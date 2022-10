"Me entristece que haya empresarios que dejen Asturias por la carga fiscal excesiva"

Eva Rodríguez Alonso (Oviedo, 1972) es la consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez, matriz de la cadena de supermercados Masymas, compañía con más de 1.750 empleos en Asturias y León. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, pertenece a la tercera generación de una estirpe de empresarios que el próximo jueves será galardonada con el XIII Premio Familia Empresaria que entrega Aefas.

–¿Qué significa para ustedes el galardón de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar?

–Lo hemos acogido con la mayor de las alegrías porque supone el reconocimiento al trabajo de tres generaciones a lo largo de noventa años, que se dice pronto. Estamos muy ilusionados. Yo, sobre todo, por la segunda generación, porque mi padre y mi tío aún están aquí entre nosotros, con 80 y 90 años, y para ellos es un reconocimiento en toda regla.

–Larga historia, tres generaciones y un crecimiento constante. ¿Cuál es el secreto?

–No hay secretos. Trabajo, trabajo y trabajo, e implicación y compromiso por parte de la familia y de todos los trabajadores. Eso nos ha permitido ser hoy una gran empresa. Todos compartimos unos valores de esfuerzo y trabajo que siguen vigentes tras 90 años y que tienen su recompensa.

–En el caso de la familia, llevarse bien será importante…

–Eso es importantísimo. Haber encajado tres generaciones sin disputas familiares es realmente complicado. No se puede decir que esto fuera una balsa de agua, pero podemos decir que cada uno tuvo su sitio y todos fuimos conscientes del lugar que debíamos ocupar y del momento en el que hacerlo. Ahora hay planificación con protocolos, pero antes no los había y creo que se hizo bien. Ahí están los resultados. Eso no quiere decir que haya que relajarse.

–Llegan tiempos duros. Hay incertidumbre por la guerra en Ucrania, alta inflación, aumento de costes. ¿Ya afecta a los resultados de la empresa?

"La cesta básica a precio fijo es algo complicado, es mejor bajar el IVA"

–Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor afecta a la cuenta de resultados y lo que estamos haciendo es trabajar para adaptarnos. Ya pasó hace dos años con la pandemia, con la que nos tuvimos que adaptar rápidamente. Pese a nuestro tamaño, tenemos la ventaja de que somos rápidos y flexibles y podemos implementar cambios ante situaciones sobrevenidas.

–¿Han tenido que variar sus planes de expansión?

–Pese al impacto no vemos peligrar nuestra expansión. Estamos abriendo una media de una o dos tiendas al año y por la situación actual no vamos a dejar de hacerlo. Siempre tuvimos unos crecimientos constantes y prudentes, y podemos seguir esa trayectoria.

–¿Entonces este año abrirán dos tiendas?

–En septiembre abrimos una nueva tienda en Oviedo y nuestra idea es que antes de que finalice el año abrir otra en Gijón.

–Hasta ahora no han salido de Asturias y León. ¿Se han planteado expandirse más allá de esos límites?

–A nivel de supermercado Masymas, nuestra implantación seguirá en Asturias y León. Es donde nos encontramos más cómodos y pensamos que todavía tenemos poblaciones y barrios donde podemos realizar aperturas. En el caso de las franquicias es diferente. Ahí la expansión ya llega a Zamora, Valladolid, Galicia y Cantabria.

–Supermercados regionales como los gallegos de Vegalsa o Claudio están entrando en Asturias…

–Claudio está entrando en Asturias en franquicia, como nosotros lo hacemos en Galicia, donde ya estamos en Lugo o en Viveiro. En el modelo de franquicia estamos tocándonos, pero no en el de supermercados. La gallega Gadisa no está como supermercado en Asturias o Lupa, que es de Cantabria, tampoco lo está. Pero si analizas el mercado de la distribución, se ve que todos nos estamos expandiendo hacia abajo. León es un mercado muy competitivo y ahí estamos todos, los gallegos, los asturianos y los cántabros. Es como si estuviéramos todos dirigiéndonos hacia Madrid.

–¿Utilizan la franquicia como avanzadilla?

–El modelo de franquicia comenzó con clientes de distribución que ya teníamos y que no tenían enseña. Les ayudamos a gestionar su negocio bajo franquicia y como funcionó y evolucionó bien ese modelo, al final el boca a boca nos atrajo a más posibles franquiciados. No hubo un plan de abrir franquicias en determinados territorios.

–Ese modelo de franquicia también ha ayudado a que sobrevivan muchos autoservicios en zonas rurales.

–Sí, de hecho nuestro proyecto de franquicia recibió un premio del Idepa porque ayuda al sostenimiento de las zonas rurales. Ha sido un éxito y lo dicen las cifras: en diez años ya hay 78 franquiciados.

–¿Y cuántos supermercados propios tienen?

–Tenemos 54 supermercados Masymas y cuatro Cash&Carry

–Con el Masymas que abrieron en Parque Principado dieron el salto a la gran superficie. ¿Cómo ha ido?

"Estimamos que nuestra factura eléctrica se multiplicará por tres"

–Fue un gran paso. No sabíamos cómo iba a salir, pero a la vista de los resultados estamos muy contentos. Hay un antes y un después en nuestro posicionamiento en Asturias. Ese escaparate nos dio una mayor visibilidad. Además, en un supermercado de 2.000 metros cuadrados puedes hacer muchísimas cosas, puedes implementar muchas innovaciones, experimentar… y todo lo que resulta bien lo intentamos extrapolar al resto de supermercados.

–¿La inflación varía los hábitos de compra de los asturianos?

–Sí. Estamos detectando en los últimos meses más frecuencia de compra y tiques más bajos. Se nota un mayor control del gasto. Antes la gente iba menos al supermercado y hacía un pedido más grande. Ahora es al revés, como ocurrió también en la anterior gran crisis. Hay también una derivación de producto de marca de fabricante hacia producto de marca de distribuidor, que es más económico.

–Se refiere a la marca blanca.

–Sí, eso es. Además, hay también un trasvase de productos. Por ejemplo, se vende menos ternera asturiana y se vende más pollo y más cerdo. Se vende también menos producto precocinado listo para comer, que es mucho más caro, y la gente se va al paquete de arroz o de espagueti. Y la sección que más está sufriendo este año es la pescadería. Está cayendo el consumo de pescado.

–Los precios suben en el supermercado. ¿Ustedes mantienen los márgenes?

–No estamos manteniendo márgenes. Son más bajos que el año pasado y que meses atrás. No estamos trasladando, ni mucho menos, toda la subida de tarifas y por tanto nuestros márgenes se están recortando. Estamos en un sector muy competitivo en el que las empresas continuamente nos estamos mirando unas a otras y además los clientes están muy sensibles al precio y si te ven caro no vuelven. Tenemos que comernos parte de nuestros beneficios.

–¿Hay más respuesta de los clientes a las ofertas?

–Sí, sí. La gente va a la marca del distribuidor y a la oferta.

–La propuesta de una parte del Gobierno de establecer una cesta de productos básicos saludables a precio fijo. ¿Es viable?

–Parece que ese debate se ha calmado porque vieron que era complicado. De hecho alguna empresa que lanzó su cesta ha reconocido que ha sido un fiasco. Es muy complicado hacer una cesta básica de producto fresco, que es lo aconsejable, porque los precios y la cotización varían todos los días. Yo la solución que veo para controlar el impacto de la inflación es reducir el IVA de determinados alimentos básicos durante una época. Puede ser posible porque la recaudación de Hacienda está aumentando por la inflación. Eso es más viable que las cestas.

–¿Su factura energética se ha disparado?

–Instalamos paneles fotovoltaicos en la plataforma logística y en supermercados, pero el desmedido incremento del precio de la luz no se palía con eso. Incidirá directamente en la cuenta de resultados. La situación es complicada y para muchas empresas puede ser crítico.

–¿Cuánto se ha incrementado la factura en el caso de su empresa?

–Este año nos libramos porque teníamos vigente desde 2018 un contrato a cinco años, pero para el año que viene estamos estimando que se va a triplicar el gasto. No digo que podamos entrar en pérdidas, pero sí estamos mentalizados con que el próximo año, probablemente, esta empresa no dé muchos beneficios, con el consiguiente problema de la inversión. No obstante, como nuestras inversiones son pequeñas, de una o dos aperturas de tiendas al año, y tenemos una estructura fuerte, podemos acceder a financiarnos. Otras empresas no sé cómo lo pasarán.

–¿Hablamos de impuestos?

–“Pasapalabra”.

–Usted introdujo antes el tema del IVA.

–A eso le veo encaje.

–Ahora se habla mucho el impuesto de patrimonio.

–Yo lo veo injusto. Estas diferencias que hubo a lo largo de estos años entre regiones han provocado que determinados empresarios asturianos se hayan instalado en Madrid. Eso es lo que veo. No sé si es bueno que se pierda lo que aportaban esos contribuyentes. Los políticos tendrán sus números. A mí me entristece que haya gente que se marche por la carga fiscal excesiva. No sé si hay que darle una vuelta a eso o no.

–¿En su familia se han planteado marcharse a Madrid?

–A día de hoy no. Nosotros no, estamos muy arraigados aquí.

–Los empresarios asturianos siempre se quejan de exceso de burocracia en las administraciones. ¿Lo comparte?

–Sí.

–¿Y qué se puede hacer?

"Llevamos un año esperando por una licencia: 25 empleos bloqueados"

–Una mejor gestión. Nosotros tenemos supermercados en muchas localidades y no funcionan igual unas que otras. Nuestra actividad está catalogada como molesta, y lo entiendo, y debe pasar unos controles. Cuatro o cinco meses para obtener una licencia, aunque pueda suponer un retraso, es asumible. Pero retrasos de un año, como nos está pasando ahora en Gijón, es demasiado. Podrían estar creados 25 puestos de trabajo desde el primer trimestre del año, y seguimos esperando. En las administraciones todo el mundo sabe dónde están los cuellos de botella, pero no se da un golpe encima de la mesa para resolverlo.

–¿Nota muchas diferencias entre concejos?

–Hay mucha diferencia de unos ayuntamientos a otros. En algunos le ponen ganas, o tienen más medios, y tienes la licencia en dos meses, y en otros te pasas un año esperando.

–¿Y la guerra contra la burocracia que han anunciado muchos gobiernos?

–En algunos sitios no lo estamos viendo. Es muy bonito decirlo, pero tienen que actuar.

–Usted se ha implicado en el asociacionismo empresarial. Presidió la Asociación Asturiana de Empresa Familiar y ahora está al frente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). ¿Desde ahí tienen más voz?

–El asociacionismo es muy importante, nos da más visibilidad y más fuerza. Además son foros en los que se aprende mucho, en los que te relacionas con gente que está en situaciones similares a la tuya. Siempre hay que abrir las puertas a la colaboración y a buscar sinergias.