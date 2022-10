El nuevo terror nuclear: el derecho internacional como freno a la amenaza de Putin

Hay días en los que todo se junta. Hoy, por ejemplo, viernes 7 de octubre, tuve el examen de destreza para el carné de moto, y me enteré ayer, así que esta mañana fui a dar una clase con el profesor de la autoescuela a las 7,00 (estaba claro que la necesitaba con urgencia). A las 8,00 he vuelto a casa por temas logísticos y a las 9,00 empecé mis clases en la Facultad. Nada más salir, he tenido que bajar escopetado (respetando todas las normas de tráfico, claro está) a la otra punta de la ciudad porque empezaban los exámenes en la pista de la DGT. He sido el penúltimo y al acabar he vuelto a subir corriendo (metafóricamente hablando) para cumplir con ciertas gestiones familiares (instituto, comida, etc.) y terminar de escribir este artículo.

La vida privada y cotidiana no es lo único que se puede complicar de improviso, un día cualquiera. Hay momentos en que también todo se junta en el tablero internacional. De repente, parece que se ha vuelto real la posibilidad de que Putin (Rusia) decida recurrir a algún tipo de arma nuclear. ¿En serio? Hay mandos militares estadounidenses, gente que está en el ajo, que lo dice con claridad. Por poner sólo un ejemplo: el exconsejero para la seguridad nacional (primero del vicepresidente Mike Pence y luego del presidente Trump, ahora copresidente de un centro de estudios conservador en Washington) observa tibieza entre los socios OTAN y sostiene que deberíamos estar preparados, pues no hay modo de saber si lo de Putin es un farol. Lo remacha el londinense "The Times", que titula "Putin ordena un ejercicio nuclear en la frontera con Ucrania". Teniendo en cuenta que ahora mismo las cosas no parecen ir en la dirección militar deseada por el mandatario ruso, la amenaza del empleo de esas armas podría ser una jugada desesperada para intentar dar un vuelco a la situación y, de paso, para justificar ante su establishment militar y económico la escalada de fuerzas humanas y materiales invertidas en la que, tras 226 días, se antoja cada vez más difícil llamar "operación militar especial". Tenía que haber sido operación relámpago, pero ese instante de luz no se está apagando.

Resulta que ayer, además, Corea del Norte ha lanzado otros dos misiles balísticos, que se suman al cohete que el otro día sobrevoló Japón y a otros proyectiles en los días anteriores, en respuesta a la llegada en el mar de Japón del portaaviones americano "Ronald Reagan", una unidad a propulsión nuclear, con su grupo de combate, para realizar unas maniobras conjuntas son sus aliados de Seúl y Tokio. Naturalmente, los analistas norteamericanos y surcoreanos están convencidos de que Kim Jong-un también está preparando un test nuclear.

Finalmente, la ley aprobada por las dos ramas del Parlamento de Moscú anexiona a Rusia las provincias ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporyiya, incluida la central nuclear de esta última localidad. Los enfrentamientos entre rusos y ucranianos por esta central, ocupada por los rusos la primavera pasada, han reavivado en los últimos días el fantasma de una catástrofe nuclear, a pesar de que el Protocolo II de la Convención de Ginebra (ratificada tanto por Rusia como por Ucrania) prohíbe los ataques contra las instalaciones nucleares. Obviamente, no se trata solo de un asunto de seguridad nuclear sino también de una cuestión geopolítica y, por tanto, económica, como siempre en las guerras (nervos belli, pecuniam infinitam, decía Cicerón): la puesta en juego es la independencia energética de Ucrania, ya que los seis reactores de la central de Zaporiyia proporcionaban el 20% de la electricidad del país.

Lo que decía, salvando las inconmensurables distancias con mi día de hoy, también en el mundo a veces todo se junta. Por eso, de modo especial a los de mi generación, nos parece que estamos viviendo en un clima que recuerda los primeros años ochenta, cuando el llamado "equilibrio del terror" alcanzado por la carrera armamentística entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, daba muestras de especial fragilidad. Recuerdo haber soñado más de un par de veces, durante aquellos años, que estallaba un conflicto nuclear, incluso antes haber visto la película "El día después" de 1983. Además, como jurista de formación y estudioso de la guerra, no se me escapa que la normativa internacional en esta materia no constituye una barrera sólida, ya que su armazón básico, el "Tratado de no proliferación nuclear", tiene una estructura asimétrica y un alcance exiguo, pues se limita a establecer el compromiso de no proliferación, pero no tipifica los supuestos de ilegalidad de su empleo.

Llegados a este punto, cualquier persona razonable podría preguntarme si realmente necesito una norma jurídica para darme cuenta de que es objetivamente insensato pensar en la eventualidad de una deflagración nuclear. ¿Acaso no sé lo de Hiroshima y Nagasaki? En efecto, como escribía Norberto Bobbio a finales de los setenta en "El problema de la guerra y las vías de la paz": "La guerra moderna se ubica fuera de todo posible criterio de legitimación y legalización, más allá de todo principio de legitimidad o de legalidad. Es incontrolada e incontrolable por el derecho, como un terremoto o una tormenta. Después de haber sido considerada, bien como un medio para realizar el derecho (teoría de la guerra justa), bien como objeto de reglamentación jurídica (en la evolución del ius belli), la guerra vuelve a ser, como en la representación hobbesiana del estado de naturaleza, la antítesis del derecho".

Por tanto, sería injustificable incluso una guerra en legítima defensa, porque sus efectos serían tan devastadores que desactivarían cualquier razonamiento moral dirigido a legitimar una reacción nuclear. El empleo de bombas atómicas, e incluso su mera amenaza en la época del equilibrio del terror, anula todo criterio de proporcionalidad e implica la progresiva disolución de las fronteras normativas. Como escribía Carl Schmitt en el Prefacio a la edición de 1963 de "El concepto de lo político", "la guerra fría se burla de todas las diferenciaciones clásicas sobre la guerra y la paz y la neutralidad, la política y la economía, lo militar y lo civil, combatientes y no-combatientes". Así, la reacción de la comunidad internacional después de la II Guerra Mundial fue el destierro de la guerra como instrumento válido para la resolución política de las controversias entre Estados. La prohibición del uso de la fuerza adquirió un carácter absoluto y la guerra fue definida, en la Carta de Naciones Unidas, como un flagelo "que ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles". La historia de las últimas décadas, sin embargo, ha hecho trizas ese sueño.

A pesar de lo anterior, a esa persona razonable que me preguntase si realmente necesitamos normas para esto, le contestaría que sí, que las necesitamos porque a nivel internacional la pedagogía jurídica, a mi juicio, es de las pocas herramientas disponibles para limitar las consecuencias más destructivas de la guerra. Según el derecho internacional, Rusia ha cometido una agresión y, por tanto, ha violado las normas. La infracción jurídica manifiesta así una cierta objetividad formal, independiente de los motivos económicos, políticos o de otra índole que se puedan esgrimir a sustento de un ataque militar. Y eso es bueno, porque si para calificar la acción de Rusia tenemos que acudir a razones de justicia moral, divina o humana, corremos el riesgo de entrar en un bucle sin salida. ¿Cui non videtur causa sua iusta? Se preguntaba retóricamente Erasmo de Róterdam: ¿quién va a reconocer que su causa no es la correcta? Así pues, quién será más ingenuo: quién, como un servidor, prefiere que existan normas como el art. 36 del I Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual "cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante", o quién invoca, como si se tratase de un absoluto objetivo, la diferencia moral entre las razones de uno y de otro, o sea, entre el bien y el mal.

Debido a que precisamente hay días en los que todo se junta, la toma de decisiones y el éxito de nuestras acciones se vuelve más vacilante. Por eso, entiendo que es preferible confiar en que funcionen ciertas reglas de procedimiento, empezando por el principio audi alteram partem y nemo iudex in causa sua, es decir, el principio del contradictorio y de imparcialidad, antes que invocar razones morales de justicia que suelen desembocar en una legitimación artera para aniquilar al enemigo.

Porque cuando todo se junta, el peligro de tomar decisiones poco sosegadas y alejadas del cumplimiento de los estándares formales se multiplica: en 1983 (el mismo año en que, por cierto, se estrenó la película "El día después" y yo tenía las pesadillas del Armagedón nuclear) el oficial soviético Stanislav Petrov, en plena tensión entre USA y URSS, tuvo que decidir en cuestión de minutos si la alerta de un sistema automático que señalaba el lanzamiento de cinco misiles nucleares tierra-tierra por parte de los americanos era una falsa alarma o no. Se había comprobado el correcto funcionamiento del satélite, así que debía ponerse en marcha el protocolo de ataque nuclear. Sin embargo, el oficial decidió que se trataba de una falsa alarma. Más tarde se supo que un satélite había confundido los reflejos de la luz solar sobre la parte superior de las nubes con las llamaradas de los cohetes.

Al teniente coronel Petrov se le juntó todo, pero con su heroica actuación salvó al mundo de una posible guerra nuclear global. Pero puede que eso no sea lo habitual: a mí, sin ir más lejos y como cabía prever, hoy no me han salido las cosas como yo pretendía y he suspendido el examen de moto. Espero haber aprendido para próximas veces. Y en un asunto tan serio y arriesgado como la guerra, conviene hilar fino con las reglas, y pensar reflexivamente y con sosiego, para no suspender. Es una cuestión de sabiduría práctica, que no deriva únicamente del miedo, sino del aforismo erasmiano dulce bellum inexpertis: la guerra solo puede ser algo bueno para quienes no la han experimentado.