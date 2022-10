"De casada sabía el día que cambiaban los escaparates de Oviedo"

Se volvió a casar en 2000 con el empresario Luis del Pozo, empresario, ahora jubilado. Sigue recta la línea de Derecho en la familia y sabe que tiene que retirarse pero le cuesta porque el trabajo no la agobia y cree que el despacho la necesita. Le gusta viajar, le gustaba pintar, y está contenta con sus hijas y sus nietos y con la cómoda compañía que le da su marido.

–Nací en agosto de 1941 en Castiello (Oviedo), detrás del Naranco, en la parroquia de Brañes, pero queda más cerca de Biedes (Las Regueras). Soy hija única y tuve todos los mimos del mundo. Me llamo Balbina del Rosario. Mi abuela acababa de fallecer cuando yo nací y me pusieron su nombre. A mi madre, le horrorizaba porque la Balbina que conocía de Turón era muy fea y tonta y añadió ese del Rosario por el que me llaman Charo.

–¿Cómo era Castiello?

–Somos 11 vecinos y ahora hay muchas casas deshabitadas. La casa en que crecí se hizo en 1945.

–¿De qué vivía su familia?

–Eran labradores, vivían del ganado y de la venta de la leche.

–Su padre.

–José era de Castiello, callado pero afectivo. Tenía prados, que conservamos.

–Su madre.

–Carmen, de Turón, era la dulzura y la alegría. Cantaba copla y asturiano estupendamente y en las bodas la animaban a hacerlo, el primero mi padre. Vivió 12 años conmigo y con mis hijas.

–¿Cómo se conocieron?

–Vino a servir a casa, con 19 años, porque después de la guerra la vida era apretada en la cuenca minera y mi abuelo había enfermado en la guerra. Vino de Mieres a Lugo de Llanera en tren. De la estación a casa hay 12 kilómetros y ella pensaba que estaba más cerca. Anduvo por camino desconocido, cansada y haciéndole daño los zapatos, hasta que un señor en bicicleta le dijo que subiera atrás y la acercó.

–Vaya día.

–Cuando llegó le dijo mi padre: lo siento, ya tenemos otra persona, quédate a comer y a dormir. Si quieres hacer algo por ahí... Se puso a recoger la cocina, que estaría como estaría, y cuando volvieron por la noche y vieron cómo la había dejado decidieron que se fuera la anterior. Se casó con mi padre al año y medio. Ella era muy guapa y él, 11 años mayor.

–¿Sus primeros recuerdos?

–Muy buenos. Tenía una muñeca de trapo y un xilófono y pasaba el día dibujando. Cuando mi madre venía a Oviedo a traer la leche, primero con una burra, después con mi padre en la furgonetina Citröen, me traía libretas. Dibujaba flores y pintaba libretas para colorear con los lápices Alpino. En la escuela le tenía mucha envidia a Avelina, la de la Cabaña, que tenía un plumier de cremallera lleno de colores mientras yo apuraba mis lápices hasta el final.

–Vamos a la escuela.

–Iba a la de Biedes con Doña Cesarina, una maestra muy buena que nos enseñaba muchos modales y urbanidad e insistía mucho en que hiciéramos muy bien los cuadernos de Rayas hasta que fueran perfectos. Mis amigas son Carmina, de la Rabada y Tina. Yo era Charo Balba. El maestro de los chicos, Don Placiano, les pegaba con la regla en la yema de los dedos.

–¿Vivía bien?

–Muy bien.

–¿Qué ideología tenían?

–De derechas. Lo seguimos siendo. A mi padre le explotó una granada, trabajando, y le llevó tres dedos, pero no sé en qué bando estuvo. Mi madre iba a misa, pero no era beata. Mi madrina, sí y me influyó mucho.

–Cuente.

–Se llamaba Rosario. Vivía con nosotros. Era prima de mi padre, aunque se trataban como hermanos. Había estado casada con un americano, de Cuba, volvió y quedó en casa. Tenía dinero. En su juventud había estado fuera de Castiello para aprender a coser. Era más culta, leída y religiosa.

–A los 9 años vino a estudiar a Oviedo.

–Sí, para eso en casa eran modernos. Soy la única del pueblo que vino, quizá porque Doña Cesarina les dijo que podía hacer una carrera. Pensaron que fuera interna a un colegio pero temían que comiera mal y buscaron un piso en la plaza de Santullano, una habitación con derecho a cocina en casa de una mujer llamada Dolores, que vivía sola. Acabé siendo para ella como una sobrina y mantuve el contacto hasta que falleció.

–Estudios.

–En la preparatoria, en la calle General Elorza, tenía buen nivel. Hice algunas amistades pero no las conservo. Volvíamos a casa los fines de semana, en autos Llanera, que salían de la calle Pelayo. No hacía vida en Oviedo.

–Ennovió enseguida.

–El 15 de diciembre de 1955 con 14 añinos. Yo iba con coletinas con lazos y calcetines blancos calados. En Biedes, delante de la escuela, un señor llamado Armando tenía una gramola y ponía la "Campanera" y cuatro discos más. Íbamos la juventud y la gente mayor allí. José Ramón Fernández Suárez, de Tamargo, a 4 kilómetros, me sacó a bailar, seguimos charlando, me preguntó dónde iría el domingo siguiente y así empezamos. Mis padres tardaron dos o tres meses en enterarse de que había algo más que amistad.

–¿Cuando hubo algo más?

–A los 6 meses. Me dio el primer beso el día de San Pedro. Como hoy, casi.

–¿Qué hacía él?

–Estudiaba segundo de Derecho. Tenía 19 años y una Vespa. Es el amor de mi vida y moriré sintiendo eso. Era muy buena persona, muy religioso y me enseñó a ser más veraz porque para él la verdad estaba por encima de todo. Era muy recto y la gente lo quería. Cuando murió tuvieron que poner guardias delante de San Juan por la inmensidad de gente que fue al funeral.

–Pero seguro que no vio eso a los 14 años.

–No. Era muy guapín, delgadín alto, tenía moto y estaba estudiando. En Las Regueras, que es un concejo muy grande, solo otros tres hacían carrera: los hermanos Aza, uno médico, otro ingeniero, y otro chico más.

–A los 16 años dejó de estudiar. ¿Qué les pareció en casa?

–Lo recibieron mal, pero no hubo disgusto. Tenía una persona para toda la vida, pensaba que iba a casar rico y las mujeres de los abogados, ingenieros y médicos no trabajaban, así que para qué iba a estudiar.

–¿Se lo dijo él?

–No. Me atrajo más ir para casa y hacer cosas. Un error, pero era 1957 o 1958. No sé por qué tomé esa decisión. En casa me dijeron que si lo pensaba mejor que podía volver. Mis padres querían que hiciera Farmacia y yo estaba de acuerdo.

–Luego tardaron en casarse.

–Acabó bien la carrera y se fue a hacer la pasantía con Enrique Cárcava, que fue como un padre para él. Estuvo 6 años y al final ya le permitía tener sus propios clientes, muchos de ellos de Las Regueras. En 1965 abrió el despacho en este mismo edificio de la calle alcalde García Conde en una casa que habían comprado mis padres. Los siguientes tres años fueron para instalarse bien, a casa puesta y que pudiéramos tener un buen viaje de novios.

–Se casaron en 1968.

–El 25 de julio, en Covadonga. Estuvimos un mes en Mallorca, en el Hotel de Mar, un cinco estrellas con aire acondicionado. Luego íbamos a pasar 4 días en Valencia, en el Hotel Oltra, pero no tenía aire acondicionado, era finales agosto y al día siguiente pedimos la cuenta porque no aguantamos el calor y vinimos para Oviedo.

–Tiene dos hijas.

–Covadonga, de 1969 y Beatriz, de 1973.

–¿Su vida de casada?

–Fue vivir del cuento. Empecé a ir a pintar con la entrañable Tensi Galán, estuve 4 o 5 años y llegamos a exponer en una sala que se llamaba "Jara".

–Que llevaba una galerista cacereña en la calle Gil de Jaz.

–La prensa nos elogió. En casa tenía ayuda y conocía lo que había en todos los escaparates de Oviedo el mismo día en que los cambiaban. Criaba a mis hijas y sabía que no les iba dejar hacer lo que yo pero vivía como una reina y no tenía dudas de mi modo de vida. Mi marido y yo viajábamos lo que podíamos. Pasamos las Navidades en Las Palmas durante 24 años, salvo dos que estuvo malín.

–¿Qué le pasaba?

–José Ramón tenía una cardiopatía congénita y decía que el clima de Canarias le iba muy bien... Al poco de casarnos, empezó a tener pequeños ictus.