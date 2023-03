"Mi padre me dijo que para estudiar me olvidase de tener novia"

Todo el mundo llama Lito a Manuel Jesús González. Nació en Turón y pese a que ha vivido y trabajado fuera del valle, en Pola de Lena o en Oviedo, nunca se ha ido, ahí está su tierra y su raíz. Todo empezó en plena posguerra. No acostumbra a decir su fecha de nacimiento. Licenciado en Ciencias por la Universidad de Oviedo, pasó también por la Escuela de Minas. Dedicó 25 años a la enseñanza y fue durante tres décadas interventor del Ayuntamiento de Oviedo, con Luis Riera, Antonio Masip y Gabino de Lorenzo en la Alcaldía. Su vida va de las ciencias a las letras, desde 1995 ha publicado una decena de libros sobre su Turón natal. Las matemáticas y la historia han marcado su vida. Pese a vivir el auge y declive de la minería y de las luchas sociales y políticas, pese a haber estado en las entrañas del Oviedo moderno, como buen profesor, historiador y funcionario, siempre se ha mantenido al margen de la política.

Primeros años y estudios

"Nací en el barrio de El Fabar, que, por cierto, ha desaparecido del nomenclátor del Ayuntamiento de Mieres y no sé el motivo. El Fabar está situado entre La Felguera y El Lago, cuyos puntos periféricos de referencia son el campo de La Bárzana por el este y el templo parroquial de San Martín por occidente, que es tanto como decir dos sentimientos: el fútbol y la religión. Mi padre, Manolo el Sastre, me había enseñado a leer, a escribir y a dividir por una cifra cuando aún no había cumplido los 6 años de edad. Fue mi maestro de primeras letras. Luego estudié el Bachiller Elemental en la academia Santo Cristo, de La Veguina, donde teníamos profesores que venían de Soto del Barco. Por eso, para hacer los exámenes finales íbamos al Instituto Carreño Miranda de Avilés. Recuerdo aquellos viajes en bus con los cánticos de compañeros y compañeras cuando regresábamos a Turón al atardecer. La ida era otra cosa, siempre me mareaba en las curvas del Padrún, y al cruzar Olloniego iba con el rostro más pálido que la cera. Hice la reválida y con 15 años me puse a trabajar en la sastrería de mi padre. Eso me dejaba mucho tiempo libre, así que me hice socio de la biblioteca, que estaba en la Casa Sindical. También me inscribí en el Ateneo y me apunté a la Polifónica Turonesa de Germán Prieto, esto por sugerencia de mi gran amigo de esa época, Chus Ordiz, de Linares. Era adolescente, así que empecé a escribir poemas y relatos cortos y me empeñé en que tenía que aprender mecanografía. Mis padres me compraron una máquina de escribir y en la Polifónica había una chica, Loli, de Los Cuarteles, que daba clases de mecanografía, así que para allá fui. Con 17 años le dije a mi padre que quería seguir estudiando, que aquello de la aguja no era para mí. En realidad era lo que él quería escuchar, pero aun así me echó una buena filípica. Me dijo que sí, que seguiría estudiando pero que me tenía que olvidar de la biblioteca, de la coral, del ateneo, de la literatura y de la máquina de escribir. Además, me hizo una advertencia sobre las mujeres: ‘Déjate de novias e historias por el estilo. En esta vida todas las cosas requieren un tiempo y el tuyo en adelante será estudiar, ya tendrás ocasión para lo demás’. Mi padre era muy insistente y esto me lo repitió muchas veces. Tras la charla me matriculé en el Instituto Bernaldo de Quirós, en Mieres. Allí hice Bachiller y Preu".

Manolo el Sastre y Mina de Fresneo

"Soy hijo único y siempre estuve muy unido a mis padres. Mi padre, Manolo, era sastre. Así le conocía todo el mundo, Manolo el Sastre, era muy recto y muy protector, con los años entendí que debía ser así. Mi madre, Mina de Fresneo, también cosía y trabajaba en la sastrería. Mi padre me enseñó mis primeras letras pero también me enseñó mucho más, fue el verdadero inspirador de mi aventura acerca de la historia de Turón. De niño me contaba historias del Turón de antes de la guerra, de los años veinte y treinta, cuando Turón casi tocó el cielo. Tenía una cultura superior a la media. Mi madre tenía una memoria prodigiosa, me inculcó el cariño y la admiración hacia la tierra de origen y hacia sus antepasados. Estuvo en la escuela de Doña Pira de Lago hasta los 16 años. La edad para dejarlo eran los 14, pero era tan estudiosa que la dejaron seguir. Le encantaba. Al revés que todos los niños, ella lloraba el día que no podía ir a la escuela. Era una lectora infatigable del Quijote, se sabía de memoria muchos fragmentos y los recitaba en la sastrería mientras cosía. Mantuvo siempre esa memoria. Aún con 95 años recordaba todas las capitales de Europa y América, los ríos y cabos de la Península y las antiguas regiones españolas con sus respectivas provincias. Se acordaba de la escuela. Me ayudó mucho con mis investigaciones sobre Turón. Recogí de sus labios informaciones tan dispares como la recolección de la escanda o los numerosos topónimos correspondientes a Fresneo y su entorno".

La academia en Turón

"Al acabar el Bachiller y el Preu en Mieres, me matriculé en la Universidad de Oviedo. Ya conocía la ciudad porque bajaba con mi padre a comprar paño para la sastrería. Un día vimos los cimientos del edificio ‘La Jirafa’, había un agujero que parecía que había caído una bomba. Me acuerdo de ‘Petra’ y ‘Perico’ y de la pajarera del Campo San Francisco. El día que hice las pruebas de madurez para entrar en la Universidad había ido a comer pollo al ajillo al bar La Alameda, en la calle Santa Susana. Después de dar un paseo me senté en uno de aquellos bancos blancos de hierro que había en el paseo de los Álamos, llegó un guardia con una libretina y me dijo que había que pagar para sentarse. Me levanté corriendo. Tenía poco dinero porque mi padre lo daba, pero lo justo para comer y que no gastase demasiado. El caso es que empecé a estudiar Minas en la Universidad y me di cuenta de que en Turón hacía falta una academia. Se acababa de abrir el Instituto y pensé que los alumnos que suspendiesen Matemáticas necesitarían apoyo durante el verano para aprobar en septiembre. Así que abrí una academia en el barrio de La Felguera. Fue el comienzo de uno de los periodos más felices de mi vida. Me encantan las matemáticas y la docencia. Abrí la academia en 1970 y estuve hasta 1991. Pasaron más de 1.000 alumnos. Me inventaba ‘trucos’ para hacerles más amenas las Matemáticas. Recuerdo una especie de moviola que empecé a utilizar para explicar el coseno, la usaba antes de que se aplicase al fútbol. Pintaba en la pizarra muy rápido el coseno y todas sus variaciones y parecía que se movía. Me gustaba tanto dar clase que se me pasaba la hora de terminar y me tenían que avisar que había otro grupo esperando en el pasillo. La academia tuvo mucho éxito. Recuerdo que a mi madre la pararon por la calle a finales de junio de 1974. Una vecina le dijo que tenía ganas de que llegase el 1 de julio para que su hija empezase a clase conmigo porque le habían dicho que si lo hacía aprobaría seguro. Es un poco exagerado, pero enorgullece. Sí que es verdad que cada año aumentaba el número de alumnos. En su mayoría eran del instituto, pero también los tenía de la Escuela de Minas de Mieres, de la de Magisterio o de primer curso de la Universidad. Mi madre me decía que por la academia había pasado medio Turón. Puede ser. Lo cierto es que a la puerta de la academia, desde las nueve de la mañana, siempre había un grupo de unos treinta chavales esperando para entrar a clase. Muchos acabaron siendo ingenieros, economistas, peritos, maestros, etc. Incluso, pasó por allí un grupo de turoneses que pronto serían muy populares por sus triunfos en el mundo futbolístico (Pachín, Redondo y David)".

El accidente que cambió mi vida

"Mi padre, con muy buen criterio, me había dicho que lo de la academia estaba muy bien, pero que buscase algo fijo y con futuro. Un amigo me comentó que estuviese pendiente del Boletín Oficial del Estado, que salían plazas. Me presenté a las oposiciones de interventor municipal y las saqué. Estuve cuatro meses en Ribadedeva y en el 82 entré en el Ayuntamiento de Oviedo. Salía de trabajar a las tres de la tarde, comía y me iba a Turón a dar clase en la academia hasta las nueve de la noche. Pero todo cambió el 1 de abril de 1991. Ese día volví a nacer y cambió mi vida. Desde hacía algunos años vivía en Pola de Lena y desde allí iba a trabajar a Oviedo y luego a Turón. Pero ese día ni llegué a Oviedo ni a Turón. Sobre las ocho de la mañana conducía por la recta que hay frente a la estación del Feve de Figaredo, cuando, de repente, creí percibir dentro de mi cabeza como una gran explosión que llenó todo de una luz vivísima más intensa que el Sol. Después como si hubiera entrado en un profundo túnel, todo fue oscuridad y silencio. Me estrellé frontalmente contra otro coche a 100 kilómetros por hora. El otro conductor, que iba con su novia, también era de Turón. A ellos no les pasó nada, pero lo mío fue grave. Me rompí las dos piernas por varios sitios y estuve año y medio de baja. Al parecer me había dormido y había invadido el carril contrario. Fue un golpe tremendo. Surgieron muchos comentarios sobre el accidente, unos inexactos, otros imprudentes, alguien le había contado a mi mujer que cuando los camilleros de la ambulancia llegaron al lugar del siniestro se encontraron con un cuerpo inconsciente, ensangrentado y roto".