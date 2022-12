"El ‘thriller’ es la metáfora perfecta del siglo XXI"

Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977), escritor y periodista, lleva cuatro años copando las listas de los libros más vendidos en España. Al éxito de su trilogía "Reina Roja", cuya adaptación a serie de televisión está en pleno desarrollo, le ha seguido el extraordinario lanzamiento de "Todo arde" (Ediciones B), su nueva novela, que lidera las ventas en España desde su lanzamiento en octubre. Este lunes (19.00 horas) Gómez-Jurado firmará ejemplares en la Librería Cervantes, en Oviedo.

–¿Hay que perderlo todo para no tener miedo a nada?

–Diría que la vida nos enseña que sí, pero la ficción desde luego demuestra que es necesario una catarsis, en este caso individual para alcanzar una catarsis colectiva. Es algo que sucede en las páginas de la novela, que no deja de ser ficción y purísimo entretenimiento. Pero el planteamiento es ese.

–¿Cómo describiría con una palabra a Aura, Mari Paz y Sere, las protagonistas de "Todo arde"?

–Aura es una mujer dominada por la rabia; Mari Paz una mujer dominada por el miedo, y Sere, por el caos. Y esas tres palabras cada una entendida como una emoción, no como un sustantivo puro, sino lo que representan para ellas. Es lo que acaba generando el conflicto: cuando las tres se unen se produce el desencadenante de la trama y de esta aventura que van a vivir las tres juntas.

–Habla de una catarsis colectiva, y es algo que ha estado rondando en parte de la ficción nacional en estos últimos años. ¿Nos hace falta, como sociedad, una catarsis?

–Creo que sí. Creo que en general aquello que yo hago es generar ficción, y la novela, que es entretenimiento, no ha servido nunca a otro propósito que el divertir, y muchísimo más ahora que estamos mucho más necesitados de evasión que nunca por una buena razón o por un gran montón de buenas razones a nuestro alrededor.

–También se percibe en la novela cierto conflicto, o colisión, entre clases. ¿También es algo que vislumbre en nuestra sociedad actual?

–Se limita a la historia, yo nunca tengo el propósito de plantear más reflexión que la de la historia sobre sí misma, que se autoexplique: la historia se tiene que defender por sí misma. ¿Y por qué? Porque el escritor que empieza a escribir una obra con un propósito normalmente se pierde en la búsqueda de ese propósito, o por lo menos a mí me ocurriría. Mientras que si lo que intento es contar la historia de tres personas que lo están pasando muy mal, el conflicto se revelará. Porque son los lectores, los que han leído el libro, los que me explican de lo que iba, cuál es el subtexto y los niveles de lectura que están debajo. Y me parece bien, los escritores solo hacemos la mitad del trabajo: la otra mitad la completan los lectores. Y creo que es algo hermoso y muy positivo.

–Usa el presente para construir la narración, lo que también le da un toque muy cinematográfico al introducir flash-backs. ¿Por qué se ese empleo del tiempo verbal?

–Creo que el "thriller", en general, es la metáfora perfecta del siglo XXI. Las reglas inevitables del "thriller" son que, en una historia de este género, tiene que haber tres elementos: peligro físico, peligro social y el reloj en contra. Son las normas en torno a las que construimos el género, no las he inventado yo. Lo que sí descubrí, unos libros atrás, es que la única manera en la que yo podía contar una historia, o la mejor manera, era narrar en presente, porque yo me relacionaba mejor con lo que hacen los personajes. Eso es algo que comprendí hace cinco libros, de tal manera que yo ya no podría hacerlo de otra forma. Pero va con el género: no podría contar, por ejemplo, una novela histórica como "La leyenda del ladrón" en presente, no sería capaz de evocar las mismas cosas. Sin embargo, algo que está sucediendo ahora, en lo que la trama se va desvelando como una madeja imposible, eso, por lo menos por mi estilo propio, tiene que estar contado así.

–Compagina la escritura con otras actividades como la realización de podcasts, lo que unido a las redes sociales les da a sus lectores una vía de conocimiento y de cercanía que no es habitual. ¿Qué le aporta a usted como escritor esa proximidad?

–No es tanto lo que me da a mí como lo que yo soy capaz de dar. Es mi principal trabajo: yo amo la lectura, la narrativa y contar historias. Es lo que nos hace humanos: hay animales que forman sociedades que tienen herramientas de lenguaje propias, pero solo hay una clase de animales que cuenten historias, y somos nosotros. Es la narrativa lo que nos hace humanos, y por eso creo que este punto de vista es lo que me apasiona tanto: contar historias y apasionar a la gente con ellas. Creo que nos hace, o nos vuelve, más cercanos a nosotros de lo que de verdad somos, y de lo que de verdad deberíamos ser. Es por eso que no considero tanto lo que me da a mí como lo que me permite hacer esa pasión por comunicar, esa pasión por las historias.

–En esos podcasts, en "Todopoderoso" o "Aquí hay dragones", ¿cuánto hay de interpretación, de jugar con un rol, y cuánto de usted mismo?

–Eso me lo guardo para mí. Pero puedo decir que somos cuatro amigos pasándolo muy bien, y esa es una verdad incontrovertible.

–Su obra está gozando de un éxito descomunal, con millones de copias vendidas. ¿Cuántas son ya, ocho millones?

–Once llevamos ya, en todo el mundo.

–¿Y cómo gestiona uno ese éxito? No sé si todos los escritores serían capaces de digerir algo así.

–¿Sabes de alguno que no haya sido capaz? A lo bueno se acostumbra uno muy rápido, desde el primer instante en el que sucede algo tan descomunal. A mí desde mi primera novela me han tratado bien tanto el público como la crítica, aunque hay una explosión brutal en 2018, que llega con la trilogía de "Reina Roja" y ahora, con "Todo arde", son ya cuatro años seguidos liderando la tabla de los más vendidos. Eso solo se puede ver desde el agradecimiento, para empezar, pero también hay una verdad que es muy fácil de aprehender, que es el que éxito no te pertenece, es un cúmulo de decisiones que han tomado millones de personas. Tú solo puedes intentar construir la mejor historia que seas capaz de hacer y desear que funcione bien, eso es todo. Y es increíblemente liberador, por otro lado.

–El universo de "Reina Roja" se va a convertir en serie de televisión, ¿no tiene miedo a los cambios que se puedan practicar al adaptar la historia?

–¡No! Pero hay una razón para ello: soy el consultor de guion y estoy en el desarrollo con Amaya Muruzábal y Pere Roca, así que está bastante complicado que la serie no sea algo que responda a lo que queríamos hacer. Estoy increíblemente agradecido e ilusionado con este proyecto. Llevamos 18 semanas de rodaje, agotadoras y felicísimas, y el equipo es absolutamente increíble. El otro día hablaba con José Aguilar, que lleva la cámara en el "making of", y le decía: "Te va a costar encontrar un plano en el que no estemos riendo". Está siendo increíblemente amoroso y agotador, pero increíblemente valioso. No puedo decir el número de episodios, ni el presupuesto ni las semanas que quedan de rodaje, pero como autor puedo decir que, si bien no puedo prometer que la serie responderá a la historia que tienen los lectores en la cabeza, sí que será la historia que tenía yo en la mía.

–Va usted a encontrarse con los lectores en la Librería Cervantes, que el año pasado perdió a su gran referente: Conchita Quirós. ¿La conoció?

–Tuve el placer, y es una gran pena. Son ya 16 años en esto, pero Cervantes fue uno de los primeros sitios donde fui a firmar libros. Tuve el placer de conocer a Conchita y es una terrible perdida par el mundo de la cultura y de los libreros.

–Justo esa era una de sus mayores cualidades, el dar visibilidad a autores jóvenes que están empezando, ¿no?

–Sí. Es más: ella presentó mi primera novela y se vanagloriaba mucho de ello. Se preocupaba mucho de admirar a las primeras plumas y darles mucho espacio, y es algo que los escritores agradecemos.

–Usted que se recorre todo el país en este tipo de encuentros, ¿conoce muchas librerías independientes que puedan, como es este caso, convertirse en dinamizadores sociales en una comunidad o un barrio?

–Por fortuna sí, quedan muchísimas y es a lo que deberíamos tender. Por supuesto siempre serán menos de las que a mí me gustaría, pero todas están llenas de esforzados trabajadores que tratan a los lectores con una sonrisa y recordando sus nombres y las cosas que les van a gustar. Son librerías de las que ahora hay más, porque afortunadamente en los últimos años se han abierto más y sigue creciendo el número de las librerías independientes en España, como también sigue creciendo el número de lectores. Estamos muy de enhorabuena, en este sentido.