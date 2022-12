¿Por qué en Asturias vamos a ser menos de un millón? Las claves de la caída demográfica

Imaginen un hecho asombroso. Las sorprendentes políticas de natalidad de los poderes públicos logran animar a las asturianas a tener hijos. Es un proceso largo, pero se logra finalmente que en el plazo de 25 años todas las asturianas en edad fértil puedan afirmar que han tenido dos hijos: sin excepción. Sería un éxito fabuloso: se habría duplicado la actual relación entre mujeres e hijos (algo menos de uno por mujer). Si eso sucediese, Asturias podría sentir cierto alivio sobre su situación demográfica. En ese periodo, en esos 25 años de natalidad intensificada, habrían venido al mundo en torno a 180.000 asturianos, una cifra equivalente a la de asturianos que habrían fallecido en ese mismo cuarto de siglo.

El dato encierra una trampa: para que todas las mujeres en edad fértil alcancen esa media de dos hijos por mujer las nuevas generaciones tendrían que tenerlos a edad muy temprana o las mujeres de edad más madura haber alcanzado en muchos casos los tres hijos. En todo caso, Asturias tendría entonces unos índices de fertilidad comparables a los de México, Turquía, Uruguay o Bangladesh.

Pero continuemos la fantasía. La Asturias de ese hipotético año 2050, envalentonada por el éxito que supone estancar, por fin, el descenso de población que había sufrido la región las últimas décadas, hace una apuesta mayor: "Recuperaremos el millón de habitantes que conocieron nuestros abuelos", dice el futuro presidente del Principado. "Vayamos a que todas las asturianas tengan tres hijos", proclama como nuevo eslogan demográfico. En términos conocidos significa que Asturias tuviese un índice de fecundidad similar al que presentan hoy en día países como Haití, Guatemala, Egipto, Argelia o Namibia. ¿Alguien realmente lo ve factible?

El millón de habitantes que Asturias perderá en cuestión de meses no volverá en mucho tiempo. No lo hará, desde luego, si se fía exclusivamente a políticas de fomento de la natalidad. Incluso por exitosas y convincentes que sean. La única vía estaría en lograr convertir al Principado en un foco de migración positiva, atrayendo a más nuevos vecinos de los que se van. Pero, además, con una diferencia muy significativa. Quédense con esa cifra emblemática que el Principado aún puede exhibir por la mínima (la última revisión del padrón fija la población regional en 1.005.397 asturianos y asturianas según la cifra provisional con fecha de julio de este año). Quédense con ella porque todo parece indicar que no volverá en mucho mucho tiempo.

Ahora bien, ¿cuándo pasará Asturias a tener menos de un millón de habitantes? No es fácil estimarlo y está sujeto a un amplio margen de error. La razón hay que verla en el modo en que se computan las cifras oficiales, que certifica el Instituto Nacional de Estadística y que se basan en dos factores, que no siempre se ofrecen de manera síncrona (a la vez en el tiempo).

Crecimiento o decrecimiento vegetativo: Se establece con la diferencia entre nacimientos y fallecimientos. Si la cifra de muertes es superior a la de nacidos se habla de un "decrecimiento vegetativo" o un "crecimiento vegetativo negativo", una situación que padece Asturias desde hace muchos años. Sobre eso hay datos actualizados con carácter mensual, que aporta Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales) con bastante premura y que se basan en la información facilitada por los registros civiles. El dato más actualizado señala que el número de nacimientos en el mes de octubre fue de 344 nuevos asturianos, mientras que la cifra de fallecimientos en el mismo periodo fue de 1.009 personas. Es decir, solo en este factor, Asturias perdió el mes de octubre 665 personas. En el acumulado del año, hasta ese mes de octubre contabilizado, Asturias perdió por fallecimientos 11.573 personas, pero los nacimientos fueron de solo 4.024 bebés. La diferencia, negativa, es de 7.549 asturianos menos, a causa del saldo vegetativo, en los primeros diez meses de este año que ya termina.

Población oficial de los concejos asturianos Cifras definitivas a 1 de enero 1996 2009 2022 Allande 2.613 2.068 1.574 Aller 16.347 12.766 10.201 Amieva 958 815 603 Avilés 85.696 84.242 75.877 Belmonte de M. 2.456 1.807 1.425 Bimenes 2.285 1.880 1.672 Boal 2.720 1.979 1.442 Cabrales 2.393 2.237 1.907 Cabranes 1.344 1.101 1.112 Candamo 2.688 2.180 1.943 Cangas de Onís 6.285 6.761 6.260 Cangas del Narcea 18.110 14.589 11.817 Caravia 577 536 508 Carreño 10.533 10.936 10.226 Caso 2.118 1.869 1.443 Castrillón 22.361 22.894 22.235 Castropol 4.547 3.845 3.288 Coaña 3.846 3.442 3.285 Colunga 4.681 3.878 3.220 Corvera 16.502 15.955 15.563 Cudillero 6.218 5.797 4.928 Degaña 1.605 1.233 821 El Franco 4.193 4.073 3.736 Gijón 264.381 277.554 267.706 Gozón 11.410 10.738 10.433 Grado 12.051 11.033 9.598 Grandas de Salime 1.387 1.075 774 Ibias 2.307 1.711 1.152 Illano 689 480 305 Illas 1.225 1.009 1.062 Langreo 50.597 45.565 38.262 Laviana 15.085 14.210 12.584 Lena 14.323 12.766 10.499 Llanera 11.407 13.776 13.792 Llanes 13.184 14.013 13.545 Mieres 51.423 44.070 36.574 Morcín 2.933 2.964 2.560 Muros de Nalón 2.497 1.970 1.963 Nava 5.681 5.594 5.236 Navia 9.136 9.190 8.263 Noreña 4.207 5.415 5.088 Onís 915 803 735 Oviedo 200.049 224.005 215.167 Parres 5.574 5.842 5.233 Peñamellera Alta 783 600 529 Peñamellera Baja 1.683 1.391 1.225 Pesoz 268 193 138 Piloña 9.215 8.060 6.862 Ponga 788 684 561 Pravia 9.694 9.131 7.905 Proaza 960 797 715 Quirós 1.738 1.389 1.202 Las Regueras 2.268 2.025 1.888 Ribadedeva 1.916 1.852 1.724 Ribadesella 6.295 6.296 5.642 Ribera de Arriba 2.095 1.973 1.865 Riosa 2.663 2.200 1.805 Salas 7.416 5.962 4.828 San Martín de Oscos 560 448 349 SMRA 22.129 18.729 15.505 San Tirso de Abres 675 556 408 Sta. Eulalia de Oscos 607 515 434 Santo Adriano 357 253 272 Sariego 1.452 1.331 1.285 Siero 46.315 51.181 51.792 Sobrescobio 769 873 829 Somiedo 1.664 1.435 1.100 Soto del Barco 4.450 4.052 3.851 Tapia de Casariego 4.455 4.186 3.671 Taramundi 975 739 592 Teverga 2.335 1.933 1.579 Tineo 13.578 11.146 9.009 Valdés 16.073 13.529 11.099 Vegadeo 5.030 4.240 3.895 Villanueva de Oscos 428 382 263 Villaviciosa 14.465 14.775 14.984 Villayón 2.040 1.582 1.130 Yernes y Tameza 209 185 133

Estadística de migraciones: Pero el aumento o disminución de población en un territorio no depende únicamente del saldo entre nacidos y fallecidos, sino también de las migraciones; es decir, las personas que se trasladan a otras zonas del país o que se instalan en ellas. En este sentido, la estadística de migraciones supone un ajuste extra a la variación de habitantes que establece exclusivamente el cómputo vegetativo. Pero, así como el saldo entre nacidos y fallecidos resulta fácilmente cuantificable y se ofrece con carácter mensual y con una aceptable demora, el saldo migratorio es un dato mucho más complejo. Computa los extranjeros que viven en Asturias que se van a otros países u otras zonas de España, los extranjeros que se asientan por primera vez en el Principado, los descendientes de asturianos que viven fuera y regresan, los jóvenes que se mudan a otras zonas buscando un trabajo...

El Instituto Nacional de Estadística controla estas cifras, que provienen de numerosas fuentes, como los padrones municipales, que no se actualizan en tiempo real. Así, temporalmente, puede haber personas empadronadas en dos lugares, en tanto se tramitan las respectivas altas y bajas. El INE ofreció el pasado 18 de noviembre su último dato provisional de migraciones correspondiente al primer semestre de 2023. Por esta vía, Asturias logró ganar, según el último dato, más población en seis meses que en todo el año pasado. Así, Asturias recibió solo en el primer semestre de 2022 un saldo neto positivo de 3.853 personas, bastante más que el balance del anterior año 2021, en el que el Principado ganó 1.940 habitantes. Este primer semestre ha quedado registrado como el mejor semestre en cuanto a las llegadas de inmigrantes desde el extranjero del que hay noticia estadística.

El envejecimiento de la región está relacionado con el "Boom" de natalidad de los años 60 y 70 del pasado siglo

Así, entre enero y junio de este año se instalaron en Asturias 5.159 personas procedentes de otros países. De ellos, 412 corresponden a ucranianos huidos de la guerra en su país, pero el grueso principal lo representan casi 3.000 sudamericanos, de los que 1.150 son colombianos. Por contra, se fueron de Asturias al extranjero 1.276 personas.

Según algunas fuentes, este "estirón" migratorio en Asturias, que se ha registrado de manera generalizada en todo el país, guarda relación con los viajes aplazados a causa de la pandemia.

Con todo, la estadística asturiana empeora cuando se analizan los flujos migratorios entre la región y el resto de territorios españoles. En este aspecto, Asturias perdió treinta residentes, con 3.481 salidas que no compensaron 3.451 llegadas. Se trata del primer saldo negativo (considerando únicamente los movimientos en el ámbito nacional) después de cuatro semestres en los que esta diferencia computaba a favor de Asturias, otorgándole algún habitante más de los que perdía por el imparable descenso demográfico debido a la propia estructura envejecida de la pirámide de población asturiana.

La evolución demográfica de Asturias se realiza, pues, teniendo en cuenta estos dos factores. Suele ocurrir que los movimientos migratorios compensan en ocasiones el saldo vegetativo, algo que sucede habitualmente en el conjunto de España. En Asturias, en cambio, la caída de población debida al mayor número de fallecimientos sobre nacidos es siempre tan contundente que los cambios de residencia no compensan, aunque atenúan el descenso precipitado. Sin embargo, a principios de este siglo, mismamente, la llegada de trabajadores a Asturias (gracias a la pujante situación del sector de la construcción) llegó a sobrepasar la pérdida de habitantes por el decrecimiento vegetativo, ocasionando a la postre un aumento de población.

¿Cuándo Asturias bajará del millón de habitantes? Es una pregunta que no puede responderse con carácter profético, sino solo con estimaciones y que terminarán ratificadas o no por los datos en los que Sadei o el INE ajusten tanto el saldo vegetativo como el migratorio. El Instituto Nacional de Estadística trabaja en un modelo de padrón continuo que permita conocer casi en tiempo real la población de un territorio. Pero dado que ambas estadísticas se conocen en momentos distintos, siempre hay que hacer las proyecciones con mucha cautela.

El INE publicó el pasado mes de octubre una proyección para los próximos 15 años. Según ese pronóstico, Asturias perdería en tres lustros casi 67.000 habitantes, lo que situaría la población del Principado en el horizonte de los 900.000 residentes. Es decir, la inercia demográfica que conduce a la caída por debajo del millón de habitantes es imparable y se mantendrá durante mucho tiempo. Otra cosa es que el ajuste fino retrase o acelere el hito de ser "menos de un millón". Así, hasta que se conoció que se había registrado una inesperada llegada de extranjeros, alguien podría situar en torno a finales del pasado mes de septiembre el momento en el que Asturias se caería del millón. Ahora, con el nuevo dato, ese horizonte podría situarse en julio de 2025. El próximo resultado ajustado del INE seguramente modificará esa estimación. Pero lo que resulta incuestionable es que ese momento sucederá más pronto que tarde y que proseguirá largamente en el tiempo. La tendencia vegetativa de Asturias, con un envejecimiento constante, tiene que ver con el "boom" de natalidad que se produjo en los años 60 y 70 del pasado siglo y lamentablemente no desaparecerá hasta que fallezca esa generación que engorda la pirámide de población por la parte alta. Será entonces cuando la fantasía del gobierno que logró que las asturianas tuvieran dos y tres hijos podrá tener sentido para ganar población.