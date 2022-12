"El éxito es, en cierta medida, ser capaz de reconocerse en las cosas que uno hace"

"Un director empieza a rodar generalmente agotado por los millones de decisiones que ha debido tomar antes y durante semanas de preparación, y tienes que inventarte la energía...". Rodrigo Cortés se agotó e inventó con películas como "Buried" y "El amor en su lugar". Conductor de podcasts y novelista, con el diccionario satírico "Verbolario" va y viene y se detuvo en Oviedo recientemente. Nacido en Pazos Hermos, Orense, en 1973, Cortés guarda como oro en plano la experiencia de entrevistar a Martin Scorsese en la Semana de los Premios "Princesa de Asturias": fue el principio de una buena amistad con el "dios pagano" que le impulsó a hacer cine.

–"Avatar" monopoliza salas, ¿le va el 3D como espectador?

–La única película que he sentido que añadiera un verdadero extra fue "Gravity", era realmente inmersiva y esa dimensión extra contaba. Se lleva hablando mucho del 3D ya desde los años 60 y se intenta ocasionalmente, pero lo mismo que viene se va. La narrativa está, por lo visto, en otro sitio. También ha habido experiencias en las que te tiran cubos de agua. Y se probó el odorama, pero da la impresión de que no es eso lo que realmente demanda el espectador. No quiere que le sacudan la butaca, sino sentir que se le sacude la butaca, que es diferente.

–Mójese. ¿Hay cine de algoritmo con las plataformas?

–No existe. No es verdad. Ni siquiera se hace así. Se pretende, se buscan todas las garantías posibles. La única razón por la que se hacen películas de superhéroes es porque funcionan, y mientras lo hagan no hace falta un algoritmo que te diga que trates de hollar la misma senda, del mismo modo que hubo un tiempo en el que un gran porcentaje de películas eran westerns, o musicales. La época de las mallas pasará y vendrá otra. Es la busca natural de garantías en un medio que no las tiene y no las da, del mismo modo que la vida tampoco las procura.

–Salas solas ante el peligro...

–Son difíciles de matar después de todo, tienen una mala salud de hierro.

–En Oviedo abrirán cuatro en el centro... ¿Hay esperanza?

–Siempre hay esperanza para todo, en los 70 se lamentaban igual, y en los 50 y en los 30. Siempre hay grietas en el muro y da la impresión de que solo hace falta que pase el tiempo para darnos cuenta de lo bien que estábamos. Cuando ahora sentimos nostalgia por los años 80 no recordamos que entonces en absoluto considerábamos que estábamos en una eclosión del cine de autor o de respeto por el espectador. Y nuestros padres se lamentaban también de que viéramos a un tío con látigo y sombrero en lugar de las grandes películas que ellos vieron. La vida se abre paso y el talento, también. Y hay espacio para un Paul Thomas Anderson.

La soledad de la literatura es más grata, Más calmada, Permite rebobinar

–El diseñador de vestuario asturiano Alberto Valcárcel, "Goya" por "El amor en su lugar", me pasó una pregunta: "¿De dónde sacas tanta pasión para hacer cosas tan distintas como películas, podcasts y novelas, y que todo te quede magistralmente bien"?

–La pasión no la sacas de ningún lado. La generas. Surge de la convicción interna. Puedo ser muy persuasivo y convincente a la hora de abordar algo, pero solo si me lo creo de forma profunda. Soy incapaz de vender una moto averiada a utilizar argumentalmente cualquier tipo de técnica vendedora. Todo surge de ese fuego en el que algo que no debería ser buena idea lo parece.

–Una película lleva años, ¿cómo mantener vivo ese fuego?

–Lo difícil es mantenerlo en cualquiera de las circunstancias porque la clave no está en el esfuerzo que cualquiera puede hacer en cualquier momento para levantar una maleta o subir a un quinto piso, sino en el esfuerzo sostenido en el tiempo. Y para eso hace falta, para empezar, que ese fuego no sea más explosivo de la cuenta. Sin caer en euforias ni en depresiones. Mantener la caldera constantemente en marcha. Por eso es tan importante la convicción interna, es la que la va a alimentar. No pueden ser pequeños impulsos.

–¿Entiende a Víctor Erice, que ha terminado su cuarta película tras 30 años de silencio?

–No sé quién dijo que se torea como se es. Siempre he pensado que el éxito, en cierta medida, es ser capaz de reconocerse en las cosas que uno hace. Y conseguir, aunque no sea de forma buscada, que las obras se parezcan a lo que uno es y a lo que uno quiso que fueran. Erice quiere trabajar de una forma determinada, trata de conseguir los medios que lo hagan posible. Seguro que él querría que eso ocurriera tres veces al año y no una cada treinta años. Pero no hacer cualquier cosa. El objetivo no es acumular títulos, sino hacer las obras que uno quiere hacer.

–¿Hollywood es un sueño?

–Lo importante no es lo que haces ni dónde lo haces o cuánto cuesta lo que haces, sino cómo lo haces, tener ese control creativo, que en lo personal es muy importante para mí y que para otro no tiene por qué serlo, sin que eso le quite la razón. Lo importante no es que la película cueste dos o cinco millones, o 200, sino ser capaz de reconocerte en ella.

Un creador opina a través del estilo, no de la literalidad de la trama

–¿Y se sigue reconociendo con las suyas, pasado el tiempo?

–Claro, pero como cuando ves fotos y dices: ese peinado era mala idea pero este era yo, y esos pantalones no me los volvería a poner pero este era yo. Te reconoces con tus lozanías y tus errores.

–No parecen películas autobiográficas...

–Ni mis novelas. Pero, a la vez, todas te desnudan por acción o por omisión. Un creador opina principalmente a través del estilo, no de la literalidad de su trama. No creo en el psicoanálisis aplicado al arte, el modo en que un autor se delata a través de su obra no es biográfico.

–¿Dónde hay más soledad, rodando o escribiendo?

–Rodando. Rodeado de decenas de personas de tu mismo equipo te sientes mucho más solo y con mucha más presión encima. Por muchas razones. Porque el riesgo es mucho mayor, porque el costo es enorme, porque hay que conseguir doce planos en la próxima media hora de luz y nunca jamás volverás ahí... Porque mucha gente depende de tus decisiones... La soledad de la literatura es más grata. Más calmada. Permite rebobinar. En el rodaje tal cosa no es posible.

–¿Fue una decepción que los "Goya" no prestaran casi atención a "El amor en su lugar"?

–Habría ayudado en su carrera comercial, sin duda. Los premios no dan ni quitan calidad. Ni marchamos ni baldones. Las películas tienen que permanecer en una estantería cinco años después y es cuando de verdad han sobrevivido o no. Ahora mismo no te preocupa si tuvo éxito o no "El rey de la comedia" (Scorsese) o "El príncipe de la ciudad" (Sidney Lumet), no sabes cómo les fue el primer viernes, del mismo modo que grandes éxitos de taquilla desaparecieron de la memoria de todos seis meses después. Pero también sabemos de grandes éxitos que son inmortales y grandes fracasos sin ninguna calidad. Una cosa no determina la otra, ni su contraria.

–El cine español tiene más mujeres directoras y aumentan los ambientes rurales. ¿Modas?

–No hay modo de saberlo. A su manera, todo son modas. Y las épocas que más nos gustan o los momentos en los que la realidad más no favorece también son modas, solo que cuando el viento sopla a favor no se percibe, y cuando viene en contra, sí. Solo somos conscientes de lo que nos rasca. Y como mucho somos conscientes de lo bien que estábamos, nunca de lo bien que estamos. Así que no hay que pensar demasiado en eso. No hay nada que combatir. Es el tablero, que está en constante cambio. Es la realidad de las cosas. Si uno nace en el siglo XII no va a ser director de cine. Y si nace en el XXIII tendrá esa oportunidad o la de ser un domador psicotrónico de ondas emocionales. Todos tenemos la responsabilidad de ser felices con nuestro tablero. Llorar nunca es el camino.

–¿Le molestan los corsés?

–Lo que hago es darme toda la libertad creadora del mundo confiando que haya alguien al otro lado. Y asumes desde el principio la posibilidad del fracaso, que no hubiera nadie. Soy incapaz de protegerme, por alguna razón. Cuando siento que algo tiene sentido me cuesta mucho imaginar otra alternativa más conservadora o fiable. Mi cerebro encuentra que no tienen sentido. Y que no lo puedo defender con fuerza. Así que muchas veces cuando las cosas funcionan eres el primer sorprendido de que haya funcionado el acto de brujería. Darse libertad es asumir las consecuencias de las decisiones que tomas.

El objetivo no es acumular títulos, sino hacer las obras que uno quiere hacer

–Orson Welles comparaba el cine con el mayor tren eléctrico del mundo... Para jugar.

–Y a veces es un tren de mercancías enorme que es la parte peligrosa. Te puede arrollar a ti y a varios. Cualquier desvío en la vía o descarrilamientos tiene consecuencias que no se producen con el Ibertren. Hay que mantener el componente lúdico y recordar que no estás salvando vidas, y a la vez soportar la presión del coste enorme con consecuencias reales en los inversores, por ejemplo.

–¿Mantiene siempre la calma?

–Hay momentos de mucha tensión interna, de miedos incluso, pero no te puedes permitir expresarlos ni perder el control, entre otras cosas porque hay mucha gente mirándote. Esperando a ver qué dices para hacerlo. Por eso más vale que sepas lo que quieres y cómo conseguirlo, aunque a veces hay que improvisar. Las condiciones cambian, no son las ideales, no son de laboratorio. Se va la luz, se cubre y se descubre, llueve cuando no debe, el actor no está con buen humor o con buena energía y hay que gestionarlo... No llega la grúa a tiempo, hay un fallo eléctrico... Y nadie te va a devolver ese tiempo que pierdes. Hay que improvisar todo el rato, pero desde la calma porque a veces extraes cosas muy valiosas. Orson Welles los llamaba los divinos accidentes, y de hecho suceden muchas cosas en el set que pueden mejorar tus planes o llevarlos a sitios que no sospechabas. Te mantienes despierto y flexible.

–¿Lo aprovecha todo?

–Sí. Cuando hay clima cambiante, que desespera mucho al equipo, tiendo a interpretarlo como una especie de regalo porque si lo consigues lidiar bien y salir vivo puedes tener imágenes poderosísimas que jamás habrías tenido en condiciones confortables. Más vale no juzgar demasiado lo que recibas, sino hacer algo interesante con ello.

–Se acabó el Mundial...

–Fue como fruta fuera de temporada, ¿no? Como celebrar las Navidades en agosto. Cuando nos echaron ya está, se acabó.

–Un mundo con muchas cosas cinematográficas...

–Todo es potencialmente cinematográfico, desde una receta de cocina hasta una fórmula matemática. Hay que encontrar el ángulo y todo se puede convertir en una historia de ascenso y caída, o de poder y traición. Siempre hay un componente shakesperiano agazapado.

–Elon Musk, tuit o no tuit.

–No me importa nada. No entiendo que alguien empiece a silbar y todos bailemos. Cuando se decida qué va a pasar con Twitter prestaré atención. Un día esto acabará y se dirá: cuesta tres euros, ocho o ninguno. Y entonces decidiré qué hago. Mientras tanto no tengo gana de ocuparme de globos sondas o bailes improvisados. No hay necesidad de tener opinión sobre casi nada de lo que nos rodea. Pocas cosas mejoran el silencio.

–Le gusta el café con papel...

–No desde la nostalgia, también leo en digital pero la huella sensorial es otra, el cerebro fija lo que lees de otra manera. Ocurre con el cine: la experiencia inmersiva en una sala no es la misma que en tu blu-ray aunque bajes la persiana. Si desaparecen las salas, no será sustituible el resultado. Pero si algo demuestra la Historia es que el futuro no se puede prever. Estableces una línea recta uniendo puntos a partir de variables que conoces, pero no hay manera de anticipar que viene una pandemia.