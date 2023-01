"Estudiar Trabajo Social y Daniel marcaron la inflexión en mi vida"

Paz Fernández Felgueroso (San Sebastián, 28-9-1937), la segunda de tres hermanos, acumula una larga trayectoria política que culminó en la Alcaldía de Gijón durante tres mandatos. Es nieta de Secundino Felgueroso, uno de los empresarios que inició la explotación minera en La Camocha. Lleva el nombre de su madre, aunque su familia y amigas de la infancia la llaman Mapi.

Infancia. "Nací en el barrio de Gros, en San Sebastián. Estábamos en plena Guerra Civil. El gobierno republicano había recomendado a mi abuelo que saliese de Gijón, porque no tenían capacidad para protegerle, y mis padres le acompañaron. Debí ser muy impaciente, porque nací antes de que llegase el médico. Al mes ya estábamos en Gijón. Mis primeros recuerdos son en El Bibio, donde vivíamos en un área de casas de Manuel del Busto, con jardines. Recuerdo mi infancia entre esa casa, que se llamaba Villa Paz, y el colegio de La Asunción, donde trabé gran amistad con Margarita Salas, que era de mi curso y de mi barrio. Mi infancia salió poco de aquella zona. Cuando lo hacíamos decíamos ‘bajar a Gijón’, porque El Bibio estaba un poco separado. Bajábamos en tranvía, en el verano en vagones abiertos. Mi recuerdo del Colegio de La Asunción es el de unas monjas adelantadas para su época, muy tolerantes".

Cuba. "Mi padre nació en Cuba. Al acabar el bachiller, en 1956, me envió un año a la isla, necesario para que no perdiera mi doble nacionalidad. Era un momento muy convulso, con Fidel en la montaña. La casa donde fui era la de uno de mis tíos, Francisco Gutiérrez, jefe de las Fuerzas Aéreas con Batista, y otro de mis tíos fue después Ministro de Comercio con Fidel Castro, Raúl Cepero Bonilla. Entre los dos se salvaron mutuamente cuando los detuvieron, primero a uno y luego al otro. Era una sociedad con muchas diferencias de clase y racismo, con la gente de raza negra que tenía que viajar en la parte de atrás de los autobuses. La isla era maravillosa si vivías bien".

Trabajo Social. "Pensaba estudiar Medicina, pero había que ir a Valladolid y me tuve que quedar como representante familiar ama de casa, al fallecer mi madre en 1957. Comencé en Gijón los estudios de Trabajo Social, que me marcaron para el resto de mi vida. Había vivido siempre bien y empecé a ver Gijón con ojos distintos, un Gijón en el que entonces había muchas diferencias, con barrios degradados y chabolismo. Eso y conocer a Daniel (Palacios), que no era un farmacéutico al uso, sino que estaba también metido en la lucha por la democracia, fueron un punto de inflexión en mi concepto de la vida. También trabajar de ‘au pair’ en Londres en 1960".

Daniel. "Nos presentó un amigo en 1959 esquiando en Pajares. Nos casamos en diciembre de 1963. Yo trabajaba como enseñante en la escuela de Trabajo Social y colaboraba en la farmacia. Nuestros hijos nacieron en 1964, 1965, 1970 y 1971. No era un matrimonio al uso de aquel tiempo, en el que las mujeres no podían abrir cuentas ni trabajar sin permiso. Guardo como un tesoro el poder notarial de Daniel dándome autorización para todo sin pedir permiso".

Derecho. "Mi experiencia en el trabajo social me llevó a estudiar Derecho, el primer año en la Universidad de Cimadevilla. Recuerdo que estando embarazada y convocado un examen de Hacienda, el catedrático me dijo ‘Qué pena, va a perder usted la matrícula’ y, muy chula, le dije ‘Nooo, el domingo cambia la Luna y el jueves yo voy a estar aquí’ y así fue, di a luz el domingo y el jueves hice el examen. Creo que bajé el listón, pero se quedó tan impactado que me puso matrícula de honor".

Abogada. "Terminé la carrera en 1973. En ese momento no había ninguna mujer ejerciendo. Lo había hecho Carmina Manjón, que fue concejala, pero entonces ya no. Juré como abogada, entonces no dejaban prometer, con Pedro de Silva como padrino. Abrí el despacho en casa, porque era más fácil conciliar, y después lo pasé a la calle Celestino Junquera. Lo primero que hice fue hacer unas tarjetas en las que ponía ‘Abogada’ y el notario con el que trabajaba lo cuestionó y yo le contesté ‘usted, que es muy católico, rece la Salve’ y empezó ‘Salve, reina y madre, abogada nuestra...’ se disculpó y me dio la razón. Me costó trabajo hacerme con clientela, que fue especialmente de mujeres en un momento en que eran muy complicadas las separaciones, se las podía condenar por abortar o por adúlteras y se impedía inscribir a los hijos fuera del matrimonio. Atendía incluso a mujeres de forma no lucrativa en casos que me mandaban, porque tenía una situación que me permitía hacerlo. Recuerdo con satisfacción y con gusto el ejercicio del derecho".

El PSP. "En política entré en 1973, en el PSP. Me hablaron del asunto Paco Prendes y Pedro de Silva, con los que formaba parte de la corriente progresista que había en el Colegio de Abogados. Me gustaba el ideario socialista del PSP y me enrolé. Daniel en aquel entonces estaba en el PCE. Yo en el PSP y después en el PSOE. Jamás el uno cuestionó al otro su militancia. Mi padre nunca se metió y mi hermano José Manuel solo hizo una vez un comentario, pero mis tías estaban horrorizadas cuando me vieron en un cartel electoral, pero luego respetaron mi militancia.

El primer atentado. "Estábamos aún en la clandestinidad y había que tener mucho cuidado. En una ocasión me denegaron el pasaporte para viajar a un congreso a Holanda. Fui a Madrid, a la Puerta del Sol, a preguntar por qué y el funcionario volvió con un fajo de papeles sobre mí, entre ellos un escrito que había firmado pidiendo al Ministerio de la Gobernación que comprobase que se maltrataba en las Comisarías a la gente que detenían por motivos políticos. Fui secretaria de la Junta Democrática, luego pasamos a la Platajunta. En mi casa se hicieron varias reuniones de la Junta Democrática. También fui secretaria general del PSP en Asturias en 1976. En febrero de aquel año, Daniel y yo participamos en una gran manifestación en Oviedo, en el Parque de San Francisco, yo en primera fila y él en segunda. La noche siguiente a que se publicara la foto, nos quemaron la farmacia, dejando un gran letrero en la cristalera que decía ‘Morirás’ ‘Guerrilleros de Cristo Rey’. Me personé en Comisaría, me pasaron con los de la Social y el interrogatorio fue kafkiano. Sabían perfectamente quién había quemado la farmacia, pero su actitud era estrambótica y tuve que decirles, ‘oigan, que yo soy la denunciante’".

El PSOE. "Fui de número dos al Congreso por el PSP, con Paco Prendes como cabeza de lista, en las generales de 1977. Mi primer mitin fue en Oviedo, en el Palacio de Deportes. Ingenua de mí, empecé a hablarles de la emancipación de la mujer y al ver que el respetable público me miraba con cara de ‘¿qué dice esta?’, tuve que rectificar el discurso sobre la marcha y hablar de marxismo. En 1978 fui firmante de la integración del PSP en el PSOE, donde fui bien acogida".

Telefónica. "En marzo de 1983 me fui a Madrid en mi primer cargo institucional, de delegada del Gobierno en Telefónica, que entonces era un monopolio del Estado. El ministro Quique Barón no me conocía, pero comentó en el Congreso el perfil que buscaba y fue Pedro de Silva quien le sugirió mi nombre. Al principio no estaba muy convencida, porque me había costado muchísimo levantar el despacho, pero fue Daniel el que me dijo que no le volviera a hablar de infrarrepresentación de las mujeres en cargos si no aceptaba, y que él se ocupaba de la prole. Cuando me propusieron para el cargo, en el Consejo de Ministros Fernando Morán empezó a hablar de mí diciendo que era una abogada estupenda. Alfonso Guerra lo miró y dijo con mucha sorna ‘una abogada estupenda, de causas perdidas’. Y era la verdad, porque reivindicaciones las habíamos perdido todas en su momento. Iba a Madrid de lunes a viernes. La primera vez que entré por la puerta en el edificio noble de Telefónica en Gran Vía, me entró auténtica congoja. Cuando llegué aún se despedía a las telefonistas en cuanto se casaban; yo pude apoyar su reivindicación para acabar con aquello. Dejé el cargo en 1985, al acabarse el monopolio".

Correos. "En 1985 cambió el Ministro, vino Abel Caballero y se crea la Secretaría General de Comunicaciones, para Telecomunicaciones y Correos. Me nombró para el cargo en un momento complicado porque Correos estaba perdiendo mucho dinero. Recuerdo que la cartera que llevaban los carteros pesaba, vacía, 15 kilos y había muchas bajas por lordosis. Yo propuse que llevaran el carrito amarillo que tienen ahora, porque había visto que así trabajaban en los países nórdicos. La primera reacción de los sindicatos fue decir ‘como es una señora, nos quiere llevar a la compra’. Luego entendieron y ahora quítales el carrito a los trabajadores, verás tú la que te arman".

Industria. "En 1987 me llamó Pedro de Silva para que me presente con él a las elecciones autonómicas y contar conmigo luego para la Consejería de Industria. Abel Caballero me dijo: ‘No puedo entenderlo, Asturias en plena crisis industrial, cuando aquí estás en el mejor despacho de Madrid con más de 20.000 personas a tu servicio’. Fui la primera mujer en la Consejería de Industria. Por todas las responsabilidades que pasé fui la primera, salvo en Prisiones, donde Victoria Kent lo había sido seis meses en los años 30. Cuando acepté la Consejería sabía lo que había con todos los sectores industriales en crisis. El naval, que se fue resolviendo; lo pasé muy mal con Confecciones Gijón, cuando entré en Industria había 27.000 trabajadores en la minería y pasaron a 18.000. La crisis industrial se palió con las prejubilaciones, para que no fuera tan traumática".

Alfombra y escraches. "Fueron cuatro años muy movidos. Se trabajó con las grandes y pequeñas industrias de la región. Marchaba de casa a las ocho de la mañana y volvía a las diez de la noche. Una noche dormí tirada en la alfombra de la Consejería, con los trabajadores del naval concentrados fuera, aunque los del naval siempre fueron bastante respetuosos, pero, claro, a mí cuando me hablan de escraches... a Pedro y a mí, bueno, con Confecciones Gijón tuvimos de todo. Se concentraban frente a mi casa, pero yo salía muy temprano y se las topó Daniel, que salía mucho más tarde. Quedó parado y empezaron a decirle ‘Daniel, sal, que contigo no va, que la mala es ella’, Daniel asintió con la cabeza y siguió. Cuando me lo contaron le pregunté que cómo había sido capaz y me dijo: ‘Son tus asuntos’. Tengo la suerte de aguantar muy bien la presión y además estar con Pedro de Silva de presidente era un lujo, igual con otro no lo hubiera aguantado tan bien. En Confecciones Gijón había desaparecido el propietario y no fuimos capaces a reflotar la empresa, en un momento en el que todas las industrias textiles como las de Cataluña también estaban desapareciendo.

Inversiones y promesas. "Pedro de Silva y yo siempre recordamos el trabajo para que la Du Pont viniera a Asturias, y la Thyssen. Ahí tuvimos el acompañamiento total del empresariado asturiano y de los sindicatos. Hubo una ley para la implantación de Du Pont y fue de las escasísimas que se aprobó por unanimidad en la Junta General. Pedro me encargó buscar un sitio para hacer el Museo de la Minería, que era un compromiso electoral. Cuando encontré uno que me gustaba, llego al Consejo de Gobierno a explicarlo y Pedro me dice con mucha sorna: ‘Está muy bien, pero resulta que yo lo prometí en San Martín del Rey Aurelio y eso ya está en La Felguera’. Otra vez a buscar. El Museo de la Minería salió muy bien y para ello el asesoramiento de Luis Adaro padre fue fundamental".