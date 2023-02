Un año sin querer deshacer la maleta

Ha pasado un año desde el día más terrible en la vida de los ucranianos, cuando tronaron las primeras explosiones, cuando comenzó esta ridícula guerra. ¡Un año! ¿Me imaginaba entonces que tendría que quedarme en España con mi hijo un año? Por supuesto que no. Y a decir verdad, durante la primera mitad de este año que se va a cumplir mi maleta estuvo hecha y lista para regresar a casa en cuanto pudiera. Pero una cosa siempre me detenía: mi hijo y lo más valioso que tengo, su vida.

Este año ha traído mucho dolor, preocupaciones y noches de insomnio, pero al mismo tiempo nos ha aportado mucho calor, amor y cuidado, y todo esto gracias a las maravillosas familias Rubiera, Martínez, Suárez y muchas otras que viven en el pueblo de Baldornón y que continúan cuidándonos y dándonos cariño. Esa lista de amigos y familias es tan larga que me temo que no tendría espacio suficiente y llenaría el periódico si tuviera que enumerarlos a todos, por esto me disculpo infinitamente con ellos.

Este año mi esposo, que no es soldado profesional, tomó una decisión muy valiente como fue la de ir a defender a nuestro país, y después de esa decisión todo nuestro mundo se puso patas arriba. En estos meses ha estado luchando en algunos de los puntos calientes de la guerra, y eso suponía que no tenía contacto con él durante varios días. Días que se prolongaban esperando una llamada suya en el mejor de los casos, o más a menudo un SMS con las palabras "Estoy vivo", ya que debido a los problemas de comunicación muchos días era casi imposible hablar con él.

Y todo eso hace que tengas que vivir la vida como se puede; hasta sonríes cuando ves a tu hijo riendo y jugando con los niños de Baldornón, pero en el fondo siempre estás pensando en una cosa: querido, ¡sigue vivo, porque tu hijo te necesita tanto, porque yo te necesito tanto!

Eso hace que cada noche te duermas con una oración y te despiertes con la misma, y la primera cosa que haces al despertar es llamar a la familia para saber cómo están, si están vivos y bien. Y durante el día, constantemente sigues las noticias del canal Telegram, y cada vez que lees que en algún lugar cercano a donde viven tus familiares ha impactado un misil, aturdida, marcas un número de teléfono y esperas una respuesta, y rezas… porque con cada pitido sordo del teléfono tu corazón se congela y el suelo parece que se va a abrir bajo tus pies.

En este año he tenido que cambiar Kiev, la capital ruidosa, abarrotada y hermosa de Ucrania, por un pedazo de paraíso tranquilo, despreocupado y no menos hermoso. Baldornón era, por supuesto, un sitio muy poco típico para nosotros y sin saber el idioma ha resultado bastante difícil comunicarse con la gente. Y desafortunadamente, mi conocimiento del inglés no me ayudó mucho porque muy poca gente hablaba inglés en el pueblo. Pero gracias a mi facilidad para los idiomas, después de unos dos meses he comenzado a entender a la gente y con un poco más de tiempo hasta he empezado a hablar un poco. Me gusta comunicarme con los vecinos y mantener una conversación con ellos. Siempre se muestran interesados por la familia y cada vez que me preguntan ¿qué noticias tienes?, ¿cómo está la situación por Ucrania? se me calienta el corazón mejor que con el sol de primavera.

A cada familia que nos ayuda, que simpatiza con nuestro dolor y que se vuelca en apoyarnos les diría que esto simplemente no tiene precio. Incluso ahora, que estoy escribiendo este texto, se me llenan de lágrimas de felicidad los ojos. Han hecho que la vida de mi hijo sea mejor de la que habría imaginado. Le veo sonriendo, jugando con los niños y feliz, y no hace falta decir que para cualquier madre esto es lo principal y lo más importante en la vida. ¡Estoy infinitamente agradecida con todos!

Y así es como la vida continúa. A veces lees más o menos buenas noticias y piensas que esta pesadilla terminará pronto y podremos reunirnos con nuestros familiares. Otras veces lees y lo que te quedas es completamente desesperado porque parece que la pesadilla nunca terminará.

Pero a lo largo de este año he aprendido a vivir día a día; a pasar un día feliz y no pensar en lo que ocurrirá mañana. Lo principal es que todos los míos están vivos. Y por eso ya he abierto mi maleta, aunque no la guardo muy lejos porque creo que muy pronto mi patria herida, pero no conquistada, ganará y saldremos con nuestra familia española a caminar por un Kiev tan hermoso… ¡Aquello en lo que crees se convierte en tu mundo!

¡Gracias a LA NUEVA ESPAÑA por la oportunidad de compartir mis pensamientos!