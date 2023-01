"Las piernas de los ciclistas me impresionaron a los 11 años"

–Nací en Vibaño en 1956. Tengo un hermano, Miguel, que está en Toulouse, Francia, y una hermana Belén, en Vibaño. Soy el pequeño. Vamos muy seguidos.

–Sus primeros recuerdos.

–Una infancia muy feliz con pocas cosas. Mis padres eran muy transigentes, adelantados a los tiempos. El pueblo tenía las casas llenas de mayores, de gente trabajando y de críos. A la escuela, separados, íbamos 60 críos y 60 crías. Ahora hay 6 o 7 críos.

–¿Cómo era Ramón, su padre?

–Era albañil y carpintero, muy observador y muy centrado en lo que quería hacer. Teníamos un molín, que funciona, y molía día y noche. Cuando desviaron el agua para la traída de Vibaño quedó con menos corriente y me dijo: "Búscame un motor de 700 revoluciones y de caballo y medio". Las redujo a las 120 que anda el molín, que no sé cómo lo calculó sin ser ingeniero. Teníamos una sierra de madera que hizo funcionar con el agua que sobraba del molino. Le gustaba ir al cine en Llanes en el sidecar de un amigo. Nunca me riñó ni fue de enfadarse.

–¿Y Amada, su madre?

–Atendía el molín si mi padre tenía obra en Porrúa, en Rales o en Los Callejos. Era dispuesta y daba los mimos justos.

–¿Alguna ideología en casa?

–Mi padre era muy de izquierda, con motivos: le fusilaron a un hermano, minusválido por una poliomielitis, que era segundo secretario del PC de Llanes. Mi madre era apolítica y de poca misa.

–¿Qué rapacín era usted?

–Bueno en casa y en la escuela con Don Manuel, que era muy recto: cascaba, pero intentaba ser justo. Yo llevé pocas.

–¿Jugó al fútbol?

–No, pero la subida a los Lagos de aficionados pasaba por Vibaño y quedé impresionado con las piernas morenas y brillantes de los ciclistas. A los 11 años quise ser ciclista.

–¿Tenía bici en casa?

–Mi padre tenía una Orbea de frenos de varillas que usé a los 13 años cuando empecé a trabajar de carpintero en Posada. Cogía la bicicleta, andaba 5 kilómetros, trabajaba 5 horas, subía a comer y volvía a trabajar otras 5 horas.

–¿Qué tal de aprendiz?

–Mi tío paterno José me trataba bien. Había estado en la cárcel 8 o 9 años, dos de ellos condenado a muerte. Le faltaba la mano derecha de la guerra y clavaba las puntas como los enconfradores, poniéndolas en la cabeza del martillo.

–¿Su primera bici?

–A los 14 años me enteré por unos primos de La Franca que vendían una Zeus de carrera en Colombres. Fui en tren, la compré por 3.000 pesetas y volví en ella. Me la pagó mi primo José. Daba la vuelta por Cabrales y Panes y saqué la licencia en el Bar Felipe, de Posada, lo que hoy es "Mmmmm". Entrenaba fuerte en fin de semana.

–Era velocista.

–Sí, pequeño con músculos. Para mi primera carrera cogí el tren de madera de Posada a Oviedo, cuatro horas, quedé en casa de unos amigos y fui a correr a las fiestas de Santa Isabel en Lugones. Estaba de hacer 100 kilómetros por el río Las Cabras y Panes, y me pusieron a correr en un prau. Llegué tercero, me pusieron cuarto y quedé sin trofeo.

"El sprint es muy complicado: tienes que calcular tus fuerzas y las de los otros; eso es útil en la empresa y en la vida"

–Era 1971. ¿Cómo se informaba del ciclismo?

–Por lo que trajera el periódico porque la tele no se veía. Fui a ver la Vuelta a España pasar por San Antolín y me llamó la atención un sprinter holandés que llevaba gafas de sol cuando no las usaba nadie. Mi primo Cosme, que había estado en Bélgica y fue el que más me metió por el ciclismo, hablaba de un aficionado muy bueno que se llamaba Eddy Merckx.

–Su primo fue importante.

–Hicimos una carrera de chavales organizada por Aníbal Purón. Cosme era cocinero de El Sablón, andaba de cubalibres y duró un kilómetro. Otro primo le oyó decir al quedarse atrás: "En la curva los agarro". En la curva fue para un ortigal.

–¿Ganó carreras pronto?

–Sí. Tuve que hacerme notar entre los chavales de Oviedo, Gijón y Avilés, que tenían preparadores. No sabía ni qué se echaba en las piernas, pero como me adapto pronto hice amigos que conservo y me dieron una pomada para que calentaran los pies.

–¿Y en el trabajo?

–A los 17 años era oficial de primera, ganaba algo y pude compaginar. Mi primo me dejaba salir 2 horas antes para entrenar. Fui campeón de Asturias juvenil.

–¿Y romerías?

–Claro. Bailaba y tenía novia, hoy mi mujer, Mercedes. Me di cuenta de lo guapa que era en el autobús que bajaba para el mercado de Posada. La segunda vez la vi en una fiesta.

–¿Sabía ella que era ciclista?

–Sí. Ella estudiaba en Llanes y volvía en el autobús hasta Puente Nuevo y yo iba detrás, pedaleando. Como paraba en Poo, Celorio y Balmori lo iba alcanzando. Ella iba en la última fila con cuatro amigas, mirando para atrás.

–¿Cuándo dejó de trabajar para centrarse en el ciclismo?

–Los dos últimos años de amateur, 1976 y 1977, y los dos años siguientes, de profesional. Nunca dejé de trabajar si salían cosas de ebanistería que solo sabíamos mi primo y yo. O el mi tíu, que torniaba y tallaba con una mano.

–¿El ciclismo daba dinero?

–Desde amateur. Fui campeón de España sub-23, quedé cuarto en la Vuelta de Toledo y eso me facilitó fichar con Javier Mínguez para el Moliner Vreco. El primer año tenía de ficha 10.000 pesetas, menos de lo que cobraba de carpintero, pero lo superaba con los premios. Quería ser profesional.

–Lo fue dos años.

–Sí, corrí la Vuelta a España: quedé tercero en León, cuarto en Valladolid y quinto en Madrid. Como no la gané no corrí más.

–¿Y eso?

–Es una broma de cuando fuimos Antonio Menéndez –asturiano, que me saca 10 años y me da buenos consejos– y yo a correr la Milán-San Remo. Un ciclista de Segovia, Carlos Melero, dijo: "No voy, ya la corrí 3 o 4 veces y no la gané nunca".

–Buenas carreras.

–En esa Milán-San Remo de 1979 corrí con 10 ciclistas que habían sido, eran o iban a ser campeones del mundo. Corrí con Bernard Hinault, Saronni, Moser, Zoetemelk, Raas, Knetemann. Estábamos para salir en Milán y me dice en broma Paulino Martínez, uno de Burgos: "Vete a pedir un autógrafo a Zoetemelk", y me lo enseña. Era como el sordu de Vibaño, un paisano de 80 años solo piel y huesos.

–¿Cómo se sentía entre ellos?

–Estaba seguro de mis posibilidades. Era realista e intentaba aprovechar. En la salida era el primero con Freddy Maertens de los 290 que corríamos.

–¿Trabajaban la psicología?

–Era todo por sensaciones, por cómo te encontrabas. Soy equilibrado y calculador. En la Vuelta a España Sean Kelly ganó 6 o 7 etapas. Ocho o diez intentábamos ir a su rueda, porque el que se pusiera justo detrás se ponía segundo. Llegando a Valladolid pensé: tengo que arrancar en el sprint antes que él porque no hay manera de pasarlo. Lo llevé a rueda, pero en poquísimos metros me pasaron él y otros tres. El equilibrio del sprint es muy complicado porque tienes que calcular tus fuerzas y las de los otros, algo útil para la empresa y para la vida.

–Cuando salió a correr por Europa ya estaba casado.

–Sí. Mi mujer es responsable de lo que pude hacer en la vida. A veces facilitando, a veces restringiendo, siempre apoyando. Nos casamos en 1978 en Ardisana, de donde es ella. Vivimos en casa de mis padres mientras mirábamos cómo iban los tiros en el ciclismo.

–¿Cómo afrontó su Vuelta a España de 1980?

–José Recio y yo teníamos que lograr algo en el peor equipo de España. Él se retiró en la segunda etapa y yo acabé el 59.º. Siempre estuve a la mitad de la tabla.

–¿Cómo era el dopping? ¿Se alegra de haber tenido una carrera corta porque los que la tuvieron más larga probablemente no gocen de tan buena salud?

–En ese sentido, sí. El ciclismo es como todos los deportes, pero ese asunto se habla más. Lobato nos contó en una reunión sobre deporte y empresa en el hotel de la Reconquista que Ayrton Senna hizo el circuito de Brasil al revés y le inyectaron novocaína.

–¿Tomaban muchas cosas?

–¡Qué íbamos a tomar! Complejos vitamínicos en la vena: Redoxón, Benerva, vitamina B12.