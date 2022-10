Asturias lo tiene todo negro, menos la oportunidad de descarbonizarse

A la Europa que viene, que quiere ser verde y digital, innovadora e inclusiva, se va desde muchos sitios a varias velocidades distintas. Con la lupa puesta encima de un mapa de la Unión con las fronteras de sus 271 regiones, la Comisión Europea ha revisado los ritmos dispares de avance para constatar que la cohesión ha progresado en el último decenio, pero también que la desigualdad permanece y que la tarea fundamental y fundacional de ir acompasando la marcha de la UE tiene ante sí un recorrido amplio, cambiante y complejo, redefinido en sus reglas básicas por los impactos distintos de las crisis encadenadas de este comienzo de siglo y en algún caso necesitado de un "aumento de la eficacia de las políticas locales".

Para diagnosticar el estado de la cohesión, la Comisión ha actualizado su informe de situación pasando a las regiones por un detector de desarrollo que mide una variedad heterogénea de indicadores económicos, sociales, políticos, demográficos...

Si la pregunta es dónde está Asturias, la respuesta cuesta. Depende. La actividad productiva crece muy levemente por debajo de la media comunitaria y la contaminación sigue muy por encima, la tasa de empleo se ha enquistado en los niveles de la Europa menos avanzada y el Principado pincha en todos los indicadores de la demografía salvo en la esperanza de vida.

Pero también hay luz. En la zona más indulgente del diagnóstico, los parámetros de la nomenclatura de la Unión la catalogan como "moderadamente innovadora", o tal vez igual o mejor que toda la España que no es Madrid ni el País Vasco, pero sabiendo mirar también se descubrirán pronto los contornos de una gran oportunidad.

Al levantar la vista hacia el futuro, Asturias se ve en la lista de las 17 regiones "mineras en transición" a las que Europa atribuye "alto potencial de empleo en la descarbonización".

La fotografía de las fuerzas y flaquezas de la Europa que pugna por la convergencia regional está trazada con esos y otros matices en el "Informe sobre la cohesión", en el que la Comisión Europea evalúa la última parte del trayecto recorrido en la ruta hacia la reducción de las disparidades territoriales en la Europa de los 27. En un análisis que acoge todavía de forma muy tangencial los efectos de la crisis derivada de la pandemia del covid, la Unión constata progresos en la convergencia gracias a los impulsos de crecimiento de las regiones menos desarrolladas y avanza que las "transiciones ecológica y digital" vienen con vocación de ser "los nuevos motores del crecimiento de la UE", pero también con riesgos de generación de "nuevas disparidades económicas, sociales y territoriales" si no se les asocia "una actuación política adecuada".

La brecha productiva. La reducción de la distancia entre territorios ha sido "sustancial" en este siglo, constata la Comisión, en lo tocante a la distancia entre el Producto Interior Bruto (PIB) de unos y otros flancos de la Unión. El hueco se ha estrechado, añaden, gracias al progreso de las regiones del Este en un mapa que tiñe a Asturias del color del crecimiento moderado, en el nivel inmediatamente inferior al de la media europea.

Está el Principado en el grupo de los territorios cuyo PIB per cápita ha crecido de media entre el 1 y el 1,21 por ciento en cada año de este siglo entre 2001 y 2019. El valor medio de la Unión es este 1,21 y en España sólo Galicia y Extremadura tienen datos mejores. No está tan mal si se observa que el informe excluye al Principado de una lista en la que está buena parte de España –toda salvo Asturias, Galicia, Extremadura y el País Vasco– y que agrupa a varias regiones "de renta media y menos desarrolladas" que se han enredado en este siglo en lo que llama una "trampa de desarrollo". Se entiende como una combinación de factores encadenados –PIB per cápita, productividad y empleo– que determina un estancamiento prolongado y que aquí se relaciona con el tiempo que algunos territorios han tardado en recuperarse de la crisis económica de 2008.

Demandantes de empleo

En la escala de la Unión el empleo ha aumentado, "pero las disparidades regionales son mayores que antes de 2008". Este indicador, particularmente preocupante en Asturias, ofrece la peor versión del Principado en su comparación con los promedios del sistema regional europeo. Si se toma la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años, Asturias figura entre los no tantos lugares que la tienen por debajo de un escaso 66 por ciento, o donde trabajan menos de dos de cada tres personas en edad de hacerlo. Apenas tiene la compañía de todos los territorios del sur de España e Italia y de algunos otros espolvoreados por Grecia o Rumanía…

Para calibrar la dimensión del agujero se puede considerar que casi toda Alemania o Suecia superan el 78, justo el objetivo de empleo medio que la UE se ha marcado en su lista de deseos para 2030. Ahora está en el 72,5. Para lograrlo, y contribuir a disminuir las disparidades territoriales del continente, el foco de la Unión está puesto en "un mayor crecimiento del empleo y una reducción de la brecha de género", reza el informe de la Comisión.

La justificación añadirá que en las regiones menos evolucionadas "la brecha de género en materia de empleo prácticamente duplica la de las más desarrolladas".

El borrón de la contaminación

El capítulo de la transición ecológica empieza con una buena noticia. Asturias es la región española que más ha contenido sus emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles entre 1990 y 2018. Un decrecimiento de más del 30 por ciento la sitúa por encima de la media y en el vagón de cabeza de Europa, pero pronto la foto fija del estado de la cuestión en 2018 va a venir a diluir el optimismo. En el dato bruto de ese año, las emisiones per cápita del Principado alcanzan el nivel más elevado del continente y duplican la media de la Unión.

El quitamanchas de la descarbonización

La mancha de la contaminación es el subproducto del músculo industrial de la economía asturiana. La parte positiva esconde una oportunidad.

La Comisión distingue tres tipos de "regiones mineras en transición" e incluye a Asturias entre las 17 catalogadas con "alto potencial de empleo en la descarbonización". Se definen como aquellas en las que "el empleo potencial en sectores relacionados con las energías renovables" tiene capacidad para superar el que tuvieron las minas y se habla de 315.000 puestos de trabajo asociados en estas regiones al despliegue de la industria limpia y verde...

Es posible, aclaran, "que estas regiones necesiten apoyo para aprovechar plenamente su potencial". Como quiera que la política europea de cohesión viene engrasada con la ayuda económica de los fondos, esta consideración puede engarzarse con otra reflexión en la que la Comisión no excluye la posibilidad de que se haga necesario un incremento del auxilio económico que podría ser medular para Asturias.

Para mejor contribuir a la reducción de la brecha entre regiones, resalta el informe, "el Mecanismo para una Transición Justa podría ampliarse para abordar los costes sociales de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él".

Los mayores de Europa

Ya no sorprende que el liderazgo de Asturias en casi todos los indicadores demográficos negativos haya traspasado las fronteras de España y se haya hecho europeo. Esta población desequilibrada y envejecida, avanzadilla de la crisis demográfica que va llegando poco a poco al corazón de Europa, ocupa posiciones de vanguardia continental en pérdida demográfica absoluta, en el peor desequilibrio entre nacidos y muertos o en la dificultad de atracción de inmigrantes, puede ser sin embargo moderadamente optimista en cuanto a su esperanza de vida: los 84 años de su media superan ampliamente la media europea de 81,3 y no tienen nada que ver con los 78 de toda la franja este de la Europa de las regiones.

La Comisión proclama la necesidad de prestar "ayuda a las regiones para responder al cambio demográfico" y concreta mirando a las empresas, que "tendrán que adaptarse a la disminución de la población activa mediante la contratación de más mano de obra procedente de grupos con tasas de empleo más bajas, como los jóvenes, las mujeres y los migrantes".

El gobierno y la vida

A Asturias, por lo demás, no le sale mal el "índice de calidad del gobierno", por encima de la media de la UE, pero sí la comparación con los valores medios de población en riesgo de pobreza, el gran hándicap de los países del sur de Europa. Su proporción superior al veinte por ciento no resiste el paralelismo con el 16,5 del promedio de la Unión y sucede algo similar con el porcentaje de personas en "hogares con muy baja intensidad de trabajo".

¿La innovación? "Moderada". El Principado es región "moderadamente innovadora" dentro de los perfiles de un pilar que se considera fundamental en la tarea pendiente de la reducción de la brecha territorial europea. En España, sólo el País Vasco y Madrid alcanzan la condición de "grandes innovadoras" y no hay ninguna en la cúspide de las que se consideran "líderes en innovación".

La Comisión se preocupa cuando constata que "la innovación es el factor determinante del crecimiento económico regional a largo plazo, pero la brecha regional en materia de innovación en Europa ha aumentado". Esta falla, añade, "no se debe solo a la falta de inversión en I+D, sino también a deficiencias en los ecosistemas regionales de innovación".

Los "retos de la cohesión"

Del diagnóstico al tratamiento, llega por estos caminos una fase propositiva de enumeración de retos de la cohesión en la que se reclama "la integración de la innovación en todas las regiones" o "el refuerzo de los vínculos urbano-rurales y el papel de las ciudades". Habla del "aumento de la eficacia de las políticas locales" o del "aumento de las inversiones en las personas a lo largo de su vida. Para que Europa sea competitiva y esté cohesionada en el futuro", concreta, "habrá que invertir más y mejor en la educación y la formación de las personas, en particular en sus capacidades, creatividad y potencial para crear empresas e innovar".