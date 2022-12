El hombre que (casi) inventó el movimiento perpetuo

Su sobrino aún se sorprende de que aquel ferreiro sin estudios de La Caridad aprovechase una estancia en Madrid –donde estuvo hospitalizado poco después de la Guerra Civil– para visitar precisamente el Museo del Prado. Y le resulta aún más increíble que aquel artesano llegado casi del confín de la tierra se acercara a las salas donde colgaban los Goya y aprovechara un descuido del vigilante de sala para alargar la mano y acariciar el lienzo.

–Y entonces mi tío me decía: "¡Dios! ¡Y pensar que Goya tocó esto también!".

El sobrino es Herminio Álvarez, simplemente Herminio en el mundo del arte, donde se ha convertido en el escultor de referencia de la creación plástica contemporánea en Asturias. Y el tío materno que adoraba a Goya es Ángel Fernández, Angelito, ferreiro nacido en 1920 y fallecido en 2010, que hacía todo tipo de aperos de labranza en su fragua de La Caridad y que, en los ratos libres, dejó un conjunto de piezas en forja que trascienden la pericia del artesano. Esas obras, arte, un alarde de imaginación barroca y surrealista a la vez, formarán parte sustancial de nuevo Centro Rural de Arte "Mohices", cuya apertura tiene prevista el Ayuntamiento de El Franco a lo largo de 2023.

En el edificio de la antigua casa consistorial, las obras de Ángel Fernández tendrán una nueva vida, compartirán exposición con otras piezas de Herminio y con la muy notable colección que los Amigos de As Quintas han ido reuniendo gracias a las donaciones hechas por los artistas que han ido exponiendo en la sala que ha logrado convertir a la capital franquina en capital del arte del Occidente asturiano. En ese centro rural de arte también se reubicará el belén popular asturiano de La Caridad, otro prodigio que permanece expuesto estos días en la antigua Cámara Agraria. Completarán el centro un punto de información turística y una pequeña escuela de arte.

Será el momento de volver a dar relevancia a la figura y a la obra de Ángel Fernández, que ahora está expuesta en un local familiar que ha ido quedando desfasado con los años. Sus sillas con forma de pulpo, la planta de maíz que tiene la elegancia de los Giacomettis, un tocador que hubiera firmado Dalí sin sonrojo... Un conjunto sorprendente de piezas que hablan de la inclasificable figura de su autor, un personaje, según relata su sobrino Herminio, expansivo, observador, buscador desprejuiciado. A tal punto de durante un año, cada domingo, embarcó a su sobrino en la búsqueda de una máquina fabulosa: el perpetuum mobile, el artefacto del movimiento perpetuo que después del empujón inicial siguiera moviéndose continuamente sin energía adicional, algo que vulneraría la segunda ley de la termodinámica y, por tanto, entraría en el reino de lo imposible. Pero no para Angelito, que estaba convencido de que les faltaba poco para lograrlo cuando su sobrino le anunció que se retiraba de la aventura. No fuera que acabaran los dos majaretas.

Herminio recuerda con emoción a aquel hombre trabajador, pequeño pero incansable, al que vio sobreponerse como si nada del golpe de una maza que se escapó en la fragua. De él valora el aliento artístico, la sensibilidad, algo que el escultor valora por encima de los conocimientos en arte. Porque Herminio es de los que creen que sobre arte no hay que entender ni dejar de entender, solo hay que dejarse emocionar por la obra. Y lo sientes, es ahí. Es otro tipo de comprensión de la realidad. Como la que tenía Ángel.

–Un día le enseñé una de las cosas que estaba haciendo y me dijo: "¡Dios! ¡Yo no sé qué tiene ese alambre, que es un alambre, pero a mí me emociona!".

Tenía razón Angelito al pasmarse con la obra del sobrino porque algunas de las obras de Herminio efectivamente están hechas con alambres; pero alambres que flotan en el aire gracias a mecanismos magnéticos invisibles y que, en definitiva, parecen afloramientos de ese misterioso equilibrio universal que mantiene la realidad en funcionamiento.

Herminio también se pasma ante la obra que dejó su tío, que siempre trató de transmitirle que ellos, los de su sangre, llevaban dentro algo especial desde hacía siglos:

–Me lo repetía muchas veces. Me decía: "No te olvides que venimos de una familia, los Xacobos, con más de 400 años de antigüedad y no te olvides de que tu abuelo decía siempre que de aquí va a salir gente que va a hacer cosas".

Los Xacobos serían de La Caridad, pero tenían el don de la creatividad. Hacían cosas. Ángel el ferreiro estaba convencido de ello. Y cuando dentro de la cabeza corren chispas, no hay límites en el hacer. Su sobrino Herminio asegura que fue un precursor de lo que hoy se está llamando transición energética. Ya en su época, Angelito desarrolló un molino de viento con el que cargaba las baterías de la casa de su mujer en Penadecabras, una aldea camino de Boal.

–Gracias a aquel molino, los fines de semana, cuando subían, podían tener algo de luz o escuchar la radio.

Ángel, autor de un conjunto escultórico lleno de detalles asombrosos, escuchaba lo que su cabeza le pedía, pero también insistía siempre a su sobrino que había que estar atento a lo que cualquier pudiera decir.

–Un día andaba con una plantilla tratando de sacar el mayor número de piezas triangulares a una chapa para hacer un arado. Le salían 16 y andaba dándole vueltas a la plantilla para ver si sacaba 20. No había manera. Se lo dejó al ayudante y se marchó. Cuando volvió, había conseguido sacar muchas más. "¿Como lo hiciste?", le preguntó al ayudante. Y el susodicho le respondió: "Pues le quité un poco a la plantilla". A partir de ese día, mi tío decía que cuando tenía algún problema le quitaba algo a la plantilla.

Un anglosajón experto en técnicas de innovación empresarial diría que estaba pensando "fuera de la caja". Era lo que hacía Angelito en La Caridad, pese a que estaba demasiado lejos de todo.