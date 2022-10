Charytín Goico, la gran leyenda de la pequeña pantalla americana con conexión asturiana

El pasado está muy presente en la vida de Charytín Goico, leyenda de la televisión americana con origen asturiano. María del Rosario Goico Rodríguez (Santa Lucía del Seibo, República Dominicana, 1949), es conocida popularmente como “la Rubia de América”. Ríe al recordarlo para LA NUEVA ESPAÑA: “Es un título que comenzó hace muchos años en los principios de mi carrera. En un viaje que di al Perú. Llegaba yo con mis bailarines y todo mi espectáculo y en todos los periódicos anunciaban que venía la Rubia de América. Desde ese momento se me quedó ese título, que siempre me ha encantado hasta el día de hoy”.

Su vida alimenta el libro “Charytín: El tiempo pasa… ¡Pero yo no!”, prologado por Gloria Estefan, que también tiene raíces asturianas. Toda una declaración de principios: “Y pensar que el título de mi libro es realmente una frase que yo decía muchísimo desde muy joven… El tiempo pasa, es cierto, pero mientras tú estés presente y viva tú no pasas... El día que partas y no estés todo será diferente. Cuando la editorial decidió ponerlo junto a mi nombre no me desagradó la idea. Y así se quedó”.

Tiene un vínculo asturiano “sumamente cercano. Mis abuelos, mi madre y toda la familia por parte de mi madre son nacidos en Asturias. Llegué a España –a Madrid para ser específica– con un año de edad y estuve viviendo allá por más de 10 años y todos los años íbamos de veraneo a Gijón mi abuela con sus dos hijas y nosotros, sus nietos. Teníamos un departamento frente al mar e íbamos casi diariamente a la playa. Desde ahí nos trasladábamos a Oviedo de vez en cuando y también a unas romerías que hacían en el Fresno de dónde era uno de mis abuelos. Mis vivencias y recuerdos de Asturias son maravillosos”.

Por parte de padre tiene ascendencia española, francesa, rusa y serbo-montenegrina: “Mi bisabuelo por parte de padre vino de Puerto Rico, se estableció en República Dominicana casándose con una dominicana y haciendo una familia completa en ese país. Si pienso, que esas mezclas de sangre imprimen carácter en los seres humanos. Por lo menos, yo lo siento así".

Muchas lecciones ha recibido profesionalmente: “Específicamente, algo que me quedó muy dentro es que tenemos que echar siempre hacia delante y con paso firme sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y nunca mirar para el lado solo para el frente”.

Jamás montaría en una máquina del tiempo “para volver a ninguna parte de mi pasado. Ese viaje yo no lo vuelvo a dar más”.

¿Cuál es el secreto de su enorme éxito? “Estoy segura que el éxito en cualquier carrera del mundo es la disciplina, la entrega, la puntualidad y la dedicación. En mi caso estas fueron mis armas poderosas”.

¿Su vestuario y sus peinados dejaron huella? “Jaja, pienso que sí. Todo eso forma parte de la fantasía y del recuerdo de un artista”.

La televisión “es fascinante siempre. Me encanta. Y siempre hablaré bien de los adelantos y los nuevos conceptos que han surgido en las diferentes partes del mundo a través de la televisión”.

El Festival OTI le dio fama internacional: “A mi composición ‘Alexandra’ le debo haber sido reconocida como cantante y compositora en muchas partes del mundo a través de este importante festival. Tengo un hermoso recuerdo en mi corazón tanto del certamen como de mi canción”.

¿Se considera desaprovechada por el cine? “No, realmente, no. Por mi arduo y constante trabajo en la televisión nunca tuve el tiempo de hacer mucho cine. Estos últimos años he hecho cuatro películas y diferentes obras de teatro y me siento contenta con eso”.

El disco “Verdades desnudas” tuvo detrás a Camilo Sesto… “Cuando pienso en Camilo Sesto me vienen a la mente recuerdos de un artista grandioso, una estrella brillante y de un hombre hermoso físicamente con un corazón noble y bueno. Nunca lo olvidaré”.

Se siente orgullosa “sobremanera de que mi carrera entera fue hecha totalmente, a base de tesón, disciplina y sacrificio”.

Reside “en la ciudad de Nueva York. Tal vez no sea mi día un día normal para otras personas, pero para mí hacer entrevistas, arreglarme para fotos, reuniones con diferentes personas del medio, brincarme un desayuno o un almuerzo por falta de tiempo, viajar casi todas las semanas... eso es lo normal”.

Siempre ha sido "muy amante" de la gente: “Me produce mucha alegría que me reconozcan y que me den cariño. Desde muy jovencita quise ser reconocida y querida por el público. Por eso realmente ni siquiera uso gafas de sol para esconderme. Jamás”.

A su hijo, el cantante Shalim, “el mejor consejo que pude haberle dado tanto a él como a mis otros dos hijos Alexander y Sharinna fue que a todo lo que la vida les pusiera como trabajo o proyecto le dedicaran el cien por ciento de su esfuerzo, sin escatimar nada y sin importar el resultado final”.

Le da tristeza “haber vivido un poco retirada de mis nietos. Pero siempre he sacado el tiempo para verlos y darles mi amor. Los amo profundamente, tanto como a mis hijos y quisiera verlos siempre felices, saludables y exitosos. Me encanta realmente ser abuela y agradezco mucho a Dios haberme bendecido con mis hijos y mis nietos”.

¿Veremos algún día por Asturias a Charytín Goico? “¡Claro que me verán! Es más, espérenme muy pronto. Sueño con ir acompañada de uno o de varios de mis hijos y enseñarles los lugares que recorrí y que tanto amé cuando era niña”. Recuerden: el tiempo pasa... ¡pero ella no!