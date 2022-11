Pérez de Ayala y Marañón, medio siglo de cartas liberales: las tres etapas de dos amigos decepcionados por la República

La lectura de las 128 cartas cruzadas entre Gregorio Marañón Posadillo (Madrid, 1888-1960) y Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1880-Madrid, 1962) muestra la profunda amistad que les unía. Tres de los biógrafos de Marañón destacan esa amistad íntima: “convivieron de modo fraternal, en el curso de su larga vida intelectual”, escribe Marino Gómez-Santos; Francisco Pérez Gutiérrez dice que Ayala era “su amigo predilecto”; Antonio López Vega afirma: “Pérez de Ayala, su mejor amigo”.

Aparte de la intimidad presente en la correspondencia Ayala-Marañón, cabe recordar que la relación entre ambos amigos se extendía a sus familiares más directos: la última hija de Gregorio Marañón y Dolores Moya nació en Madrid en 1918 y fue bautizada con el nombre de María Luisa, pero siempre la llamaron Mabel, el nombre de su madrina, la esposa de Pérez de Ayala; hubo una estrecha relación entre Dolores Moya y Mabel Rick, siempre aludidas en las cartas transmitiéndose su cariño, añoranzas, salud... Así, en la posdata de una carta de Marañón leemos: “Lolita grita desde su cuarto todas las cosas buenas que se le ocurren para vosotros” (diciembre de 1939). Y Ayala añade en su carta a Marañón poco tiempo después: “Dile a Lolita que no tenga la péñola colgada de la espetera tanto tiempo” (enero 1940).

No estará de más recordar que Pérez de Ayala escribe el prólogo al libro "Tres ensayos sobre la vida sexual" (Biblioteca Nueva, Madrid, 1929). Marañón dedica Españoles fuera de España (Espasa-Calpe, colección Austral, 1947) “a Ramón Pérez de Ayala, que está dentro de España aunque esté fuera”. Y en febrero de 1960, un mes antes de los problemas que causaron su fallecimiento (27 de marzo), Marañón asiste a la boda de Eduardo, el hijo que le quedaba a Pérez de Ayala.

Podemos distinguir tres etapas en la secuencia de las cartas. Las doce primeras van desde 1915 hasta 1932. Destaquemos la que Pérez de Ayala dirige a Marañón el 16 de junio de 1915 invitándole a firmar el “Manifiesto de adhesión a las naciones aliadas”, lo que supuso, entre otras muchas firmas, la primera manifestación pública del ya afamado doctor (España, 9-VII-1915); o la del 2 de agosto de 1921 en la que Ayala escribe a propósito del desastre de Annual: “[Silvestre] era además íntimo amigo de ese execrable botarate Alfonso XIII, y contaba con la impunidad que provenía de su privanza”; y lo que le dice Marañón el 17-XII-1930, tras las ejecuciones de los dos dirigentes de la sublevación de Jaca: “Creo que ahora debemos iniciar la glorificación de Galán y su compañero, mártires de la libertad, como Torrijos y tantos más”.

Son anticomunistas y continúan siendo liberales, pese al contenido de determinadas expresiones de entusiasmo por los avances del ejército rebelde

Recordemos que bajo el liderazgo de José Ortega y Gasset fundaron la Agrupación al Servicio de la República, fueron diputados durante el primer bienio, criticaron muy pronto la quema de conventos en mayo de 1931, y defendieron los cauces reformistas por los que debía conducirse la República rechazando el radicalismo y la violencia, tal como denunció Ortega en un artículo cerrado con el famoso “No es esto no es esto” (“Un aldabonazo”, Crisol, 3-IX-1931), ante los cauces por los que transcurría el gobierno del bienio social-azañista.

La segunda etapa abarca 94 cartas escritas durante el tiempo comprendido entre 1937 y 1940, años de la guerra civil y su final, periodo en el que Ayala y Marañón viven el exilio en Francia, aunque hay cartas de Ayala fechadas en Londres (junio a octubre de 1937, y de mayo a septiembre de 1939), y cartas de Marañón escritas durante el tiempo de sus conferencias en Sudamérica (principios de 1937 y los meses de agosto y septiembre de 1939).

Esta es la época en la que desahogan en el “amigo fraternal” sus inquietudes y temores. A modo de ejemplo y a propósito de la voz desahogar, Marañón le dice desde París el 13 de marzo de 1939: “Querido Ramón: te escribo ya que no te tengo aquí, para desahogo de mi angustia”.

Pérez de Ayala le cuenta el 1 de mayo que de manera “absolutamente confidencial, para el amigo íntimo y médico además, muchas mañanas llevo a cabo estos ejercicios poéticos, con que me desahogo –catarsis- y los ahogo y destruyo luego. Pero como ahora me hallo enteramente solo y sin comunicación, he caído en la tentación de comunicártelo”.

Ese grado de intimidad no solo supera a lo que escriben a otros corresponsales, sino que también llegan a utilizar determinadas expresiones que difícilmente encontraríamos si hubieran escrito sus memorias, como suele suceder en quienes intentan explicar o justificar acontecimientos de su pasado cuando decidieron publicar sus memorias.

Llama nuestra atención, por los cambios operados en la actualidad a la hora de identificar a los dos bandos contendientes en la guerra (republicanos y sublevados), a los que Marañón y Ayala denominan en su correspondencia rojos y nacionales o nacionalistas, expresiones que hoy nos resultan un tanto chocantes pero que nos devuelven a un tiempo pasado. Sorprende que solo una vez encontramos la voz republicanos en un texto de diciembre de 1929 cuando Marañón dice a Ayala: “respecto a los republicanos, no creo que te quepa duda de que son el mayor obstáculo que hay hoy para todo, en España, incluso para traer la República. Son –y otros también– los filisteos de la democracia y de la libertad. El peor enemigo. Pero ya hablaremos de todo”. De manera que no consideran republicanos a los anarquistas, comunistas, los radicales de PSOE y al partido radical-socialista. Es más, sus juicios llegan a ser muy duros sobre determinadas personalidades con la que habían compartido la crítica al sistema restauracionista, el rechazo a la Dictadura de Primo de Ribera y a la Dictablanda de Berenguer.

Con el desarrollo de la guerra se irán endureciendo sus posturas a partir de haber optado por el exilio por motivos esencialmente de supervivencia (no voy a repetir el peligro de muerte que sufrieron Ayala y Marañón, o el asesinato de familiares).

Finalizada la guerra, desconfían de volver a España: Marañón no regresa hasta 1942, y Ayala, hasta 1954

Vivieron con dificultades los años de la guerra e inmediata posguerra, pero no debemos olvidar que la suya fue –gracias a su prestigio– una situación de “privilegio” respecto a la mayoría de sus compatriotas, muertos a consecuencia de la guerra o protagonistas de un exilio muy penoso en la mayoría de los casos.

El lector de estas cartas quedará sorprendido al leer los exabruptos que escriben Marañón y Ayala sobre Azaña y su cuñado Rivas Cherif, la ironía y opiniones negativas –citando algunos ejemplos– sobre Marcelino Domingo, Indalecio Prieto, Juan Negrín o Álvarez del Vayo. Los rojos son ladrones, “cacos”, “¿Qué te parece la chulapería de Negrín? ¡Que gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura y estupidez. Han hecho, hasta el final, una revolución en nombre de Caco y de caca. Te escribiré, principalmente para contarte el asunto de los cuadros del Prado”. (Carta de Marañón a Ayala, febrero del 39).

Los autores de estas cartas consideran que muchos de sus antiguos amigos, plenamente insertos en la acción política, no impidieron las barbaries cometidas en nombre de la República, de manera similar a lo que escribe Azaña en "La velada de Benicarló": “En esta zona, las atrocidades cometidas en represalia de la sublevación, o aprovechándola para venganzas innobles, ocurrían a pesar del Gobierno, inerme e impotente, como nadie ignora, a causa de la rebelión misma”.

Pero Ayala y Marañón apenas si se refieren a lo que continúa diciendo Azaña en el texto citado: “En la España dominada por los rebeldes y los extranjeros, los crímenes, parte de un plan político de regeneración nacional, se cometían y se acometen con aprobación de las autoridades”. Resulta curioso observar cómo a partir de la ley llamada de la memoria histórica, ahora democrática, lo que se suele destacar en periódicos, televisión, radio, tertulias y hasta en la enseñanza de la Historia, es incidir en la segunda frase del texto citado de Azaña, olvidando la primera parte; suele presentarse a la II República –“la niña”– como un ejemplo de democracia arrumbada por el fascismo. Es como una vuelta al maniqueísmo: de la maldad de “los rojos” propagada tras la guerra civil se ha pasado en las últimas décadas a la maldad de “los fascistas” encabezados por un cruel tirano.

El bando que denominan “nacionalista o nacional”, al igual que otros muchos de sus compatriotas, gentes modestas del pueblo que nada tenían de “intelectuales”, si bien no ha de interpretarse con lo que hoy se denomina nacionalismo español o españolista; ese “nacionalismo” se menciona como opuesto al internacionalismo proletario pregonado por los comunistas con los que están en total desacuerdo.

Desde el primer momento declaran su apoyo a la sublevación militar dirigida por Franco. Baste recordar que sus hijos (Gregorio Marañón, Juan y Eduardo Pérez de Ayala), al igual que los de Ortega (Miguel y José), se alistan voluntariamente en el ejército del bando sublevado.

Son claramente anticomunistas, y en el fondo continúan siendo liberales, pese al contenido de determinadas expresiones de entusiasmo por los avances del ejército rebelde. Están atentos a la marcha de la guerra tanto en lo militar como en el plano de las relaciones internacionales (de Marañón en París, de Ayala en Londres).

Es fácil captar la desconfianza y el rechazo a lo que sucederá tras el final de la guerra: “mucho más apremiante y urgente es ganar la guerra en los frentes del extranjero, y ganar también la paz, como hicieron los aliados en Versalles” (carta de Ayala a Marañón, 22-VII-1937).

Finalizada la guerra, desconfían en volver a España, de modo que Marañón no regresa hasta 1942 y Ayala marcha a Buenos Aires en agosto de 1940 pero no vuelve a Madrid hasta 1954, acuciado por la muerte de su hijo Juan y la situación de su nuera Carmen Giménez y sus cuatro nietos: Ramón, Gustavo, Juan y Mabel.

La tercera etapa comprende los años que van desde 1941 hasta 1959: las de Marañón se fechan en Madrid, adonde regresó en 1942; la mayoría de las de Ayala están datadas en Buenos Aires o en Mar del Plata, desde 1940, y en Madrid a partir de 1954 (21 cartas).

Recordemos la necrológica del 29 de marzo de 1960 “Gregorio el Magno”, donde Ayala evoca la inteligencia, bondad y capacidad de trabajo de su amigo. El 5 de agosto de 1962 fallecía el gran escritor. Ha pasado poco más de medio siglo.

"Querido Ramón: aquí hay una enorme embestida roja" Carta de Marañón a Pérez de Ayala En Biblioteca “Ramón Pérez de Ayala”, Oviedo. Signatura C. 104-26. Carta autógrafa con el membrete DR. G. MARAÑÓN 20-V-1938 Querido Ramón: sentí no verte antes de irte. Tu marcha a Londres ha producido formidable agitación en París. Desde el Meurice hasta la Bourse todo son cábalas y cábalas… No sé como irán ahí las cosas. Aquí hay una grandísima embestida roja. El señor Mungli y el señor Léger afirmaban hoy que Franco no ganará la guerra y que si es preciso irán las tropas francesas a Cataluña. Espero con ansiedad tu impresión. Mabel muy bien. La veo en casa de Lucila, cuyos fúnebres hermanos alzarán ya el vuelo como dos conejos, ambos siniestros. Un grande abrazo de G. [Firma simplificada]