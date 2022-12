"Cuando me preguntaban qué iba a ser, respondía: pintor"

Todo el mundo conoce a Favila (Grado, 1954). Es pintor: cuadros suyos los hay en casi todas las casas de Avilés. Lleva más de medio siglo dedicado a este negocio. No termina de convencerle que le llamen "artista" porque cree que ese término es para otros que no son él. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en su redacción avilesina. Y lo primero que hace es aclarar cómo se llama de verdad.

Nombre. "Me llamo Amado Balbino Francisco Favila. Todos esos nombres están recogidos en la hoja del Registro Civil: tengo una fotocopia en casa. En el DNI no hay tanto nombre, que no cogen. Francisco Álvarez-Buylla, el periodista, quitome el apellido González y puso Amado Hevia Favila, como si Favila fuera un apellido también, pero no ye apellido, ni ye seudónimo. Mucha gente cree que ye una marca que me puse. Fue una idea de mi padre. Tenía cierta visión comercial: dedicábase al tema de la publicidad. ‘Si mi fíu ye pintor, que pueda firmar con un nombre que no sea muy común’. Amado tampoco ye muy común. Lo que pasa es que Favila era mejor para esto que quería mi padre: es un nombre asturiano y, además, tiene historia. Pelayo tiene historia, pero ‘Pelayos’ hay muchos. Mi padre estaba con la historia de un nombre que no hubiera muchos para poder utilizarlo solo. Como Picasso. Marola. Todos estos que son así: de una sola palabra. Y, además, de tres sílabas, que se queda muy bien la gente con ellos".

Favila. "La primera vez que firmé un cuadro como Favila fue en 1968. Antes los cuadros que hacía los firmaba como ‘Amado Júnior’. Mi padre firmaba ‘Amado’ y yo ‘Amado Júnior’: JR, vamos. Un día me dijo él: ‘Tienes un nombre que puedes ponerlo para firmar: te llamas Amado Balbino Francisco Favila’. Favila es un nombre nombre. Está en el Registro, ya digo, aunque ahí está mal escrito: está escrito con ‘B’, pero eso fue porque el que lo escribió no tenía ni idea. El primer cuadro que firmé como Favila, a todo esto, me parece que fue una cosa que hice para Gráficas Rigel. Un calendario. La calle de Rivero".

La familia. "Mi padre se llamaba Amado Conrado Rafael González Fernández. Tenía tres nombres. Había nacido en Pola de Allande, pero vivió mucho tiempo en Grao. Pasó-y lo que a mí: soy de Grao, pero vine para Avilés ya de guaje. Mi padre igual: fue a Grao también de chavalete. Él trabajaba en la Fábrica de Armas de Trubia, pero él después tenía un tallerín y ahí hacía cabezudos, carrozas, decoraba chalés, decoraba iglesias por dentro y por fuera: un taller que tenía de todo. Todo esto salió de él. Luego fue a Suiza y estuvo trabajando en un taller que hacía todo esto, pero él fue autodidacta. Era un manitas, tenía eso dentro. Tuvo una beca para ir a estudiar a Madrid, pero tuvo que desaprovecharla por culpa de que ya se había casado con mi madre –Esperanza Hevia Blanco–, tenían hijos... Eso, lo de la artesanía, entonces, proyectolo todo hacia mí. Mi padre, en Trubia, hacía restauraciones de esculturas. Esas esculturas están en el Museo del Ejército. Hay un catálogo y tiene esculturas ahí. Esto fue en los años cincuenta y algo. Por ahí. Yo nací en 1954. Pues debía de ser yo un niño o no había nacido todavía cuando él estaba en Trubia".

Profesión del padre. "Dejó lo de la fábrica y ya se puso él con el taller. Durante un tiempo, en Grao. La empresa se llamó Amastida: la fusión de Amado y Bastida, que era el apellido de su socio. Al venir todo esto de Ensidesa, vinieron para acá, para Avilés. Iba y venía de Grao a Avilés y de Avilés a Grao. Montó allí un taller, en Los Telares, donde tengo mi estudio. Amastida se sintetizó luego y quedó en Masti. Toda la vida estuvo allí haciendo también de todo: pintura, escultura para amigos, estructuras funcionales. Era muy versátil, pero lo fuerte suyo era la rotulación, pero cuando me puse con él también hacíamos todas las carrozas del Banco de Bilbao. Eran unas carrozas que llamaban la atención. Una de las suyas que fue más famosa fue la que le dedicó a Félix Rodríguez de la Fuente cuando murió: era una especie de homenaje que llevaba un trineo tirado por perros, no sé si llevaba ocho perros delante y a Félix en el trineo".

Primeros estudios. "Nací en 1954. En Grao. En la calle que se llama del Pasaje: no existe la casa, pero sí que existe la callejuela. Unía dos plazas. Tengo dos hermanas. Se llaman Marián e Isabel. Yo digo Sisi, pero Isabel. Desde párvulos hasta primero de Bachiller lo hice en Grao. No, hasta segundo. Tercero ya lo hice en el Carreño Miranda, pero lo hice viviendo todavía en Grao. Iba y venía con mi padre. Mi padre iba para el taller y yo iba para el instituto y luego, cuando terminaba las clases, volvía al taller a esperarle a él. Estuvimos así –yendo y viniendo– como un par de años. Con 14 o 15 años ya nos vinimos para acá, para Marcos del Torniello. En la esquina esa que hay una tienda de... una frutería, vamos. Aquí mi padre ya se dedicaba a esto de la decoración y de la rotulación. Hace tiempo que había dejado la fábrica. Pintó muchas iglesias. De las que me acuerdo: Llamero, en Grao; la de Santiago de Ambiedes, en Gozón. Ahí más, pero no sé cuáles son. Él hacía, en todas estas iglesias de los pueblos, pequeñas capillas sixtinas".

Vocación de pintor. "Crieme entre los cabezudos que preparan para las fiestas de Grao. Yo andaba jugando con aquello todo el tiempo. Y también pintando por las paredes. Me sentía pintor ya desde niño. Cuando me preguntaban qué iba a ser, respondía con claridad: ‘Pintor’. ‘¿Qué te gusta?’ ‘Pintar’. Y sigo igual".

Primera obra. "Lo primero que pinté fue como un Cristo. Había unas rayas en la pared del taller. Era como los primitivos: aproveché los salientes y las texturas... Yo sin saber nada de eso cogía y daba color a esas formas que veía. A lo mejor no me servían para colorear, pero había cosas que me llamaban para pintar. Primero hice un Cristo y luego me acuerdo de haber hecho cosas de fantasía. Después le encargaron unos cuadros para un bar que ahora ya no existe: El Greco. Era cosas basadas en las pinturas del Greco, precisamente: ‘El conde Orgaz’ y esas cosas. Yo ahí empecé a ayudar porque se lo habían encargado a mi padre. De aquella mi padre pintaba con uno que pintaba muy bien –Jorge Valdés–. Trabajaba en el Ayuntamiento, iba por el taller y allí, entre los dos, se ponían a atender los encargos. Yo sé que entonces empecé a pintar más consciente, más profesional. Iba a tercero o cuarto. Tenía 13 o 14 años. Los cuadros que tengo firmados a los 13 o 14 años ya no son fruto del juego: ya hay una cierta profesionalidad dentro de la inexperiencia. Algunos de esos cuadros todavía los tengo: los recuperé cuando cerraron El Greco. Y el resto andan por ahí: en casas de amigos de mi padre. Algunos me dicen: ‘Oye, tengo un cuadro tuyo y está firmado Amado JR y ye del año sesenta y tantos’. Llevo toda la vida pintando: desde los 13 de una manera más seria. Ya son 55 años dedicados a la pintura. Y ahora me sigo viendo igual que cuando era guaje: con la misma afición. Hombre, pinto un poco mejor. Un poco mejor".

Primera exposición. "La primera la hice en Amaga. Con Carlos Álvarez, que firmaba Losal. A esta tienda de Amaga yo iba a enmarcar. Me dijeron: ‘Si quieres dejar algún cuadro aquí’. De aquella iba a la academia de Santarúa. Estaba con él paralelamente a cuando estaba estudiando. Iba al taller, a la Escuela de Artes y Oficios y, después, a la academia que tenía Santarúa allí, en la calle de la Cámara. Llevé unos cuadros, gustaron mucho y me propusieron lo de la exposición. Como era la primera me dijeron que me iban a poner con Losal, que era un chaval con el que tenía mucha amistad. Carlos Álvarez era un ebanista estupendo y, aparte de eso, también pintaba muy bien. Hicimos la exposición juntos y fue un exitazo. A partir de ahí todo fue una continuidad. Esto fue antes de hacer la mili: tendría 17 o 18 años.

Bellas Artes. "Estaba muy a gusto en el taller, pero en el taller había trabajos que no eran artísticos. Aunque en el taller siempre me dejaban la parte artística –en una furgoneta, por ejemplo, pintaba unos pescados o tengo subido al armario a pintar las naranjas o lo que sea–, mi padre quería que yo siguiera estudiando, o sea, que hiciera Bellas Artes. Yo, por salirme un poco de lo mismo dije: ‘Bueno, pues nada, voy a estudiar. Pero me encontré con un problema: había dejado los estudios de Bachiller en cuarto y reválida. Me fui a Valencia. Allí estaba la Escuela Superior de Bellas Artes. Eso quería decir que para entrar solo necesitaba cuarto y reválida. Pero luego pasó a ser Universidad, pasó a ser Facultad. La de San Carlos de Valencia. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que estudiar quinto y sexto. Y el COU porque ya entonces había COU. Paralelamente a las clases de Bellas Artes tuve que hacer todo el Bachiller. Lo que hacía era las dos cosas por libre: presentábame libre aquí, presentábame libre allí. Si no, no me daban el título de licenciado en Bellas Artes, que es, a fin de cuentas, el que tengo".

Profesor. "Me dio clase Vicente Santarúa. Estaba también Garrido. Por el verano cerraba la Escuela. Pachín García Fernández y yo solicitamos dar clases allí por el verano para nosotros. Como si fuera una academia. Nos lo dejaron. Cuando terminé la carrera, el presidente de la Escuela, que era Víctor Urdangaray, nos llamó para seguir dando clases ya durante el curso. Y así me hice profesor".