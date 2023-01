"La primera vez que salté con los esquís acabé en una camilla"

Manuel García-Morán nació en el número 5 de la calle Santa Cruz de Oviedo. "Donde ahora hay un hotel", apunta para más señas. Era el 17 de abril de 1935, poco antes de la Guerra Civil. Ya de mayor siguió los pasos de su padre, Joaquín García-Morán, que fue el primer presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, y cursó esa misma carrera en Madrid, hizo la especialidad sobre el aparato digestivo en París y el doctorado en Nueva York, con una tesis sobre los trasplantes de hígado. Es un amante del deporte. Tanto que fue esquiador profesional. En el salón de su casa aún conserva la foto de la última vez que se calzó unos esquís. Fue en 2011. Ese deporte le llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Squaw Valley, en Estados Unidos. En esta primera parte de esta sección llamada "Memorias" el relato se centra más en esta vena deportiva; la segunda estará dedicada a su carrera médica.

El asedio a Oviedo. "Nada más nacer me cogió el asedio a Oviedo. Mi padre tenía la consulta en casa y el 17 de julio ya se supo que se había sublevado el Ejército, era jueves y mis padres hablaron de enviarme a mí y a mi hermana a casa de mi tía a Luanco, pero al final nos quedamos en Oviedo, y fue un acierto. Mi padre estuvo en las Salesas, donde organizaron un hospital y le dieron la medalla de Defensor de Oviedo. Cuando se liberó Oviedo el comandante Cotarelo le dijo que tenía que ir con él al frente de Teruel".

La vuelta y los estudios. "Antes de volver a Asturias estuvimos un tiempo en San Sebastián. Tras la guerra, mis padres alquilaron un piso en Uría, 18. Éramos dos hermanos, yo empecé a ir a la Milagrosa y mi hermana al colegio Covadonga, que estaba en la calle Gil de Jaz. De pequeño era muy tímido, pero me adaptaba. Me gustaba jugar al fútbol. Al instituto fui al Alfonso II y al principio no sacaba tan buenas notas como en la Milagrosa. Mi padre hasta me riñó porque en el primer examen que tuvimos con Baudilio Arce de profesor de Latín saqué un 7, que le parecía poco. Fui sacando los cursos sin mayores problemas. En los exámenes tenía mucha suerte porque siempre me preguntaban lo que mejor sabía. Yo quería estudiar Medicina. Mi padre quería que lo estudiara en Santiago de Compostela, pero no me apetecía nada porque había ido a esquiar a Navacerrada y quería ir a Madrid".

Descenso del Sella. "Mi abuelo por parte de mi madre tenía una fábrica de conservas que se llamaba Pesquerías y Conservas Foral, en Avilés. Allí pasaba las vacaciones de verano y allí empecé a practicar con la piragua. Remaba con Monchu Covisa, que también era esquiador y que era conocidísimo en Oviedo, fui con él al Sella. Él conocía el río y entrenando rompimos la proa de la piragua contra un espigón y caímos al agua y él me gritaba que no sabía nadar. Le dije: ‘Ponte de pie, que no cubre’. Dionisio de la Huerta daba la salida en verso, pero antes de acabar ya salía todo el mundo. Salimos bien y ya nos fueron alcanzando los demás. Llegamos los 19 de cuarenta".

Un curso "selectivo". "Algunos veranos fui a Inglaterra a estudiar, uno de ellos me escribió mi padre (en 1952) y me dice que ya no hace falta que vaya a Santiago a estudiar, que había un curso selectivo en la Universidad de Oviedo. Era un curso difícil. Rubio, el profesor de Matemáticas, me suspendió para septiembre. Y unos días antes del examen, Juanito Montes me dice: ‘Oye que son los Campeonatos de Asturias de natación en Mieres’ y para convencerme añade que allí va a estar Chus Valgrande, que me había acogido desde que había empezado a esquiar. Y fuimos a nadar. Juanito nadaba los 1.500 metros y yo los 100. Resulta que la prueba la estaba cronometrando mi profesor de Matemáticas. Lo primero que pensé fue: ‘Este me suspende’. Al día siguiente, que era el examen, Rubio no se presentó al examen porque había cogido frío en la piscina y aprobé".

Los viajes a Inglaterra. "Mi padre era muy amigo de los Fuente de San Claudio, que tenían un delegado en Londres que se llamaba Joseph Bush, que era el que me daba allí el dinero. Fui cuatro veranos y viví en diferentes sitios. Uno de ellos fui a Seaford, que estaba lleno de franceses. Allí era facilísimo ligar, había unos hoyos muy grandes fruto de los bombardeos que era donde íbamos con las chavalas. En el 54 estando en el cine Aramo, un directivo del Banco Herrero, Hidalgo, se acercó a mi madre y le dijo: ‘Oye, Cecilia, quiero mandar a Londres a mi hija Lucía y me gustaría que fuera con Manolo. Cuando llegamos a Londres nos estaba esperando Ignacio Herrero, que nos llevó a la estación de tren porque yo iba a Southampton y ella a Weymouth. Y allí en la estación Ignacio Herrero me dice: ‘Oye, Manolo, sé formal con ella’. Ni se me había pasado por la cabeza no serlo. Un día fui con ella a Londres y fuimos a ver a Bush, que le escribía mucho a mis padres. En aquella carta les puso que había ido a su oficina a pedir dinero acompañado de una chica que parecía una actriz de cine. Luego nos fuimos de compras y ella se empeñó en comprarme un jersey como de marinero. Me lo compró, pero luego me lo quería hacer pagar. Hasta me escribió una carta con el recibo".

Las primeras competiciones. "En 1953 se celebraron los Campeonatos de España del Sindicato Español Universitario (SEU) en Madrid y fuimos un equipo de Asturias y en aquel eslalon quedé bastante bien, el quinto o el sexto. Un poco después, en el primer día de Facultad había un cartel de un esquiador, me fijé un poco y resulta que era yo. Me dijeron de correr con los Grupos Universitarios de Montaña (GUM) y así empecé en tercera categoría. Fui a competir y la primera prueba eran saltos, que yo nunca había hecho. Me dieron el dorsal 13. Ya era difícil hasta llegar al trampolín. Me dijeron que me tenía que dar impulso porque si no me caería de narices. Me di impulso y caí de espaldas, me pusieron en una camilla. Vino a verme a la camilla Paco Aciego, que estudiaba un curso por delante y que tenía que saltar con mis esquís, y se cayó de cara, rompió las gafas, y me pidieron que me levantara de la camilla para poder ponerlo a él. A la semana siguiente fue la prueba de eslalon gigantes que era la que me gustaba, llegué a meta y dos míticos de allí de Navacerrada me dijeron: ‘Muy bien chaval’. Me fui para Madrid sin saber cómo había quedado. Al día siguiente fui a la Facultad y al salir de la última clase había un compañero con un periódico deportivo y le pedí que me mirara cómo había quedado el Oviedo y en la portada ponía que Manuel Morán había sido campeón de España de la tercera categoría de eslalon gigante. En el 54 gané todo".

La selección asturiana y la española. "Empecé a ser de los buenos. Y me llamó Chus Valgrande para decirme que había sido seleccionado por Asturias para los Campeonatos de España en La Molina (en los Pirineos). Iba de reserva, pero me dejaron correr el descenso. Quedé el cuarenta y tantos. En el 56 era la Olimpiada de Cortina y había quien me decía que igual me preseleccionaban. Pero no, seleccionaron a Mami Arche, a quien yo había ganado en Madrid, pero su padre era secretario de la Federación castellana. Ya unos años después fuimos a entrenar con el equipo español a Austria. En la estación nos esperaban Helmut Lantchsner, que era el entrenador, y Picuri, que era de Falange y lo habían torturado e iba con un bastón con la bandera de España. Para foguearnos nos llevaron a una competición en la que corrían los mejores, entre ellos Toni Sailer, que había ganado las Olimpiadas".

La hepatitis. "Había hecho el campamento de la milicia universitaria en La Granja y allí nos dijeron que teníamos que vacunarnos de la fiebre tifoidea. De aquella ya estaba en cuarto de carrera y como interno en la clínica de la Concepción. Estando en la cola vi cómo tenían las agujas y les dije que mi padre era médico que ya me vacunaba él, pero me respondieron que había que vacunarse allí. Pues me calzaron una hepatitis B, que cultivé durante varios meses. De aquellas me llamó Chus Valgrande para decirme que había sido seleccionado para los Campeonatos del Mundo del 58, pero le dije que estaba muy mal, que no podía ir. Vino a verme y quedó asustado de lo amarillo que estaba".

Las Olimpiadas. "En 1959 fuimos a unos campeonatos de preparación y cuando volvimos a España yo no sabía si me iban a seleccionar o no para las Olimpiadas. Aun así nos dijeron que fuéramos a una sastrería para hacernos los trajes con el escudo de España. Hubo una reunión en la Federación para elegir a los que iban a ir a las Olimpiadas, donde los catalanes tiraban mucho por los suyos. Me enteré de que a mi entrenador, Hans Peter Lange, le habían dicho tiempo atrás que en el grupo había uno que no interesaba que estuviera en el equipo porque era médico, que había acabado la carrera, y que había dicho que lo pensaba dejar después de la Olimpiada. A la una de la mañana recibí una llamada en la residencia de estudiantes, era Chus Valgrande diciéndome que me habían seleccionado. Salimos el 6 de febrero para Estados Unidos. Llegamos a Reno, que estaba adornada con las banderas de los países y la de España era la republicana. Llegamos a Squaw Valley, a la Villa Olímpica, de noche. En la clínica de la Concepción donde estaba de interno uno de los jefes era Pascual Parra, que estaba casado con la condesa de Balmaseda, y que había conocido a uno de los organizadores de las Olimpiadas en un congreso médico en San Francisco y me dio una tarjeta para que se la diera. Resulta que era el presidente del comité organizador, Prentis C. Hale, y al poco me llamó su secretaria para decirme que estaba invitado a una cena en su casa. Allí estaba Walt Disney, que hizo toda la decoración de las Olimpiadas. Me senté al lado de él, hablaba algo de español. En los entrenamientos fueron lesionándose todos mis compañeros y al final tuve que correr yo todas las pruebas, las tres. Todo de chiripa, tuve mucha suerte, porque si corrías las tres pruebas te clasificabas para los Campeonatos Internacionales".