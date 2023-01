"Aprendí a negociar en la primera huelga del instituto"

–Nací en 1945 en Tras el Canto (Ciaño), un pueblo de 2.000 vecinos que llegó a tener tres pozos de carbón en lo que va de Ciaño a Mieres por Urbiés. Tuve una hermana, 3 años menor; ya falleció.

–¿En qué trabajaba su padre?

–Gaspar dejó la mina porque no se ganaba nada, había muchos accidentes y silicosis; estuvo en los altos hornos de Duro Felguera y luego fue carretero. Transportaba carbón, compraba vales de carbón y los revendía. Empezó con carro y caballo, siguió con un camión Hispano-Suiza y después con un GMC de subastas del Ejército americano.

–¿Cómo era su padre?

–Como mucha gente en la miseria, mi padre sacaba adelante la familia con 15 horas de esfuerzo físico. Estuvo 5 años movilizado. Lo subieron a un camión en la Cuenca para retirar cadáveres en descomposición en el cuartel de Simancas de Gijón. Estuvo en el cerco de Oviedo y tocaban a una bala de Mauser para 6 personas. En 1937 los nacionales lo mandaron al Ebro, a Lorca y cuando acabó la guerra lo tuvieron casi dos años en cuarteles. Su madre estaba sola en el mundo porque el marido los abandonó. Ella iba con una máquina de coser en la cabeza a casas de ingenieros y fue cocinera de un colegio de frailes.

–¿Y su madre, María Rosa Zapico Valles?

–Quedó pronto sin padre, que murió en la catástrofe del 14 en el pozo de San Luis de la Nueva. Eran cuatro hermanos y el mayor entró a trabajar en la mina con 12 años. Conoció a mi padre porque bajaba al mercado de Sama con 2 o 3 litros de leche. Cuando yo era pequeño, en casa de mi abuela materna, en La Fresnosa, de ganadería y minería, había luz de candil y colchones de hoja de maíz. Mi madre ayudaba a mi padre vendiendo el carbón de la Puente’l Carbón al Altu La Madera. Ni mi padre ni mi madre habían ido a la escuela.

–Hable de su abuela paterna.

–Vivió con nosotros hasta mis 9 años. Tenía 63 y me parecía una anciana, de negro y pañuelo. Me cuidaba y llevaba a cosas religiosas. Era diabética y cardiópata.

–¿Pasó necesidades?

–No. No tuve Reyes, como la mayoría de mis conocidos.

–¿Tenían ideología?

–En la zona todos eran obreros socialistas o comunistas. Un hermanastro de mi madre estuvo en el Ejército republicano y en la guerrilla.

–¿A qué escuela fue?

–A una de Duro Felguera con una maestra de 70 años y 30 neños y neñes en un edificio destartalado, sin cristales, al otro lado de río Samuño, que pasábamos por un puente de dos troncos y tablas. No aprendí nada.

–¿Qué rapacín era usted?

–Me gustaba la naturaleza. A los 6 años cogí una dolorosísima pleuritis con neumonía después de un día a la hierba. Mi padre no tenía Seguridad Social. Un médico de Langreo, "El Zamorano", represaliado por atender a "fugaos", le dijo a mi padre que un conserje de la Montera traficaba con penicilina de estraperlo de Francia y le compró una dosis fuerte para salvarme.

–¿Cuánto estuvo en cama?

–Cuatro meses. Si hacía sol me sacaban al patio junto a una vecina de 18 años, mal de la columna, que pasó 6 meses en una cama de escayola y me contaba cuentos.

–¿Cómo consiguió estudiar?

–La maestra, que influía mucho, le dijo a mi madre que hiciera Bachiller. Solo estudiamos 3. La dirección era la mina o los talleres de Duro. No estaba preparado para el ingreso y mi madre habló con dos hermanas muy jóvenes, que vinieron de Madrid a poner farmacia, para que me ayudaran con dictados y cuentas. Me daban clase gratis en la trastienda.

–¿Qué tal en el colegio?

–Llegué en pantalón corto remendado, con alpargatas argentinas y hablando asturiano de casa. Los del centro de Sama se reían de nuestro "vinir" y "dicir". Los que venían de las escuelas nacionales y de los salesianos sabían mucho más. Me adapté, pero me costaba concentrarme. En casa no había dónde estudiar. Había una bombilla con un cable y la vida se hacía en la cocina. No tenía baño ni retrete.

–¿Su asignatura preferida?

–El profesor de Literatura, Belarmino el de la librería Belter, me incitó a leer, algo que no había hecho nunca. Tenía a disposición los libros de la colección Araluce y empecé a leer novelas de Zane Grey, Agatha Christie y "Un mundo feliz".

–Qué hacía en Sama?

–Trastadas al guarda del parque, que era cojo, e ir al cine Ideal a ver películas del Oeste y, en seguida, a hacer manitas con chicas. En las Cuencas íbamos por delante en eso, se lo aseguro.

–¿Sabía qué le gustaba?

–Los animales, pescar truchas en el río, En sexto de Bachiller pensé que sería ingeniero técnico agrónomo porque quería trabajar lo antes posible y ganar dinero. Aunque ayudaba a mi padre desde los 12 cargando y descargando con pala de carbón del 9 salía con cero pesetas.

–¿Qué opinaron en casa?

–Mi padre pensaba que yo iba a seguir de camionero, pero pensaron que si yo quería seguir y ellos podían, estudiaría. De los 66 de Bachiller quedamos 12. En la reválida de sexto nos pusieron un cuadro para que dijéramos cuál era. Respondí: "Jesucristo vestido de mercader". Era el autorretrato de Durero. No habíamos dado nada de arte. Fue muy importante el Preuniversitario: se inauguró el instituto y pasamos de todos los colegios del Nalón.

–¿Qué tal estudiante era?

–De aprobar "raspiando". Repetí sexto. En Preu había 12 chicas y 30 chicos. Hicimos la primera huelga de un instituto.

–¿Por qué causa?

–Un chico que se sentaba detrás del grupo de las chavalas se quitaba la camisa y les decía salvajadas. Una se hartó y protestó a la directora, Isabel Huerta. Investigaron y lo expulsaron. Nombramos una comisión para que lo readmitieran y que perdiese el curso. Bajó el castigo a 3 meses y logramos que no entrara nadie a clase. Aprendí a negociar y en tres semanas lo readmitieron.

–¿Dónde iba a estudiar ingeniero técnico agrícola?

–En la pública de Navarra como mis dos amigos, lo que lo hizo más asequible. Llegamos, después de tomar 4 trenes, a las 7 y media de la mañana. Viendo el escaparate de la tienda de deportes de Zariquiegui, un árbitro nacional, nos dijo una voz: "Pelicía; decumentación". Era Silvino, de Ciaño, que había ido a trabajar a las minas de potasas. Nos facilitó cómo ir a la escuela, en Villaba, y comimos con él. Vivíamos los tres en el mismo cuarto de pensión.

–¿Le gustó la carrera?

–Sí, sin brillantez, pero tenía esa vocación. Pamplona era todo conventos. Un domingo contamos en el periódico que se decían 257 misas. No había una boîte; solo una cafetería y un bar de alterne. En marzo ennovié con una sobrina de la patrona de la pensión y me trataron con mucha generosidad.

–¿Hubo política en la carrera?

–Vi las huelgas del 62 y cómo se disolvían los grupos de más de dos personas. En Navarra hicimos movilizaciones cuando nombraron a Manuel Fraga ministro de Información y Turismo, quemamos el "ABC" y tiramos piedras a la Policía. No se veía entonces a ETA como una banda terrorista, sino como un movimiento antifascista y mucha gente no lo veía mal. A un compañero de clase le cayeron 12 años de cárcel en el proceso de Burgos.

–¿Y la mili?

–Hice milicias universitarias en el Pirineo catalán, a 50 grados, en barracones-escuela de hormigón. El segundo verano disparé con todo lo que tenía el Ejército español en una escuela de aplicación y tiro de Hoyo del Manzanares. Los 4 últimos meses me destinaron a Araca (Vitoria). Hacía un frío... En un salto en marcha del camión se me hinchó una rodilla y me llevaron al alférez médico: reuma. Me hicieron administrador del hogar del soldado.

–¿Qué fue de la novia?

–El día de mi último examen tuvimos una discusión casual tremenda. Al salir del examen un amigo que tenía un 2 CV me ofreció ir a Asturias. Hice la maleta en la pensión y marché.

–¿Empezó a trabajar pronto?

–A los tres meses entré a trabajar en un laboratorio de farmacología en Madrid. Querían un futuro delegado en Asturias y en tres meses estaba aquí, ganando 10.000 pesetas al mes. Al poco, vi otro anuncio en el que convocaban plaza para un delegado en Asturias de Gallina Blanca Purina. Estuve de febrero a julio. Me mataba trabajando para abrir mercado. Compré un 600, iba a granjas de cerdos y gallina, asesoraba a cambio de compras y luego la empresa no servía al cliente.

–Lo dejó y...

–Pasé julio y agosto de puta madre: con perres, enseñando las llaves del coche a ver si ligaba... era capitán general. Y se presentó mi antigua novia de Pamplona.

–¿Drama?

–No. La atendí los 15 días que estuvo, pero yo había cambiado muchísimo y quería esa vida de juerga que iba del Corpus Christi de Ciaño, en junio, a Los Mártires de Tiraña, en noviembre, y por el día a las playas de Rodiles y Gijón. En agosto un amigo me habló de un trabajo en la Jefatura Agronómica para hacer un estudio sobre la producción de manzana de sidra. Anduve todas las pumaradas. Luego salieron oposiciones del servicio de Extensión Agraria. No quería ser funcionario.

–¿Por qué?

–Me parecía parasitar, prefería el mercado. Un compañero compró el temario, pagué la mitad y casi no estudié. En la tarde anterior al último examen fui a ver a una novieta y un Dauphine se metió por mi carril, lo esquivé, pero llevé un golpe y me examiné con un derrame en los ojos.

–Aprobó.

–Y pasé 5 meses interno en una escuela de formación en San Fernando de Henares, donde observaban cómo actuabas según un modelo estadounidense que copió el Gobierno de Franco. Hice prácticas en la oficina de Extensión Agraria de Vivero. Una compañera espléndida me inculcó que había que desarrollar el campo y que estabas al servicio de la gente. Era muy galleguista y nos reuníamos de noche en San Miguel de Reinante con compañeros y hablábamos de política.