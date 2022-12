Asturias sabe para qué vale escanciar, pero no cuánto cuesta

El escanciado es el símbolo de la sidra asturiana. Es, junto con el consumo comunitario, parte de la mística de la bebida regional que la diferencia de las del resto del mundo. Es un atractivo turístico. Nadie se va de Asturias sin vídeo del escanciador en el móvil.

La sidra asturiana ha mejorado mucho en calidad empujada por los llagares y la marca de Denominación de Origen Protegida (DOP), que ha conseguido que el consumidor valore la producción con manzana asturiana y la prefiera cada vez más. También se impulsan nuevas variedades espumosas o de hielo que diversifican el potencial sidrero.

Una buena sidra natural sin el escanciado pierde sentido. Mimar ese tramo final del recorrido de la bebida, cuando es degustada en un culín rico y fresco, es clave para mantener el rito. Hace falta formar y reconocer laboral y salarialmente el escanciado y subir el valor de la sidra para que repercuta en toda la cadena productiva, desde el manzano a la mesa, según los expertos consultados. Darle a la sidra el valor que merece.

¿Por qué es importante escanciar la sidra?

Porque la sidra no sabe igual. Un culín sin escanciar «ye como caldo» y no alcanza todas sus cualidades organolépticas. «El escanciado cumple una función de oxigenación de manera manual que favorece al producto, le confiere unas características muy particulares, únicas en las sidras del mundo. Una buena sidra mal escanciada se puede estropear mientras que una sidra regular, con un buen escanciado, puede ser algo digno», explica el cocinero y consultor gastronómico, Lluis Nel Estrada.

El escanciado es una práctica relativamente moderna que surge empujada por el inicio de la producción de vidrio a mediados del siglo XIX. Hasta entonces, la sidra salía al tonel a jarras o vasos de madera y cerámica. Eso era espichar, que coge el nombre del tapón de los toneles, espicha. El escanciado manual pretende imitar ese arco que hace la sidra cuando sale de la pipa. Todo para que la bebida rompa contra el borde del vaso en lo que se conoce comúnmente como espalmar. La sidra choca en el cristal despertando el carbónico endógeno y volatilizando parte del ácido acético que posee.

«Hay cantidad de opiniones, pero el escanciado mejora la sidra, la oxigena y hace más refrescante», dice el antropólogo Xuan de Con, quien participó activamente en la elaboración de la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, en la que el escanciado es parte vital.

Se bebe en comunidad

La forma de beber la sidra tiene también un carácter comunitario, en el que se comparte el vaso, y en el que el escanciador es el maestro de ceremonias. La parte más importante para recibir un buen trago y controlar que nadie pase sed.

«La sidra invita a la camaradería, a compartir comida, un picoteo. Es un elemento socializador, llama a compartir y ese es un rasgo y reflejo de la personalidad asturiana», destaca Estrada, quien temió la pérdida de esta costumbre a cuenta de la pandemia y la obligatoriedad de un vaso por persona.

El origen de esta forma de consumo está en el mundo rural y vinculado a las labores del campo y los ciclos agrícolas «para quitar la sed y poder engrasarse un poco para hacer las tareas». Luego se convirtió en una bebida de consumo en chigres, bares y demás en el tiempo de ocio que invita a sociabilizar.

«También están los espacios del llagar y la espicha, bebiendo de forma compartida y eso anima la asistencia, pero sin olvidar que la sidra tiene contenido alcohólico y eso, antes más que ahora, le dio una cara oscura. Es importante que no sea un llamamiento al consumo irresponsable», dice el antropólogo.

El culín perfecto y el estilo

El escanciado tiene unos cánones concretos dictados por la Asociación de Escanciadores de Asturias desde hace treinta años que son la manera y la forma actual de echar un buen culín de sidra.

Lo primero es la postura. Hasta hace tres décadas la sidra se echaba con un pequeño balanceo, «si eres diestro te inclinas a la izquierda, y viceversa». Ahora, por ergonomía, se hace con la espalda recta y el brazo en alto porque después de echar muchísimos culetes es menos cansado». También es más elegante.

Ha habido distintos estilos desde las jarras y toneles hasta el día hoy. Pero siempre buscando potenciar el sabor de la sidra. Por eso, es clave que la sidra rompa contra el borde del vaso nunca sobre la sidra que está dentro. «Que caiga bien desde la altura correcta y que la sidra abra», ejemplifica Lluis Nel.

El volumen depende de cómo le guste a cada persona «por beberla al trago, aunque tampoco necesariamente tiene que ser así. Es uno de los tópicos en torno al consumo de la sidra. Lo importante es disfrutarla y no meterla a ras al gargüelu sin paladear. Así no se aprecia lo que estás tomando», opina este consultor gastronómico, natural de Ribadesella.

El escanciador

Por valor simbólico, el escanciador es el sacerdote que oficia la liturgia de la cultura sidrera, quien entrega el culín perfecto y refrescante en el momento adecuado.

«Nos vamos dando cuenta del valor simbólico del escanciador cuando quien lo contempla desde fuera lo ve exótico y como algo que lo singulariza. Dentro de todas las prácticas que componen la cultura sidrera es la parte más llamativa», señala el antropólogo De Con.

La sidra no se entiende sin el escanciado y esa envolvente cultural alcanza incluso un halo «romántico que la viste y la hace un producto cultural y turístico de primer orden», estima Estrada.

Es un valor cultural y turístico. La visita a la sidrería de los turistas no falta. «No existe nada igual en el mundo», asegura César Suárez Junco, dueño del grupo Tierra Astur, un imperio levantado sobre la botella verde que ha integrado en la decoración de sus locales.

El escanciado capta la atención de la clientela, sobre todo la que viene de fuera a disfrutar de unos días en el Paraíso Natural. «Es algo maravilloso y el mayor atractivo que tiene Asturias porque no hay más que entrar en una sidrería y ver que la gente no marcha sin hacer un par de fotos de un escanciador, imágenes y vídeos que luego se hacen virales en el mundo porque es llamativo y único, lo que atrae a más turistas».

El rito fascina a los visitantes y también a los de casa, que valoran las cualidades de los escanciadores. A los concursos asiste mucho público y hay vibrantes y apasionadas finales que mantienen la incógnita del vencedor hasta la última suma.

El escanciador tiene un atractivo simbólico, idiosincrásico, único en el mundo. «Y eso, evidentemente, tiene un valor económico para Asturias», dice De Con.

¿Cuánto gana un escanciador?

Un escanciador trabaja reconocido como camarero. Según el convenio colectivo del Sector de Hostelería y Actividades Turísticas el sueldo bruto anual medio es de 17.100 euros, alrededor 7,8 euros€ netos por hora.

Pero el ritual para beber sidra de manera tradicional, con el espalme en el vaso, exige más trabajo que servir una botella de vino, refrescos o comida.

Escanciar obliga a que la plantilla esté formada en esa técnica de verter el líquido de la manzana, con los camareros pendientes de las mesas, contando cuántos culines quedan en la botella para volver justo a tiempo, midiendo cuánto tarda en beber cada cliente entre trago y trago. Ni antes ni después. Eso, mientras atienden comandas y otras labores.

Lo ejemplifica el hostelero de Cangas del Narcea con sidrerías en Oviedo, El Bosque, Diego Javita: «Una botella de sidra son 6 culinos, tienes que ir varias veces, mientras que si llevas una botella de vino vas solo una vez. Además hay que estar pendientes de todas las mesas y el ritmo que llevan los clientes bebiendo».

No se cuentan los grupos, que exigen un tiempo con ellos, o las explicaciones que se ofrecen a los turistas. «Tienes que contarles por qué se hace y cómo se bebe como parte del patrimonio y la cultura asturiana», apunta Flor Gancedo, dueña de las sidrerías Feudo Real y La Antoxana, en Grado.

Los sueldos también dependen de cada establecimiento, pero los escanciadores trabajan más que un camarero al uso. «Es un camarero tecnificado por lo tanto, debe tener un reconocimiento profesional y hay que pagarles como tal», estima Estrada.

Las condiciones laborales

El trabajo de escanciador son muchas horas de mucha faena. Las manos siempre húmedas de echar culinos se van cuarteando con el paso de los años. Con la ropa mojada del chiscar de la sidra.

«Y no hay mano de obra. Evidentemente es un sector muy duro y las condiciones que tienen son responsabilidad de todos», comenta el consultor gastronómico, un auténtico conocedor y amante de la cultura sidrera. Por eso considera muy importante vincular el escanciado a una formación específica.

El sumiller asturiano

Los expertos en la cultura sidrera lo tienen claro, es necesario valorar adecuadamente el papel de los escanciadores. Situar al echador como el sabio de la sidra alrededor del cual se crea la magia, el animado ambiente de las sidrerías y chigres. Es el elemento central del consumo de la bebida regional, sin el que la sidra no estaría tan buena y fresca.

Lluis Nel Estrada apuesta por un cambio en la forma en la que se da a conocer y se vende la sidra. Establecimientos con carta de sidra al igual que se tienen diferentes vinos o cervezas, apostando por buenas sidras, bien tratadas desde la compra, con una conservación adecuada y un escanciado óptimo.

Este empuje no debe depender solo de los hosteleros, sino de toda la cadena de producción de la sidra. «Las bodegas y cerveceras organizan jornadas para consumidores, son los que van al bar, te ponen un cañero y te enseñan a echar una buena caña. Estamos a años luz de ese ideal».

Xuan de Con también cree que «debe traducirse en una formación profesional reglada en el dominio de la habilidad, de la técnica, pero también en presentar la sidra al cliente, que sepa qué se está escanciando, de qué año es y qué características tiene, contar el proceso de elaboración, como llega esa sidra desde la pomar al vaso y dar a conocer su historia y hacer de guías de la cultura sidrera». Alaba que se esté trabajando en esa línea para reconocer al escanciador como especialista. «Eso, lógicamente, tiene un precio».

Formación y complemento salarial

El próximo año se logrará que la figura del escanciador se reconozca en el convenio de la hostelería, firmado la pasada semana tras años parado. Los escanciadores verán así valorado económicamente su trabajo y el papel cultural que tienen en torno a la sidra porque, como dice Estrada, «culturalmente la sidra no se entiende sin el escanciado».

Los encuestados coinciden en que hay que avanzar en la formación. «Es fundamental una formación reglada», incide.

Como observa De Con, «quien lo escancia tiene las habilidades profesionales técnicas, como los hay por ejemplo en la práctica médica, y normalmente esas habilidades se reconocen con un plus económico». Es muy adecuada la categoría profesional como especialista en escanciado «porque dignifica su labor, se dignifica la cultura sidrera y eso vale un dinero».

El dueño de Tierra Astur tiene dos maestros sidreros que dan clases diarias a los escanciadores de la plantilla y evalúan las sidras, se encargan de la logística y almacenamiento adecuado y, en el comedor, están solo pendientes del escanciado.

«Los nuevos aprenden y los que llevan tiempo mejoran. Tenemos a Sabino Pérez y Salvador Ondó pilotando toda la formación con entusiasmo y pasión por la sidra». Una formación con título reconocido es más que necesaria «porque son nuestros sumilleres y tenemos que darles el valor que tienen».

Los galácticos

¿Ser el mejor echando sidra revierte en el sueldo? No, pero da caché. Así lo observa el campeón de campeones de escanciado en Asturias, Salvador Ondó, guineano afincado en la región desde hace 28 años que se ha convertido en el echador más laureado de la historia del campeonato de escanciadores. «No te da más dinero al mes, pero nunca me faltó trabajo, siempre fui de una sidrería a otra, y eso te da un nombre».

Hace cinco meses lo fichó Tierra Astur como maestro sidrero aupado por sus victorias en los campeonatos que organiza la Asociación de Escanciadores de Asturias.

Los campeonatos son un escaparate donde los mejores echadores compiten por ofrecer el mejor culín y llevarse a casa mérito y honores. «Son unos cracks y tenemos que cuidarlos porque son el hecho diferencial de la sidra, los que hacen que beber sidra sea especial», sostiene su jefe.

¿Cuánto cuesta la sidra?

La manzana asturiana se compra a los productores en torno a los treinta céntimos de euro por kilo. El llagar adquiere y transforma el fruto para conseguir, tras mayados y filtrados, la preciada sidra asturiana. Se embotella y rumbo al reparto en las sidrerías y negocios de hostelería. «No la venden cara aunque nuestros llagareros invierten dinero en una maquinaria millonaria y tiempo en un proceso que no está pagado. El problema viene desde abajo», aprecia la hostelera de Siero Loreto García.

El precio al que los hosteleros compran la sidra varía en función de si lleva contraetiqueta de la DOP (Denominación de Origen Protegida) Sidra de Asturias o no. La caja de 12 botellas normal son unos 15 euros, y la autóctona, 20 euros. Tomando ese precio, cada botella sale del almacén a 1,25 euros y 1,6 euros, respectivamente.

El cliente paga entre 2,6 y 3,6 euros por botella.

Una botella de refresco le cuesta al hostelero unos 70 céntimos de euro y sale a la venta final por 2,20 euros.

Una botella de vino tiene un precio de 3 euros en el almacén y se sirve en la mesa a 9 euros. Dos consumiciones que arrojan mayores beneficios en las cuentas de los establecimientos.

La sidra apenas dobla el precio de coste. El refresco y el vino lo triplican.

El escanciado es el símbolo de la cultura sidrera asturiana, un ritual único que el precio de la botella no paga y que exige manos muy profesionales

¿Cuánto cuesta escanciar?

Los dueños de las sidrerías no se aventuran a dar una estimación de lo que cuesta el escanciado.

«Es incalculable», asegura Loreto García, que acaba de incrementar en 30 céntimos el coste por escanciar la botella en El Madreñeru, establecimiento que regenta en plena plaza de Les Campes de Pola de Siero. De 3,20 a 3,50 euros en el caso de la variedad normal y de 3,70 a 4 euros en las acogidas a la Denominación de Origen Protegida (DOP).

«Sigue siendo insuficiente», dice. Habría que repercutir en el precio de la botella de sidra el pago de un complemento salarial a los camareros por el escanciado, propone la hostelera sierense, afamada escanciadora. ¿Cuánto?

Con los 3,6 euros a los que venden la botella no salen las cuentas. La sidra no paga el escanciado. A este precio hay que restarle otros costes como los vasos, a 80 céntimos de euro que hay que reponer cada poco porque siempre casca alguno, la luz de la enfriadora y del lavavajillas, el agua, el detergente y abrillantador o el alquiler de un almacén para guardar la sidra.

«Al final la diferencia de beneficios entre un vino y una botella de sidra es incomparable. Con los gastos de la sidra te quedas casi con lo que pagaste por ella. Para pagar el trabajo de escanciar haría falta venderla a cuatro euros y pico», estima.

«Si queremos tener buenos escanciadores y pagarles por ello un plus tiene que salir de algún lado. Está claro que del margen de la sidra no sale», dice Diego Javita, más favorable a subir el precio por el valor del producto que por el escanciado en sí «aunque no lo veo muy posible».

Subir el precio de la sidra

Los propietarios de sidrerías llevan tiempo con el debate interno sobre aplicar subidas a la botella de sidra. Ponen como ejemplo otros territorios productores como Inglaterra o Australia, con sidras totalmente diferentes. Gasificadas, en caña o envasada en lata principalmente. O Madrid, donde se vende la asturiana de 5 a 8 euros.

«La estamos cobrando barata y no estoy a favor de que suba por el escanciado porque creo que es parte de lo que es una sidrería, del trabajo habitual, pero sí por los gastos que trae y por lo que representa el producto, habría que subirla la normal a 3,5 y la de selección a 4,5 euros», estima José Manuel Mori, «El Marqués», afamado hostelero de Ribadesella dueño del grupo El Campanu, con restaurante también en Gijón.

Hay sidrerías donde no ven adecuado este incremento. César Suárez Junco advierte: «La sidra es una bebida que se puede pedir un martes o un miércoles para tomar algo, no como una botella de Ribera del Duero que la pides un sábado con la pareja porque cuesta 30 euros».

El hostelero riosellano cree que la población asturiana «no dejará de consumirla. Si te pones a mirar, una caja de sidra entre cuatro o cinco amigos no es tanto».

También hay voces que apuestan por una revalorización económica desde abajo, desde el kilo de manzana que «repercuta en toda la cadena de valor de la sidra, que reconozca el trabajo del productor, de los llagares y del escanciador», propone Xuan de Con.

Es lo que piensa también Ondó. Sabe bien de lo que habla. Por su interés y amor por conocer cada día más sobre el mundo de la sidra se calzó los chanclos y se fue a la finca a pañar manzana.

«Cuando sabes cómo es la experiencia, lo ves desde abajo, lo valoras y te das cuenta de lo que vale un kilo de manzanas, por lo que creo que el precio se debería de subir desde abajo, pagando mejor al manzaneru, que el llagar la venda más cara y luego, en la sidrería, también porque, seamos sinceros, no vale tanto y cualquier pinta de vino sale más cara que la mejor sidra de Asturias. Tenemos que pagar mirando por lo nuestro».

Para Estrada, el debate está mal enfocado y la cuestión no está en subir el precio de la sidra por escanciar en sí «porque ahora mismo una botella de sidra bien echada y servida ye barata». Sí es favorable a incrementar el coste de la botella de sidra diferenciando si tiene DOP, como se hace en la actualidad, y en función a la calidad de cada sidra. Como se hace con el vino y la cerveza. «Y luego aportar valor añadido como profesionales del sector, ahí tienen que contribuir los llagares, eso ye fundamental».

El gastrónomo apuesta por valorar el trabajo general de la cadena de producción y los cuidados en el chigre, en concreto, la selección de las sidras o la búsqueda del momento óptimo para sacarla a la venta ya que es un producto vivo al que le afectan muchos factores como la temperatura y la humedad. «Requiere tratamientos muy específicos y nos tienen que atender seis veces por lo menos. Pagas 3,5 euros por una botella de sidra pero cuando tomas un vino de 2,6 euros ni te planteas si es caro o barato». La clave está en pagar un precio justo por todo el trabajo que hay desde el inicio hasta que la botella llega a la mesa «con una buena sidra, bien tratada y escanciada».

Es necesario educar a los consumidores en su historia, tradición y aspectos más técnicos como hace la enología, introduciendo nuevas variedades «que aprecien y diferencien una espumosa de una semidulce y una seca, que disfruten la sidra de hielo y también sidras de otras latitudes.

Los amantes de la cerveza o el vino prueban de todos lados y nuestra bebida es única en el mundo, es la carta de presentación para el turismo y la venta exterior de nuestros productos».

¿Sidra a 4 euros? ¡Se arma «la mundial»!

En cada aumento en el coste de la botella de sidra se arma «la mundial». Es uno de los grandes debates del chigre que divide a los asturianos entre los que defienden que se debe mantener un precio popular que no supere los tres euros y los que consideran que la sidra tiene que alcanzar un precio adecuado a su valor de calidad y su impronta cultural. Un derbi de precios como el Sporting-Oviedo en el que los hosteleros encuestados tienen claro que la clientela marca el paso.

«Hay gente que no está dispuesta a pagar más de 3,5 euros, pero tenemos que insistir en que hay que diferenciarla y valorarla por el trabajo que tiene y porque es patrimonio cultural», defiende Gancedo. «Sobre todo la gente que bebe sidra todos los días, aunque también hay mucha gente a la que le da igual», apunta Javita.

Para el consultor gastronómico el techo del precio está en el mercado libre, pero advierte que no se puede seguir pensando que la sidra debe estar toda al mismo precio. «¿Cuánto cuesta? El precio que estime el hostelero que cuidó y mimó la sidra, como los afinadores de quesos, que cada sidra tenga el coste que tenga que tener».

Solo de sidra no se vive

Los beneficios que deja la sidra dan para cubrir gastos. Las sidrerías y chigres siguen en pie gracias en parte a que beber anima a comer. Eso que dicen los que saben. Hay que forrar cuando se bebe sidra. «El 99% de los beneficios salen de la comida porque los márgenes que deja la sidra no son altos, pero hay que fomentar precios populares para que la gente salga, haya ambiente y diversión y que no haya que pensarse pedir otra», considera Suárez Junco.

Las viandas que nutren las cartas de las sidrerías asturianas son las que tiran de las arcas de los negocios reforzadas con la venta de café, agua y los refrescos o vinos que dejan mayores beneficios a los hosteleros. Sin embargo, exige mucho más a los establecimientos en dedicación con varias visitas para escanciar a cada mesa. Por gastos, quehaceres, valor cultural e identitario de la sidra hay hosteleros favorables a subir su precio. Un debate polarización entre los clientes.

Los asturianos quieren que les escancien

La mayoría de los asturianos prefieren la sidra escanciada. No hay color. El espalme y bruma de la acción tractora de servir la bebida regional le confiere unas características incomparables a los pitorros y escanciadores mecánicos. «A la gente que le gusta la sidra de verdad quiere un buen escanciado y a eso vienen a la sidrería», afirma Javita.

También hay asturianos que prefieren escanciadores mecánicos para beber la sidra a su ritmo mientras comen o leen la prensa. «Yo si me lo piden, ‘Loreto, tráenos el pitorrín que así vamos bebiendo cuando queremos’ se lo llevo. Aunque soy una firme defensora del escanciado, por eso bajé el precio de las botellas sin escanciar a tres euros porque si yo no escancio considero que tengo que cobrar la sidra más barata», defiende Loreto.

Los asturianos apenas escancian, como se acostumbraba antaño. Chiscando aquel mítico suelo de serrín que inundaba los comedores de las sidrerías. Se pierde la costumbre como el eco de los cantos de chigre, que mantienen agrupaciones locales con jornadas y sesiones musicales como en Candás (Carreño).

O escanciado o pitorro. Otro amplio debate en las sidrerías asturianas. Aunque el escanciado profesional, sin duda, es apreciado por todos.

Por suerte, en las fiestas de prau de toda Asturias aún se ven los brazos en alto, escanciando para los amigos y la familia. Dando diversión y alegría en cada culín de sidra.

Escanciar siempre

Lo ideal es que la sidra siempre sea escanciada. En casa sobre el fregadero o por los más expertos profesionales en las sidrerías.

La sociedad ha introducido otros modelos de consumo como los escanciadores mecánicos y el tapón. Sin olvidar el típico corcho al que se le dan tres cortes con la navaja para hacer un túnel que deje paso al caldo asturiano.

El tapón ha llegado para quedarse. «El resultado del culín en estos casos depende también mucho del escanciador que tengas agenciado porque hay muchos precios, algunos importantes, y con muchas diferencias de unos a otros», agrega De Con.

La hostelera sierense incide en ello: «Soy una firme defensora de que la sidra la hay que escanciar, pero si me pides que no te la escancie, tengo que cobrarte menos. No subo la sidra por escanciar; la cobro más barata si no lo hago».

Salvador Ondó piensa que en las sidrerías no debería haber escanciadores mecánicos y que los culinos, siempre, deben ser escanciados por un profesional: «Es algo único en el mundo y si dejamos de hacerlo se pierde el valor cultural».