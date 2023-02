"Mi padre me decía ‘tú sé tú’ y esa frase me ha hecho"

–Nací en Madrid en 1944, la única de la familia por las dos partes hasta hace unos años. Tengo un hermano mayor, Jaime, una bella persona con la que conviví pocos años.

–Su padre, Juan Alberti, era fundador de LA NUEVA ESPAÑA y firmaba como "Recaredo".

–Y juez en Madrid y empleado en el Instituto Nacional de Previsión... gran pluriempleado. Era de Ciaño, Langreo. Los Alberti llegaron de Italia en el siglo XVIII.

–¿Qué trajo a Asturias al primero?

–Entendía de minas. El ancestro, lo cuenta Sánchez Albornoz, encontró bajo el papel que forraba el fondo del cajón de una mesita de pensión tres cartas de Isabel II que la comprometían mucho. Las leyó, las guardó en el bolsillo, vino a Asturias, se empeñó en tener una audiencia privada con la reina y la consiguió.

–¿Qué hizo la reina?

–Recibió las cartas y le preguntó cuánto quería. Él respondió: "Señora, soy un italiano, pero soy un caballero". La reina se interesó por lo que hacía, él le contó que se iba a casar con una asturiana y ella quitó de sus gordezuelos dedos una sortija de único valor histórico y de Francisco de Asís no le entregó la cornamenta, pero sí un reloj de bolsillo. La alianza pasó de padres a hijos, me llegó a mí y me la robaron. Mis abuelos paterno y materno tienen calle en Langreo.

–¿Cómo era su padre?

–Metro noventa y algo, inteligente... lo he tenido que conocer poco a poco y en parte soñarlo porque mis padres se separaron muy pronto. Era ágil de palabra y de hecho, moderno, echao palante, un sentimental escondido y enamorado de su hija. Me decía "quiero que tengas fuste". Era muy exigente en estudios, dignidad –palabra que no se le caía de la boca– honradez y me decía una frase que me ha hecho: "Tú sé tú". Tuvo el mal gusto de morirse con 65 años, cuando yo tenía 17.

–Su madre era Eladia Nieto...

–...De Aurre, hija de una vasca que se casó muy joven con un viudo sin hijos que le llevaba 24 años. La abuela era muy exigente en modales y comportamiento.

–¿Y cómo era su madre?

–Su matrimonio frustrado fue una herida nunca apaciguada. Estaba hecha para tener hijos, los niños eran su razón de ser. No era besucona, pero me enseñó tantas cosas: mi vocabulario de maderas –caoba, limoncillo, palosanto–, el tacto de las telas... Siempre estuvo preocupada por nuestra ética y nuestra estética. Quería que fuera natural y no presumiera. En casa los egos se machacaban. Solo la vi llorar como una magdalena cuando me dejó en el colegio de Fuenterrabía con monjas francesas que han hecho de mí una afrancesada.

–¿Cuándo se separaron sus padres?

–A mis 8 años. Él quedó en Madrid, mi madre nos trajo a una casina que tenía en Jove donde pasamos un invierno.

–¿Cómo lo llevó usted?

–Con dificultad, pero no quiero hacer reproches. Nunca me faltaron brazos, a un lado y a otro, y a mis 4 años apareció Paquitina, toledana, buena, rubia, ojos azules, nuestra cocinera y mi madre auténtica. También estaba separada y tenía un hijo y para ella yo era lo mejor que le había pasado. Murió hace ocho años con noventa y tantos. Un día mi padre le dijo: "Paca, ¿usted es roja?". "Sí, señor", contestó. "¡Fenomenal!", siguió mi padre, "así, si da la vuelta la tortilla, ya tengo quién interceda". "Lo que usted quiera, señor".

–¿Eran muy de derechas?

–Mi padre de los primeros carnés de Falange, con 20 años. Antes era de Melquíades Álvarez. La familia de mi madre era conservadora, muy religiosa. Mi madre y su hermana Marichu no eran muy conservadoras. Leía y, a su manera, era moderna.

–Vamos al colegio.

–Les Dammes Noires de Saint-Maure, una orden del XVIII para jovencitas descarriadas. Acabaron teniendo uno de los colegios más pijitos de Madrid, adonde me enviaron para que me amaestraran bien. Desde el primer día se hablaba en francés.

–Quería ser bailarina.

–Bailaba muy bien. Me llevaron a Karen Taft hasta que mi padre dijo: "Se acabó. Esta niña tiene unas piernas preciosas y se las van a deformar". Seguí porque entró un americano negro que me enseñó claqué.

–¿Qué rapacina era usted?

–Solitaria, lectora, enfermizamente impresionable: la realidad era lo que más daño me podía hacer. Aún hoy. Luz, colores, todo me impresionaba. No he sido bipolar de milagro. Enormemente inocente y, animada por mis padres, muy valiente, "courageusse". Iba muerta de miedo pero hacía caso a mi padre cuando decía "no tengas miedo al miedo".

–Parece que salió muy equipada de casa para lo que ha sido su vida.

–Sin duda, aunque con la parte dura de la división del sentimiento. He sido independiente antes que nadie porque viajaba cuatro veces al año sola en Turytrans con un plástico con la filiación y comía con los chóferes.

–Fue interna a un colegio de les Dammes Noires en Fuenterrabía. ¿Qué tal?

–Los primeros meses fueron terribles porque la separación de mi madre fue dolorosísima. Las monjas eran más abiertas que las de Madrid. Ni la religión era igual.

–Cuente las condiciones.

–Se pasaba frío, la disciplina era férrea, 6.30 en pie, ducharse, examen de dientes limpios a la monja, misa... Fui siempre muy buena estudiante salvo cuando tropecé con las matemáticas.

–Recuerdos.

–Uno maravilloso: mi padre me vino a buscar al colegio un fin de semana, me llevó a Biarritz, decidió cambiarme la vestimenta entera en San Sebastián, dado que tenía 12 años, me enseñó a comer... montones de cosas.

–Eligió ir por letras

–Sí. Era la única y el capellán jesuita –interesantísimo– me daba filosofía, latín y griego. Un día que llovía mucho me dijo: "Vamos a un sitio al que no puedo faltar". Me llevó en moto al entierro de José Antonio Aguirre, el primer lendakari. Era muy vasquita. Pací en Euskadi, de los 10 a los 17. El que hoy es mi marido dijo de mí en la facultad: "¿Esa niña de San Sebastián quién es?".

–Estuvo en el colegio de las monjas de Pau (Francia).

–Hice Preu en una bellísima residencia de las monjas con habitación individual abuhardillada y salida hasta las 10. Tenía pandilla y me di cuenta de que la paga no me alcanzaba para lo que quería hacer, así que me puse a dar clases particulares de español a franceses.

–¿Qué pensaba ser?

–Todo menos profesora. Acabé siéndolo. Quería hacer Historia para ser arqueóloga. Sacaba sobresalientes y me condenó a estudiar Filología Francesa porque estaba chupado. Mi francés era casi como el castellano.

–¿Le gustaban los chicos?

–Les gustaba más yo a ellos. El primero que me gustó fue un primo gay. A los 9 años me enamoré de un hombre al que vi en un caballo y me duró hasta los 20. Le llamé Juan y me escribía cartas suyas. Las rompí hace seis meses. Por mis vivencias, el matrimonio me producía cierto rechazo.

–¿Tuvo crisis religiosa?

–Crisis de Iglesia, tarde. Creo en Jesucristo. Los evangelios bien leídos son un asunto peligroso. Hay que rezar cuando se quiere o se puede. Me produjeron rechazo los ejercicios espirituales, pero no nos atemorizaron. El infierno y el purgatorio me parecen una babayada.

–Entra en la Universidad de Oviedo a inicios de los sesenta.

–Las hijas de mi edad no estudiaban. En mi facultad éramos cuatro: mi prima, hija de Paulino Prieto, dos más y yo. Las demás, monjas. Oviedo no podía compararse con San Sebastián ni Pau y los que conocí me parecieron una panda de pijos inconmensurables. En seguida me fui al Cecchini a tocar la guitarra y hacer lo que no debía con Juan Cueto y otros. Me gustaba la gente de distintas ideas, formas de vestirse y de ser... la gente lista y valerosa.

–¿Dónde vivió?

–En la primera hospedería de las Pelayas. Lo pasé bomba con las monjas, la madre abadesa, el "Veni creator" cantado magníficamente. Lo mejor de Oviedo.

–¿Lo pasó bien en Oviedo?

–Se puede decir que sí. Presumí mucho... con la faldina por encima de la rodilla se me consideraba afrancesada y rara. Lo era.

–¿Los estudios, bien?

–Menos con Gustavo Bueno, al que no entendí una palabra. Se lo dije años después en una entrevista en su casa de Niembro –¡qué sitio!– y se rio mucho. Nunca me presenté con él y llevé la filosofía colgando a Madrid.

–Madrid.

–Me horrorizaba ese pueblo grande. No me gusta hoy.