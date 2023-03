"Defender el carbón y atacar la energía nuclear es una contradicción: el carbón ha causado más muertes y su quema emite más radioactividad que las centrales nucleares", argumenta Manuel Fernández Ordóñez (Pola de Siero, 1977), físico de Partículas, con larga experiencia en el sector energético (trabaja en una ingeniería madrileña especializada) y autor del libro "Nucleares, sí, por favor" (Deusto) de reciente publicación. Fernández Ordóñez sostiene que no se debe prescindir de la energía nuclear porque ofrece garantía de suministro, es la tecnología más segura junto con la solar y genera electricidad de modo estable, barato y sin emisiones a la atmósfera.

–¿Por qué sostiene que la nuclear es la energía del futuro?

–La energía nuclear ha tenido en los últimos sesenta años una contribución positiva, con un balance neto extraordinariamente favorable para la humanidad. Pero ha sido injustamente tratada con argumentos poco honestos. La nuclear es capaz de producir electricidad de modo estable, a precio competitivo (lo que ayuda a abaratar la energía), sin emisiones de efecto invernadero y garantizando tanto el suministro como la estabilidad del sistema porque es capaz de producir durante 24 horas los 365 días del año con independencia de qué relación tengamos con otros países y de cuáles sean las condiciones meteorológicas. Tiene por ello todos los elementos para ser la energía del futuro.

–Pero usted no ha citado el factor de riesgo potencial, vinculado a la seguridad, que es el gran reproche que se hace a la nuclear.

–Las posiciones antinucleares vienen fraguándose desde los años 70 del siglo pasado, esgrimiendo argumentos como el de la seguridad. Pero si se baja a la realidad de los datos de todas las tecnologías (carbón, gas, eólica...), se comprobará que la nuclear es de las más seguras. La seguridad se mide en número de muertos y, tomando esta referencia, la nuclear y la solar son las más seguras. Y esto contando con el caso de Chernóbil, que causó muertos. No es un debate real. Es un debate político. En España hay centrales nucleares desde los años 60 y no ha habido daños ni a personas ni al medio ambiente.

–¿Qué tipo de datos utiliza para calcular la mortalidad causada por el carbón?

–Todos. Desde los muertos habidos y que sigue habiendo en las minas del carbón del planeta hasta las enfermedades respiratorias que causa. En Asturias lo sabemos bien. En Oviedo tenemos el hospital de Silicosis. Por cada 100 teravatios/hora de electricidad generada, el carbón causa más de 1.000 muertos; la nuclear, dos o tres, y la solar, dos. Pero, además, la quema del carbón en las centrales térmicas no solo genera CO2. También emite partículas y causa asma y otras enfermedades respiratorias. En la naturaleza todo es radioactivo y defender el carbón y atacar la nuclear es contradictorio porque las cenizas del carbón que emiten en las térmicas por la chimenea también son radioactivas. Una nuclear emite menos materia radioactiva que una central de carbón.

–¿Y la gestión de los residuos radioactivos de las nucleares?

–Todas las tecnologías generan residuos. La particularidad de la nuclear es que los suyos son radioactivos. Es una materia peligrosa, pero no por sí misma sino en el caso de que no se haga una gestión adecuada. La tecnología es lo que hace que las cosas peligrosas dejen de serlo. Nada hay más inseguro que volar pero la tecnología ha logrado que el avión sea el modo de transporte más seguro. Y gestionar los residuos radioactivos es más seguro que volar en avión. Conocemos la radioactividad desde hace cien años.

–Ha dicho que es un debate político. Pero, aunque en España las posiciones críticas contra la nuclear nacen en la izquierda, el PP tampoco ha levantado la moratoria nuclear pese a gobernar varias veces con mayoría absoluta. Y en Alemania, Bélgica y otros países la derecha optó por abandonar la nuclear o frenarla.

–La energía no tiene colores políticos. La energía nos hace prosperar, hace posible el progreso y nos permite vivir bien. Nadie cuestiona tener energía barata, estable y con garantía de suministro. En Finlandia, el Partido Verde es pro nuclear: aboga por su mantenimiento y por instalar nuevas centrales. El Partido Socialista Francés es pro nuclear. Y el alemán lo fue en los años 70 y 80. Cambió de opinión después. En España la izquierda ha sido tradicionalmente antinuclear (esto no ocurrió en todos los países) y la derecha española no se ha pronunciado. En Francia, Reino Unido y otros países se están construyendo nuevas centrales nucleares. Francia impulsó la semana pasada con otros once países de la UE una alianza favorable a la energía nuclear. España y Alemania son los únicos países de la UE con centrales nucleares que no se han incorporado a esta alianza.

– A los que son partidarios de la energía nuclear se les acusa de desearla, pero no cerca de sus casas. ¿Es injusta esta crítica?

–Lo mismo les está ocurriendo ya a las energías renovables. Es lo que se denomina NIMBY ("Not In My Back Yard"): "No en mi patio trasero". Esto es muy conocido en la industria nuclear. Todo el mundo quiere vivir bien, pero nadie desea tener las factorías de producción cerca. Todo el mundo quiere un coche eléctrico y un teléfono móvil, pero nadie quiere que se abra una mina de litio, como acaba de ocurrir en Extremadura. Es vivir en el postureo continuo: vivir bien pero que los recursos vengan de los países pobres del mundo. Está pasando ya con la energía eólica.

–Cuando se dice que la energía nuclear es muy barata, ¿se incluye el coste del almacenamiento de residuos radioactivos casi a perpetuidad?

–Aun así, sigue siendo la energía más barata. Los siete reactores que hay en España produce a un coste de 30 euros el megavatio/hora. El mercado lleva varios años por encima de 100 euros, a lo que hay que añadir los impuestos. En el caso de la nuclear, hay que sumar la gestión de los residuos. El Plan Nacional de Residuos Radioactivos del Gobierno lo cuantifica en 7,92 euros el megavatio/hora. Esto coloca el coste total de la nuclear en 40 euros por megavatio/hora. Y con ello nos da para gestionar los residuos radioactivos durante toda la vida. El Gobierno plantea un almacenamiento geológico profundo. Una vez que se llena, se clausura y se sella. Hasta el año 2100 son algo más de 20.000 millones, que pagan las centrales nucleares, según la ley, y que cubren con los ingresos de la electricidad que producen. A partir de 2100 el coste es cero.

–Los cierres de las centrales en España los piden las empresas. Lo empezó a hacer Iberdrola en 2017. ¿Obedece a criterios empresariales o a asfixia por la regulación?

–La razón fundamental es la fiscalidad asfixiante. Es abusiva: deja el flujo de caja en negativo, en pérdidas. A los 40 euros de coste hay que sumar casi 20 en impuestos. Si el mercado eléctrico está en precios normales, la nuclear entra en pérdidas, pero no por su coste, sino por la regulación del Gobierno. Es fabricar la coartada. Suben los impuestos para asfixiarla. Igual que prohíben la minería de uranio y luego se dice que no hay uranio. El almacenamiento centralizado temporal (ATC) de residuos radioactivos, que se iba a hacer hasta que en 60 ó 70 años se haga el almacenamiento geológico profundo, fue boicoteado y el Gobierno ha decidido que en vez de esta solución se optará por almacenes temporales descentralizados (ATD). Cada central nuclear tendrá el suyo. Esto costará varios millones de euros más, que se pagarán con los fondos de Enresa.

–Dice que hay suficiente uranio, pero Kazajistán produce el 40% y carece de capacidad para enriquecerlo. Rusia, que produce el 5% del uranio mundial, enriquece el 43%. ¿La nuclear garantizaría la independencia energética de Rusia?

–El uranio necesita ser procesado. Uno de los pasos es el enriquecimiento. Hay varios suministradores. El primero era Rusia por su coste competitivo. Pero EE UU y Francia también enriquecen. No hay un cuello de botella. Un concepto clave es el de densidad energética. En España tenemos reservas de gas para seis meses. Si tienes problemas con Argelia y no logras gas natural licuado con rapidez, en seis semanas te quedas sin energía. Sin embargo, una carga de combustible en una central nuclear permite producir cuatro años y medio o cinco. Y además, la ley exige que exista una recarga aprovisionada meses antes de hacer la carga, y, por último, hay un "pool" conjunto de uranio. Así que si te quedas sin suministro, tienes margen para buscar alternativas. Rusia no constituye un problema logístico y de suministro para ninguna central nuclear, pero sí en los combustibles fósiles, y esto es lo que explica la carestía de la energía. La garantía de suministro que da la nuclear es muy importante para la sociedad moderna.

–La nuclear aporta en España el 21% del mix de generación, pero habitualmente se le niega su capacidad como tecnología de respaldo: se dice que carece de la flexibilidad de las térmicas de carbón y los ciclos de gas para cumplir esa función. ¿Lo comparte?

–No es correcto. Sí pueden. Pero en España nunca se planteó esa posibilidad. En nuestro país siempre se concibió que la nuclear opere al 100% de capacidad y todas las demás energías entran después. Las centrales nucleares españolas podrían cumplir esa función de respaldo con ciertas modificaciones de diseño. En Francia, con 56 reactores que cubren el 70% de la energía del país, si no regularan carga no podría adaptarse a la subida y bajada de la demanda.

–Francia ha estado importando electricidad en el último año por incidencias en sus centrales y porque la sequía y el estiaje de ríos como el Ródano dificultó el enfriamiento de los reactores. ¿No cuestiona este precedente la garantía de suministro que se atribuye a la nuclear?

–No se puede confiar todo a la nuclear ni a ninguna otra tecnología. El mix de cada país debe estar diversificado y combinar distintas fuentes energéticas. Pero el ruido ya cesó en Francia. El país ha vuelto a producir el 70% de su energía con nuclear. Lo que ocurrió fue un conjunto de varias circunstancias. A causa de la pandemia se pospusieron las inspecciones de seguridad y las revisiones. Se sabía por ello desde hace tiempo que en 2022 iba a bajar la producción. Y luego vino la sequía. La legislación no permite que el agua usada en la refrigeración la devuelvas al río a menor temperatura de como la tomaste. Y si el río baja su caudal por la sequía, este condicionante es mayor. Gracias a la nuclear, Francia seguirá descarbonizándose de modo envidiable, pero países como Alemania llevan años muy perdidos en materia energética. Dijeron que iban a cambiar la nuclear por renovables, pero Alemania va a construir 20 gigavatios de gas tras haber cerrado 20 gigavatios de nuclear.

–¿El hidrógeno verde puede ser una alternativa a la nuclear, y no solo a las energías fósiles?

–Es una tecnología que está en desarrollo y que aún no sabemos a dónde nos va a llevar. Hoy casi todo el hidrógeno se produce con energía fósil. Francia va a ser líder en producción de hidrógeno con nuclear.

–Es el llamado hidrógeno rosa.

–Al hidrógeno se le pone colores para luego usarlo políticamente.

–¿La fusión nuclear puede ser viable en un plazo razonable para sustituir a la fisión actual?

–Hay que ser cautelosos. Hace unas semanas se anunció a bombo y platillo un descubrimiento muy disruptivo en EE UU, pero no era para tanto, aunque es un avance importante. No me cabe duda de que la fusión será una realidad, pero para verlo a escala industrial, con grandes centrales y funcionando 365 días al año y 24 horas al día, nos falta una década.

–Se prevé que las centrales nucleares españolas cierren progresivamente entre 2027 y 2035. ¿Cree que se mantendrá este calendario?

– Este calendario de cierre se decidió antes de la guerra de Rusia en Ucrania y de la escalada del coste energético y de la inflación. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de España debe revaluar la situación ante los nuevos parámetros y replantear las fechas de cierre. Hoy la nuclear aporta un 20% de energía de modo estable, con precios bajos, sin efecto climático y con garantía de suministro. Es irracional prescindir de ello para cambiarlo por energías fósiles como ha hecho Alemania.

–¿No considera una opción el hidrógeno, la solar y la eólica?

–Mientras no haya tecnologías de almacenamiento a precios competitivos –y faltan unos años para ello–, no nos podemos plantear la sustitución de la energía nuclear con eólica y solar. Hasta ahora, cuando se han cerrado nucleares, se han sustituido por energías fósiles, no por renovables.