"La montaña me ayudó mucho a superar la pérdida de mi mujer"

Con 80 años a sus espaldas, el turonés Ángel Fernández Ortega asegura que le debe a la montaña gran parte de su vida. Un amor por el senderismo que le ha llevado a elaborar durante este tiempo un buen número de guías y libros. Entre ellos, "78 rutas por la naturaleza asturiana", que fue traducida a cuatro idiomas; "Las 100 montañas más guapas de Asturias" o "El paisaje humanista de los valles mierenses". En esta primera entrega de sus "Memorias", Fernández Ortega relata sus primeros años, su dedicación a la montaña y la elaboración de las guías.

Primeros años. "Nací en Turón (Mieres) en los cuarteles de San Francisco, en el año 1942. Mi padre era peluquero y mi madre se dedicaba a las labores del hogar. En aquellos tiempos, Turón estaba lleno de mineros gallegos y portugueses, y no había ni un hórreo libre, así que vivíamos toda la familia hacinados en los cuarteles. Primero fui a la escuela de Villapendí, pero después entré en el colegio de La Salle, que era solo para hijos de mineros, y aunque mi padre no era minero, conseguí entrar gracias a un trato entre una tía mía que tenía un comercio y los frailes para que mi padre fuera a cortarles el pelo cada mes. A los 12 años dejé el colegio para trabajar con mi padre en la barbería y eso que los frailes le dijeron a mi padre que no me sacara de allí, que iba muy bien, pero mi padre me necesitaba para trabajar. Él siempre quiso que yo fuera el peluquero de la familia, con 6 años ya me llevaba para verle trabajar, pero yo no quería ser peluquero, nunca me gustó. Al final no tuve más remedio que dedicarme a la profesión paterna. Estuve con él en la misma peluquería hasta los 17 años, y a partir de ahí me fui a trabajar a la otra peluquería que tenía mi padre en Turón, ya que el oficial que tenía allí lo dejó, así que quedamos cada uno en una peluquería y me hice profesional. Así estuvimos hasta que me tuve que marchar a hacer la mili y esa barbería se convirtió en un comercio".

Servicio militar. "A los 22 años me fui a Astorga (León) a hacer el servicio militar como lanzacohetes. Fui cabo apuntador y peluquero de oficiales, le cortaba el pelo al coronel. Y es que en la mili había muchos barberos de pueblo que no eran profesionales y yo era el más fino, por eso acabé siendo barbero de oficiales en los últimos meses del servicio militar. Pero cuando regresé a Turón, ya no tenía la peluquería, ni tampoco la tienda, así que me fui a trabajar a la mina, al pozo San Víctor, donde entré en septiembre de 1966. Fui ayudante minero y después tractorista, pasando por varios oficios. Incluso fui maquinista de rozadora rusa porque las máquinas de picar rusas eran algo muy nuevo y necesitaban a gente capacitada. Y cuando mis hijos empezaron a estudiar, había que sacar más perras para que pudiesen hacer una carrera, así que pedí ir a barrenar, convirtiéndome en barrenista. Después me hicieron artillero, y en ese puesto me prejubilé en el año 1992".

Accidentes. "En todo el tiempo que estuve en la mina tuve varios accidentes, el más grave uno del que todavía hoy me quedan secuelas y es posible que me tenga que poner una prótesis. Caí de costado en la rampa al ir a barrenar unos tacos porque no pasaba una máquina de picar. Estuve lesionado en Ablaña año y medio, aunque volví a trabajar. Y cuando estaba a punto de prejubilarme, estaba en el sanatorio Adaro, y el especialista, que me había hecho una artroscopia, me dijo que no tenía arreglo. Me preguntó que si estaba a punto de jubilarme y le dije que sí, entonces me dijo que me daría el alta y que fuese a San Víctor para pedir la jubilación, y así dejé la mina con 50 años. Tuve algún accidente más, perdí parte de un dedo como tractorista. En la mina siempre tienes accidentes, pero el más importante fue la caída".

Montaña. "La montaña ya me lio cuando estaba estudiando con los frailes por unas excursiones que realizaban por un cordal que está aquí en Turón, ahí quedé prendado de la montaña, y seguí cuando trabajaba de peluquero con mi padre. Los amigos salíamos los domingos por los montes que hay cerca para pasar la tarde, y después comencé a salir con mis hijos que también fueron muy montañeros. Los dos fueron peritos de minas, mi hija, que falleció hace siete años de esclerosis múltiple, estaba en la Fundación Barredo, y mi hijo fue jefe en el pozo Santiago. Mi mujer también fue muy montañera, me acompañaba a todos los sitios. Falleció hace veinte años. La montaña me ayudó mucho a superar su pérdida, y por eso le debo una parte de mi vida. Con la familia subíamos hasta San Isidro en el 600. Allí se juntaba todo el mundo en los domingos del verano con la tortilla, el vino y el café de casa. Subía con mi hermano Marcelino al Toneo, al lago Ausente y al pico Torres".

Grupo San Bernardo. "Más tarde conoceríamos el grupo de montaña San Bernardo de Turón. Antes eran cuatro amigos que no tenían ni coche ni nada. Iban a San Isidro en verano caminando desde Felechosa, pero entramos una generación nueva donde estábamos mi hermano y yo, y alguno más, haciendo crecer el grupo hasta llegar a los trescientos socios. Hacíamos excursiones de montaña y yo siempre fui el guía del grupo. Cuando no había excursiones, mi hermano y yo salíamos a hacer rutas por los Picos de Europa o Las Ubiñas. En cuanto al grupo San Bernardo, fui presidente entre los años 1990 y 1994".

Excursiones. "Hicimos excursiones a muchos sitios, no solo en Asturias sino por el resto de España, a Cataluña, a Gredos... y de ahí surgieron numerosas anécdotas, como personas que se conocieron en el grupo y acabaron casándose. Tengo el orgullo de poder afirmar que nadie se me perdió por el monte, mira que éramos cincuenta y hasta cien personas en la ruta, pero controlaba la marcha. Para preparar las excursiones, investigaba mucho, daba mapas y textos a los participantes, algo que ahora se hace siempre pero que antes solo los hacíamos cuatro personas. A mí me gustaba mucho esa labor porque siempre tuve devoción por la geografía. De hecho, trabajé mucho para el Instituto Geográfico Nacional, muchos de sus mapas son míos. Y también me gustaba mucho la toponimia. Cuando hacíamos las excursiones, siempre salía con mi grabadora para preguntarles a los paisanos que nos encontrábamos por el camino cómo se llamaba tal prado o tal finca, y así tengo muchísima documentación".

Guías. "Hacía un boletín para el grupo de montaña San Bernardo que se entregaba a los socios cada mes y allí sacaba las rutas que hacíamos con fotografías. Parte de ese trabajo lo aproveché para las futuras guías. El primer libro que hice por encargo fue para el Ayuntamiento de Mieres y se llamaba ‘Mieres, paso a paso’, en 1990. Este libro es una joya y quedan muy pocos por ahí. Recuerdo que una vez un hombre que lo había leído me preguntó que por qué nombraba un prado de su propiedad como ‘El canario’, y yo le contesté que era porque los paisanos de la zona me lo habían contado. En ese libro está toda la toponimia de Mieres. Otro libro destacado fue ‘Angliru, por los caminos del Aramo’, que publicó KRK en el año 2000. No hay nada más escrito sobre el Aramo en la actualidad y yo lo hice todo manual, lo que hay allí no lo sabe nadie porque los pastores de Quirós solos conocían su zona, y los de Riosa la suya, pero como yo hablaba con todos, lo reflejé en el libro, que fue un trabajo de dos años. También tengo 47 guías que publicó LA NUEVA ESPAÑA por el verano".

Cuatro idiomas. "Y otro libro que fue publicado en cuatro idiomas, castellano, francés, alemán e inglés. Se llama ‘78 rutas por la naturaleza asturiana’ y fue un encargo del Principado de Asturias. Cuando salió el libro, Somiedo acaba de ser declarado como espacio natural protegido, y en la publicación incluí una ruta por Somiedo que yo hacía en mis tiempos. Pero entonces, el alcalde de Somiedo salió en la prensa denunciándome a mí y al Principado por publicar una ruta que estaba prohibida. ¿Y que hizo el Principado? Pues cogió los libros que ya estaban publicados, uno por uno, y les pegó una hoja encima de la hoja con la ruta prohibida donde se incluía una nueva ruta que sí tenía en cuenta el espacio protegido. Otros libros también me han traído muchas alegrías como ‘Las 100 montañas de Asturias’. Un día estaba en un bar de Sotres, por la noche, y tenía un matrimonio sentado detrás mío. En un momento, la mujer se levanta y me dice ‘¿usted es Ortega no?, le doy muchas gracias porque este libro hizo que mi marido y yo nos hiciéramos montañeros".

Orgullo. Y de todos los libros, del que estoy más orgulloso es del último, bueno, el penúltimo porque está a punto de salir uno nuevo sobre Ribadesella. Se trata de ‘Redes, paso a paso’, es un libro que quería hacer desde hace mucho tiempo porque es una zona que conozco muy bien. También es importante ‘Vía romana de La Carisa’ que financió la Caja de Ahorros en el año 2000. Se gestó un día que estaba caminando por la plaza de la Escandalera de Oviedo y me encontré con uno que era consejero de la Caja de Ahorros. Me dijo que si quería hacer una guía de La Carisa y le dije que sí, pero si me daba diez kilos (millones) de pesetas. Me dijo que sí e hice la guía. Yo conocía la ruta de patearla mucho, después salió el descubrimiento arqueológico en cuyo equipo también estaba yo junto a Jorge Camino y Rogelio Estrada. Y junto a ese equipo hice el libro, además de varios actos de presentación. También tengo otro libro en el que colaboré con la Universidad gracias a Fermín Rodríguez, del Cecodet, ‘Paisajes de Asturias’".