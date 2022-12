Civilización frente a barbarie

En su libro "El perfeccionista en la cocina", publicado en español hace casi veinte años por Anagrama, el escritor inglés Julian Barnes contaba cómo la ambición del cocinillas debe reducirse a preparar una comida sabrosa y nutritiva; no envenenar a sus amigos; y ampliar, despacio y con gusto, su repertorio culinario. Crítico severo de sí mismo y de los demás, Barnes reconocía entonces que el perfeccionista nunca iba a inventar un plato, aunque podría, en un estallido de entusiasmo, aumentar la cantidad de un ingrediente favorito. Más bien, se trataba de un seguidor apegado a las recetas y las instrucciones de los demás. "El perfeccionista en la cocina" significaba el consuelo perfecto para cualquiera que alguna vez hubiera sido derrotado por cualquier recetario pedante. De hecho, el título del libro en inglés, edulcorado por la traducción española, es "The pedant in the kitchen".

No por haber disfrutado en su momento leyéndolo lo traigo a colación, sino porque lo que Maria Nicolau pretende en "Cocina o barbarie" (Península, octubre 2022), uno de los últimos libros de cocina cautivadoramente bien escritos que ha caído en mis manos, es precisamente despojar de cualquier tipo de planificación absurda y encorsetada la preparación de una comida. Todo ello puede sonar a un repique de campanas en medio de la sofisticación culinaria, situando el hecho de cocinar por encima de cualquier ambición pedante y trastornada por la moda, pero en Nicolau resulta auténtico desde el primer momento en que se dirige al lector poniendo las cartas boca arriba y pidiéndole en un gesto de civilización que se abstenga de comer mierda a domicilio y se dedique a cocinar. Apasionada por lo que hace y explica, la autora de "Cocina o barbarie" es cocinera de oficio y vocación, colabora en radio y televisión y tiene esa facilidad de los anglosajones para hacer de la comida un relato interesante y saludable. No me he encontrado con muchos libros así, escritos con tanto sentido del humor y conocimiento entre los que se publican en este país, la mayor parte de ellos recetarios totalmente prescindibles de cocineros y desde hace unos años de influencers sin ningún tipo de bagaje gastronómico. Nicolau maneja, en cambio, una explicación de la cocina que respondiendo a la necesidad de subsistir se convierte en un placer. Lo hace, además, implicándose y con una militancia encendida que invita a ser atrevidos y libres cocinando, partiendo del hecho absolutamente inevitable de saber lo que tenemos en nuestras manos para cocinar y hacer felices a los demás, siendo a la vez felices nosotros mismos. ¿No es poco, verdad? Tratándose como se trata de un tiempo en que cada vez se cocina menos, creo que asistimos a una lección. Cocinar es la transformación de una incertidumbre en una certeza por medio de un ajetreo. El ajetreo, por lo general, y cuando uno cocina en casa tiene que ver con una cadena de actividades que empiezan por la elección del plato o de los platos, la lista de la compra, las previsiones para llevar a cabo el objetivo y la culminación de este, que puede ser a través de varios pasos el mismo día de la comida o en los que le preceden. Cocinar es una aventura pero también una de las maneras fiables de poder comer bien cuando el cocinero sabe lo que se trae entre manos. Los tiempos que corren, es cierto, no ayudan a la buena práctica. Abunda la información sobre restaurantes y no existe apenas ninguna sobre lo que en realidad es cultura culinaria, aparte de un montón de recetas mal testadas, los concursos televisivos y la propaganda de los gabinetes publicitarios de los grandes chefs, que, a su vez, también están dejando de cocinar para dedicarse a otras cosas. El pretendido boom gastronómico es una burbuja de contenido gaseoso: una conjunción de intereses mastodónticos y mediáticos para arrastrar a cientos de incautos a hacer colas en los restaurantes de moda y salir creyendo que han disfrutado de una experiencia sensorial mágica de alta cocina, cuando lo que en muchas ocasiones les ofrecen es comida de medio pelo aunque con ínfulas. Son los consumidores tipo de esta sociedad del quiero y no puedo que el capitalismo se ha inventado para colmar con sucedáneos la imaginación calenturienta de una mayoría. No hay cultura culinaria y tampoco una educación gastronómica desde la infancia. Nos hemos olvidado de la temporalidad de un tomate o de una fresa, y son pocos los que saben distinguir un pimiento de otro. La comida rápida barata y a domicilio (el llamado delivery food) ha adquirido nuevas máscaras para embaucar al público con la idea de que está comiendo la cocina de fusión o los platos exóticos que ha probado en los viajes con vuelos low cost alrededor del mundo, sin distinguir la clase de comistrajo que se lleva a la boca. Lo ideal es volver a "perder el tiempo" cocinando en casa con criterio lo que uno en realidad quiere comer. Las recetas no deben ser imposiciones ni meras instrucciones para confeccionar platos. Las auténticas y heredadas son parte, incluso, de nuestras biografías, como escribió Mina Holland, crítica gastronómica de "The Guardian". Historias vivas y sólidas, fragmentos del pasado que hemos fijado, al tiempo que crónicas del presente y esbozos del futuro. Maria Nicolau, en "Cocina o barbarie", se refiere a ese acto de cocinar, poderoso y transformador, que son los borrones al margen de la receta, cuando ella misma admite que la cocina como sustantivo no le interesa, sino la acción revolucionaria de cocinar. Como cuando explica su fórmula de los fideos a la cazuela de caballa sin caballa, la zarzuela que ella haría o la espadilla de ternera que hay que elegir para el fricandó y cómo preparar un buen sofregit, una simple tortilla francesa, o llevar a cabo una gestión racional del producto. Maria es catalana y, naturalmente, su libro se sustenta en claves de la cocina de su tierra, siendo como es un instrumento universal de entusiasmo y transformación. Al final, todo consiste en ser felices cocinando.