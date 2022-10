En el corazón del Celio

Me habían hablado de la belleza de los mosaicos de la iglesia de Santa María in Domnica alla Navicella. Iglesia, que no aparece en los habituales recorridos turísticos. Me enteré del horario de apertura y una tarde me decidí a visitarla. Me gusta hacer todos los recorridos por Roma a pie porque es una forma de conocer mejor la ciudad. El paseo por la, para mí, desconocida colina del Celio, estoy segura me desvelará lugares inéditos y curiosas historias.

No me he equivocado. Cuando estaba muy cerca de alcanzar la cima de la colina, a mi derecha, donde dicen se encontraba la “Castra Peregrina’’, así llamaban a los cuarteles militares situados en el Celio, vi un antiquísimo arco. Es el llamado “Arco de Dolabella”. Su sola imagen hace que la imaginación se sumerja en ensoñaciones de un pasado muy lejano. Dicen que fue construido en el año 10 d. C. Está realizado en mármol de travertino y por su ubicación se piensa que fue una puerta de las murallas servianas. Unas ventanas en la parte superior del arco avalan la creencia de que fue convertido en vivienda por san Juan de Mata, fundador de la Orden de los Trinitarios, aprobada por el Papa Inocencio III, que les donó la iglesia y el Monasterio de Santo Tomás in Formis, en las inmediaciones del arco y que antes había pertenecido a los benedictinos. Los Trinitarios convirtieron parte del edificio en hospital, donde eran atendidos los esclavos rescatados por la Orden. La importante labor de los Trinitarios ha quedado reflejada en la Historia, donde se cuenta que, en vida de su fundador, la orden consiguió rescatar del norte de África casi 7.000 esclavos cristianos. Del monasterio, solo queda una parte en la que aún hoy se puede ver el mosaico circular mandado poner por su fundador, en el que se refleja la visión que él tuvo; un Pantocrátor (Jesucristo sentado en el trono con dos hombres cogidos de sus manos). Visión por la que se decidió a fundar la Orden de los Trinitarios. Orden que aún hoy sigue ocupándose de la iglesia. Me alejo del entorno trinitario satisfecha por haber conocido un poquito de su historia y sorprendida de que su fundador, san Juan de Mata, que vivió y murió en este monasterio, esté enterrado en Salamanca. He tenido la suerte de hablar con un padre trinitario de Boñar, Arsenio Llamazares, que estaba de visita, pero que se había ocupado de esta comunidad más de 25 años. Se alegró cuando supo que el artículo que preparaba se publicaría en LA NUEVA ESPAÑA, porque me dijo que su hermano se la enviaba en digital. Camino despacio recreándome en la exuberancia del paisaje hasta alcanzar la cumbre del camino del Celio en la que me recibe la Plaza della Navicella donde se encuentra la iglesia que quiero ver. Roma siempre sorprende con sus plazas y fuentes. En esta, la fontana es una nave, de ahí su nombre, Navicella. La iglesia de Santa María in Domnica tiene un exterior sencillo. Sus orígenes se remontan al siglo VI. Ha sido reconstruida en más de una ocasión. En el siglo IX el papa Pascual I encarga la maravillosa decoración con mosaicos y manda reutilizar columnas de palacios abandonados o destruidos en las tres naves de la iglesia. A este papa se le recuerda, entre otras cosas, por haber encargado alguno de los mosaicos más importantes de Roma. Uno está aquí. En el ábside lo podemos ver. Representa a la Virgen entronizada, rodeada de ángeles, con su Hijo en brazos. Pascual I aparece arrodillado a sus pies. Un halo cuadrado indica que el papa aún vivía cuando se realizó el mosaico. Su discreto exterior, la fachada renacentista de la iglesia, tal como la vemos ahora, fue realizada por Jacopo Sansovino por encargo del papa León X, que pertenecía a la famosa familia de los Medici. El espectacular artesonado, también fue decisión de otro Medici, el cardenal Ferdinando y es que miembros de esta familia ostentaron el título de esta iglesia durante largos periodos. Los mosaicos, artesonado y columnas de Santa María in Domnica alla Navicella, bien merecen una visita en la que, además de la belleza, se puede disfrutar del silencio y de la paz que se respira en su recinto. Todo el entorno invita al paseo tranquilo, a la contemplación de la Naturaleza. Allí mismo, muy cerquita de la iglesia, se encuentra la Villa Celimontana, uno de los mayores parques públicos de Roma, con una preciosa historia que incrementa su interés. Será en el siglo XVI cuando el duque Ciriaco Mattei mande transformar un antiguo viñedo en una hermosa villa donde él con su familia se traslada a vivir. En este lugar se acogía a los peregrinos que visitaban las siete iglesias de Roma, costumbre inventada por san Felipe Neri en 1582. Aquí en los jardines descansaban los peregrinos, a los que la familia Mattei, según la tradición, les daban pan, queso, salami, huevos, manzanas y vino. Andando el tiempo la villa Celimontana se fue perfeccionando en el cuidado de sus jardines, poblándolos de esculturas y fuentes. También con un obelisco, el conocido como “Matteiano”, que aún hoy se puede admirar. Estos jardines son, desde 1925, de la municipalidad de Roma, pero antes han pertenecido a distintos propietarios. Uno de ellos me ha llamado la atención. Desde 1812 a 1832, la Villa Celimontana perteneció a Manuel Godoy, que tuvo la inmensa suerte de que en una de las obras de renovación de la villa descubrieran importantes restos, entre ellos un herma bifronte o bicípite de Séneca y Sócrates, los dos filósofos con un mismo final; el suicidio. Hoy la villa Celimontana está abierta al público. Muchos acuden a disfrutar de la belleza de sus jardines y también de los frecuentes conciertos de jazz. Es probable que Numa Pompilius y la ninfa Egeria, que dicen se conocieron en estos jardines, se unan a los muchos seguidores del jazz para disfrutar de la música en las tardes otoñales.