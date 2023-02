Ucranianos en Asturias: un año de guerra sin luz al final del túnel

Samuel Sotomayor cumplió el viernes once meses. Su madre, de 31 años, la jugadora del Bádminton Oviedo Kristina Dzhangobekova –que en España ha asumido el apellido Sotomayor, de su marido– quería que su hijo naciera en Ucrania. Pero el niño y la guerra llegaron a un tiempo. "Viajé a Leópolis, mi ciudad natal, desde Oviedo en febrero de 2022. Yo me quería quedar allí hasta que naciera Samuel. El 23 de febrero salí de cuentas y el 24 estalló la guerra, así que me volví a Asturias", narra esta deportista que tuvo que recorrer más de 3.000 kilómetros para dar a luz a salvo. Este año le ha cambiado la vida, y no solo por la maternidad. Como muchos ucranianos en Asturias –algunos de cuyos testimonios se recogen en estas páginas–, Kristina vive pendiente del conflicto desatado en su país tras la agresión ordenada por Vladimir Putin.

Kristina recuerda los primeros momentos de la guerra. "Nadie pensaba que el conflicto fuese a durar tanto. Creo que los rusos tenían en su cabeza que todo iba a durar tres días y ya ves todo lo que ha pasado. Desde Ucrania tampoco pensábamos que después de un año íbamos a estar en esta situación. No sabíamos el plan que tenía Putin ni que iba a gastar tanto en esto".

En Leópolis, su ciudad natal, no están sufriendo tanto los estragos del conflicto, pero este invierno ha sido uno de los más duros que se recuerdan. "Mi madre estuvo muchos días sin luz ni calefacción en un sitio que en diciembre puede alcanzar los 15 grados bajo cero. Por suerte están bien, pero está siendo muy complicado", asegura Kristina. Además, la zona está sufriendo una gran inflación. "Eso sí, mi madre este mes creo que solo pagó dos euros de luz", bromea.

Kristina, que sueña con empezar la carrera de Enfermería, está deseando que Samuel pueda conocer por fin su Ucrania natal. "Al niño le hablo en ucraniano porque me gustaría que también supiese el idioma. Todavía no lo entiende, pero me encantaría". En Oviedo ha sentido el apoyo de la gente. Aunque no de todos. "Hubo un día que una persona me dijo que el peor error de Ucrania fue separarse de Rusia. Cada uno tiene su opinión, pero la gente es siempre muy compresiva", señala.

"De momento no tengo pensado volver a Ucrania. No hay aviones directos y, teniendo un hijo, es muy complicado e incómodo", señala Kristina. "Mi madre y mi tía siguen allí, pero no le veo el sentido a ir. Cuando se calme todo me lo plantearé", confiesa esta deportista ucraniana que lamenta que su tía, una persona que estuvo muy presente en su crianza, todavía no haya podido conocer a su hijo. "Sé que le haría mucha ilusión, pero en estas circunstancias es imposible viajar. Hacemos videollamadas una o dos veces por semana, pero no es lo mismo".

Su madre sí que ha podido conocer a Samuel, su nieto, pero se ha visto obligada a volver a Ucrania a pesar de la guerra. "Ella vino conmigo cuando viajé a Asturias a dar a luz. Me ayudó durante los primeros meses y estuvo aquí unos días en enero, pero ha tenido que volver. Aquí no encontró trabajo. Allí es profesora, y si no regresaba podía perder su plaza", explica con cierta pena Kristina mientras le coloca el gorro a su hijo, que empieza a revolverse en su carrito. "La que más me ha ayudado todo este tiempo es la abuela de mi marido. Cuando tuve que volver a los entrenamientos, que fueron los momentos más duros de todo este año con Samuel, estuvo muy presente, asistiéndome en todo lo que pudo. Le debo mucho", reconoce la deportista, que sigue enrolada en las filas del Bádminton Oviedo.

Una llamada desde Gijón

No se enteró Ihor Pavlovskyi de que a su país le habían declarado la guerra por el silbido de los cohetes en el cielo de Kiev sino porque su mujer, Olena, le despertó con una llamada telefónica a las cinco de la mañana desde Gijón. Le costó desperezarse a Ihor y lo mismo a sus tres hijos, Yakiv, de 16 años; Yaroslava, de 13, y Arsenii, de 11, que, inocentes, pidieron quedarse remoloneando un rato más en la cama antes de ir a colegio. Pero esa mañana del 24 de febrero no fue como las otras mañanas ni como ninguna. Les esperaban días de miedo e incertidumbre, y miles de kilómetros en coche para escapar a Gijón, adonde llegaron el 4 de marzo del año pasado y desde donde, un año después, cuentan una guerra que sigue. Su guerra. La historia de la familia la cuenta Anastasia Zhytnyk, la segunda de los nueve hijos del matrimonio. Ella tiene 25 años, está casada con Illia Zhytnyk y tiene tres hijos. Es la única que maneja el idioma porque llegó con su pareja a España en 2019, al Barco de Valdeorras (Orense), para trabajar en la construcción. Buscaban un futuro mejor. A Gijón llegaron en 2020 y desde esta ciudad coordinó Anastasia Zhytnyk la huida de sus padres y de sus hermanos Yakiv, Yaroslava y Arsenii. Su madre, Olena, estaba de visita en Gijón cuando arrancó la invasión. Tenía los billetes de vuelta a Kiev el 6 de marzo. Nunca se subió al avión. No había a donde volver.

"Lo que pasó el 24 de febrero no lo olvidaremos nunca", relata Anastasia. En Kiev quedaron su hermano, dos hermanas y su abuelo. A su abuela la trajeron en otoño. Su día a día aterra. Su hermano era diseñador gráfico, pero perdió el trabajo. "Ahora tienen cierta costumbre, cierta rutina. Cuando suenan las alarmas saben que tienen que ir a refugiarse al metro, si lo hay, o al sótano", explica. "Psicológicamente, aunque haya pasado un año, sigue siendo difícil", añade.

Llevan casi un año viviendo en Gijón. Están en un piso pagado por voluntarios. Solo conocen a uno de ellos. "Les estamos muy agradecidos", explican. Ihor tuvo trabajo en verano y mañana empieza a trabajar como obrero. Olena no puede trabajar porque está a la espera de una operación de cadera. Yaroslava va al Instituto Jovellanos y Arsenii al colegio Laviada. Yakiv estudia en la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón. Quiere ser chef. A la niña le encanta bailar hip-hop, y el pequeño quiere trabajar con algo relacionado con el mundo del motor. Están agradecidos a los españoles, pero le piden al Gobierno que las ayudas vayan más rápido.

Lo mejor que les ha pasado este año ha sido reencontrarse todos en Gijón. Llevaban al menos tres años sin verse. En sus teléfonos tienen una aplicación del Gobierno ucraniano que les avisa de cuándo se va a producir un ataque. Recibir esas alertas es de lo que peor llevan. "Llegan en cualquier momento y no sabes dónde va a ser el ataque", señalan. Han perdido mucho. Los padres de Illia Zhytnyk, el marido de Anastasia, se quedaron sin casa. Les cayó una bomba a cinco metros. Dan por perdida su libertad. "Este conflicto es el precio que debemos pagar por ella", asegura Anastasia Zhytnyk. La última pregunta es qué esperan de la guerra. Olena Pavlovska responde entonces en español. Dice solo una palabra: "Victoria".

El viaje de Oksana hasta Avilés

Oksana Lavryshcheva tardó una semana en recorrer en coche, y con sus hijos, los 4.265 kilómetros que separan Mariúpol y Avilés. En condiciones normales se hace en dos días. "Tomé la decisión de abandonarlo todo y salir de Ucrania en marzo de 2022, al poco de empezar el asedio ruso a Mariúpol. Ya habíamos sufrido algún bombardeo –nos refugiábamos en el sótano de la vivienda– pese a que nuestra casa está a unos cinco kilómetros de la ciudad y teníamos miedo, mucho miedo. Huimos buscando seguridad, y aquí la hemos encontrado", relata la mujer, de 39 años, madre de los pequeños Mija (8) y Leo (13) e hija de Nina (83), que la acompañaron en su éxodo a Asturias.

En el Principado ya se encontraba, a modo de "cabeza de puente", Alex, el cabeza de familia, quien dejó su Ucrania natal meses antes de que Putin diera la orden de invadir. Oksana Lavryshcheva asegura que ella era una de las personas que no creían posible una guerra. "No estaba preparada para este desenlace", admite.

Pero la pesadilla bélica comenzó. "Yo trabajaba como bibliotecaria, mis hijos estudiaban y hacían boxeo, teníamos una familia, amigos, una casa bonita [ahora ocupada por una prima que perdió la suya en los bombardeos]–... Todo eso y mucho más lo hemos perdido. Mantenemos contacto telefónico esporádico con familiares de mi marido y amistades que siguen en Ucrania y lo que nos cuentan es desolador: hay pánico, destrucción, dolor, escasez de alimentos, penuria, incertidumbre...".

Mariúpol ha sido de las ciudades ucranianas más castigadas por el ejército invasor ruso. Dolor añadido para Oksana Lavryshcheva, que no encuentra palabras para explicarlo ni con ayuda de la aplicación del teléfono móvil que utiliza para darse a entender en su todavía deficiente español: "Los que no lo han experimentado no lo entenderían", escribe. "Mis hijos, que están escolarizados (en el colegio Enrique Alonso la pequeña y en el Instituto La Magdalena de Avilés el varón), sí que se están soltando en español", apunta con aparente satisfacción porque algo al menos se haya normalizado en su vida en el exilio. También Alex, su marido, ha encontrado trabajo en Asturias, en concreto en un taller de construcciones metálicas de la ría de Avilés. Al menos cada mes entra un sueldo en casa: "Pero somos cinco y son muchas las necesidades".

De la acogida y adaptación a Asturias esta refugiada ucraniana reseña que hay "buena gente" y que le gusta sobremanera "el paisaje" que ha encontrado en la región. Igualmente comenta que los trámites administrativos para regularizar la condición de refugiados "fueron difíciles" y lamenta la interrupción de la ayuda, alimentaria, fundamentalmente, que recibió su familia recién llegada desde Ucrania.

Svitlana Shviedova nunca olvidará el 24 de febrero de 2022. Ese día tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar su familia y su casa en Kharkov para asegurar su futuro y el de su hija. La ciudad, ubicada muy cerca de la frontera con Rusia, fue fuertemente bombardeada en los primeros días del conflicto. Shviedova tenía una familiar en Asturias. Fueron recibidos en San Martín del Mar, Villaviciosa, una parroquia que se volcó con los refugiados. El hotel Alavera abrió sus puertas para ofrecerles un hogar temporal y la asociación vecinal puso en marcha un programa de ayuda para recaudar fondos.

"Los primeros dos y tres meses fueron los más difíciles. No sabíamos nada de español y estábamos muy preocupadas por la guerra. En ese momento conocimos a muy buenas familias españolas que nos ayudaron y con las que aún estamos en contacto". Después de esta primera toma de contacto se sumaron al programa solidario de la organización Accem y lograron conseguir piso en Villaviciosa, donde todavía residen. "Mi hija Nika va al colegio Maliayo, a primer grado, y está feliz. Tiene muchos amigos y es una buena estudiante. Su maestra dice que lo entiende todo", explica orgullosa.

Shviedova lleva intentando aprender español "desde el principio", así que ahora se siente "un poco más segura porque puedo hablar y entender un poco". Aún no ha conseguido trabajo. "Lo seguiré intentando. En Asturias la gente es muy amable y alegre. Estamos bien aquí. Estamos muy agradecidos con España. Pero echo mucho de menos a nuestra numerosa y amable familia, que permanece en Ucrania. Soñamos con que la guerra algún día terminará".

Cumpleaños agridulce

Oksana Ustymenko está a unos días de cumplir 44 años. Y los va a celebrar con frixuelos. Hace doce meses tuvo que salir de Vyshgorod, al norte de Kiev, donde vivía. Casada, madre de dos hijas, publicista de profesión, ya casi nada es como era. Va a hacer un año que vive separada de su marido, porque los hombres no están autorizados a salir de Ucrania; solo tiene con ella a su hija pequeña, Kira, de 13 años –la mayor, Sasha, ha podido acogerse a un programa de formación universitaria en Francia– y, profesionalmente, su poco dominio del español la limita pero no le ha impedido en estos meses devolver con ayudas domésticas o haciendo de camarera inexperta en el "chigre" del pueblo –más bien centro social de Baldornón– tanto apoyo.

Esta ucraniana que nunca creyó que la guerra iba a ser posible y que, antes, formó parte de una lista electoral para la Alcaldía de su ciudad ha aprendido a vivir con "el temor constante de que les pase algo a alguno de mis familiares o amigos que se quedaron en Ucrania" y, a la vez, seguir adelante como si tal temor no existiera. "Resulta que se puede vivir con este miedo: despertarse, tomar café, escuchar música, ir a la tienda a por comida, ver una serie o bromear y reír", reflexiona.

Cuando esa doble vida se le vuelve "completamente insoportable" y no le parece posible seguir adelante, entonces piensa "en los militares ucranianos que están en la primera línea de defensa, en el epicentro de los combates... y entonces me queda claro que mi sufrimiento no es comparable". Su primo-hermano falleció en el frente.

Oksana relata que en los primeros meses de la guerra a todas las horas estaba pendiente de las noticias. "Ahora leo las noticias por la mañana, porque a los rusos les gusta bombardear nuestras ciudades por la noche o por la mañana temprano, y antes de acostarme siempre veo o leo el discurso diario de Zelensky". Recuerda muy bien su primer discurso: "Ahí todos comprendimos que nunca entregaremos nuestro país a nadie".

Sigue leyendo a diario el canal de Telegram de la Mariúpol ocupada, y se desespera porque "lo que los rusos están haciendo allí contradice todas las normas de humanidad. Esto no debería ocurrir en nuestra era. Esto no se puede perdonar ni justificar", recalca.

Con su marido, Andrei, y con su madre está en permanente contacto. "También tenemos un grupo de Telegram llamado ‘Familia’. El primero en escribir es el que primero se haya despertado. Nos deseamos un buen día, compartimos éxitos, colgamos fotos de nuestras mascotas porque mi marido se quedó con el gato y la perra ‘Dory’ está con nosotras. A mamá le gusta compartir conmigo recetas interesantes y yo las guardo ‘para el futuro’", cuenta.

"No vivo en modo ‘espera’; vivo en modo acumulación. Si el destino, a pesar de todo, me sonrió y me dio a conocer una tierra tan hermosa como Asturias, lo que pienso es que tengo que aprender todo lo posible sobre la cultura, los valores, la vida cotidiana, las leyes y normas de la sociedad, para asimilar lo mejor de todo eso. Ahora estoy segura de que tengo un ángel de la guarda y se aseguró de que estuviera rodeada de las mejores personas en España. Aprendo mucho de toda la gente que nos rodea y realmente quiero que todo lo que estoy viviendo y aprendiendo se quede conmigo para siempre".

Este año transcurrido no ha habido un solo día en el que no me sintiera apoyada "por mi nueva familia española". Y añade: "No son simples palabras de agradecimiento, porque ahora mi vida depende de estas personas en muchos aspectos. Y todo eso es algo que nunca deja de sorprenderme, que me da fuerzas para mirar con valentía al futuro".

Puesta a imaginar, Oksana quiere que "lo mejor que me depare el futuro sea la fiesta con la que mis nuevos amigos españoles y yo celebraremos la victoria de Ucrania en esta guerra cruel, insensata e injusta. Hasta ahora mi vaso siempre está medio lleno".

De cómo han vivido sus hijas este difícil año, Oksana admite que fue lo que más le preocupó siempre. "Si no hubiera sido por ellas, me habría quedado en Ucrania. Ahora la mayor, Sasha, estudia en Francia, ya que consiguió una beca gratuita para estudiantes inmigrantes. Y Kira, la pequeña, va a un colegio de Gijón en el que se adaptó muy rápido: ya habla español con fluidez y tiene mucho éxito en sus estudios".

Oksana Ustymenko escucha todos los días por internet la emisora de radio ucraniana Hit Fm. "Estoy segura de que nos enfrentamos a un gran mal. Esta bestia (rusa) siempre tendrá hambre. Ucrania debe recibir el apoyo de todo el mundo civilizado. Sueño con nuestra victoria. Quiero volver a mi casa. Y luego vendré a Gijón de vacaciones", explica.

La esperanza de Nadia

Nadia Khodakovska lleva un año de incertidumbre y miedo que la mata por dentro. En Ucrania está su familia, madre, hermana y sobrinos, y con el mayor de sus hijos, Sergio, y su cuñado luchando en el frente contra el invasor ruso. Cada vez que abre la aplicación en la que el Gobierno ucraniano da aviso de los ataques y la activación de sirenas su vida se para. Y si es de noche no puede dormir.

"Cada día lo llamo varias veces y cada vez pienso si está vivo o muerto, es lo más duro para mí", afirma Khodakovska, quien tiene a sus otros dos hijos a salvo en Estados Unidos, donde viven desde hace años. Radu Buliga, su pareja, detalla que es "horrible escuchar las sirenas mientras hablas con él, pero ellos están acostumbrados como si fuera algo normal, están cansados de tener miedo".

La mujer se dispuso desde el primer momento a colaborar en los preparativos humanitarios que hizo la Asociación de Voluntarios de Grado, que conoció de casualidad mientras daba un paseo por la villa moscona, donde vive desde hace seis años. "Vi un cartel de ayuda a Ucrania y entré. Iba todos los días y toda la gente me preguntaba qué necesitábamos y yo les decía que ropa de invierno y medicamentos", recuerda.

¿Y la comida? "No tenían ni dónde cocinar ni tiempo, lo mejor era enviar latas que pudieran abrir y alimentarse", explica Nadia, que regenta una tienda de alimentación especializada en productos del este de Europa en las Dos Vías. En su comercio, todo el mundo le pregunta por la familia que tiene en Ucrania y le dan ánimos: "Los amigos de Grado nos ayudan mucho", dice.

Ella colaboró activamente en Grado y él se fue a la frontera ucraniana desde su país, Rumanía. Viajó hasta allí en avión y una vez en el terreno la estampa fue desoladora. "Veías familias despedirse y a ellos irse con el kalashnikov. Niños de dos años con la mano en el corazón cantando el himno, todo el mundo se saluda diciendo ‘Slava Ucrania’, que es Viva Ucrania", comenta emocionado.

Buliga consiguió entrar en un Ucrania una de las tres veces que lo intentó. Su objetivo era entregar ropa de abrigo y otros enseres al hijo de Nadia que está luchando. Entró a pie con un cura ortodoxo que le dio un chaleco de voluntario: "En las mochilas llevábamos latas de comida", detalla.

En Slatina, donde se encontró con el hijo de su novia, estuvo escasos cinco minutos. "Le di un abrazo, pero no lo podía mirar a la cara de saber que se tiene que quedar allí", explica roto de pena. Cuando volvió a Grado estuvo una semana sin salir de casa: "Quería borrar la película que tenía en la cabeza".

Se van a casar el próximo agosto tras once años juntos desde que se conocieran en el albergue de Cruz Roja de Madrid. "Un flechazo", apostilla Buliga. Y desean que estén todos los hijos de Nadia, también el mayor: "Es el sueño que tenemos", añade ella. También le queda algo de optimismo para que "esta locura" termine ya. Nadia es "Esperanza" en español, la misma que tiene la pareja de que por fin llegue el fin de la guerra.

Evgenia ya estuvo en la guerra

Evgenia Igrunova es un médico psicoterapeuta de 37 años ucraniana con experiencia en el campo de batalla durante la invasión del Dombás en 2014 cuya vida cambió el pasado mayo. "Estaba convencida de quedarme en el país a ayudar hasta que tuve que cubrir con mi cuerpo a mi hijo para protegerlo de una bomba", relata mientras sostiene la mano del pequeño Danylo, de 7 años, desde uno de los bancos situados junto a la estatua de Mafalda en el Campo San Francisco de Oviedo.

Oriunda de Kiev, Igrunova se trasladó hace un par de años a Leópolis, una de las ciudades más hostigadas en la primera fase de la guerra. Fue al ver peligrar a su pequeño cuando se lio la manta a la cabeza y una amiga de su madre ya fallecida le recomendó vivir en España. "Siempre había sido mi país favorito y lo consideré una señal".

Fue entonces cuando cogió a su perra "Leyla", su gato y a un Danylo que aquellos mismos días contactó por última vez con su padre. "Lo apresaron cuando cayó la resistencia en Mariúpol. Es oficial del ejército y la Cruz Roja rusa actúa como una banda terrorista sin facilitar nada de información sobre él", relata la mujer ante la falta de noticias de su expareja, cuya ausencia nota, "y mucho", el hijo que tienen en común.

Evgenia llegó a Asturias vía Eslovaquia y afirma haber encontrado una ola de solidaridad. "La gente es muy dulce y solidaria", cuenta, puntualizando que a pesar de vivir muy bien en el Principado, su deseo es volver a su tierra. "Nuestro sitio está allí, pero necesitamos que el mundo nos ayude para salvar la democracia", sostiene.

Su alma se rompe al recordar la muerte en el frente de dos alumnos de 20 años a los que daba clase en una academia de Leópolis y al ser preguntada por cuándo acabará la guerra no tiene dudas: "Cuando la gente se dé cuenta de que un niño asesinado en cualquier lado del mundo está cerca. Esto es una prueba de humanidad para todo el planeta, ¿pasará el mundo este examen?", se pregunta, suplicando a países como España que no escatimen en ayuda militar. "Si nos dieran aviones y tanques suficientes esto acabaría rápido", sentencia la mujer, que no sabe hablar castellano, pero tiene en Olena Kosenko, expresidenta de la comunidad ucraniana en Asturias, su particular traductora y respaldo para sus tesis. "Con apoyo internacional podremos acabar con esta tragedia provocada por un país que a 50 kilómetros de Moscú sigue en el siglo XIX y es cómplice de Putin", proclama la representante de la colectividad ucraniana, instando a todo el mundo a participar en la manifestación contra la invasión rusa programada para el próximo viernes en el centro de Oviedo.