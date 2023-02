"Tomé conciencia social en el laboratorio de Ensidesa Avilés"

–Nací en Grado en 1945. Fui hijo único durante 9 años, hasta que nació mi hermana Deli, a la que traté más de adulta.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–José era castrador de animales, con un título que le habían dado en la facultad de veterinaria de León. Era de Cuero (Candamo) y trabajaba sobre todo cerdos en todas las parroquias de Grado, Las Regueras, Candamo y parte de Salas y Belmonte.

–¿Qué tal era?

–Era un perdedor de la guerra. Había estado en el frente de Teruel y en un batallón de trabajadores en la carretera de Praúa, donde le estropearon un dedo del pie. Era muy popular y hacía sus relaciones públicas en los bares, lo que afectaba mucho a su estómago enfermo por la mala alimentación. Fumaba y murió de cáncer cuando yo tenía 27 años. El día de su muerte fue de los más tristes de mi vida. Su hermano y yo lo llevábamos al hospital en taxi y se puso tan mal que dimos la vuelta en Fuejo. Al llegar a casa, en brazos de los dos, se desplomó.

–¿Cómo era en casa?

–Muy tolerante. Nunca me reñía. Salía por la mañana y volvía por la noche. En los años cincuenta compró una moto "Guzzi" y en verano me llevaba a los pueblos, sentado sobre el depósito y alguna vez me dejaba llevar el manillar.

–¿Cómo era su madre?

–Asunción nació en Riviellas y era ama de casa. Tenía varios hermanos, no todos podían estar en la casa y tuvo la suerte, creo para mí, de que después de la guerra fue a Bilbao donde estaba casada una hermana, con buena situación, y cuidó a sus sobrinos. Aprendió y volvió para servir a familias acomodadas en Oviedo. En casa llevaba la disciplina y mis estudios. Jamás me pusieron la mano encima. Conservo de ella dos gustos: los pescados y las playas. Íbamos a San Esteban, a San Juan de la Arena o a Santa María del Mar porque decía que ir a la playa abría el hambre y yo era un comedor ruin.

–Primeros recuerdos.

–Nací en la plaza La Blanca, 3 , segunda planta. En el primer piso vivían tres hermanos que habían estado en Tampa y uno de ellos, Joaquín, me enseñó a leer a los 3 años. Con 4 años mi madre me llevó a una maestra privada, Doña Balbina, a cien metros de casa, donde estábamos en un aula niños y niñas entre 4 y 8 años. Aprendí con aquellos métodos y a los 8, mi madre me llevó con Juan Tarrazo, que había sido su maestro, fue encarcelado y represaliado y al volver a Grado daba clase en la galería de su casa.

–¿Qué estudió con él?

–Me preparó tres años para el ingreso en la escuela de Comercio. Mi madre veía que me costaba mucho memorizar y decidió que me presentara en la Escuela de Aprendices de Ensidesa.

–¿Qué rapacín era usted?

–Tímido, pero con amistades. Primero fue la banda del barrio de Cimadevilla, que íbamos a coger fruta, jugar al camán y tirar piedras. En la adolescencia, los puntos de encuentro eran el frontón municipal, donde había una pista para jugar también a futbito. En verano íbamos a los pozos del Cubia a lo largo de 2 kilómetros. Mi sitio más importante fue la biblioteca municipal, un lugar apacible, interesante, donde suplía lo que no entendía en los estudios. Leí a Woodehouse y "la Iliada" y "La Odisea".

–¿Qué ideas había en casa?

–Ninguna clara porque se ocultaban. Un tío materno, Fernando, había sido republicano muerto en la guerra. Mi padre era discreto y no coincidía con sus concuñados franquistas.

–¿Eran religiosos?

–Tampoco. Mi madre algo más por el qué dirán. Fui creyente cristiano hasta los 27 años porque pensaba que la igualdad estaba por encima de todas las cosas, hasta que fui conociendo la realidad de los curas de Grado que -a excepción de Bernardo Burdiel, que protegió a gente de izquierdas y le valió que le mandaran a occidente- no eran un ejemplo. En la catequesis, por hablar con otro chaval, recibí la primera hostia de mi vida, por atrás y en el oído, y no fue la de la primera comunión.

–En 1959 entró en la escuela de aprendices de Ensidesa.

–Iba y venía a Avilés.

–¿Qué encontró?

–Un mundo distinto, con jóvenes de mi edad, 14 años, de 7 u 8 concejos y una industria muy potente con gasómetros y naves de laminación de tamaños insuperables y trajín de trenes con calizas y mineral de hierro.

–¿Le costó estudiar?

–No. Saqué la plaza para entrar en el laboratorio y ser analista. Mi vida es una sucesión de capítulos de suerte. Pude escoger un trabajo en la química, que me gustaba, durante 50 años.

–¿Y relacionarse en un mundo industrial y distinto?

–Todos éramos de clase trabajadora, muchos de otros lugares de Asturias y de España, con el estigma de ser "coreanos", como llamaba a esa pobre gente la clase más reaccionaria de Avilés. Teníamos el orgullo de ser aprendices, nos enseñaban a razonar, casi nadie repetía y los profesores eran profesionales de la empresa.

–¿Fines de semana en Grado?

–Con 16 años, bailes en el Mayjeco, orquesta todos los domingos, salón en invierno, pista en verano. Hacíamos incursiones a otras salas de fiestas. Bailaba agarrado y no me iba mal con las chicas. Bebí moderadamente, no entendía los campeonatos de cubalibres. Me gustan el vino y el cava más recientemente.

–¿Cuándo empieza a tener inquietud social?

–En la fábrica cogí la conciencia de clase cuando vi que en el laboratorio había ingenieros, químicos, peritos, jefes de sala, analistas, oficiales y peones con relaciones verticales de una superioridad que no podías ni toser.

–¿Quiénes eran más clasistas?

–A los químicos se les notaba más que a los ingenieros. Pero en metalografía determinábamos las muestras de acero y para qué iban destinadas y nos certificaban grandes empresas extranjeras. Venían ingleses, franceses, se saltaban al químico y tenían amistad con nosotros y confiaban plenamente. Un escocés traía los sábados un par de botellas de vino que tomábamos con él y nadie nos llamaba la atención.

–¿Tuvo formación social?

–Hice algunas lecturas, pero mi pimer paso fue en 1975, a los 30 años, cuando el sindicato vertical convocó elecciones en España y gente del PC y de CC.OO. de Avilés me ofrecieron que me presentase como técnico de laboratorio.

–¿Por qué usted?

–Emilio Huerta "Triqui" y yo éramos de Grado, viajábamos juntos, teníamos buena relación y nos presentamos a esas elecciones como independientes porque no podíamos decir que éramos de un sindicato ilegal.

–Sí, no convenía.

–Tomando un café en Grado, se presentaron un primo segundo mío y dos personajes más y me advirtieron de que era un error lo que estaba haciendo. Los dos personajes siniestros fueron delegados después. Mi primo me dijo "te van a poner un punto rojo en Madrid". Viviré con eso, repliqué. A partir de 1975 cuando íbamos a cara descubierta por CC.OO. algunas personas que confiaban en mí quedaban más retraídas.

–En seguida hubo huelgas.

–La primera en Ensidesa fue en enero de 1976, presidía el gobierno Carlos Arias Navarro. Fue de brazos caídos y funcionó. Los meses siguientes fueron una convulsión en toda España y luego convocamos una huelga indefinida ante los del sindicato vertical y a uno se le cayó la pistola de la chaqueta. No sabías si reírte o tomarlo en serio. Fue muy agrio.

–¿Qué tarea concreta llevaba?

–Las relaciones con la prensa, conocí a Gerardo Iglesias y otros líderes... En CC.OO. de Ensidesa Avilés llegamos a tener 2.500 afiliados. Celebramos elecciones y salí secretario general de CC.OO. de la factoría.

–Sin embargo, no ganaron

–Estábamos muy crecidos por la militancia pero UGT trabajaba en la sombra y en las elecciones salvamos las naves porque de los 21 delegados, 18 eran de UGT y 3 de CC.OO., pero técnicos salimos Carmina Garrido, "Triqui" y yo. En el convenio de 1979 se consiguió un 24% de aumento de los salarios. La empresa pública tragaba de todo en favor del orden social. Nos reunimos con el ministro de UCD...

–Alberto Oliart

–Aunque lo negaban, ya soplaban vientos de cerrar instalaciones. CC.OO. del Metal de Madrid me entregó dos documentos que explicaban el desmantelamiento de Ensidesa y cuáles iban a ser las instalaciones para cerrar, con un cronograma. Vine con aquellos documentos. Las asambleas, una maravilla, hervían. Lo expliqué en un mítin en el polideportivo de Gijón y UGT desconfiaba, pero se cumplió.

–Dejó el laboratorio.

–Para centrarme en lo sindical que era mi vida. Me había casado en 1970 por la Iglesia con María del Pilar, sobrina de Juan Tarrazo, mi maestro. Nos conocimos en el baile y pasamos 6 años de novios.