Poner verde la cesta de la compra a golpe de clic: la moda de pedir frutas y verduras en Asturias por Whatsapp

Cada jueves suena en el móvil un mensaje de WhatsApp. "Cestas ecológicas: 16 euros. Acelgas de colores, calabaza green hokkaido, cebolla, lombarda, rúcula, coliflor verde, apio". Es una de las propuestas para la compra semanal de Cantamisina, una firma de agricultura sostenible que los hermanos Mozo, María y Sergio, pusieron en marcha hace cuatro años tras hacerse con unas fincas en Sariego en las que dedicarse a cultivar todo tipo de hortalizas y frutas.

No se quedaron ahí. Además de plantar, recolectan, reparten y se ocupan de la venta directa al consumidor. La cadena alimentaria al completo. Los Mozo son uno de los muchos y crecientes ejemplos de emprendedores que han optado por vivir de la agricultura en Asturias y que, al contrario de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, no dejan en manos de otros la distribución y venta y también asumen la parte final.

Las nuevas tecnologías han propiciado la aparición del que se podría llamar el "agricultor total", los "huertistas" del siglo XXI, que gracias al móvil y al ordenador se ocupan de poner verde a golpe de clic la cesta de la compra de unos clientes que van también al alza y que saben valorar y apreciar su principal ventaja respecto a comercios y supermercados: la frescura del producto. "Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que ahí marcamos la diferencia con el súper y la gran superficie: tienen cantidad y variedad, pero no la calidad de una hortaliza fresca, cortada hace pocas horas", explican los Mozo.

"En lo que nadie va a poder competir con nosotros, aunque se meta Amazon a vender lechugas, es en la frescura", recalca Darío de las Heras, horticultor con finca en Joyana (Illas), La Huerta Joyana, un modelo de negocio similar al de Cantamisina de los Mozo.

Este agricultor opera en la comarca avilesina con un grupo cerrado de WhatsApp compuesto por 50 clientes que le hacen directamente los pedidos al móvil.

Los viernes cuelga su oferta con lo que tiene disponible. "El fin de semana, antes del domingo, me dicen qué quieren. Yo reparto por la zona de Avilés. No salgo de ahí, no tengo necesidad", asegura de las Heras, que aterrizó en Illas con su mujer, originaria del concejo, a la que conoció en Madrid. Se fueron de la capital de España hace una década dispuestos a buscarse la vida en un pueblo. "Es la mejor decisión que pudimos tomar", sostiene.

La Huerta Joyana tiene unos 5.000 metros y en su tierra cultiva de todo. "Cada vez más variedad. Los lunes acudo al mercado de Avilés y los martes hago el reparto a domicilio. Venta radicalmente directa. Vendo al que lo come. No hay nadie por el medio", abunda el horticultor.

En su caso, defiende la presencia en los mercados tradicionales, los de toda la vida, no solo los especializados en alimentos ecológicos. "Para mí la forma de normalizar esta forma de trabajar es entrar en los canales que han existido siempre", explica.

Sergio y María Mozo solo acuden, en verano, al mercado ecológico de Raíces (Castrillón). Es su vía de comercialización de las frutas y verduras, además de otros productos, que reparten entre su red de clientes por Oviedo, Gijón, Siero y Sariego. Les hacen llegar los pedidos a través de cinco puntos fijos de reparto. "Estamos muy contentos de cómo nos va y tenemos nuevos retos por delante", explican estos hermanos leoneses que empezaron de cero con Cantamisina, asentada en tierras de cultivo antiguas en el pueblo de Lamasanti que se habían abandonado.

Ellos le han dado nueva vida con cultivos tradicionales y también innovadores como mizuna y pakchoi (de origen asiático), acelgas de colores... "Es un mercado que va a más, la gente lo aprecia y cada vez son más los que se interesan por este tipo de cultivos", apunta Sergio Mozo.

Tanto él como María están convencidos de que no se equivocaron al apostar por la venta directa: "Creemos que si no operásemos así, nosotros controlándolo todo, Cantamisina no habría funcionado".

Ambos se tomarán ahora unas semanas de descanso: "Nosotros y la huerta, que también lo necesita. Es necesario dejar descansar la tierra y pensar también en cómo planificar la nueva temporada, preparar los semilleros de lo que vamos a cosechar en verano. Todo tiene sus tiempos".

El sierense Pablo González es, a sus 28 años, algo así como el Juan Palomo del popular refrán "yo me lo guiso, yo me lo como", porque él solo se encarga de todo. Cultiva, cosecha y reparte. En Fonciello (Siero) tiene su finca "L’eco güerto", que nació hace unos tres años y cuenta con 8.000 metros cuadrados. Primero trabajó en Campoastur y luego hizo cursillos especializados en agricultura ecológica en Gijón. "Siempre me ha gustado el campo, vengo de familia de pueblo y no me era ajeno", explica.

Un grupo de WhatsApp con medio centenar de clientes es su vía de comercialización por el área central (Oviedo, Siero, Noreña...) su zona de reparto. "Entrego a diario, el día antes distribuyo la oferta y la gente me pide. Con el boca a boca he ido creciendo", señala el sierense. Como el resto de los horticultores está contento y satisfecho por haber apostado por esta fórmula para salir adelante en el medio rural. No obstante, advierte que empezar no es sencillo.

"Lo primero te tiene que gustar; si no, es complicado porque requiere mucho tiempo y esfuerzo. Luego hay que saber del tema, estar preparado. Y tener paciencia. Yo no me quejo", concluye.

Tampoco se queja, sino todo lo contrario, el británico Adrian Hopkins. "Estoy muy contento. Nos va bien. No es un negocio para hacerte rico, lógicamente, pero sí para vivir, es más bien una forma de vida. Además, el campo tiene futuro y la demanda de este tipo de alimentos va al alza", explica convencido a LA NUEVA ESPAÑA.

Natural de Bristol, de 38 años, suma siete temporadas de cultivos en ecológico en Cancienes (Corvera) con su finca La Figal. "Vine a Asturias por mi mujer, que es avilesina. Antes trabajé en Inglaterra en varias granjas ecológicas. Al llegar aquí no tenía trabajo y me busqué la vida en algo que siempre me ha gustado y que conocía claro".

Uno de los problemas que detecta en el Principado es la dificultad del acceso a la tierra. "Si no la tienes de la familia, cuesta hacerse con fincas en los pueblos. No es sencillo". Su mujer le ayudó al principio en La Figal en la relación con los clientes, ahora se ocupa él solo de todo junto a una empleada. Cultiva hortalizas y flores, todo ajustado a la temporada.

"Cuando se produce a pequeña escala, la venta directa es lo mejor"

La venta directa es, por supuesto, su forma de comercializarlo todo. Tiene un listado de unas 50 familias que cada semana reciben la oferta de la cesta, cerrada. Los pedidos se recogen en puntos de recogida que tiene por Avilés, Castrillón... En verano también acude al mercado ecológico de Raíces. "Empezar es complicado, pero no imposible", asegura Hopkins. "Cuando se produce a pequeña escala, la venta directa es la mejor fórmula para salir adelante. Ahora mismo es complicado por la inflación, pero para todo el mundo. Nos va bien, no me quejo y es una forma de negocio con éxito".

Durante el reparto de sus verduras por Oviedo se cita Laura Ybarra Telenti con LA NUEVA ESPAÑA. La capital asturiana es una de sus principales áreas de comercialización, aunque su huerta queda algo lejos, en Zurea, en pleno valle del Huerna, en Lena. Allí se ubica Haba Garden, el original nombre (que evoca a la famosa actriz pero también a la faba asturiana) de su huerta de 4.000 metros cuadrados con la que lleva unos cinco años, si bien Ybarra cultiva desde hace más de 20. Aprendió en Navarra, donde trabajó antes de regresar a Asturias.

"Empecé en el año 2000 con un grupo de consumo, me interesé en ver cómo dar salida al producto y me fui profesionalizando", relata la agricultora, que ha contado con ayuda europea de los fondos Leader para sacar adelante Haba Garden, que produce en ecológico tanto hortalizas como frutas, flores (comestibles y de adorno), etcétera.

Tiene puntos de recogida y también sirve a domicilio. En su caso difunde su oferta semanal por redes sociales o mail y la gente le hace los pedidos. Nada de móvil, no le gusta mucho; se arregla mejor con el correo electrónico y el Facebook. Los martes reparte. "Entregaré unas 20 cestas a la semana, todo depende de la época. También hago Mieres, Lena... No son ofertas cerradas, porque considero que cada familia tiene un tamaño y la gente debe poder comprar en función de lo que consume. En general, suelo servir más bien cada quince días a los clientes, no todo el mundo consume cada semana", opina Ybarra.

Lo suyo ha sido una apuesta de negocio y también por una forma de vida. "Me gusta mucho lo que hago. Me gusta el aire libre, la tierra, estar en contacto con el campo... Considero que cultivar es un arte, ver los vegetales crecer, ordenar los colores en la tierra. Esto tiene una parte muy creativa".

Como el resto de colegas de profesión percibe que la demanda del producto de cercanía, fresco a rabiar porque ha sido arrancado del huerto hace escasas horas, tiene mucha demanda y al alza. Y contra la opinión generalizada de que el alimento ecológico es más caro, Laura Ybarra sostiene todo lo contrario: "No creo que sea así. Yo te lo llevo a casa el martes, tras recogerlo el lunes. Perfectamente conservado. Con calidad, frescor... Y no es un precio nada elevado".

Para muestra, una de sus ofertas semanales: 6 euros el kilo de pan de escanda, 2,5 la calabaza, los puerros o cebollas; nabizas, berzas, acelgas y borrajas a 1,5 el manojo; o 2 euros la docena de guindillas o la bolsa de acelgas baby. "Poned atención que hay mucha cosa exquisita y el invierno es el momento de cocinar maravillas", anima la dueña de Haba Garden dispuesta a poner verde la cesta de la compra de los asturianos a golpe de clic.