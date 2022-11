Los gigantes tecnológicos ya no sonríen: Twitter, Amazon y Meta tienen en marcha miles de despidos

Elon Musk, el dirigente de la compañía fabricante de coches eléctricos Tesla y de la aeroespacial SpaceX, adquirió el 27 de octubre la red social Twitter por 44.000 millones de dólares (42.500 millones de euros) tras siete meses de negociaciones turbulentas y, acto seguido, anunció un plan de 3.700 despidos. Fue solo el principio.

Otras compañías tecnológicas, encumbradas como éxitos empresariales y fenómenos sociales globales, también emprendieron una oleada de ajustes masivos en sus plantillas. Meta (la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras organizaciones) se desprenderá de 11.000 empleados, Amazon ha comunicado 10.000 rescisiones de contrato, y Booking, Groupon, Airbnb, Microsoft, Snap, Oracle, Spotify, Nvidia y otras compañías también anunciaron reducciones de plantilla, y algunas, como Alphabet (la matriz de Google) y Apple ralentizaron o detuvieron sus planes expansivos de contrataciones laborales. Un fondo activista partícipe en el capital de Alphabet pidió esta semana al consejero delegado de la compañía que aplique un plan de recorte de gastos y despidos masivos como ha hecho Meta.

Las grandes tecnológicas globales, que han copado en los últimos decenios los primeros puestos en el "ranking" empresarial mundial por capitalización, destronando a los grandes gigantes corporativos que dominaron los negocios durante gran parte del siglo XX, dan muestras de haber entrado en una fase de enfriamiento, entibiando el ardor con el que parecían dominar el mundo. En lo que va de año el ajuste supera los 50.000 puestos de trabajo en el planeta y se estima la destrucción de 120.000.

Este gran redimensionamiento traumático tiene su origen en el fulgor y exuberancia que protagonizaron estas sociedades en los últimos tiempos y sobre todo desde 2020 con la pandemia.

La era del dinero abundante y los tipos de interés oficiales en el 0%, que comenzó tras la crisis internacional de 2008, espolearon a estas compañías con un abaratamiento financiero de sus portentosos planes de expansión. Al bajo coste del apalancamiento sumaron el atractivo de su raudo crecimiento en una época en la que los inversores, inundados de liquidez barata, buscaban con ansiedad oportunidades y promesas de inversión rentable. El tercer factor de su sobredimensión fue la elevada demanda de sus servicios, con millones de personas adscritas a sus prestaciones en el planeta, y que se disparó de modo espectacular en 2020, en plena pandemia y durante el gran confinamiento, cuando la ciudadanía, aislada en sus hogares, se vio forzada a cambiar sus hábitos y a recurrir con mucha más intensidad al comercio electrónico, las videoconferencias, el teletrabajo, el ocio por internet y el recurso a las redes sociales como única vía de socialización alternativa a la presencial, vedada durante gran parte de ese año.

Esta combinación de factores favorables tanto de oferta como de demanda explica que una compañía como Amazon contratara 800.000 empleados entre fines de 2019 y finales de 2021, y que el índice bursátil Nasdaq, que reúne los valores tecnológicos, remontara en 2020 el 42,92%, mucho más de lo que lo hicieron el selectivo estadounidense de valores industriales (Dow Jones), que se revalorizó ese año el 6%; el de las 500 mayores compañías (S&P), que avanzó el 15,16%, y el de las pequeñas y medianas empresas (Russell 2000) que se apreció el 17,83%.

La generalización de las vacunas y la reapertura de la economía supuso un retorno a los viejos hábitos y modos de consumo y de relación social, con el restablecimiento a su vez del trabajo presencial y la recuperación de prácticas tan arraigadas desde el siglo XIX como la costumbre de "ir de tiendas".

Algunos gurús y visionarios habían concebido durante lo peor de la pandemia un mundo "on line", en el que la demanda de servicios digitales y relaciones virtuales ya no tenía vuelta a atrás y que sólo podía avanzar con la tasa de progresión con la que lo había hecho en 2020. Las compañías habían expandido sus negocios bajo la premisa de que el terreno conquistado y las cuotas de mercado arrebatadas a los negocios tradicionales iban a constituir la "nueva normalidad".

El reflujo que se produjo a partir de la reapertura de la economía en 2021 entrañó un desafío: las nuevas tecnologías habían llegado para quedarse como una realidad incuestionable y creciente en el modo de vida de la humanidad, pero estaban muy lejos de arrinconar a otras formas de comprar (las cadenas de tiendas físicas siguen abriendo nuevos establecimientos y expandiéndose, aun cuando en su mayoría han desarrollado sus propios modelos de comercio electrónico) y tampoco estaban en condiciones de reemplazar totalmente a otras opciones de disfrute del ocio y la cultura: volvió el gusto por ir al cine y a los conciertos, y por los libros en papel y los museos. Tampoco lograron disuadir el retorno a las viejas prácticas de interacción social, que se rehabilitaron con entusiasmo en cuanto se levantaron las restricciones a la movilidad.

Durante ese proceso de recomposición natural entre las pautas tradicionales y la nueva revolución tecnológica, en la que una y otra alternativas han vuelto a cohabitar con distinto grado de intensidad, se produjo la reaparición súbita, a partir del verano de 2021, de la inflación, a la que se había dado por desaparecida desde hacía varios decenios. El aumento virulento de los precios amenazó la capacidad adquisitiva de grandes masas de población y puso de nuevo en entredicho las optimistas proyecciones de ingresos que habían hecho muchas de las compañías tecnológicas al tiempo que entrañó un incremento sobrevenido de sus costes operativos y del precio de sus insumos.

A su vez, las compañías de comercio electrónico empezaron a soportar sobrecostes por las devoluciones masivas de artículos por aquellos consumidores que renuncian a las adquisiciones de modo sistemático, con solicitud del reintegro de su importe, tras haberlas disfrutado durante unos días.

La situación se complicó en el corto plazo por la subida de tipos de interés, que comenzó en diciembre en Reino Unido, en marzo en EE UU y en julio en la eurozona, y con la que los principales bancos emisores acometieron una escalada acelerada sin precedentes de sus tasas con el objetivo deliberado de enfriar la economía para atajar la espiral inflacionaria.

Las empresas tecnológicas son muy sensibles a los cambios en los tipos de interés, y el endurecimiento de la política monetaria supuso para ellas una elevación de los costes financieros en sus ambiciosos planes expansivos.

El empeoramiento de las expectativas económicas por el alza del coste de la vida, la guerra de Ucrania y las crisis energética y de materias primas complicó la situación para el conjunto de las empresas, pero más para aquellas que habían idealizado un futuro de esplendor y auge sin precedentes para sus negocios tras la euforia que vivieron en las insólitas y excepcionales circunstancias de 2020, cuando la demanda de servicios virtuales se extremó hasta el paroxismo .

El ensombrecimiento de las perspectivas tuvo un efecto inmediato en la contención de los presupuestos publicitarios en soportes digitales por parte de los anunciantes, y más cuando, con la normalización de la vida poscovid, las pantallas dejaron de ejercer un cuasimonopolio de facto en la captación del tiempo de ocio de los ciudadanos. Así que los ingresos de las tecnológicas también enflaquecieron por este lado. A la contracción de la publicidad también contribuyó la decisión de Apple de ser más restrictiva en facilitar en sus equipos el seguimiento de los usuarios en aras de garantizarles una mayor privacidad.

El endurecimiento de la política de tipos de interés, en tanto que ha sido más agresiva en EE UU que en el resto de las grandes áreas monetarias, ha supuesto una revalorización del dólar frente a un amplio espectro de divisas. Aunque en las últimas semanas ha relajado su tipo de cambio y cedido algunas posiciones, aún acumula una fortaleza significativa (en los últimos doce meses atesora una apreciación del 9,93% frente al euro, por ejemplo), lo que deteriora la cuenta de resultados de las empresas estadounidenses muy dependientes del sector exterior una vez que se convierten en dólares los beneficios obtenidos en otras monedas en el resto del planeta. En tanto que las grandes tecnológicas son compañías muy globalizadas, el impacto del tipo de cambio en sus resultados es muy acusado.

Todos estos factores dañaron la cotización bursátil de estas empresas. Y toda depreciación bursátil tiene el mismo efecto, como decía el economista John Maynard Keynes, que el encarecimiento del crédito. De modo que si la subida de tipos perjudica a la Bolsa, la pérdida de valor en el parqué retroalimenta el efecto de endurecimiento de las condiciones financieras.

Este tipo de compañías se han visto atrapadas a su vez por un proceso de recomposición de carteras por parte de los inversores. En la era de los tipos de interés nulos y con una inflación anómalamente baja los inversores habían buscado rentabilidades de modo desesperado y apostaron por las compañías denominadas de "crecimiento", que son aquellas con valoraciones muy elevadas en Bolsa no tanto por sus resultados presentes como por sus expectativas de crecimiento futuro con productos de gran valor añadido y posiciones de dominio. Las acciones de Amazon, por ejemplo, se revalorización el 680% durante los últimos siete años de tipos de interés insólitamente bajos.

La subida de tipos implica una mayor tasa de descuento para calcular el valor actual de los beneficios futuros esperables. Y algunos analistas, como los de Bank of America, han pronosticado que la presión al alza de los costes seguirá haciendo mella en las compañías tecnológicas, sujetas como el resto a la desaceleración económica.

Esto ha supuesto que la subida de las tasas haya llevado a los grandes inversores a rotar sus carteras desde las acciones de "crecimiento" a las llamadas acción de "valor", caracterizadas por representar a sectores más tradicionales y cíclicos, con ingresos recurrentes, que han estado infravaloradas por el mercado –y que arrojan por ello precios más asequibles– y que, como ocurre con la banca merced a la subida de tipos y con las petroleras por el precio del crudo, encuentran en las actuales circunstancias vientos favorables para sus cuentas de resultados.

Por unas y otras razones, el valor bursátil de Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) y Meta (Facebook) perdió en lo que va de año más de 3 billones de dólares. El índice selectivo tecnológico estadounidense (Nasdaq) acumula un retroceso en los últimos doce meses del 29,41% frente a una merma en el mismo periodo del 16,02% en el caso del S&P 500 y del 6,11% en el Dow Jones Industriales.

El intenso y contundente recorte de empleo trata precisamente de aminorar costes para favorecer la mejora de márgenes y de la rentabilidad, en el empeño de estos grupos por atenuar o frenar su caída en Bolsa

El castigo sufrido en el parqué por los valores tecnológicos ha servido para que algunos analistas rememoren el gran estallido de la burbuja especulativa de las compañías puntocom en 2000 tras el auge protagonizado por este tipo de empresas a fines de los años 90, favorecido, entre otros factores, por la afluencia a la Bolsa de Nueva York de capitales calientes que huían de la crisis asiática.

Pero la situación hoy en bien distinta. Entonces las compañías eran inmaduras, muy atomizadas y no habían tenido tiempo de consolidarse y hacerse fuertes en el mercado. Hoy son poderosas corporaciones con implantación en muchos casos planetaria y enormes volúmenes de negocio. Entonces desaparecieron unas 4.800 sociedades bien por quiebras o por fusiones. Ahora, solo Twitter está en una posición comprometida tras el desbarajuste creado por el aterrizaje de Elon Musk, los ultimátum que planteó a sus empleados y la fuga de talento que se produjo este viernes como rechazo a los métodos expeditivos del nuevo patrón de la compañía.

Y mientras en aquella época el hundimiento del índice bursátil Nasdaq fue del 77,98% (pasó de los 5.048 puntos en marzo de 2000 a 1.114 en octubre), esta vez el retroceso de las valoraciones ha sido del 10,38% respecto a fines de 2020, cuando cotizaba en los 13.000 puntos. El índice bursátil cerró este viernes en los 11.650 puntos y, salvo acontecimientos inesperados, no se vislumbra un desastre como el de hace 20 años.

En 2000 el mercado se había vuelto loco, con apuestas especulativas a precios astronómicos de proyectos que en muchos casos eran quimeras (el caso del hundimiento de Terra en España es muy esclarecedor) hasta que no se desarrollaran lo suficiente como para que pudieran dejar constancia de sus virtudes y fortalezas, y en las que cotizaban más las promesas que las realidades. Ahora el mercado las sobrevaloró, pero las empresas zarandeadas son realidades tangibles y consolidadas, cuentan con cientos de millones de usuarios (211 millones en el caso de Twitter) y actúan como organizaciones corporativas poderosas, con proyección multinacional y con una enorme aceptación de sus servicios por los consumidores.

Lejos de la hecatombe de aquella crisis, las tecnológicas pueden estar esta vez ante una corrección de un exceso de optimismo, que pasará por aquilatar y depurar la sobredimensión de sus estructuras para afrontar una fase de bajo crecimiento, desaceleración, alta inflación y subida de los tipos de interés. Las redes sociales y los servicios que prestan estas empresas se han vuelto imprescindibles y ya no se entendería el mundo sin ellas u otras que las sustituyan y mejoren.

Alberto Granados, presidente de Microsoft España: "No vemos una crisis en el sector, vemos una oportunidad"

Alberto Granados (57 años, Madrid) preside Microsoft España desde julio del año pasado. Al ser preguntado por los despidos masivos en gigantes como Twitter y Meta, afirmó: «No vemos una crisis; al contrario, vemos una oportunidad de crecimiento» en el sector tecnológico. Así, apunta entre otras ideas que «estamos en un país con un índice de paro juvenil del 27%, pero el 46% de las empresas no tiene la gente necesaria para llevar los proyectos a cabo. Hay una oportunidad de formar gente en diferentes disciplinas para ayudar a esos proyectos», destaca.

–En las últimas semanas, se habla de despidos masivos en empresas tecnológicas relevantes como Meta y Twitter. ¿Es un ajuste natural o una crisis estructural del sector?

–En el entorno que nos encontramos de inflación, crisis energética, incertidumbre, etcétera, la digitalización y la tecnología son una fuerza deflacionaria, porque al final los problemas que todas las empresas tenían siguen estando ahí: cómo entiendes mejor a tu cliente... En nuestro caso particular, hemos hecho un ajuste que no es muy significativo: 1.000 empleados en más de 220.000. Muchas veces lo que estamos haciendo es ajustar fuerza laboral para que haya más gente delante del cliente y optimizar nuestros procesos de back office. La oportunidad sigue siendo inmensa, no vemos una crisis; al contrario, vemos una oportunidad de crecimiento.

–En estos días ha generado polémica la última propuesta de Elon Musk, propietario de Twitter, a sus empleados para que se pronuncien a través de un e-mail sobre su continuidad en la compañía.

–Es un caso particular. Eso no define al sector. El sector de la digitalización y de la tecnología es un sector saludable, en el que tenemos empresas muy comprometidas y, en particular, es muy bueno ver cómo estamos invirtiendo mucho en España. En nuestro caso, hemos contratado en España a unas 100 personas en el plazo de julio a octubre.

–¿La capacitación digital será un requisito imprescindible para la empleabilidad?

–Exacto. Nuestro objetivo es hacer el acceso a la tecnología fácil. Algo en lo que estamos trabajando, por poner un ejemplo, se llama una tecnología low code, o no code, que es una posibilidad de desarrollar aplicaciones sin código, sin programar o con muy poco código. Por dar una idea, una persona podría diseñar en una servilleta la aplicación que quiere hacer para dar servicio a sus clientes, sacarle una foto y que automáticamente, a través de la nube, la aplicación se haga.

–¿Qué visión de futuro tiene Microsoft?

–Lo primero es que una inteligencia artificial ética ya está siendo accesible a todo el mundo. La inteligencia artificial está ayudando al ser humano a tomar mejores decisiones en cuatro ámbitos: entender mejor a tus clientes, optimizar tus procesos y ahorrar costes, conectar mejor a tus empleados y la última y más importante es reinventarte. La inteligencia artificial va a estar embebida en lo que hacemos en toda nuestra actividad comercial como pyme y como empresa grande.