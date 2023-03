Se necesitan cuidadores para personas dependientes

¿Qué reconocimiento tiene la figura del cuidador de una persona dependiente?

¿Qué dificultades afrontan ambos?

¿A qué ayudas pueden acceder?

Una cuestión más, ¿quién cuida al cuidador?

Al cierre de 2022 Asturias tenía 36.982 personas que recibían algún tipo de prestación por servicios. De ellas, 10.854 eran exclusivamente económicas para cuidados en el entorno familiar. Una figura de carácter excepcional que exige cumplir algunos requisitos que en muchos casos la imposibilitan. De ahí que se estén planteando nuevas fórmulas legislativas que faciliten, por ejemplo, que la persona dependiente pueda acceder a esta prestación aunque quien le cuide no sea un familiar, sino, por ejemplo, una empleada del hogar.

Esta propuesta, en la que avanza la Consejería de Derechos Sociales, pone en el foco de atención los municipios rurales y la falta de profesionales para atender la demanda.

La ley de la Dependencia incluye la figura de la persona cuidadora que atiende a su familiar en su propio domicilio, con la posibilidad de que pueda acceder a una prestación económica.

Las solicitudes se dispararon, convirtiéndose en una de las más demandadas, porque muchas personas con algún grado de discapacidad son atendidas por un familiar, generalmente una mujer: hijas, madres, hermanas, nietas… Pero la legislación establece también su carácter excepcional, de manera que solo se reconoce cuando no existe la posibilidad de que esa labor la realice un profesional, público o privado.

Las solicitudes se estancaron en Asturias a partir de 2019, cuando se activó el plan de choque Impulsad para reducir las listas de espera de acceso a otras prestaciones, como la ayuda a domicilio y los centros de día.

La muestra palpable la dan las cifras que maneja la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Desde diciembre de 2019 hasta ahora, el número de personas dependientes que reciben ayuda a domicilio pasó de 3.967 a 6.798, es decir, un incremento del 71%. O dicho de otra manera, una de cada cuatro personas dependientes recibe este servicio profesionalizado.

Hay varios motivos para explicar este "frenazo" en las solicitudes de las ayudas económicas a las cuidadoras familiares.

Por un lado, están los cambios que se produjeron en la estructura familiar. La mayoría eran mujeres, y tenían que compatibilizar los cuidados con su trabajo o dejar de trabajar fuera de casa para atender a la persona dependiente.

Por otro, la modificación normativa de 2012 endureció los criterios de acceso, exigiendo que la persona cuidadora y la cuidada convivan, y además, esos cuidados debían estar realizándose antes de la solicitud de la prestación.

La otra cara de la moneda del aumento de las personas que reciben atención profesional de ayuda en el domicilio es la enorme dificultad para encontrar profesionales, ya que la legislación obliga a que estas personas cuenten con una titulación y/o experiencia en el campo de los cuidados.

Existe otra complicación añadida en las restricciones legales para la concesión de las ayudas: si no se cumplen los requisitos porque la persona a la que hay que atender vive sola, esta se puede quedar sin recibir los cuidados y atención que necesita. Este problema se acrecienta sobre todo en las zonas rurales y en aquellos municipios en los que no es posible dar un servicio profesionalizado ni desde la red pública ni desde la privada.

De ahí que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, como las de otras comunidades autónomas, plantease al Gobierno de Pedro Sánchez un cambio en la normativa estatal para que se atiendan esas necesidades, aunque el cuidador no sea ni familiar ni profesional ni conviviente.

"Hay que abrir esa prestación económica para atender también esos supuestos. ¿Por qué necesariamente tiene que ser un familiar y además residir en el mismo domicilio?", señaló Paula Álvarez, directora general de Gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Principado. Lo que reclama el Principado es articular esta prestación de tal manera que, por ejemplo, las empleadas de hogar –mayoritariamente, mujeres– puedan realizar esos cuidados, siempre que tengan un contrato laboral en regla y con el compromiso de adquirir la formación que se requiera para que se conviertan en profesionales, de manera que puedan presentar una titulación en el futuro. Ya se está tramitando un real decreto para avanzar en esta propuesta.

"Es necesario fomentar el ecosistema para que se generen redes de asistencia, por ejemplo, con un modelo de cooperativa. Mientras esto no exista, si no se puede acceder a la ayuda a domicilio, al menos que se reconozca a la persona con contrato de empleada de hogar como cuidadora. Sería una figura con carácter transitorio, sabiendo que no es un servicio profesional, pero poniendo los mimbres para que lo acabe siendo", señaló Álvarez.

La Consejería de Derechos Sociales tiene una propuesta paralela, en trámite de salir a información pública, con la que pretende regular el régimen general de la ayuda a domicilio. Las directrices se presentaron hace días en Avilés, durante la celebración del laboratorio Cecoec (Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo), impulsado desde el Gobierno regional en colaboración con las Cámaras de Comercio de Avilés, Oviedo y Gijón.

La propuesta de la Consejería plantea establecer un régimen especial de cuidados en el entorno familiar en aquellos casos en los que no haya disponibilidad del servicio de atención a domicilio público ni privado en un determinado concejo, garantizando vías alternativas de asistencia. También unificar las vías de acceso al servicio de ayuda a domicilio eliminando las cargas burocráticas, tanto para los usuarios como para las propias administraciones.

Además, prevé incrementar el número de horas de asistencia en casos de especial vulnerabilidad, y unificar el copago para personas dependientes y no dependientes.

El plan establece los requisitos de acreditación que deberán cumplir las entidades prestadoras del servicio, y se regularán las funciones del servicio y su organización bajo la óptica de la atención centrada en la persona.

"Se van a necesitar más de 12.000 profesionales en cuidados en solo unos años y mejorar las condiciones laborales para que sea una oportunidad de empleo", indicó Paula Álvarez.

Otro de los objetivos en cartera es impulsar el apoyo grupal entre cuidadores. "Aunque haya atención de ayuda a domicilio y centros de día, las personas dependientes necesitan quién las cuide, que suele ser una persona de la familia. Si el apoyo económico es importante, el psicológico también es clave”, indicó la directora de Gestión de Derechos Sociales.

Ana Domínguez los cuida a todos

Avilesina, 63 años, dejó hace más de una década su trabajo en el comercio para atender, sucesivamente, a su Madre, a su padre y a su marido

Por su experiencia Ana Domínguez es cuidadora casi profesional. Llegó a tener bajo sus cuidados a su madre, a su padre y a su marido, cada uno de ellos con un tipo diferente de demencia y en distintos grados. Ahora solo le queda su esposo, Rafael Miranda, Falo, al que mima en su domicilio de Avilés.

Ana trabajó siempre en el comercio, hasta que tuvo que abandonar su profesión para cuidar a su madre. Y no pudo volver. A continuación, enfermó su padre y después su esposo, al que se le diagnosticó la enfermedad hace ocho años.

"Falo trabajaba en la banca y era una persona muy, muy organizada. Me ayudaba en casa y siempre estaba muy pendiente de mí. Nos gustaba salir con los amigos cuando podíamos", relata Ana, "pero empezó a tener olvidos y a decirme y a hacer cosas raras. Me di cuenta de que algo no iba bien, pero él no quería oír hablar de enfermedades ni de médicos, así que fui yo sola a la consulta a explicarle a nuestra doctora de familia lo que pasaba. Lo llevé engañado, diciéndole que había que hacer una analítica y volver a buscar los resultados. Ella le hizo un test sobre la marcha y lo mandó al hospital. El diagnóstico fue un mazazo: demencia vascular".

Ana y Falo tienen un hijo, Miguel, que entonces tenía 25 años. "La vida nos cambió por completo. Fue un golpe tremendo".

En aquel momento su madre tenía un alzhéimer avanzado, y poco después se le diagnosticó a su padre una demencia frontotemporal.

"De aquella, mi padre aún se manejaba y salía. Luego mi madre murió, y mi padre empeoró. Falo aún presentaba un estadio de la enfermedad incipiente. Cuando falleció mi padre me quedó solo mi marido, con su enfermedad avanzando", relata mientras él no deja de moverse por la estancia y ella le coge de las manos y le habla con cariño para tranquilizarlo.

Su hijo coge el relevo, y juega con su padre como si fuera un niño. Cuando se enfada, Miguel le da un abrazo y él se tranquiliza y sonríe.

"Hay que adaptarse poco a poco. Por bien que lo quieras llevar, tienes bajones tremendos. Al principio había días que no podía con ello, pero me rebelaba, me arreglaba y me iba a la calle", continua Ana, que ahora tiene 63 años. Contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, que le expusieron las distintas ayudas que podía recibir. "Me negaba a llevarlo a ningún centro, porque entendía que donde mejor estaba era conmigo en casa".

Pero llegaron la pandemia y el confinamiento. "Fue terrible. Él no para quieto y al estar encerrado se volvía agresivo. Fui a la Policía para explicarles que, por favor, nos dejaran salir con él aunque solo fuera un rato. Me dijeron que llevara conmigo el informe médico y se portaron muy bien, no tuvimos ningún problema".

La enfermedad avanzó en esos meses, y Ana y Miguel decidieron aceptar los consejos de los profesionales. Cuando volvieron a abrir los centros de día, llevaron a Falo a uno de ellos. "Nosotros lo pasamos muy mal, estábamos muy nerviosos. Pero para nuestra sorpresa, él estaba feliz, encantado. Y nuestra vida mejoró".

Ana contactó también con un grupo de mujeres en su misma situación, cuidadoras que viven por y para sus familiares, que sufren distintos tipos de demencias e incapacidades.

"La ayuda económica es claramente insuficiente para personas con ingresos medios y bajos. Pero tan importante como eso es la ayuda psicológica. No sé en otros sitios, pero en el Ayuntamiento de Avilés los profesionales son una maravilla".

Ana Domínguez no deja de sonreír ni un momento, mientras Falo la mira sin entender nada. "Hablas mucho", le dice muy serio. Ella le coge de las manos y luego le acaricia mientras responde a la pregunta de qué consejo daría a otras personas que están en su situación. "Que intenten salir, buscar apoyo psicológico y socializar, conversar con otras personas, porque eso ayuda. Que se cuiden. Si una no se cuida, no puede cuidar a los demás. Deben aprovechar los recursos que ofrecen los Servicios Sociales, que son un gran apoyo".

Falo sale a la puerta para la despedida flanqueado por su esposa y su hijo. Entre sus brazos lleva un muñeco que él piensa que es un bebé, y como tal le acaricia y le cuida.

Él también supo cuidar.