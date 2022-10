Indigestiones fatales

Existe una ruta gastronómica en Nueva York vinculada al crimen, ese hecho tantas veces indisociable de la comida para ciertas mentalidades italoamericanas. No es la primera vez que escribo de ello, pero hay que tener en cuenta que el asunto estira como el chicle, da para mucho.

Nuova Villa Tammaro, en Coney Island, forma parte de un circuito de restaurantes con mafiosos tiroteados antes, durante y después de cualquier almuerzo o cena; cadáveres servidos a los postres. En la actualidad alberga una tienda y fábrica de pescado ahumado. El lugar de Umbertos Clam House, en Mulberry Street, Little Italy, donde fue asesinado Joe Gallo mientras comía unos camarones, lo ocupa el restaurante italiano Da Gennaro. Todavía se puede visitar, en cambio, Sparks Steakhouse, el famoso asador de carnes del Midtown, en cuyas puertas fueron abatidos Paul Castellano y su guardaespaldas Thomas Bilotti por los disparos de John Gotti y su compinche, Sammy The Bull Gravano.

Nuova Villa Tammaro era el restaurante favorito de Joe "el Boss" Masseria. Especializado en mariscos, su dueño Gerardo Scarpato, amigo del propio Masseria, no tenía más relación con el sindicato del crimen que la de ser un extraordinario proveedor en materia gastronómica. Aquel 15 de abril de 1931 había superado cualquier expectativa, el menú para cuatro comensales consistía en un antipasti variado, sopa minestrone, ensalada de calamares, moluscos de concha y gambas; langosta fría diavola con linguine a la marinera y espaguetis a la milanesa, una buena selección de vinos italianos, gran surtido de pasteles y cafés. Masseria no se imaginaba, como es natural, lo que le aguardaba, se sintió abrumado desde el primer momento por el homenaje que le rendían sus tres oficiales más distinguidos: Vito Genovese, Lucky Luciano y Ciro Terranova, conocido como el rey de las alcachofas de Nueva York por tener controlada toda la distribución de este vegetal en la ciudad. Los vinos corrían sin descanso. Pasaron las horas. A las tres y media de la tarde, Genovese y Terranova ya se habían ausentado por razones de trabajo. Masseria y Luciano discutían próximos movimientos de la organización mientras jugaban una partida de naipes. Luciano, con un montecristo en la boca, bromeó sobre el funcionamiento de su próstata y se encaminó al baño. Nada más dejar el comedor, irrumpieron en él cuatro pistoleros con el borsalino inclinado sobre los ojos. El boss había caído en la trampa, no era difícil darse cuenta pero sí algo tarde para evitarlo: Albert Anastasia, Joe Adonis, Ben Bugsy Siegel y el propio Genovese dispararon a la vez dejándolo como un colador. En el estómago lleno de Masseria solo quedaba espacio para las balas. Proseguía la guerra de los Castellammare para hacerse con el poder.

No he pasado una sola vez por Mulberry St., en Little Italy, sin acordarme de que allí estuvo durante años el restaurante especializado en almejas de Umberto, donde cayó tiroteado Crazy Joe Gallo, un 7 de abril de 1972, precisamente el día de su cumpleaños. Estaba cenando con su hermana, Carmella Fiorello; su nueva esposa, Sina Essary, y su hija de 10 años, Lisa, que se había convertido en la nueva hijastra de Joey; así como su guardaespaldas, Peter "Pete The Greek" Diapoulas, y la acompañante de este, Edith Russo. Joey estaba tomando su segunda ración de camarones y ensalada scungilli, cuando cuatro hombres armados entraron y comenzaron a disparar, volcó una mesa para proteger a la esposa y la hija de Gallo, Diapoulas, que resultó herida, devolvió el fuego, pero falló. Cuando los agresores huyeron de la escena, Gallo, gravemente herido, alcanzó tropezando la puerta del restaurante; para caer al suelo en la acera en medio de un charco de sangre. Era la primera vez en la historia que la mafia disparaba y mataba a uno de los suyos frente a su esposa e hijos.

Un 15 de diciembre de 1985, Paul Castellano y su guardaespaldas Thomas Bilotti venían de la oficina de su abogado. Se detuvieron frente al restaurante asador de carnes Sparks, en el Midtown de Manhattan. El automóvil en el que se desplazaban fue rodeado, cuatro hombres dispararon, Castellano recibió una docena de impactos. Bilotti, cuatro y se derrumbó en el pavimento. Ambos estaban ya muertos cuando llegó la policía. John Gotti y su compinche, Sammy "The Bull" Gravano, tramaron el plan dos semanas antes de los asesinatos. Sparks sigue sirviendo sus impresionantes bistecs y desde hace años es un lugar de peregrinaje para los seguidores del género mafioso.

El 12 de julio de 1979, no muchos años después de que pusiera por primera vez mis ilusionados pies en Manhattan, tres pistoleros con pasamontañas entraron en el restaurante Joe&Mary, de Brooklyn y abrieron fuego sobre el boss de la familia Bonnano, Carmine Galante, apodado Lillo o Cigar por su adicción al tabaco, Baldassare Amato y Cesare Bonventre, su guardaespaldas, cómplice del asesinato que salió ileso. Galante, que había mostrado de manera ruda y directa, como acostumbraba, la decisión de convertirse en jefe de todas las familias derribando uno por uno a sus rivales, fue declarado enseguida objetivo de la mafia neoyorquina. Su cadáver aún tenía un habano en la boca cuando lo hallaron en el suelo con un ojo salido de su cuenca. En el lugar de Joe&Mary, especializado en comida italiana, oí que había abierto más tarde una taquería.

Un 23 de octubre de 1935, Dutch Schultz, uno de los gángsters más literarios de la historia del crimen, recibió un disparo en el baño se podría decir de su casa que no era otra que el Palace Chophouse and Tavern, de Newark, en Nueva Jersey. Allí solía reunirse con sus hombres para cenar, tomar unas cervezas y hablar de negocios. El holandés Schultz, nacido Arthur Flegenheimer, era famoso entre los mafiosos por ser un cabrón rey de los cabrones. Impulsivo y sanguinario, había decidido cargarse al fiscal Dewey, y el Sindicato, en desacuerdo con él por lo arriesgado del crimen, decidió que tenía que librarse del propio Schultz para salvar la vida del representante de la ley que estaba intentando encausarlos. No parecía del todo lógico, pero así sucede a veces. Cuando Bug Workman le disparó, el holandés aún sostenía la chorra con la mano.

Hay muchos más casos y apenas espacio para citarlos. No en vano, la genealogía del crimen organizado en Nueva York y en la vecina Nueva Jersey no tardó, como escribió Luc Santé, cronista de sus bajos fondos, en convertirse en una línea de sucesión más o menos perceptible que abarca desde los colmados en las esquinas durante la década de 1820 hasta los restaurantes italianos del siglo XX, donde no era recomendable sentarse de espaldas a la puerta.