La ciudad no olvida a Vannozza Cattanei

La basílica de San Marcos Evangelista, justo enfrente del Campidoglio, siempre me ha llamado la atención porque presenta un exterior un tanto atípico. Se encuentra incrustada en el Palacio Venecia. Su fachada recuerda los edificios residenciales palaciegos renacentistas, con una logia, llamada de las “Bendiciones” y un pórtico, también en forma de logia, cerrado por una reja.

Le he hecho infinidad de fotos siempre intentando conseguir el ángulo perfecto que me permitiera mostrar su torre campanario románica, casi oculta por la llamada “Torre della Biscia” del Palacio de Venecia.

Un palacio, el de Venecia, que popularmente ha pasado a la Historia como el lugar desde el que arengaba Mussolini a los habitantes de Roma a mediados del siglo pasado.

Este edificio, el primer palacio renacentista construido en Roma, fue residencia papal, desde que el cardenal de Venecia Pietro Barbo, que había mandado edificarlo, se convirtió en Papa y decidió que esta siguiera siendo su residencia. Hoy, el palacio Venecia alberga el Museo Nacional Palacio de Venecia y la Biblioteca de Arqueología e Historia del Arte.

Conozco bien su entorno. Disfruto frecuentemente de unos momentos de descanso en el pequeño jardín del palacio, que durante el día permanece abierto al público.

Es una delicia sentarse en uno de los bancos de esta especie de oasis en plena vorágine del tráfico de la ciudad. El murmullo del agua que cae en una especie de estanque. El trino de algunos pajarillos que revolotean felices… Todo ello le proporciona al lugar un encanto muy especial.

Una de las muchas mañanas en las que allí me relajaba, llamó mi atención una especie de ventana-puerta que en una de las esquinas del claustro estaba abierta. No le di mayor importancia, aunque al marcharme, sin proponérmelo, pasé a su lado y miré. Lo primero que me sorprendió fue comprobar que a través de aquel hueco en la pared lo que podías ver era el interior de la basílica de San Marcos Evangelista. Otra sorpresa fue observar que el templo no se encontraba a nivel del suelo ya que era necesario bajar varios escalones. La claridad no era buena, la luz solar de aquellos momentos me impedía distinguir bien las columnas y frescos del artesonado de San Marcos, pero me parecieron magníficos. La visita ya era obligada.

Fue el Papa Marcos, en el siglo IV, quien decidió levantar una iglesia dedicada a uno de los cuatro evangelistas. Eligió el mismo del que llevaba el nombre. Los restos de este pontífice reposan en una urna bajo el altar mayor.

Si el exterior de la basílica es renacentista, en el interior predomina el Barroco, aunque se superponen varios estilos, debido a las reestructuraciones a las que fue sometida a lo largo de los años.

Impactante el mosaico del ábside, datado en el siglo IX, en el que se representa al papa Gregorio IV que, en presencia de las figuras de san Marcos evangelista, de otros santos y del Papa Marcos, ofrece y pone el templo bajo la protección de Jesús.

Columnas de mármol y delicadas pinturas de Giovanni Romanelli, que nos muestran escenas de la vida de San Marcos llenan las naves del templo.

El impresionante artesonado de madera, que junto con el de Santa María la Mayor, son los dos únicos originales del siglo XV que existen en Roma, corresponde a la reforma mandada realizar por el cardenal Pietro Barbo (el mismo que construyó el palacio de Venecia). El emblema de su escudo de armas cuando se convirtió en Papa, bajo el nombre de Pablo II, lo pone de manifiesto al aparecer un león rampante de oro, en un lugar destacado del artesonado. También la fachada renacentista pertenece a las reformas por él ordenadas. Pietro Barbo, Papa Pablo II, fue quien convirtió esta basílica en la iglesia de la comunidad veneciana en Roma, como lo sigue siendo en la actualidad.

Interesante la visita a la basílica de San Marcos Evangelista, que recomiendo, aunque probablemente no escribiría de ella inmediatamente nada más visitarla, como he hecho, de no ser por la sorpresa que me esperaba en el pórtico, por el que había pasado sin detenerme.

Sí me había fijado en que era un pórtico un tanto especial. Como un pequeño museo; restos arqueológicos, lápidas en las paredes, la mayoría de ellas paleocristianas. Fui mirándolas detenidamente y de repente me encuentro con el nombre de Vannoza Cattanei. Casi no podía creer que allí estuviera la lápida de la tumba de la madre de los cuatro hijos de Rodrigo Borja, el Papa Alejandro VI. Sabía que había sido enterrada junto a su hijo Juan, en Santa María del Popolo y que cuando el saqueo de Roma desaparecieron ambas tumbas, junto con otras muchas. Pero su lápida fue encontrada y colocada en este hermoso lugar a mediados del siglo XX.

Vannoza Cattanei, tuvo cuatro maridos, pero ello no fue inconveniente para que fuera la amante del cardenal Rodrigo de Borja durante más de veinte años. Cuando Borja fue elegido Papa, ella se alejó de él, pero siempre contó con la protección de Alejandro VI, por ser la madre de sus hijos más queridos.

Vannoza llegó a ser persona respetada y admirada, poseyendo especial habilidad para los negocios inmobiliarios. Habilidad que la convertiría en una mujer adinerada, en un momento en el que las mujeres tenían pocas posibilidades de realizarse.

Sobrevivió a tres de sus hijos y también a Alejandro VI. Solo su hija Lucrecia murió un año después que ella.

Vannozza pasó los últimos años de su vida en total retiro. A su muerte dejó toda la fortuna que poseía a la Iglesia. Su entierro fue comparable al de un cardenal.

He intentado conocer cuál es la razón para que la lápida de su tumba se encuentre en este lugar, pero no lo he conseguido. De todas formas, me alegra que Vannoza Cattanei no haya sido olvidada.