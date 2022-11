Bernardo González Rodríguez-Maribona es tan de Avilés que dice que él, en realidad, nació en Villalegre. Fue metalúrgico, pero sobre todo, piragüista, uno de los pioneros de ese deporte en Asturias. Empezó a "correr" –siempre dice "correr"– cuando Ensidesa todavía no había llegado a ser Ensidesa. Recuerda ahora su vida en la terraza del Piano de Santa Mónica, el bar que tiene debajo de casa. No está ahora para mucho caminar.

Nacimiento. "Nací el 12 de abril de 1939 en Villalegre. Ya había terminado la Guerra. Mi madre decía: ‘Este neño ye raquítico porque no probó azúcar hasta el cincuenta y algo’. Y es que, entonces, no la había. Nací en la calle José Maribona, en el edificio de la Telefónica. Mi güela era la dueña de la casa y tenía un bajo alquilado para la Telefónica. Allí siempre estuvo la Telefónica. Con aquello de enchufar y transferir llamades".

Familia. "Los Maribona que eran los dueños del chalé del Puente eran parientes de mi madre. Los Maribona somos un clan muy largo y en Villalegre había muchos con mi apellido. Fuimos cinco: Mari Lola, luego yo, después, Tere, Cristina y Rosa. Ahora vivo con la pequeña, con Rosa, que ye esa que está ahí [sentada en una mesa cercana de la terraza de la confitería donde para Maribona para todos los mediodías]".

Primer trabajo. "Fui al Alto Vidriero, a a la escuela que había allí siempre. El maestro, me acuerdo, que se llamaba don Edmundo. Mi güela que era la matriarca de la familia, se puede decir, se llamaba Manuela Maribona. Yo era mal estudiante. Por un amigo que tenía me mandó a la ferretería La Luz a trabajar. Esa ferretería estaba aquí, en la calle de la Cámara, en frente de La Economía. Estuve allí trabajando un tiempo, vendiendo tornillos y esas cosas, pero no me gustaba nada. Y se lo dije a mi padre. Mi padre ya estaba en la empresa [Ensidesa] de vigilante".

Ensidesa. "Estaba a disgusto con aquello de la ferretería. Mi padre me dijo: ‘Ven conmigo’. Y fui con él a Ensidesa, pero no como empleado, ni nada: para tenerme sujeto. Y pasó un ingeniero que vivía al lado de mi casa. Y dice: ‘Francisco, ¿qué hace aquí el chiquillo?’ y padre le contó: ‘No quiere estudiar’ y tal. ‘Mándalo para casa y el 1 de enero empieza la Escuela de Aprendices’".

Escuela de Aprendices. "Tampoco me controlaron en la Escuela: seguía siendo mal estudiante. De aquella vino por la Escuela de Aprendices un perito que había de la empresa y dice: ‘Hay un cursillo en fundición para oficiales’. Había también otro de calderería. Entonces yo, sin ir para casa, marché para fundición para el cursillo. Hice el curso, entré a trabajar y allí quedé cuarenta años. Fundición estaba allí en Trasona, al lado de la parada del Carreño. Ahí siguen: fundición, mecanización y calderería. Tuve mucha suerte: prejubileme a los 53. Con una alegría tremenda. Porque había quien no se quería jubilar: ‘¿Qué voy a hacer y tal?’ Porque perdíamos, no sé, un poquitín de dinero. ‘Pero hombre, que lo pierdes es lo que gastes a diario en el bocadillo’, decía".

Matrimonio. "Me casé en 1968. Mi mujer era Margarita. Nos divorciamos. Tuvimos tres hijos: dos críos y una cría: Javier, Marcos y María".

Pionero del deporte. "Empecé en 1956, al poco de haber entrado en la fábrica. Resulta que un amigo mío –Víctor Arias Pérez–, que estaba junto a mí en fundición. Allí. Me dijo que Ensidesa pensaba hacer un grupo de empresa dedicado a las piragües. Me dijo que se iba a apuntar y que quería que fuera con él. Y le dije: ‘Pues vale’. Yo no sabía nada de piragües y él, poco. Él de lo que sabía era de remo. Él remaba en batel".

Fran Lorente. "Martín Menéndez era el jefe de Asuntos Sociales de la empresa y debajo estaba Fran Lorente. Martín Menéndez delegó mucho en Fran porque Fran era muy bueno organizando los grupos de empresa".

Deportes. "Lo primero que hice fue bicicleta, pero un día pegué una hostia bajando La Madera. Llegué a casa con la rueda toda hecha una mierda, pero eso no fue lo peor. Donde me caí no había nadie para volver para casa. Pasó un camión, –de aquella ¿eh?– que llevóme hasta Oviedo. Allí fui hasta la Renfe y fui para Villalegre en un mercancías. Mi madre, que estaba toda preocupada, me vio todo raspado, con la bicicleta toda rota. Y dijo: ‘Se acabó la bicicleta’".

Piraguas. "La empresa ponía les piragües. Teníamos el gimnasio en las Naves de Balsera. Allí estuvimos mucho tiempo. Cuando yo empecé éramos siete, pero no fue una cifra fija. Hubo mucha gente que empezó, que lo dejó. Cuando empecé, al año siguiente o así, hubo una Olimpiada del Trabajo en Madrid, una cosa de la Obra Sindical de Educación y Descanso. Bueno, pues fuimos para allá. Y éramos cinco. Después de esos cinco, dos madrileños se habían marchado. Entonces era un continuo entrar y marchar, pero yo quedé años y años".

Deportistas sin federación. "Nuestra federación, la de piragüismo, empezó en 1959. Yo empecé en este deporte antes de que hubiera federación. Pertenecíamos antes a la federación de remo. La primera federación de piragüismo fue de Asturias y León".

Primeros triunfos. "En la primera prueba de aquella Olimpiada del Trabajo, en K2, ¿eh?, íbamos mi amigo Víctor Arias y yo. Bueno, pues dice él: "Fía". Y yo "fié" y volcamos, caímos al agua. "Fiar" es apoyar la pala sobre el agua para ayudar a la navegación. Vamos para tierra y estaba allí Fran. ‘No os preocupéis que hay repesca’. Fuimos a repesca y pasamos a la final y, al final, ganamos. Todo esto fue en Madrid, ya digo, en el pantano de la Casa de Campo. Pero la primera vez que ganamos algo fue en la travesía de la ría de Avilés. Fue una cosa de aquí: veníen de Gijón y de Oviedo. Era una competencia que todos los años se organizaba aquí, en Avilés. Tuvimos suerte. La gané cuatro o cinco años".

Trabajar y deporte. "Entré en la fábrica en 1955. La matrícula que me dieron fue la 2.262. En 1960 había una prueba preolímpica para clasificarse para la Olimpiada de Roma. Corrimos en el pantano de Trasona como 1.000 metros Romualdo Díaz Suárez, otro compañero que tuve de aquella. Era de Villalegre, pero no le gustaba sacrificase así que lo tuve que dejar al poco. Así que empecé en K1. En todo caso, ganamos los 1.000 en Trasona y en los 500 en Avilés quedamos los segundos. Vinieron el jefe de personal de la empresa y otro a la prueba de Trasona por aquello de que era la preolímpica. Vamos a recoger el premio y entonces pregunta que dónde trabajábamos. Pensé: ‘Este igual nos enchufa’. Respondí: ‘Yo, en fundición’. Entonces le dice a Romualdo: ‘¿Y usted?’ ‘Yo, en laboratorio’. Y entonces nos mira y preunta: ‘¿Y ustedes cómo entrenan?’ ‘Al terminar vamos a coger la piragua’. Y le dice al otro: ‘Míralos: después de trabajar les queda fuerza para ir a la piragua... Me están reclamando ya el 20% del tóxico’. O sea, que nos reprochó que tuviéramos fuerza para palear y para reclamar el mal ambiente que había en la fábrica. Yo quedé así, como blanco, y marché. Y Fran detrás de mí: ‘Oye, oye, el jefe de personal y tal’ ‘Como si es el General Franco. ¿Qué crees? ¿Que me va a echar? Pues que me eche’. Entonces lo podía decir porque en Avilés había mucho trabajo. Menudo cabreo. Y marchamos concentrados para San Martín de Valdeiglesias, en Madrid".

Selección española. "Haber ganado en Trasona significaba entrar en la selección española. Estuve siete años. Fueron tres palistas a Roma al final. Después de estar allí veinte días hicieron una selección definitiva de dos palistas: un catalán, de Lérida que se llamaba Joaquín La Roya y Juan Manuel Feliz, que era de Ribadesella. Luego fueron Vega, que era de Villaviciosa, y llevaron a Tuya, que era así más viejo, para que aprendiera a enseñar a la gente. Feliz y La Roya navegaron y pasaron la primera prueba. A la segunda ya no pasaron. Y Vega y Tuya, mientras tanto, por la villa Olímpica paseando. Hubo un periódico de Madrid que puso que los piragüistas iban por primera vez a una Olimpiada. ‘Van sin médico, sin masajista, pero va el presidente de la federación Española con su señora; el secretario, con su señora y el tesorero, con su señora. ¿Sería mandar a cuatro piragüistas, dos que no corrieron, para justificar?’

Casi olímpico. "El que no corrió fue Vega. Y Vega era bueno. De Feliz, La Roya y de Vega no hay nada que objetar. Ahora, de Tuya... Fue enchufado. Yo era mejor que él, por ejemplo. Estrada, otro que no fue, también era mejor que él. Esto pasó porque el entrenador de la selección española de aquel tiempo era el compañero de K2 de Tuya. Luego de eso no fui a ningún sitio: en los siete años en que estuve en la selección. Bueno, estuvimos en Francia una vez, íbamos a Bañolas, en Gerona, pero concentrados. Madrid, Bañolas, San Martín de Valdeiglesias, Laredo, Valencia... No fuimos a ningún sitio. La justificación de siempre fue que no había dinero".

Poderío asturiano. "Los piragüistas asturianos de comienzos de los años sesenta éramos de los mejores. Anduvimos compitiendo por toda España. Nosotros estábamos en la selección de veinte a treinta días, los franceses estaban todo el año. No había ningún apoyo al deporte".