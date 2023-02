¡Sufridores al treeeen!: la odisea de desplazarse en Feve por Asturias

Elena Alves trabaja en San Esteban de Pravia y reside en Avilés. Es usuaria del tren de cercanías de Feve y tiene que organizar cada día su viaje con tiempo porque el trayecto completo le lleva más de una hora y media en condiciones normales, si no hay retrasos, que podrían afectan a su empleo. "Tengo que cambiar siempre de tren, no tengo otra manera de ir a trabajar a San Esteban". La espera en la estación de Pravia suele ser de una hora entre semana, de lunes a viernes, y de dos horas los fines de semana. "Y todo ello día a día, siempre pensando en si llegaré a tiempo al trabajo". Pese a todo, considera que el "servicio de tren es bueno, pero aun así debería mejorarse".

César Jara, vecino de Moreda (Aller), sigue "fiel" a Feve casi por nostalgia. Reconoce que el servicio de la línea Baíña-Collanzo es cada día más deficitario: "Estamos peor que hace cuarenta años, cada vez menos y peores trenes". Pero sigue usándolo para ir a Mieres: "Es más cómodo y ahorro en combustible. Además, como estoy jubilado, los descuentos son importantes".

Lo dice mientras saca un billete en la estación de Moreda. Una parada en la que solo está él. Cada vez hay menos viajeros, quizás porque "nunca sabes con lo que te van a sorprender". Hay muchas averías de los convoyes, al menos una vez al mes terminan por cubrir la línea con autobuses. "Una vez me tocó esperar en Mieres durante un par de horas. Estaba allí sentado, esperando al tren, y nadie me decía nada". Le da rabia por él, pero sobre todo piensa en los vecinos mayores del alto Aller: "Quedan muy incomunicados si les quitas el tren, y el autobús no es igual de cómodo", señala.

Rafael Méndez se conoce al dedillo el trayecto en Cercanías entre Gijón y Oviedo. Es usuario habitual de ese servicio, el más frecuentado por los vecinos de los dos principales núcleos poblacionales de Asturias, principalmente por motivos laborales o académicos. En el caso de este gijonés, hace uso cada día de su abono por el primero de los motivos. "El servicio en general, bien. Los retrasos no sobrepasan de unos minutos". Pero depende de cuándo se suba uno al tren. "A la mañana es más habitual que sean puntuales. A la tarde ya se van retrasando… Puede que por los años de la infraestructura", opina Rafael, quien ocasionalmente viaja por ocio en tren a otros lugares de Asturias. "Evito coger el coche. En esos trayectos el servicio quizá falla algo más".

No hay quejas respecto a la frecuencia de trenes entre Gijón y Oviedo. En cambio, este usuario lamenta el "importante" retraso en la renovación de los trenes y los "elevados precios a pagar sin el bono". También los años que acumulan muchos vagones. "Cuando viajas por Europa, te das cuenta de que muchos de aquí están obsoletos. Hace nada he estado en un tren de corta distancia en Italia con asientos numerados, cargadores para móviles y ordenadores y varias categorías de asientos". Y remata: "El precio fue más asequible que en Asturias".

No solo los trenes no caben por los túneles en Asturias. En algunos casos, tampoco lo hacen las sillas de ruedas de las personas con movilidad reducida cuando intentan tomar un convoy. El sierense Luis Eduardo Sánchez Jiménez lo ha sufrido alguna vez en sus propias carnes para viajar en corto recorrido con su hija, que utiliza una silla especial. "El otro día nos encontramos con que no entraba por las puertas del tren. No parece muy lógico. El tren empezó a cerrar las puertas y aquí me quedé atascado con la niña", denuncia. A ello se suman los fallos reiterados en los convoyes, que, sin previo aviso, se quedan tirados con los pasajeros dentro sin saber qué ocurre. "Ayer me contó una chica que estuvo dos horas en Lieres esperando, les dejaron dentro del tren sin poder salir", relata Sánchez. El pasado verano se vivió una situación parecida: una veintena de pasajeros quedaron atrapados en la estación de la Pola a casi 36 grados de temperatura durante una hora por una avería, y sin explicaciones. Y casi a diario le resulta imposible averiguar los horarios de los trenes: la página web no funciona, se atasca y no hay forma de acceder a la información.

Arantxa Honrado, reside en el populoso barrio ovetense de La Corredoria y utiliza el Cercanías a diario para ir y volver de su lugar de trabajo. "El abono recurrente anima a la gente a viajar más en tren. La verdad es que está muy bien y es cómodo", indica. Viaja cada día desde de La Corredoria hasta Llamaquique.

La principal queja que pone al servicio es la falta de regularidad que en ocasiones sufren ella y otros usuarios. "A veces viene, a veces no", señala la usuaria, que normalmente, acude a la estación para coger el tren de las 12.20 con destino a Oviedo, con la mala fortuna de que el Cercanías no llega a la hora prevista. En cuanto a la duración del viaje, 6 minutos según la aplicación de Renfe, Honrado indica que "se cumple sin problema. Es un viaje corto en el que no es habitual que haya contratiempos como que nos cambien de tren por avería o similar".

Elena Menéndez se subió en el tren de cercanías con 16 años y a sus 51 ahí sigue. "Soy usuaria de toda la vida, yo ya iba a Oviedo a estudiar en los vagones aquellos azules", señala en referencia a los antiguos vagones de Feve, retirados hace unas dos décadas. Es natural de Muros, aunque ahora vive en Pravia, pero acude a su concejo natal a trabajar a diario en la línea que une Oviedo con San Esteban. Aquí es donde la encuentra LA NUEVA ESPAÑA. "Tengo carné, pero no es plan tener otro coche en casa, así que cojo el tren, que me viene muy bien, además el bono recurrente nos lo ha puesto gratis", explica.

Con casi 40 años de viajes en tren tiene Elena Menéndez una completa radiografía de la evolución de las cercanías en Asturias. "Pues yo veo mejor el servicio en cuanto a oferta horaria, ahora hay muchos más", dice convencida. Aunque acto seguido matiza: "Pero los trenes fallan de vez en cuando. No sé por qué es, pero se echa en falta más atención. Los empleados veteranos creo que andan con desgana porque ven esto ir a menos. Aunque hay que decir que la gente joven que entra a trabajar es muy amable". En cuanto a la puntualidad, asegura que la línea Oviedo-San Esteban, la que ella usa prácticamente a diario, es mucho más que la otra que pasa por Pravia, la de Gijón-Cudillero. "Esta es terrible y siempre tienen más problemas con los trenes, que si argayos... No sé dónde está el problema, si dinero, atención. Solo pido que cuiden Feve, porque yo y mucha gente más sin el tren no podríamos ni estudiar ni trabajar", concluye.

Lo mismo sostiene Sonia Rodríguez: sin las cercanías no podría trabajar. No obstante, a veces lo tiene difícil. "Sí, claro que he llegado tarde a mi puesto, o veces de tener que salir corriendo para coger un tren porque si no luego ya no tengo otro", explica esta vecina de Feleches (Siero), quien acude a diario a Oviedo a trabajar. Es usuaria desde hace 23 años. Antes cogía el tren en el apeadero de Los Corros, pero de un tiempo para acá han suprimido la parada en este punto a algunas horas. "El de las siete de la mañana paraba antes, ahora no, entonces tengo que desplazarme a cogerlo a Lieres. A la vuelta me ha pasado lo mismo, el que me dejaba en Los Corros ya no para aquí y entonces tienen que acudir a buscarme en coche", describe Sonia Rodríguez, quien opina que Feve "solo va a peor" en la región.

El mismo día que habla de su mala experiencia con el servicio ferroviario le ha tocado un tren lleno. "Veníamos como sardinas enlatadas. El de primera hora siempre va así, lo usa mucha gente y solo ponen un vagón", se queja la sierense. "Antes había más trenes, el de primera hora paraba en Los Corros. Son testigos del declive de Feve, no cuidan nada y no se preocupan. Me da pena que algo tan importante se pierda de esta manera por dejadez", concluye.

Irene González es viajera habitual de la línea Oviedo-San Esteban de Pravia. Hace todos los días el trayecto entre Vega de Anzo, en Grado, y la villa moscona y asegura que raro es el día que no ocurre algo. "Hace un mes a la altura de Peñaflor salía humo del convoy, los trenes están deshechos, las puertas o no abren o no cierran y llego a casa en diez minutos el día que va todo bien", afirma.

Esta mujer de 35 años utiliza el tren para hacer la compra, sus recados o para ir con sus dos hijos hasta la villa o a Oviedo. Pero se topan en muchos casos con problemas de retrasos. "No llegan a las horas porque los trenes no están en buenas condiciones", alerta la usuaria.

También cree que es necesario aumentar la velocidad de los trenes para que sea un transporte público atractivo para los ciudadanos y le den uso. "Ir a Oviedo son cincuenta minutos en pleno siglo XXI y aunque no es una línea que tenga mucho tránsito, los horarios "son fatales".

Explica que el último tren con salida en Oviedo es pasadas las ocho de la tarde. "Tampoco hay ninguno, por ejemplo, a la una y cuando vengo a Grado a los recados tengo que hacer tiempo hasta las dos porque si no llegas al de las 12.35 horas ya no tienes ninguno".

Una problemática a la que también se enfrenta su hijo adolescente, quien acude a Avilés a entrenar al fútbol. "Es una odisea, el último de Avilés a Pravia es a las 20.36 horas y hay veces que no llega", lamenta.