La vida como arte

–Nací en Oviedo en 1965, pero vivía en El Pito, Cudillero, en una casa pegada al palacio de las Selgas. Soy el primero y tengo cinco hermanos. Ser primogénito significa abrir camino y explorar territorios que, a lo mejor, no comparten tus padres, y eso te hace repensarte en la familia.

–¿En qué trabajaba su padre?

–Se llama José María, tiene 91 años y fue dentista en Cudillero y Soto de Luiña. Crecimos sin caramelos ni azúcar y con mucha higiene bucal. Estudió Medicina en Salamanca y se especializó en Madrid. En el pueblo de labradores, ganaderos y pescadores eres el único que es el hijo del médico y eso te convierte en rara avis y te da otra manera de observar.

–¿Qué recuerda del campo?

–Los inviernos eran duros, de acostarte en líquido más que en tela y calentarte sin moverte o con bolsa de agua. Esa sensación de humedad permanece, como la de una naturaleza que crece permanentemente. Éramos 50 vecinos en una aldea muy extendida con ganado, carros de madera y cuadras. Vi mutilados y recuerdo el olor de las casas de gente a la que se le pudrían las heridas. Hoy serían sintecho y entonces eran uno más. En medio siglo el cambio es radical.

–¿Cómo era su padre?

–Entusiasta, valiente y muy energético, como todos los Vallaure, lo que le permitió vivir con una intensidad, para lo bueno y lo malo, que otros no tienen. Señalaba la paradoja de la dura vida de los marineros y el miedo que tenían al dentista. Disfrutó de su profesión y atendió sin desligar lo clínico de los psicológico.

–¿Y como padre?

–Era estricto y cariñoso.

–¿Y su madre?

–Se llama Elena Fernández Iglesias y es once años más joven, lo que marcó su matrimonio. Se casaron con 22, al poco nací yo y así cada dos años hasta seis. Se entregó a la familia –esa era su misión mental– y, acabada esta, sintió un vacío. Como muchas mujeres de su generación, dejó de cuidar y no dio el paso a cuidarse.

–En 1970 vinieron a Oviedo.

–A la parte baja de la calle Asturias, aunque íbamos al pueblo los fines de semana. Mi percepción de Oviedo es como la que se tuvo años después del este de Polonia. No había tiendas como las de hoy y debajo de casa estaba la estación de Renfe y prados hasta el Naranco. Era húmeda, dura, difícil, gris, triste y patrimonialmente muy descuidada. Cambió mucho. No ver el cielo me marcó.

–Estudió en los jesuitas.

–El colegio fue importante por dos razones: me permitió encontrarme con Javier Zurbano, un jesuita que enseñaba diseño y cerámica, y el arte, en 1980, era mi posibilidad de salir de aquí.

–¿Por qué salir?

–El entorno era difícil. El nivel de control sobre la adolescencia no tiene nada que ver con el actual. Se podía beber sin problema, la droga circulaba. Fue una época intensa para todos y difícil para los que no están aquí. El arte era mi posibilidad de trascender a esa vida.

–¿Dibujaba de niño?

–No me recuerdo así, pero algunos compañeros me han enseñado dibujos que les regalé.

–¿Cómo fue su adolescencia?

–Vivía un conflicto en la enseñanza religiosa, en Oviedo más estricta, y Javier Zurbano, que rompía con eso.

–¿Era usted muy creyente?

–Fui muy creyente y tuve pulsión social. A los 17 años empecé a trabajar con chabolistas portugueses de la Térmica de Soto de Ribera. Con unos compañeros construimos belenes, llevamos juguetes... Una experiencia inexperta.

–¿Por qué?

–Habíamos recogido muchos juguetes y los llevamos a los 30 niños con los que nos relacionábamos, pero de pronto apareció mucha gente que no habíamos visto nunca y faltaban juguetes. Lejos de ser una alegría para todo el mundo fue un elemento de discordia.

–¿Mantiene la religión?

–Dejé Oviedo con poca religión y se ha ido diluyendo.

–¿Cómo llevaron en casa su adolescencia?

–Fui difícil después de ser un niño fácil. En una familia numerosa ese día a día se vive como una tienda de campaña en la selva. Cuando cumplí 16 nació mi última hermana y las urgencias eran otras. Cumplí mi pacto: tuve buenas notas en el colegio y quise que fuera así para asegurar un expediente académico que me permitiera marchar.

–Inició aquí Artes y Oficios.

–No me admitieron en Bellas Artes porque no pertenecía al ámbito académico de Madrid. Me tocaba Bilbao, donde no conocía a nadie, y no había dinero para ello. Recurrí, como quien echa la primitiva, y empecé en Oviedo.

–¿Y en casa?

–Lo aceptaron mal, como cualquier padre. No había precedentes y querían lo mejor para mí, no un artista.

–¿Qué tal en Artes y Oficios?

–Siempre pensé que como artista no podía crecer aquí porque necesitaba ser más libre de mi entorno. Recuerdo la escuela como un lugar muy tierno, lleno de gente maravillosa, entusiasta y entregada, pero con una visión del arte muy estrecha.

–Defina estrecha.

–El viaje de 40.000 años desde el bisonte de la cueva hasta la performance exige entender qué es el arte, y eso no lo vi en la escuela de Oviedo.

–¿Cuánta libertad necesitaba?

–Toda. Si pudiéramos proyectar la película de la libertad de mis 15 años hoy los chavales no la creerían. Franco murió cuando yo tenía 10 años y para mí formaba parte, para bien y para mal, de todo, pero no tenía aspecto feroz esa persona que nos oprimía. En el arte leía de los impresionistas, héroes de mediados del siglo XIX que habían roto con el academicismo. Van Gogh, Cezanne y Gauguin eran claves: tres salvajes con tres trayectorias que fundan la vanguardia. Yo quería ser así.

–¿Cuándo fue a Madrid?

–Estuve en Artes y Oficios de septiembre a diciembre y en enero me llegó un telegrama de admisión en Madrid, donde me acogieron unos tíos sin hijos. Hice la carrera gracias a ellos. En Madrid continué Artes y Oficios a la vez que Bellas Artes.

–¿Había mucha diferencia de ambiente?

–No tenían nada que ver. Artes y Oficios era muy técnica. Allí trabajé dos años el barro porque podía hacer cosas complejas en poco tiempo, pero la facultad me llenaba más por el tipo de profesores y compañeros. Entré en contacto con un mundo de libertad, de gente que miraba menos qué pensará la gente de lo que estoy haciendo y se situaba en "hago esto porque es lo que creo que debo hacer y lo mejor". El ego es el principal enemigo y el principal aliado del artista.

–¿Sabía a qué aspiraba?

–Quería ser artista. En 1984 y 85 Madrid vivía una efervescencia de la pintura. El Gobierno socialista se dio cuenta de que había que exportar arte español y fue el momento de Barceló, Sicilia y Broto, que tenían la energía y querían ocupar esa posición. El valor de la pintura dio un vuelco. Las instituciones compraban y se hacían grandes exposiciones. Yo tenía el talento y la posibilidad de convertirme en un pintor como aquellos, pero no lo hice.

–¿Por qué?

–Tenía la producción, el estudio, la disciplina y hacía cuadros muy de la época, pero me metí en una manera de entender la pintura demasiado oscura, más colocada en la destrucción que en la luz. Muchos artistas de entonces no han tenido una trayectoria a la altura de la que se les había colocado. Yo me especialicé en diseño. El departamento de pintura me parecía terrorífico y salí.

–¿Influyó el profesor Francisco Cortijo?

–Cortijo me enseñó qué es pintar sin decir una palabra. Pedagógicamente era catastrófico: colocaba a cuatro en un sitio y al resto en el otro. Yo estaba en el lado bueno, iba a su despacho, a su casa... Era un comunista muy radical en sus juicios, de trato muy duro, despectivo, pero el arte a veces tiene esa radicalidad. El mercado del arte funciona así.

–Usted dice que es arte lo que el artista dice que es arte.

–Sí, pero no estoy socialmente muy acompañado. Hay artistas que logran señalar qué es arte y gente del mercado que se lo cree.

–¿Le fue fácil Madrid?

–No era consciente de lo provinciano que era, del acento asturiano que tenía y me tuve que quitar en una ciudad galopante.

–No convivió bien con los tíos que le acogieron en su casa.

–Me ha pesado mucho no haber sabido convivir mejor y estar más cerca. Tuve las dificultades de alguien que quiere ser artista y de una familia que nunca había tenido un hijo en su casa. Lo aprendes cuando tienes hijos. Mi tía vive en Oviedo, la quiero mucho y cuando vengo la veo.

–¿Cambió?

–Sí. El azar marca mucho. Por compañeros de Bellas Artes entré en contacto con gente del Liceo Italiano, un colegio público y laico del Estado Italiano. Tuve una relación con una antigua alumna del liceo, Daniela Musicco, y tenían otra preparación y apertura mental y me abrieron a otro paisaje de sensibilidad clásica con pensamiento contemporáneo, belleza con resistencia, inteligencia con combate.

–¿En qué se tradujo?

–Me hice representante del alumnado y entré en el consejo de dirección. Como algunos sueños de juventud, no acaba bien.

Jaime Vallaure Fernández (Oviedo, 1965) está activo en el arte desde 1990. Hizo Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid (1983-88) y se especializó en audiovisual antes de llegar a la performance, que le ha traído recientemente a Gijón con uno de sus trabajo junto a Rafael Lamata dentro del proyecto Los Torreznos.

Ha expuesto en espacios nacionales e internacionales como el MNCARS, Bassel o el Círculo de Bellas Artes. También es editor del sello Entreascuas junto a su mujer, Elisa Lozano. Ha llevado la performance a la vida familiar. Reúne lo que hace con su mujer y sus dos hijos, Juan y Jorge, que están en la primera juventud, bajo el nombre de La Comunidad Sanguínea.

Da clases desde los 16 años y desde 2011 es profesor del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con el Museo Reina Sofía. Desde 2015 imparte la asignatura de Performance en el Máster SUR Escuela de profesiones artísticas.

Da mucha importancia al humor en su arte.