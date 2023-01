La escasez de vivienda frena el regreso al campo asturiano para emprender

Si ya resulta difícil encontrar vivienda en alquiler en las grandes ciudades a precios asequibles para jóvenes o familias con sueldos medios, la cosa se complica en Asturias cuando se trata de volver al campo y, con cualquier oficio, para vivir y trabajar en él, contribuyendo así a paliar el abandono rural y cuyo riesgo es mayor en 23 de sus concejos, según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. A ello hay que sumar que, tras la pandemia, se produjo un incremento de compra de casas en Asturias, buena parte de ellas por personas residentes en otros lugares del país; en su mayoría como segunda residencia por lo que, como las vacacionales, también están cerradas casi todo el año. A poco que se hable con aquellos que un día decidieron incorporarse al campo, para una mayoría, no todos, encontrar vivienda en alquiler fue casi una odisea.

Así lo explica Lucía Cerra, de 26 años, que desde hace dos años vive de alquiler en una de las cuatro casas que Víctor Nicieza Fernández adquirió y reformó para destinarlas a este fin en Villanueva (Santo Adriano). «Dicen que los jóvenes no queremos volver al campo cuando hay muchos queriendo hacerlo, ¿pero cómo vamos a volver si no tenemos ni dónde vivir? Los jóvenes y los no tan jóvenes buscamos alquileres razonables para poder empezar y establecernos, pero aquí es tarea imposible. Yo fui una persona afortunada porque conozco a Víctor y, tras dos años buscando, me ofertó una de las viviendas», recuerda esta mujer, que estudió el grado medio de Agroecología en Luces y también Forestales. «Yo vivía en Gijón, pero siempre me gustó el campo, tanto para vivir en él como para dedicarme a la ganadería y la agricultura. Hice prácticas en la Fundación Oso y también trabajé como jardinera en invernaderos; actualmente trabajo para la Universidad como investigadora», dice. Junto a ella está Víctor Nicieza Fernández, para quien no tiene más que palabras de elogio: «Poca gente hay como él con tanta concenciación sobre el mundo rural y el despoblamiento. Lo que ha hecho no lo hace casi nadie. Convertir lo que fueron apartamentos turísticos en viviendas de primera residencia habla muy bien de él y de lo que quiere. Las casas están totalmente rehabilitadas, están nuevas, como de paquete. Imagínate lo que podría haber ganado si lo destina al turismo. Y, sin embargo, ha optado por esto», asegura.

Lo cierto que el caso de este emprendedor, con fuertes raíces en Proaza, Villanueva y Teverga, es algo excepcional aunque no único pues existe alguno caso más en marcha en alguna que otra zona del Principado. «Yo nací en Oviedo, pero soy de pueblo de toda la vida. Estas cuatro viviendas, que en su día se destinaron al turismo, estaban embargadas por el banco y decidí comprarlas para reconvertirlas para alquiler convencional. Para mí pesó mucho más el valor de traer gente al pueblo y que hagan aquí su vida que cualquier otra cosa. Hice un plan de negocio y noté que había mucho interés de gente joven y de mediana edad de venir a vivir a un entorno rural, por eso las reconvertí en vivienda habitual», explica este joven que está acompañado, también, por otros de sus inquilinos: Verónica López del Prado y su compañero Nacho García Pérez, llegados hace tiempo de Madrid con la idea de poner en marcha un obrador sin gluten en el Centro Tecnológico El Sabil, y que pudieron hacer realidad tras alquilar una de las viviendas de Villanueva, a principios de año. Nicieza deja claro que en su caso «ha primado la idea de que sirvan para darle vida al pueblo y venga gente a vivir en él, por eso se hizo una selección rigurosa de los inquilinos pues el alquiler es para larga estancia y vivienda principal y si, además, pueden generar nuevos emprendimientos en la zona, mucho mejor», matiza este empresario. Al poco tiempo de salir en alquiler sus viviendas, ya estaban ocupadas, y todas, con gente joven y de mediana edad, incluida una pareja con hijos. Su ejemplo parece cundir pues en Villanueva se están reconvirtiendo también otras dos casas para ofertarlas, en el futuro, también en alquiler como vivienda principal.

La plataforma «Volver al Pueblo» es un programa subvencionado por la Administración central para promover el retorno al medio rural. Echó a andar en 2018. La asociación «El Prial», en Infiesto (Piloña), que preside Ana Fernández Melendreras, forma parte de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural que está desarrollando este programa con el apoyo de 23 centros repartidos por toda España. La plataforma «Volver al Pueblo» lo que hace es detectar recursos ociosos en los diferentes territorios: casas en alquiler o venta; negocios en venta o en traspaso, terrenos, etcétera. Ana Fernández explica que «la gente que quiere volver a los pueblos contacta con los diferentes centros para consultarlos y ver las opciones. Después de la pandemia se incrementó el número de solicitudes. El problema grave es que tanto en Oriente como en Occidente lo que impera es el alquiler vacacional. La gente prefiere alquilar los meses de verano y cerrar el resto del año, con lo que el problema del desempleo en el medio rural se ve desplazado a un segundo lugar para convertir el alquiler de vivienda en un problema grave. Porque sí que hay gente que quiere venir a vivir al medio rural, pero es que no encuentra casa. No tiene dónde», dice. En el caso de El Prial, el programa se desarrolla en Parres, Piloña, Amieva, Cangas de Onís, Onís y Ponga. «El 30 de diciembre nos reunimos con el director general de Vivienda, Fermín Bravo Lastra, y varios alcaldes, allí tratamos diversas cuestiones, a ver si empiezan a materializarse. Mientras no cambie la mentalidad de los propietarios, va a ser muy difícil. Los hay que no quieren alquilar por miedo a impagos, o bien son personas mayores que desconfían. Y luego están las casas que se caen a pedazos porque son de varios herederos y no se ponen de acuerdo. Además, la brecha digital también dificulta que muchas personas puedan instalarse en los pueblos», señala. En la actualidad en la plataforma «Volver al Pueblo» en toda Asturias hay unas 53 viviendas disponibles, aunque la mayoría son en venta, y muy pocas en alquiler.

Las mismas dificultades detalla Verónica Bermúdez, facilitadora rural en la Fundación Edes de Tapia y que está al frente de este mismo programa en la comarca del Noroccidente y que abarca un total de 17 concejos. «En nuestra comarca tenemos dados de alta 44 recursos, de los que 24 son viviendas. La mayoría de las que tenemos son municipales, me refiero a las antiguas escuelas que había en los pueblos con la vivienda del maestro o la maestra en la parte superior. Los ayuntamientos las dejan en cesión, pero están casi todas en muy mal estado, requieren una inversión de mucho dinero. Algunos ayuntamientos incluso las venderían, pero están deterioradas. Yo llevo al frente del programa desde marzo y no entró ningún proyecto para arreglar alguna», recuerda esta profesional. Y añade: «Los perfiles de gente interesada son de personas jubiladas, que buscan una casa con un terreno, además de otra mucha gente que quiere venir con un proyecto emprendedor de tipo turístico o bien de agricultura o agroecología. Hay muchísima vivienda vacía, pero muy poca disponible para alquiler y para nueva población. Yo ahora tengo aquí a varias personas que vendrían ya, incluso con niños, y no encuentran vivienda donde quedarse. Aquí, además, y como pasa en el Oriente, la progresiva turistificación de toda la costa nos está afectando mucho».

Por esa experiencia han pasado dos artesanas que, finalmente, encontraron su casa en alquiler en el oriente asturiano: Colunga y Porrúa (Llanes). Es el caso de la artesana y creadora textil Macu Pacios, que llegó a Asturias hace ocho años, y como ella misma reconoce, tenía un dificultad añadida pues quería que estuviera cerca de la costa. «Al principio fue tremendo, no encontraba nada. Oí hablar de Berbes y allá fui. Los precios eran demenciales, muy altos, y luego hay casas que están en malas condiciones. A muchos solo les interesa alquilarlas en verano, con lo que se estropea una casa cerrada tanto tiempo».

