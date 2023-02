Fabada, patria querida

Hay en la fabada una transgresión que no se produce en otros platos universales. Es de todos los grandes logros culinarios el menos políticamente correcto, baste decir que produce ventosidades inesperadas. El ex consejero del Principado, Bernardo Fernández, escribió: "Las fabes son traidoras porque hablan a tus espaldas". Se trata, en cualquier caso, de una maravillosa enormidad. Para expresar su potencial adictivo, Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de la Gastronomía de Asturias, cita a Álvaro Cunqueiro para contradecirlo: "Decía Cunqueiro que el poco lirismo astur quizás se debiera a un exceso de fabes en la dieta. Pero yo creo que la fabada es nuestro ácido lisérgico, que nos hace ver el mundo más hermoso". Distinto, al menos.

Si la cocina asturiana, recia y basada en la generosidad de la materia prima, es en general un modelo de sabiduría, la fabada resulta en sí misma monumental: un bisonte pintado en una roca, como escribió en su celebrado breviario Paco Ignacio Taibo I, frente al arte algo pompier del cassoulet tolosano. Ferran Adrià, en una visita reciente a Asturias, recordó que la fabada no es la misma de hace cuatro décadas. Claro. Ya no consiste en arrojar el cerdo sobre las alubias; desde hace ya tiempo existe una forma meditada de compaginar les fabes con la digestión y despojar al plato de su violencia original. Cuenta Julio Camba cómo la primera vez que probó una fabada en Somió, invitado por Melquiades Álvarez, estuvo a punto de ingresar en el Partido Reformista por lo buena que era. Pero añadía el gran articulista gallego que, después de haber repetido tres veces, se dedicó a hacer una extraordinaria imitación de la anaconda en el hotel de Gijón donde se alojaba. Don Julio no estuvo, sin embargo, especialmente fino al equiparar la fabada con el cassoulet de Toulouse, porque unas salchichas y unos confits de pato no podrán reemplazar jamás la consistencia y el vigor que ofrecen una morcilla asturiana y el resto de los sacramentos del cerdo. Y porque, además, toda esa esencia y densidad de sus jugos superan con creces las expectativas gastronómicas de una cazoleta occitana, que llega a la mesa cubierta de una costra después de haber secado hasta agrietarse en el horno. Tampoco la alubia del cassoulet, siendo buena cuando la eligen bien, tiene la clase de las fabas de la granja del plato asturiano por excelencia. El mejor cassoulet tolosano de mi vida lo comí donde hay que comerlo, en Castelnaudary, y en una ocasión recuerdo haber mantenido en el restaurante una especie de diálogo de besugos con un parroquiano francés que, sabiendo de donde procedía, se interesó en establecer una comparativa entre los dos tradicionales platos de alubias. Digo lo de besugos por la dificultad que entraña convencer a un francés de algo sin estrellarse con el muro de la incomprensión chauvinista. Mayor riesgo conlleva tratar de hacerlo en su idioma.

Hay fabes como almohadas para cocinar con el cerdo y otras relegadas a la liebre, la gallina o incluso las almejas. Pero solo un Dios verdadero: la fabada propiamente dicha. Umbral solía decir aquello de "estuve en Asturias, un lugar donde todos comen y a todas horas alubias con chirlas". Umbral sabía mucho más de Baudelaire que de fabas, por eso sólo acertaba a reubicarlas con las chirlas, que en realidad son almejas. Es la falta de conocimiento que lleva a otros españoles de otras latitudes a referirse a la faba dispensando un trato incorrecto. He leído por ahí: "la fabe" o "les fabas", por poner dos ejemplos de lost in translation.

El caso es que la fabada ha sufrido una transformación a lo largo de los años, de la que es responsable Pedro Morán en uno de los grandes templos donde se cocina este plato, Casa Gerardo, en Prendes (Carreño), que ha acertado a aligerarla conforme a los tiempos y las actuales digestiones. El plato allí siempre se come igual de bien. La regularidad en su caso es el indicador más fiable de la perfección. Y también allí ha adquirido la vitola de plato moderno que la casa ofrece incluso a los comensales después de un menú largo de degustación sin que estos tengan que imitar a Camba. En Prendes han sido pioneros en utilizar las fabas frescas congeladas, pensando en ellas como una verdura más que como una legumbre. Los restaurantes, por regla general, las han adoptado por las ventajas que ofrecen, saltan del congelador a la cazuela, sin necesidad de atender las previsiones a que obliga el tener que poner a remojo horas antes las alubias desecadas. Las mejores, seleccionadas, se van congelando cuando empiezan a llegar a finales de agosto. En cuanto a esto hay partidarios de utilizarlas frescas, mientras que otros prefieren las secas; son los que mantienen que desecadas absorben mejor el perfume ahumado del compango (los embutidos, el tocino y el lacón). Los partidarios de las frescas opinan, en cambio, que estas se empapan menos de grasa al estar un menor tiempo en contacto con el compango. Se podría decir, no obstante, que las catas ciegas han desterrado cualquier certeza.

La fabada de Prendes despegó a mitad del siglo pasado de la mano de Ángeles Quirós, la abuela de Marcos Morán y desde entonces hasta hoy ha adquirido prácticamente la elevada categoría de sinónimo. ¿Secretos? Dicen que el sofrito de cebollas que incorpora y al final una nuez de mantequilla. Puede ser, además, el caldo de gallina de la cocción. El otro gran templo de la fabada durante años en Asturias fue La Máquina, el restaurante de Lugones, que sigue siendo uno de los lugares de referencia del Principado donde comerla. Allí rechazan la faba fresca y prefieren la que se pone a remojo. Lo cierto es que no resulta fácil para un buen cocinero asturiano renunciar a la universalidad de la faba y por esa razón no son pocos los que la mantienen en sus cartas alternando con los menús de degustación, como sucede con Nacho Manzano en La Salgar, por poner el ejemplo del cocinero de la región más condecorado por Michelin. Y, después, sigue una larga lista de lugares donde la cocinan bien y menos bien.

El contrapunto de la cremosa alubia de la fabada es la morcilla. No es fácil conseguir las mejores en su punto justo de ahumado y lo suficientemente suaves. En compañía del chorizo, el tocino y el lacón, la morcilla capitanea las carnes del compango, que con generosidad vuelcan su sustancia en la cocción. Precisamente por ese motivo, algunos al final prescinden de ellas, comiendo solo les fabes. A mi juicio, solo el buen tocino local de color rosa y carne sedosa proveniente de cerdos alimentados con castañas y maíz resiste como es debido el tiempo al fuego manteniendo la figura. Queda disponer del mejor azafrán. Y hasta aquí.