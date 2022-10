"La revuelta de Irán viene de la salida de Trump del acuerdo nuclear de 2015"

–¿Por qué cree que pueden decepcionar sus respuestas?

–No van en línea de lo que se escucha o se lee por los medios de comunicación

–¿Las va a dar libremente o está influida por su trabajo en la embajada de Irán en España hasta hace poco tiempo?

–Las voy a dar libremente. Ya no trabajo para la Embajada, que me ayudó a ver mejor las realidades. Estuve unos ocho años.

Kobra Valadkhani Heidarizanjanpour (Teherán, Irán, 1968) es traductora y como tal ejerció, además de administrativa y asesor económico, en la Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid de 2015 hasta este mes de octubre. Era la única mujer que trabajaba en la sede diplomática.

Fue profesora de español en la Universidad Azad islámica de Teherán de 1999 a 2005 y en la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán de 2003 a 2005. Ha sido traductora, locutora y corresponsal de la Redacción Española de la Radio Internacional de Irán de 1998 a 2005.

La relación con España empezó en 2001, cuando le concedieron una beca que incluía los gastos de viaje y 700 euros al mes. Hizo su tesis sobre la escritora Carmen Gómez Ojea -premio Nadal de 1982 por "Cantiga de agüero"- en relación al estudio de la construcción de las identidades propias. El trato con la escritora gijonesa, fallecida el pasado mes de agosto, discurrió desde la revelación personal con “Los perros de Hékate” al trato amistoso y el aprendizaje del feminismo.

Kobra vive en Alicante, con su marido alicantino.

–¿Qué le parece la muerte de Masha Amini, detenida por la policía de la moral por no llevar el velo cubriendo correctamente sus cabellos?

–Mal.

–¿Tuvo usted problemas similares en sus estancias en Irán?

–No.

–¿Es partidaria de la obligación de las mujeres de cubrirse los cabellos?

–No soy partidaria ni de la obligación de ponerlo ni de quitarlo.

–¿Lo usa en España?

–No voy con chador. Mi vestimenta es más parecida a la de las españolas, pero le confieso que no me he puesto en bañador aún viviendo en Alicante durante tantos años. A la playa solamente voy a andar.

–¿Tiene nacionalidad española?

–Sí. Llevo aquí casi 22 años.

–¿Qué relación mantiene con Irán? ¿Viaja con frecuencia? ¿Está informada de lo que sucede?

–Viajo anualmente y estoy al tanto de todas las noticias y comentarios.

En las calles de Irán hay mucha más libertad que en mis años de joven

–¿Qué opina de la revuelta que hay a partir de la muerte de Masha Amini?

–Que parte de la generación joven no quiere las obligaciones relacionadas al velo. Esto viene de lejos. Las primeras protestas después de la Revolución se dieron enseguida, pero fue un grupo minoritario. La obligación del velo ha cambiado mucho desde entonces. Ahora por las calles de Irán hay mucha más libertad que en mis tiempos de joven.

–¿Hay más represión por parte de la policía de la moral últimamente?

–Circulan más vídeos y fotos gracias a las últimas tecnologías y las mujeres que no quieren el velo y resisten más grabándose. Hay planes que desde fuera dan fuerza a los movimientos para el abandono del velo

–¿Es usted feminista?

–Sí,teniendo en cuenta que el feminismo incluye infinidad de tendencias y de estilos de cada mujer. Yo he luchado por poder estudiar y trabajar, distinguirme de otras mujeres de la familia y no fueron pocas las mujeres que siguieron mis pasos. Tampoco fue fácil salir del país y empezarlo todo desde cero, intentando descubrir las raíces de la discriminación contra las mujeres. Encontré en este camino de más de diez años de estudios a grandes mujeres como mi queridísima amiga Carmen Gómez Ojea y otras mujeres como la doctora Helena Establier y la directora de mi tesis, la doctora Socorro Suárez Lafuente.

–¿Fue raro en su entorno esa trayectoria suya?

–Mi madre siempre se mantuvo a mi lado ofreciéndome todo su apoyo. Si consideramos que el feminismo es una lucha para conquistar los espacios y las experiencias negados a las mujeres, mi abuela y mi madre han sido pioneras en este camino porque me empujaron a ser diferente. También la revolución islámica fue importante en mi vida.

–¿Por qué?

–Porque se dio cuando yo tenía 9 años y llevó a las mujeres a las calles, al escenario social y a dar otro significado a sus vidas que el de ser solamente amas de casa siguiendo la moda occidental. Las mujeres de mi generación profundizaron los códigos de su identidad y en este camino crearon un feminismo propio.

La revolución iraní llevó a las mujeres a dar otro significado a sus vidas distinto del de amas de casa según la moda occidental

–¿Se puede ser feminista con chador?

–Perfectamente. Son feministas musulmanas y luchan por adaptar las leyes islámicas.

–¿La revuelta actual es solo feminista o tiene más descontento detrás?

–Las raíces de la revuelta actual no están en Irán porque le puedo asegurar que si el acuerdo nuclear del año 2015 siguiera vigente y el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hubiera salido de él unilateralmente obligando a Europa a seguir sus pasos, ahora no ocurriría esto.

–¿Puede explicar esto más?

–El país está bajo amplias sanciones y presiones que empezaron con la salida de Trump del acuerdo nuclear. Como el resultado del fracaso de este acuerdo, las esperanzas creadas a raíz del acuerdo también se esfumaron. Además, los reformistas que firmaron el acuerdo perdieron las elecciones pues ya nadie creía en sus promesas.

–¿Es la única causa que ve de la crisis económica que vive Irán?

–No. También hay corrupción. Hay que reconocerlo. Pero mire usted, allí donde hay muchas limitaciones y sanciones, ¿qué es lo que se crea? Las sanciones también dan alas a los corruptos y extienden la corrupción. Si un país no puede ni comprar los medicamentos y las vacunas necesarios para su pueblo ¿dónde tiene que conseguir lo que necesita?

–¿Lo dice por el escándalo de la distribución de las vacunas contra la Covid 19?

–También. Pero esto es un problema serio que no se limita a las vacunas del Covid19.

–¿Que aprendió en sus años en la embajada?

–Muchísimo. Trabajé con los diplomáticos y empresarios iraníes y españoles. Siempre intentando ayudar. De política aprendí mucho con las reuniones diarias con el excelentísimo señor embajador actual porque explicaba las noticias y lo que había vivido como vice ministro de exteriores y diputado del parlamento. Los diplomáticos iraníes son generalmente gente con mucha disciplina y muchas ganas de aprender cosas nuevas, cada uno es diferente, pero todos iguales en preferir los intereses de su pueblo. Aprendí a ceder por mi pueblo y a luchar sin cansarme.

Amnistía Internacional no lucha contra guerras ni sanciones, No llega a la raíz de los problemas, solo mira sus síntomas

–¿Y de empresarios y diplomáticos de países occidentales?

–Los empresarios españoles son muy claros y muy exactos. Aprecio el tejido empresarial de España, la colaboración que existe entre los sectores públicos y privados y siempre me ha llamado la atención el orden que tienen. Esta colaboración puede ser un ejemplo a seguir en mi país.

–Un régimen democrático beneficiaría a Irán o no necesariamente?

–Hay mucho que hablar sobre la democracia.

–No hay prisa, adelante

–Ya en mi tesis, antes de entrar a la embajada, había puesto que las democracias son formas inteligentes de la dictadura de grandes capitalistas.

–¿Y las teocracias?

–El Gobierno de Irán es el único de su entorno por el número de las elecciones, pero hacen falta reformas que los clérigos y los legisladores deberían de ir haciendo en Irán. Hay gente diciendo que ya es tarde para cualquier reforma, pero yo creo que todavía son posibles.

–La calidad de las elecciones ha sido puesta en duda por falta de libertad para otros candidatos.

–Es verdad lo que dice, pero los reformistas perdieron con el fracaso del acuerdo nuclear.

Es muy difícil imaginar un irán laico; La mayoría tiene profundas creencias religiosas

–Los informes de Amnistía Internacional hablan de una profundización en la represión, persecución de mujeres y minorías sexuales y religiosas, castigos atávicos, ejecuciones...

–El problema de Amnistía Internacional es que no lucha contra las guerras ni contra las sanciones. No llega a las raíces de los problemas, solamente mira los síntomas de un problema mucho más grave.

–¿A qué reformas se refiere?

–Podrían mejorar las leyes en relación con las mujeres. No he estudiado la religión, no sé cómo se debe de hacer, pero entiendo que esta situación exige cambios.

–¿Le parece que la religión y el Estado deben ir unidos?

–Antes de la revolución tuvimos un estado y una constitución diferente que no se casaba con la religión y los religiosos, pero tampoco tuvo éxito. El problema no es la presencia de la religión en el poder. Por lo menos en Irán podrían gobernar reformando lo que la mayoría les pide

–¿Imagina un Irán laico?

–No. Es muy difícil. La mayoría de la gente tiene profundas creencias religiosas. El país está en una región muy diferente.

-Usted tenía 11 años cuando empezó la revolución iraní que llevó a su país a una república islámica. ¿Tiene algún recuerdo de antes del cambio?

–Claro. Me acuerdo de las mujeres de mi entorno, se vestían igual que las actrices occidentales. Mis tías eran profesoras y al llegar a casa se ponían a rezar. Una dualidad entre su forma de vestir y maquillar y sus rezos que sigue hasta el día de hoy en Irán. En muchos institutos de mujeres no se podía llevar el velo y si alguien se atrevía a llevárselo, la consideraban una provinciana, una ignorante.

–¿Y de otros aspectos de la vida no estrictamente femeninos?

–También. Todos los libros del cole abrían con la foto del rey y yo, siendo una niña traviesa, una vez puse una pegatina en su cabeza. Mis padres se asustaron y cortaron esta página de mi libro para que nadie lo viese...

–Vaya. ¿Se siente bien como vive en España?

–Sí, pero tenga en cuenta que un emigrante lo es hasta el final de su vida. Cuando voy de visita a Irán y veo la amabilidad extrema de mi gente, me cuesta despegarme para volver. Aun así, en España he sido feliz y estoy muy agradecida a España y a los españoles por ello.

Soy emigrante; Me siento bien en España y muy agradecida pero cuando estoy en Irán, con la amabilidad extrema de mi gente, me cuesta volver

–¿Por qué usted puede vivir en este sistema pero no ve que otros iraníes puedan hacerlo?

– Sí que pueden hacerlo, como lo hicieron con los gobiernos de Reza y Mohammad Reza Palevi. Pero luego quisieron este Gobierno y lucharon por sus ideales religiosos. Durante el gobierno anterior también se mantuvieron religiosos.

–¿Deberían hacerlo, según su criterio? ¿Preferiría ese otro Irán, aunque no fuera como la Persia del Sha Reza Palevi?

–Prefiero este Gobierno actual al anterior sin lugar a dudas. Las generaciones más jóvenes puede que no tuviesen tanta certeza. Irán no puede ser España como Europa no puede ser Oriente Medio. España es España e Irán es Irán. Hay que aprender a ser feliz en todas partes, en la medida de lo posible.

–La premio Nobel iraní Shirin Ebadi, abogada y activista, no tiene dudas desde Londres. ¿Qué le parece su actitud?

–Ella ha animado a los gobiernos occidentales a imponer más y más sanciones contra Irán y yo no estoy de acuerdo con esta actitud. Las sanciones no son buenas para la gente de a pie. Ella ha actuado en contra de los derechos de los iraníes. ¿Quién sufre más las sanciones las autoridades o la gente?

–Cambio de tercio. ¿Qué recuerdo tiene de Carmen Gómez Ojea?

–El recuerdo del paseo con ella por las calles de Gijón. Me habló de su juventud, de cuando escribía estas obras que me impactaban por su fuerza. Me llevó a su casa y me enseñó el ordenador en el que escribía. Le dije que toda su obra es una petición de amor a gritos. Todo ocurre por falta de amor. Me dijo que nadie se lo había dicho. Yo crecí gracias a su amor.

–¿Esa fue la gran enseñanza de Carmen para usted?

–Fueron muchas enseñanzas... La hermandad en sus libros y la práctica de mi vida cuando no veía ningún camino abierto delante de mis pies.

–¿Cómo recibió la noticia de su muerte? No sé si mantenía el contacto...

–Me lo dijo Pilar Cartón al día siguiente de ocurrir. Llevaba tiempo sin saber de ella, pero saber que estaba allí siempre me daba paz. La primera vez que la vi había viajado a Alicante. Mi casa estaba en la primera línea del mar y era una noche muy especial. Estuve cenando con ella mientras mirábamos la imagen de la luna llena en el mar. Resulta extraño decir que cada vez que miro la luna me acuerdo de ella porque escribió muchos versos sobre Hécate y la luna.