haber sido conquistada en este tiempo la ciudad andaluza.

En el interior de la iglesia destaca "La flagelación de Cristo" de Sebastiano del Piombo, en el que sorprende la expresión del rostro de Jesús. También merece especial atención el "Éxtasis de San Francisco de Asís", obra de Baratta, en la capilla diseñada por Bernini.

Hermosa la iglesia, aunque lo que sin duda resulta más impactante es el Templete, situado en uno de los claustros del convento. Fue mandado construir por los Reyes Católicos. El arquitecto Bramante fue el encargado de realizarlo entre 1502-1510 sobre la cripta ya existente, porque se creía que allí había sido crucificado San Pedro. Es de granito y mármol travertino. Tiene dieciséis columnas, y está considerado como modelo dentro del clasicismo renacentista por la limpieza de sus líneas y austeridad en su decoración.

En el ánimo de Isabel y Fernando a la hora de levantar estas edificaciones, el deseo de plasmar el recuerdo emocionado de su hijo el príncipe Juan, recientemente fallecido y que había nacido un día de San Pedro del año 1478.

La simbología del Templete, que en su conjunto representa la dignidad de Pedro, como primer Pontífice, merece ser comentada; la cripta simboliza el martirio de Pedro. El peristilo, la iglesia militante. La cúpula significa la iglesia triunfante, y el crepidoma (plataforma escalonada), los tres escalones, representa a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.

La tranquilidad reinó en este lugar hasta 1873, año en el que se suprimieron en Italia las corporaciones religiosas existentes en el reino (se había instaurado la república). Los franciscanos de San Pietro in Montorio fueron obligados a dejarlo. España negocia entonces con el Gobierno italiano la propiedad de San Pietro, reivindicando la presencia histórica de la monarquía española en ese lugar. Como bien nos decía Ángeles Albert, directora de la Real Academia de España en Roma, "pocos lugares en el mundo poseen tantos escudos de la monarquía española como este. Incluso en el Templete aparecen en diferentes espacios".

España consigue del Gobierno italiano que reconozca su propiedad sobre San Pietro in Montorio. En agosto de 1876, una parte del convento se convertirá en la Academia de Bellas Artes de España. El embajador español, Coello, consiguió que permitieran a los franciscanos seguir atendiendo a la iglesia.

Hoy, solo un franciscano natural de Galicia, el padre Aniceto Gómez, rector de la última comunidad que vivió en San Pedro in Montorio, se ocupa de la iglesia, que goza de la aceptación unánime de los romanos para celebrar en ella sus bodas.

No resulta extraño que así sea, porque ciertamente el lugar es privilegiado. Desde él, se puede disfrutar de las panorámicas más sugerentes de Roma. A la caída de la tarde, la emoción te embarga al ver cómo la luz del sol se multiplica en las innumerables cúpulas, campanarios y terrazas. El efecto solar actúa como un halo incandescente que lo envuelve todo.

Pero hay otros dos puntos de interés en San Pietro in Montorio que me emocionan. Uno es el Viacrucis. Subiendo por la cordonata, a lo largo de la pared de la izquierda, tapadas con una reja, y rematadas por frontones en forma de triángulo se encuentra las catorce estaciones del viacrucis. Son unos pequeños edículos de ladrillo que contienen las imágenes de las estaciones realizadas en bajorrelieves de terracota multicolor. Me pareció una decisión acertada la de situar allí un camino al calvario, teniendo en cuenta, como se dice, que fue en este lugar, donde hoy se levanta San Pietro in Montorio, en el que crucificaron a San Pedro.

El otro dato que me ha emocionado es que entre las distintas personas que han sido enterradas en la iglesia se encuentre Beatrice Cenci, la joven romana cuya desgraciada vida aún hoy nos conmueve. Me encantaría saber por qué ella, que murió el mismo día que su madrastra y hermano, pidió en su testamento ser enterrada en San Pietro in Montorio cuando sus familiares fueron llevados a otro lugar. Tal vez Beatrice había contemplado desde aquí la belleza de su ciudad.