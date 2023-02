José Luis Vigil, empresario: "Nací en noviembre, entre cajas de turrón almacenadas en la tienda"

El empresario José Luis Vigil Félix recuerda su vida con LA NUEVA ESPAÑA.

Los padres. "Mis padres eran José Luis Vigil García e Isabel Félix Pacheco. Me parece, no sé, que se conocieron en una romería: allí en La Exposición. Mi padre era un poco mayor y era muy convincente. Mi madre siempre decía: ‘Yo era muy jovencina y...’. Mi padre nació en El Carbayedo, en Avilés, y, después de esa juventud que le tocó con la Guerra Civil –estuvo primero con un bando y después con el otro–, después de esa mili forzosa en África, se apuntó de guardia municipal en el Ayuntamiento de Avilés. Estuvo tres años y, después, empezó con negocios. Puso una tienda pequeñita en la calle Rivero, número 86, un poco más allá de la calleja del Marqués. Era una tienda de comestibles, un ultramarinos".

Nacimiento. "Allí nací yo: el 10 de noviembre de 1949. Soy el mayor de los tres hermanos. Mario Vigil Félix, que murió, y Encarna Vigil Félix. Los tres nacimos en Rivero, 86. En el bajo: allí estaba la tienda y, en la parte de atrás, estaban las habitaciones donde vivíamos. Nací en noviembre entre cajas de turrón almacenadas en nuestra tienda, esperando el inicio de la campaña de Navidad. Mi madre nació un poco más arriba de donde vivo yo ahora mismo: en La Lleda, en Miranda. Trabajó siempre en la tienda, con mi padre".

Salida del Ayuntamiento. "Mi padre compatibilizó la tienda con el Ayuntamiento. Cuando empezó a funcionar la tienda, dejó el trabajo de guardia municipal. Me parece que debió de estar en los dos sitios como tres años. Román Antonio Álvarez encontró en el Ayuntamiento la ficha de guardia de mi padre. Lo de la tienda debió de ser en 1944 o 1945. Por ahí".

Los estudios. "A los tres años, como ya tenían el negocio, me llevaron a doña Carmen, que era una señora que daba clases particulares, después empecé en la escuela pública de San Nicolás. Nos daban entonces la leche en polvo y no sé si también la mantequilla: no lo recuerdo muy bien. Era cosa de los americanos. Después estuve en el San Fernando dos años, me parece. Por entonces mis padres deciden cambiarse a la avenida de San Agustín. Del San Fernando fui a hacer el ingreso al Instituto Carreño Miranda, al antiguo, el que estaba arriba, en El Carbayedo. Nos fuimos a vivir a la carretera vieja de Miranda. En el Instituto hice lo normal: el Bachiller Elemental, el Superior y el Preuniversitario y después empecé Comercio. Por libre: en la Academia San José, en Avilés".

Los negocios van bien. "La tienda de Rivero fue bien y mi padre decidió poner un almacén en Llano Ponte, junto a la calle de las Artes. Un gran almacén de alimentación, para distribuir. De ahí pasó al Arbolón y el almacén de allí fue mayor".

Ser empresario. "Lo de ser empresario me viene de familia. Tuve siempre un gran aprecio a mi padre: para mí fue un referente. Él había sido un buen estudiante en su momento. Le propusieron para hacer carrera, pero como era el mayor de los hermanos y tenía que ayudar en casa... Habían marchado del Carbayedo hasta Arlós y tenía que volver caminando hasta el colegio, en Avilés. Le propusieron para la carrera, pero no podía ser: era el mayor. Para ser empresario lo que se necesitaba era iniciativa y capacidad y mi padre tenía ambas. En el almacén llegó a tener 32 o 34 personas. Llegó a desbordarle el negocio y decidió traspasarlo. Se lo vendió a uno de los hijos de Luis Rodríguez Fernández, los de Masymas".

Representaciones. "Pero siguió trabajando. Como le gustaba la caza, cogió representaciones de caza y yo me animé también. Él vendía escopetas, cartuchos y todo tipo de accesorios. Y yo, que estaba estudiando, empecé a trabajar con él. Además, empecé a hacer autoventa con un amigo de mi padre que tenía una fábrica de pastelería industrial: Productos Blanco. Entonces venía por Avilés Antonio Romarís, que era el yerno del dueño, y los dos solíamos hacer autoventa de esos productos y así empecé a asumir mis propios gastos".

Universidad. "Hice Perito Mercantil, seguí con Profesorado Mercantil, pero no lo terminé y luego seguí con Derecho nocturno en la Universidad de Oviedo, pero por entonces trabajaba y viajaba mucho, comencé a perder parciales, quedé desconectado y tuve que dejarlo".

Mili. "Me tocó Melilla. Me mandaron hacer el campamento a Almería, a la base ‘Álvarez Sotomayor’ y cuando terminé la mili llegué a casa con 20 o 21: en 1971. Ya entonces me picaba un poco el tema de la venta y de la distribución por influencia de mi padre, pero me gustaba".

Viajante. "Vimos un anuncio de King Sports, una casa muy potente de artículos de deportes especializada en esquí que estaba radicada en Madrid. El que hacía toda la zona norte de la distribuidora, que era Luis Izquierdo, se fue de director de Adidas en España allá cuando empezaba Adidas. Quedó el hueco libre, me presenté y me cogieron. Entonces el esquí empezaba a tener fuerza. Llevaba marcas muy potentes: Kastle Ski; Fischer, que sigue funcionando; Scott, que empezó a funcionar con máscaras de esquí; Fusalp, que vendía pantalones para la nieve, y Solar, una marca de gafas. Esas eran las colecciones que empecé a vender desde el País Vasco a Vigo y desde Ávila hasta Asturias. Toda esa zona. Cogía el coche y los muestrarios, marchaba muchas veces el domingo por la tarde y venía el viernes o el sábado dependiendo de cómo me hubiera ido la semana".

Primera venta. "El primer pedido de mi carrera fue en Avilés, en Los Castros. Gonzalo, el jefe de compras, me hizo el primer gran pedido de gafas y, además, con el catálogo, pero sin muestrario. Pese a ello, me hizo un gran pedido de gafas".

Boda. "Empecé a viajar con veintipocos años. Trabajaba por libre, como autónomo, de aquella se llamaba agente comercial colegiado o representante de comercio. No nos casamos hasta muy tarde: tenía 30 años. El 5 de mayo de 1980 en Luanco. Siempre había vivido en Avilés. Mi mujer, Charo, nació en Gijón, pero el padre era maestro industrial y vino para Ensidesa, para Llaranes. Allí nos conocimos, en un ensayo de los ‘Sider’s’. Lo hacíamos en un aula del colegio de allí, del María Milagrosa. Estuvimos muchos años de novios. Teníamos una pandilla de amigos que íbamos todos los fines de semana a Bañugues y a Luanco. Uno de ellos, Víctor, tenía un hermano que era cura, que fue quien nos casó".

Hijos. "Tenemos dos hijos: José Luis e Irene. José Luis hizo Económicas. Pensamos en él para la empresa, pero nos dijo, cuando todavía no había terminado, que no le gustaba el tema de la empresa. Terminó, se fue con un amigo de visita a Granada y se quedó allí. El amigo volvió para Avilés. Está haciendo guitarras de concierto que vende por medio mundo. Es lutier, aunque él dice que es guitarrero. Irene, que hizo Ingeniería Superior de Informática, se integró en la empresa con nosotros. Y también su marido, que también es ingeniero".

Ferias internacionales. "En 1972 o en 1973 fui a mi primera feria de deportes. Fue en Alemania, en el extranjero. Encajé bien en la empresa, las cifras que hacía eran muy buenas y tenía muy buena correspondencia con los jefes, el director comercial confiaba mucho en mí y me dijo que me fuera con ellos a la feria. Y sigo yendo".

Música y trabajo. "Cuando llevaba año y pico de estar con la empresa yo ya estaba tocando. Empecé a los 14. Coincidió que cuando tenía que irme a Alemania a aquella primera feria teníamos que tocar con los ‘Sider’s’ en Grao, en el Maijeco, que era la sala más importante de la zona. La feria de Alemania siempre es en febrero y me coincide con Carnavales. Entonces teníamos la actuación del Maijeco. Allí se montaban bailongos gordos. No tenía combinación para viajar desde Asturias a Madrid y coger el avión para Alemania. Luis Santiago, que cantaba con nosotros, y Chus Lennon me hicieron el favor de traer de Madrid el coche mío, que era un Renault 12. Salimos de la sala de fiestas e, inmediatamente, recogimos todo corriendo y marchamos hasta Barajas. Cuando llegamos a Guadarrama estaba empezando a nevar así muy racheado. Entramos en el túnel que, de aquella solamente era ida, y al medio kilómetro de entrar empieza el coche a fallar y se nos para dentro del túnel y nos quedamos acojonados. Aparcamos un poquitín, pero dentro de un túnel, en la autopista... tardó como media hora en venir la asistencia en carretera, aquellos de ADA. ¿Qué había pasado? Que con la nieve se había humedecido el cableado, echaron un espray de esos mágicos y se arregló. Seguimos para Barajas, pero llegamos ya tarde. Habían marchado el director comercial y el dueño de la empresa. A dar vueltas. Me arreglo para que cambiaran de billete y llego a Múnich cuando todavía aduanas y todo ese lío. Paso aduana y sin maleta; que no aparece la maleta. Reclamación en alemán. Yo me arreglaba con el inglés, pero en alemán, muy complicado. Al final, un autobús para ir al hotel donde llegué de puro milagro. Dos días sin maleta: tuve que comprar lo imprescindible. Fue una inauguración de feria buena".