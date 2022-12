El occidente asturiano fascinó a Álvaro Delgado en los años cincuenta

Uno de los géneros que más ha practicado mi padre es el paisaje. Formalmente, paisaje y bodegón no son lo mismo, pero la diferencia formal se dobla con otra que me atrevo a calificar de vital. Los paisajes, al revés que los bodegones, figuran una realidad en cuyo interior uno ha estado. Por la que ha transitado con su cuerpo, que ha recorrido con su cuerpo. La Segunda Escuela de Vallecas fue una experiencia plástica y a la vez transeúnte.

Benjamín Palencia y sus jóvenes discípulos se desplazaban a Vallecas a pie. Imagino un paisaje desnudo, en colores blancos, amarillos y ocres, el paisaje que ya había inspirado a Benjamín en su momento surrealista. Hasta muy tarde mi padre necesitó familiarizarse, una Rollex al hombro, pisando rastrojos o prados, con los espacios que luego trasladaba al lienzo. Esto me remite, inevitablemente, a Asturias, que mi padre descubrió en los primeros cincuenta de la mano de un galerista residenciado en Argentina. Me he quedado con el apellido pero no con el nombre: Álvarez. Álvarez había nacido en Miñagón, una aldea del valle del Navia. Fue en invierno. La Asturias del occidente fascinó a mi padre. Al año siguiente alquiló para el verano (los veranos, entonces, duraban casi cuatro meses) una casa en Navia, y en Navia siguió pasando largas temporadas hasta finales de los sesenta. Se ausentó durante casi diez años y volvió de nuevo, y mi madre y yo con él. Y allí sigo yendo después de que mis padres hayan muerto. Los dos, mi padre y mi madre, están enterrados en el cementerio de Navia. Es imposible trasuntar el paisaje asturiano sin dejarse llevar por un instinto lineal. Las montañas quebradas, los pinos y los eucaliptos negros al recortarse sobre las nubes, trazan líneas. Debajo de los perfiles de las sierras se acumulan bosques y prados. Las ramas de los árboles propincuos sugieren una trama, una especie de encaje vegetal. Mi padre se fajó con esa naturaleza durante los cincuenta y sesenta. De los sesenta proviene un paisaje que figura una casa blanca y dos almiares, que en Asturias llaman "varales", y unas frondas y la exuberancia del monte justo detrás. En el cuadro, de gusto vagamente cubista, las masas de vegetación verde o negra adoptan formas geométricas y a la vez se ensamblan con un movimiento, un élan, del que el cubismo, por lo común, carece. Mi padre sintió profundamente ese paisaje, y se entretuvo abordándolo con técnicas pictóricas diversas. Rincón de Navia (así se llama el cuadro) es una de las piezas mejores que pintó en aquella época. Su propietario, Antonio García Ferrero, es uno de los hermanos pequeños de Pedro García Ferrero, una de las amistades más duraderas de mi padre y de mi madre, y una especie de segundo padre para mí. En Navia, por cierto, se produjo el encuentro con Francisco Rodríguez, que entonces iniciaba su larga carrera empresarial y sin cuyo concurso habría sido imposible la exposición de la Academia. Paco y otro amigo de mi padre, el académico Alfredo Pérez de Armiñán, son dos de las presencias silenciosas que hay detrás de esta exposición. También yo soy amigo de Paco y de Alfredo, y con los dos me considero en deuda. Me parecía que tenía que decirlo, y lo digo. Mi agradecimiento se extiende, claro es, a la Academia en su conjunto, y a quienes (José Corredor-Matheos, Montserrat Acebes y los comisarios de la exposición Tomás Paredes y Víctor Nieto) me acompañan en el catálogo.

He dicho que, a finales de los sesenta, mi padre interrumpió su largo diálogo con Asturias. Ignoro el motivo, pero me apunto a la teoría de que se había completado un ciclo dentro de su carrera, y que en ese momento necesitaba otros paisajes.

Asturias le llevó a una nueva reflexión sobre el paisaje

Extracto del artículo «Figuración y nueva figuración» incluido en el catálogo

Por Víctor Nieto Alcaide | Académico delegado del museo y exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando