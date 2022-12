"Mi vocación fue muy encauzada por la ayuda de mi padre"

Juan José Dapena del Campo (Gijón, 24 de abril de 1942), colgó hace tres años la toga tras una prolífica carrera como abogado. El pasado abril también fue distinguido como Socio de Honor del Real Club Astur de Regatas.

La infancia. «Nací en el número 12 del Paseo de Begoña, enfrente del Teatro Jovellanos, que era donde estaba la casa de mis abuelos y de mis padres, Avelino Dapena y Margarita del Campo. Fui su único hijo. Mi infancia fue muy agradable. En el Paseo de Begoña solíamos salir varios amigos, andando en bicicleta o en patines o a jugar. Era una zona muy distinta a como está ahora. A mí me encantaba jugar a las chapas. Recuerdo que en una ocasión a consecuencia de ello se me infectaron dos dedos, creando una especie de mamelones encima que me los tuvieron que arrancar a pelu gochu. Lo pasé mal con aquello, porque eso de que te tiren de las uñas no llega a ser nada agradable. Pero por supuesto, que volví a jugar otra vez a las chapas. Poníamos una foto de un corredor, de un ciclista o de un piloto. Éramos alrededor de 40 en la pandilla de amigos y muchas veces nos juntábamos en casa de unos o en casa de otros. Así transcurría el verano. También íbamos todos a la playa, en corrillos como los indios. Íbamos con mucha asiduidad a la playa de San Lorenzo y también a otras cercanas como la de La Ñora, con los padres vigilando con todo para que no pasase absolutamente nada».

Con los jesuitas. «Estudié la educación básica, el bachillerato y el Preu con los Jesuitas, en el Colegio de la Inmaculada de Gijón. Allí estudie todos los años. Tuve buenos profesores y buenos compañeros. Había un sacerdote, el padre Fonrier, era alemán y pequeñín, pero con un mal genio terrible. Era un hombre muy recto. Recuerdo que fuimos compañeros del colegio con profesores a París, teníamos 9 o 10 años. Estuvimos en Mèlon, cerca de París y los curas que había en la residencia en la que nos alojábamos nos decían que nos bañásemos una vez a la semana. Apareció este sacerdote que era prefecto del colegio de Gijón y armó una. De mano, todos a la ducha y para que fuéramos todos a diario o cada dos días a lo sumo. Los franceses no son precisamente personas que se dediquen a su limpieza. De aquel viaje recuerdo también los perros calientes, que yo no había visto en Gijón, las baguettes con una salchicha. En aquel viaje, de mi curso recuerdo a Juan Bautista Martínez Gemar, que fue un gran amigo y un arquitecto estupendo, que murió a los 47 años. También a Juan Sampedro. El padre Outeiriño que era el que nos daba francés y nos llevó a ver estatuas por distintos lugares y como había alguna de mujer desnuda, Juan Bautista Martínez Gemar que no tenía freno, me dijo: ‘¡Uy, Juanín, mira esto!’ señalando a las partes nobles femeninas. Le cayó una bofetada del cura que lo dejó dando vueltas sobre si mismo».

«La formación con los Jesuitas me marcó y mucho. Fue una continuidad todos los años hasta terminar, en la que te dan una linea y un trazado que coincide con la que es tuya o con la que va a ser tuya aunque la ignores. Yo estoy muy contento de haber estudiado con los Jesuitas. Mis hijos también estudiaron con ellos y hoy todavía incluso va mi nieta Belén. Entre los recuerdos que guardo está el que todas las mañanas teníamos que ir a misa, nos dejaban un cuarto de hora para desayunar y al lado del colegio había un puestín donde comprábamos los bocadillos de bonito o de lo que quisieses y después corriendo para las clases. Había que estudiar y estudiar».

El amor en un guateque. «Los padres de los que formábamos la pandilla tenían también amistad entre ellos. Nosotros solíamos ir al Club de Regatas, al que accedí con 15 años como hijo de socio. Lo pasábamos francamente bien, hacían bailes, cenas. Era un marco idóneo para pasar el verano, algunas veces en invierno. Todos los amigos de aquella época seguimos en contacto. Con 16 años tuve la fortuna de empezar a salir con quien hoy es mi mujer, Belén Álvarez-Hevia Roces. Comenzamos en un guateque en casa de María Elena Alfonso Domínguez-Gil. Los guateques se hacían en casas, porque los padres preferían tenernos más controlados por razones que es fácil de comprender, aunque no se daban nunca. En el Club de Regatas había concursos de baile y participamos en algunos, aunque yo no he sido un bailarín precisamente que Dios me haya dado por esa linea, pero hacía lo que podía. Ya con Belén me circunscribo a su parcela, aún cuando seguíamos saliendo todos juntos. Llevamos así casi 62 años».

El contraste con Europa. «Con 18 y 19 años hice varios intercambios con franceses y belgas para estudiar francés, que era el idioma que en mi época predominaba. El inglés era algo lejano, que yo creo que fue una barbaridad, aunque yo afortunadamente pude estudiar después inglés y también me defiendo con ello. Yo iba allí dos meses y ellos venían otros dos. Había un contraste terrible en aquellos países, en una época de apertura terrible en Francia, donde las fiestas eran escandalosas; comparado con lo que había aquí aquello eran bacanales. Tuve la fortuna, además de todo, de estar en casa del presidente del Autoclub del Este, donde se celebraba la carrera de Le Mans; el conde Pierre de Romanet, muy famoso, que había seguido toda la historia de la guerra española y de la Francia de Vichy en la segunda guerra mundial. Me enseñó muchas cosas que yo desconocía. Me dejó un dos caballos y lo pasé muy bien, porque el que tenía carnet de conducir era yo y hacíamos excursiones. Otro de los intercambios que hice fue en Bélgica, en Lieja, con una chica belga muy guapa que cuando estuvo aquí toda la pandilla de mis amigos se enamoraron de ella y las madres no hacían más que implorarme a ver qué podíamos hacer, porque eran chicas con una mentalidad totalmente diferente a la que había aquí, más avanzada. Lo que para nosotros era malo, para ellas era totalmente normal».

Vocación. «En la familia, por parte de mi padre, ha habido muchos abogados, jueces, magistrados y gente que ha estado en el Supremo. Mi vocación fue muy encauzada. Yo entro en la profesión porque mi padre me enseñaba todo lo que podía incluso me hacía estar con él en el despacho en consultas. Y con mayor motivo en los años en los que estudié la carrera de derecho en la Universidad de Oviedo, con la intención de ser abogado del Estado».

La mili. «El servicio militar lo hice por milicias. En segundo de carrera ya me incorporé a la milicia aérea universitaria en Villafría, en Burgos. Allí hice la milicia dos años y después las prácticas de alférez en el Ministerio del Aire, en Madrid. Aquello me permitió compaginar las oposiciones, que empezaba a preparar, porque tuve la suerte de que el capitán que estaba al mando de todo, el capitán Elorrieta, me dijese ‘tú vete a estudiar y ven aquí una vez al mes y cobras y se acabó’, que cobrábamos por cierto un pastón comparado con los regímenes normales, y además teníamos economatos. Recuerdo que estábamos a cargo del Ministerio del Aire y las veces que iba, era terrible. Había cantidad de despachos en ese ministerio, hasta el punto de que yo tenía que hacer rondas con un pelotón porque todos los guineanos que estaban en el Ministerio del Aire se colaban con sus affaires amorosos y era increíble; salías de uno y entrabas en otro, intentando por otra parte ser comprensivo porque si no aquello iban a ser castigos y puros casi seguros».

Oposiciones. «Cuando terminé la milicia empecé a preparar las oposiciones en la academia Sánchez Cortés, que era una academia puntera en Madrid, toda de abogados del Estado. Guardo un recuerdo emocionado de dos de los profesores que tuve, que eran Juan Manuel Ruiz Gómez, Carlos Sancho y José Ignacio Monedero. Fueron tres personas que me marcaron mucho, me exigieron mucho. Estuve estudiando 10 horas diarias, porque escogí las oposiciones más complicadas. Así hasta que al cabo de dos años a mi padre, que también era abogado con un despacho muy bueno en Gijón, le dio un infarto de miocardio y me avisaron de que le daban horas de vida. Afortunadamente lo superó, pero ante aquella noticia decidí dejar las oposiciones temporalmente, luego siguieron más complicaciones y acabé por dejarlas definitivamente para entrar en 1966 en el despacho que tenía. Aún no estaba colegiado. Me colegié el 1 de octubre de 1968. El hecho de haber preparado las oposiciones para abogado del Estado me supuso un adelanto grandísimo al comenzar a ejercer la profesión. Practiqué la memoria, que la sigo teniendo excelente, y era capaz de repentizar todas las cosas que fueran necesaria de códigos y leyes. Eso me sirvió muchísimo para el desarrollo de la profesión.

Los hijos. En 1968 me casé. Mi mujer me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, es muy inteligente y yo si no estuviese ella no hubiese llegado hasta donde llegué. Su padre era el arquitecto que hizo la casa de Begoña de mis abuelos. Sus padres y los míos eran muy amigos. Nos casamos en la iglesia de Los Jesuitas. En 1969 nació nuestro primer hijo, Juan, que hoy está metido en el mundo del cine, donde es guionista. Seis años más tarde nació nuestro segundo hijo, Javier, que hoy es quien lleva todo el despacho que yo llevé. Hicimos muchos viajes, en los que hacíamos filmaciones y Belén y de regreso a casa, los domingos hacíamos los montajes, con un guión hablado y música.