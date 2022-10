«El sastre español no ha sabido explicar qué hace»

Agustín García Montero, madrileño, está rendido a su profesión, la sastrería. La conoce en todos sus detalles: empezó en un taller haciendo lo básico, entregando trajes a los clientes, y ha llegado a ser el titular de una firma –Serna– que es una de las más antiguas y de prestigio de España. Conoce cada hilván y cada sombra del oficio y eso que es de los sastres más jóvenes del país. Porque García Montero tiene 41 años y la osadía de querer hablar en voz alta del trabajo de unos talleres que hubo décadas en que solo se contaba en susurros.

Es Agustín García, además, el presidente de la Asociación Española de Sastrería (AES) y al frente de esa entidad creada en 2017 estará en unos días en Asturias. Porque en Oviedo se celebra (del 11 al 13 de noviembre), el Congreso Internacional de Sastrería, una convención donde se podrán conocer la actualidad del sector, dentro y fuera de las fronteras españolas, y los desafíos a los que se enfrenta, y en la que el público también debe sentirse invitado.

–Sastre... ¿desde cuándo y cómo llegó a serlo?

–Soy maestro sastre y llevo... no sé si 23 o 24 años ejerciendo en Madrid. Estoy enamorado de mi oficio, pero siempre he dicho que lo soy de casualidad, porque no sabía ni que existía esta profesión.

–Para no saberlo, ahora preside la asociación nacional del sector.

–Sí. La sastrería española tiene larga tradición e historia y es una de las mejores y más valoradas del mundo, pero se enfrenta, como en otros países, a grandes desafíos para defender y potenciar nuestro alto nivel de especialización y calidad. Y para marcar un futuro de mayor proyección y desarrollo. Antaño existían algunas asociaciones pequeñas solo de sastres, hasta que algunos empezamos a tener dudas sobre cómo se debía enfocar el futuro.

–¿Qué han querido cambiar?

–Creímos que era conveniente crear AES y explicar a la gente qué engloba el sector, introduciendo en la asociación tanto sastrerías artesanales como industriales y camisería, también a los confeccionistas, que son las fábricas que realizan la sastrería industrial a medida, y a los fabricantes de tejidos. Nos parecía que así cerrábamos el entorno completo de lo que engloba el oficio de sastrería y se podían enfrentar mejor los retos del futuro.

–¿Qué les preocupa?

–Lo primero es que tenemos que decir que existimos, fomentar que se hable del sector, que se consuma nuestro producto y que haya más gente que quiera formarse en este oficio.

–¿Ya se nota algún cambio?

–La visión de la sastrería española, de los últimos años para acá, ha cambiado totalmente. Siempre fue una sastrería valorada, pero ahora también es más conocida. Hay una generación joven que quiere hacer que esto tenga un futuro y ahí las redes nos están ayudando a mostrar lo que hacemos en el día a día, resolvemos dudas de mucha gente... en suma, estamos acercando un oficio al cliente y también al propio chico que está estudiando diseño de moda y que no sabía que existía la sastrería artesanal o industrial. Quién dice que no cambie la forma de pensar y decida dedicarse a esto.

Una chaqueta artesanal tiene 33 pasos mínimos que deben haberse realizado a mano

–Un básico. ¿Qué es la sastrería artesanal y qué es la sastrería industrial?

–La sastrería artesanal se suele llamar también tradicional y hay un sello de calidad que la distingue, al que se puede acceder pasando una prueba de conocimientos –porque a día de hoy no existe ninguna titulación oficial o formación de sastrería, y no se sabe quién es sastre y quien no– . Y también pasando una prueba de trabajo ejecutado.

–O sea, que revisan una prenda.

–Sí. Se presenta una chaqueta, se abre, y se ve si cumple los cri­terios.

–Y esos criterios son...

–Una chaqueta artesanal tiene que tener 33 pasos mínimos que deben ser realizados a mano. Un traje artesanal, dependiendo de la sastrería que sea, tiene un proceso con un mínimo de ejecución de 50 horas de mano de obra. Y dependiendo de la sastrería y la pieza que sea, esas horas se pueden incrementar hasta 180 (influye si hablamos de traje civil o de uniformes). En la sastrería industrial hay un proceso mecanizado en el que se puede conseguir una muy alta calidad, agilizando procesos realizándolos a máquina. Puede tardarse entre 6 y 9 horas en hacer un traje, por eso se consigue un producto más asequible, pero se puede conseguir una adaptabilidad al cuerpo y a los gustos del cliente muy elevada. La diferencia fundamental es que en sastrería artesanal te hace el traje un sastre, y en industrial, un especialista que nosotros denominamos un técnico en sastrería. Es quien te toma las medidas, ve la proporción y variación de tu cuerpo, y esas características las manda a una fábrica donde se puede hacer el traje 100% a máquina o con detalles a mano. Pero al final es un producto industrial. En camisería pasa igual: en hacer una camisa a mano se viene tardando entre 4 y 6 horas, y a máquina se puede hacer igual en 45 minutos.

–¿Qué bulle ahora mismo en el sector? ¿Qué van a plantear en Oviedo?

–El principal objetivo del congreso es nuestro propio leit motiv como asociación: explicar qué es la sastrería, qué es la camisería, y que el cliente sea capaz de apreciar esos detalles y saber lo que está adquiriendo. Se hablará de calidad, se hablará de tejidos de lujo y ecosostenibilidad. También se va a presentar el libro «Scent of Tailoring», de Fabio Attanasio, que habla de algunas de las mejores sastrerías inglesas, italianas, españolas, francesas, alemanas y portuguesas. Y en la cena de gala daremos dos premios, creados este año para fomentar el sector textil. Uno a Lorenzo Caprile y otro a la memoria de un maestro de maestros, Jaime Gallo, que nos dejó hace unos años.

–¿A Lorenzo Caprile, diseñador, por qué?

–Porque la suya es una trayectoria indudable, porque usa materias de la más alta calidad y porque no pierde ocasión de reivindicar la sastrería. Y por eso, se lo debemos.

–La sostenibilidad no se le cae de la boca a ningún sector. Tampoco al suyo.

–Sí. Estamos en una época en la que todo es eco. Pero eso es un acto de fe. Nadie explica por qué lo es. Y creemos que hay que saber explicar cómo se consiguen esos tipos de tejido que se consideran ecosostenibles y que no son nada habituales en la calle. Que se sepa que para conseguir las fibras más finas que se pueden usar en sastrería se necesita cuidar al animal hasta extremos. El estrés de un animal afecta a la calidad, largura y grosor de las fibras, así que cuanto mejor cuidados los animales, más calidad en las fibras. Y a eso hay que añadir el cuidado de todo el proceso de producción: calidad del agua, de los tintes… Como parte final queremos hacer ver por qué la compra de un traje o una camisa en sastrería es una compra más sostenible que otros productos más habituales.

Un fondo de armario debe empezar con un blazer y un par de pantalones; y el primer traje debe ser azul

–Se lo digo yo: por lo que duran.

–Sí. Aparte de que se contamina muchísimo menos al ejecutarlo. Pero lo fundamental es que un traje le puede durar a un cliente 12, 15 o 17 años. Yo arreglo trajes de clientes de la casa de hace 30 años. Y eso, sin duda, es una compra responsable y sostenible. Nuestro cliente no tiene la obligación de comprar un traje todos los años porque se le haya estropeado a las dos temporadas; en nuestro caso solo hay que comprar cada equis tiempo porque apetezca, o porque queramos un traje de un diseño diferente.

–El «fast fashion», o la moda de consumo rápido, no va con ustedes... pero eso en las últimas décadas ha jugado en su contra.

–Creo que no hemos sabido explicarnos. Mi convencimiento es que si tú le explicas al cliente qué es lo que adquiere y que tú tienes un producto diferenciador respecto al «fast fashion», al final el cliente lo sabe apreciar. En los últimos diez años, más o menos, en el sector de la sastrería ha habido un cambio abrumador de clientes. Ha bajado un montón la edad del consumidor. Ahora a lo que nos enfrentamos es a un futuro que nos preocupa porque falta mano de obra, ya que en España no hay una titulación oficial que te adiestre.

–¿Por eso quieren que se acerque el público a su congreso en Oviedo?

–Queremos un congreso que no sea de sastres para sastres, sino de sastrería para el público. Donde nos podamos encontrar sastres, camiseros o público enamorado y con curiosidad por este oficio. Todo eso le da vida a un sector como el nuestro. Intentamos dar a conocer el oficio y eso solo se hace abriendo el campo, no acotándolo, como se hizo muchos años. Aquí durante décadas la idea que había calado era que lo importante era no compartir nada con nadie, no compartir tu secreto de sastre... y con esa mentalidad lo que haces es que el sector se vuelva cada vez más pequeño. Nadie puede ser sastre si no sabe que existe.

–Si pienso en sastrería, pienso en Italia o Inglaterra.

–No, no. España tiene prestigio. Bien es cierto que Inglaterra siempre se ha valorado porque es la cuna donde nació el sector; Italia lo que mejor ha hecho es saber adaptarse, valorar y mantener la cultura del traje como algo más que como uniforme para ir a trabajar. Ellos han sabido adaptar el traje para la vida normal y eso les honra. Demostraron que se puede utilizar un traje muy formal para unas cosas, o darle un aire más informal y deportivo para ir a tomar unas cervezas con los amigos. Ellos supieron hacerlo.

–En Asturias, supongo que como en toda España, los grandes empresarios tenían su sastre de referencia; algunos incluso en plantilla. ¿Por qué se perdió?

–No tengo ninguna duda de que es por ese oscurantismo que hizo empequeñecerse la profesión. Y, frente a eso, llegó una industria que se dio a conocer a bombo y platillo y llenó un espacio que nosotros dejamos libres. Y dejamos de explicar el producto que hacíamos, cómo lo hacíamos… la filosofía que hay detrás de hacerse un traje a medida con el tejido que quieres, como tú quieres, sin que haya dos iguales en el mundo...

–La sostenibilidad juega ahora a su favor, pero las necesidades de consumo rápido no tanto. Nadie espera un mes o dos meses por casi nada.

–Por los tiempos que lleva producir nuestras prendas nosotros no necesitamos tener una cola de 5.000 personas esperando para hacerse un traje. No podríamos asumirlo. Pero si una persona empieza consumiendo un traje de calidad, tiene curiosidad, empieza a entrar en una camisería o sastrería, él mismo va a apreciar la experiencia, la saboreará y se dará cuenta de que es otra cosa. Lo nuestro no es solo ir a un taller a que te tomen las medidas. Nosotros igual pasamos un par de horas charlando con un cliente… es otra filosofía distinta a la de entrar en un sitio y pedir la talla 42.

–¿De verdad un traje hace más delgado, más alto, más estilizado?

–Sí, claro. Los que somos «talla nacional» decimos que tenemos que jugar un poco al despiste en ese aspecto. Al final un sastre juega con la fisonomía y las proporciones. Si haces unas solapas muy largas, te alargará el tronco. Si un pantalón lo haces alto de caja, te alargará la pierna. Cuanto más larga sea tu pierna, tú visualmente eres más alto y más delgado. Si las mangas están en un punto correcto (o sea, que la camisa llegue al nacimiento de la mano y la manga de la chaqueta quede a un centímetro o centímetro y medio por encima de la camisa), te alargarán la figura. Eso es jugar.

–¿El buen sastre observa hasta cómo camina un cliente, cómo se mueve o los gestos que hace para que le siente bien un traje?

–Sí que todo eso se tiene en cuenta, porque influye. También hay que tener en cuenta el uso diario que esa persona le va a dar al traje. Y eso supone asesorar en qué tejidos convienen. Si una persona tiene un paladar exquisito igual te puedes ir a una hilatura de súper180 o súper200, que es extremadamente fina –al tacto ese tipo de fibras, en lana, se confunden casi con el cashmir–. Todo eso importa en un cliente: su fisonomía, su forma de andar o sus necesidades.

–¿Cuánto cambia una persona con un traje?

–Cambia mucho cómo se expresa una persona cuando se siente segura bien vestida, con un traje que se ha hecho a su medida, a cómo se muestra si a su traje le sobran dos centímetros de hombro o le cae como un saco. La confianza y seguridad que tiene una persona de una manera o de otra es totalmente distinta. No tiene nada que ver.

–Hay una generación de jóvenes que no van a tener obras de sastrería que heredar de sus padres o abuelos. ¿Cuánto se pierden?

–Sí, es una gran pérdida. Afortunadamente aún tenemos clientes que nos traen trajes de padres o abuelos para arreglar. Ocurre menos con las camisas, porque esas sufren más al ser fibras más finas y de menor durabilidad. Pero sí que es una lástima. Y se debe todo a la renuncia que hacemos por utilizar materias económicas, no muy naturales, que tienen menos resistencia al uso diario, con una transpirabilidad menor... Pero para eso estamos nosotros, para que a la siguiente generación no le pase.

–¿El mejor sastre es el que pone el forro que no encoja?

–En realidad cada cliente tiene su mejor sastre. Si tú cumples las expectativas de esa persona, la relación que es establece entre ambos es buena y el producto que entregas es de calidad, tú eres el mejor para ese cliente.

–¿Hay sastras? ¿O sastre es sinónimo de modista?

–Sastre y modista son oficios distintos. Diríamos que son primos, pero no tienen mucho que ver. Cosemos distinto y ni el dedal es igual. Hasta coger la aguja y clavarla lo hacemos de forma distinta. Sastras, en España, conozco a una. En general es un sector en el que la persona que da la cara suele ser un hombre, aunque luego en talleres hay mujeres.

–¿Y el sastre hace prendas femeninas?

–El sastre hace prendas tanto femeninas como masculinas, pero como el sastre español durante décadas no ha sabido explicar qué hace, cuando la mujer quiere un traje sastre suele ir al diseñador. Esto es un punto clave que AES debe ayudar a cambiar.

–Detálleme el fondo de armario básico que elegiría como sastre.

–Lo fundamental es empezar con una blazer y uno o dos pantalones. Quizás una blazer azul y un par de pantalones: uno gris y uno beis. Y como trajes, el primero que hay que tener siempre es uno azul; mejor un azul medio, que nos servirá para todo tipo de acto, para un acto formal o menos. Después ya llegará el traje gris liso, o gris medio. Y a partir de ahí podemos jugar con una raya diplomática, meter un ojo de perdiz, una espiga... meterle algún marrón tabaco, un verde... Una vez que tengamos tres o cuatro trajes lo bueno es incluir uno cada año o cada dos años y cuando nos demos cuenta habrán pasado quince años y el primer modelo aún tendrá vida por delante.

–¿Y dinero?

–Depende tantísimo del tipo de tejido, de la ciudad donde lo estés comprando, de si es artesanal o industrial... influyen muchísimos factores.