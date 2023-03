"La protección del oso pardo es un gran logro de la sociedad asturiana"

El águila real, la reina absoluta de los cielos españoles, vuela alto y lejos esta semana gracias al estreno en salas y a la presentación en el festival de Málaga del documental "Iberia, naturaleza infinita". El paisaje asturiano es fundamental en la película y permite algunas de las imágenes más espectaculares. El tercer trabajo del director talaverano Arturo Menor aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías para ofrecer un majestuoso recorrido por la naturaleza ibérica a vista de un águila real. Menor (Talavera de la Reina, 1970) es biólogo, productor y director de cine de naturaleza. Ha dirigido los largometrajes "WildMed, el último bosque mediterráneo" y "Barbacana, la huella del lobo".

–¿Qué imágenes de las rodadas en paisajes de Asturias le impresionan más?

–Sin duda, la secuencia del salmón es la más impresionante. Filmar a esos increíbles animales es una experiencia única. El salmón es la “joya de la corona” de la fauna asturiana. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar su extinción.

–Sobre la fauna asturiana hay mucho filmado a lo largo de los años, ya desde los tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿qué aporta su película?

–Aporta una nueva perspectiva, porque veremos la naturaleza asturiana desde el punto de vista de un águila real. Y en la búsqueda de ese otro punto de vista, también nos hemos sumergido en los ríos para filmar al salmón, como he mencionado antes, y al mirlo acuático, un ave que “vuela” bajo el agua. Esperamos que el público disfrute con una cinematografía espectacular.

–¿Cómo se mantiene el entusiasmo creativo durante tantos meses, con un rodaje tan prolongado y paciente?

–Es fácil, porque nuestro día a día es muy excitante. Cada jornada es diferente y, aunque intentamos tener todo más o menos controlado, nunca sabemos lo que nos va a deparar el destino. En este trabajo no existe la monotonía.

–¿Hay mucha espera cuando se trata de retratar a animales como el oso o el urogallo, poco dados a "mostrarse" en público?

–Hay mucho trabajo previo, para localizar a estas especies y conocer los hábitos de algunos ejemplares concretos, para después poder filmarlos. Cuando llega el momento de rodar, las esperas en el campo me apasionan porque tengo que estar permanentemente el alerta y eso me hace conectar con la naturaleza y sentirme más vivo que nunca.

–El sonido es una pieza esencial en su película. ¿A qué le suena la Naturaleza asturiana?

–En esta película suena al rumor de las hojas en los hayedos de Somiedo, al viento de invierno soplando en los puertos de montaña de la cordillera cantábrica y al cantar de las aguas en las cuencas de los ríos Aller y Sella. Todo ello ha sido registrado por la maestría de Carlos de Hita, especialista en construir paisajes sonoros. En las salas de cine, con el sonido envolvente, el espectador tendrá la sensación de estar inmerso en esos paisajes.

–¿Qué se consigue visualmente con los últimos avances tecnológicos como los drones mosquito?

–Se logran cosas tan maravillosas como recrear el vuelo de una golondrina, recorriendo las calles de nuestros pueblos. Siempre he admirado a estas aves y muchas veces me he imaginado como debe ser su vuelo, raudo y acrobático. Ahora ya no es necesario imaginarlo, podremos sentirnos como una golondrina por unos minutos.

–¿Cómo se trabajó con el "reparto"?

–Necesitábamos a un protagonista que tuviese una gran capacidad para desplazarse y que tuviese su área de distribución por toda la península. En este perfil encajaba el águila real.

–¿Había varias águilas? ¿Estaban amaestradas?

–Para interpretar el papel de las cuatro águilas reales que aparecen en la historia, ha sido necesaria la participación de catorce ejemplares. De esa cifra, diez eran águilas silvestres y cuatro eran aves de cetrería. Algunas de las tomas más espectaculares de la película se han hecho con aves completamente salvajes.

–¿Tiene nombre la protagonista?

–No le hemos puesto nombre al águila porque las aves en la naturaleza no tienen nombre.

–¿Se "sabían" bien el papel...?

–Las águilas no interpretan ningún papel, por eso nosotros debemos saber qué son capaces de hacer las águilas y escribir el guion con esa información. Hacemos el guion a su medida.

–En la Naturaleza conviven belleza y dureza…

–La Naturaleza es vida y en la vida la belleza y la dureza son antagónicas. Son como la haz y el envés de una hoja, distintos pero íntimamente unidos. En esta película mostramos la belleza de la naturaleza ibérica y los momentos duros que experimentan algunas especies.

–¿Fue duro dejar fuera material?

–El 90% del material rodado se quedará en los disco duros. Hemos montado la película con el material más selecto que hemos conseguido rodar. A mí me resulta duro descartar material, porque sé lo que ha costado conseguir cada plano, pero para eso cuento con dos grandes montadores que hacen un gran trabajo. No cuestiono nada de lo que ellos descartan.

–¿Qué sorprenderá más al público?

–Si lo cuento ya no sería sorpresa. Pero creo que, como he comentado, les va a gustar mucho la secuencia de la golondrina.

–¿Cómo director de fotografía, qué paleta de colores le fascinó más?

–Sin lugar a dudas, la variada paleta de colores del otoño en Asturias. La gama de tonos ocres, rojizos y anaranjados de los hayedos en Somiedo, la diversidad de verdes en los pastos de montaña, los amarillos de los bosques de ribera, los azules cambiantes de sus cielos. Un espectáculo de colores que hace que merezca la pena venir a Asturias a vivirlo en primera persona.

–¿Su película es una llamada de advertencia sobre lo que nos espera?

–Es una invitación a enamorarse de la naturaleza ibérica y una llamada de atención sobre determinadas amenazas.

–Elija un paisaje asturiano especial para perderse. O para encontrarse.

–Cuanto estuvimos haciendo las localizaciones y no tienes la presión del rodaje, disfruté mucho paseando por la tranquilidad de los bosques de Muniellos.

–¿La Naturaleza infinita que muestra en su película tendrá fin si no la cuidamos?

–Sin lugar a dudas. Hay que seguir la senda de otros proyectos que han sido un éxito para la conservación de la naturaleza, como la protección del oso pardo. El papel jugado por los habitantes de Asturias ha sido determinante para que hoy la especie esté recolonizando territorios en Galicia, Zamora y Portugal. Un gran logro de la sociedad asturiana en su conjunto. Para evitar la extinción del urogallo cantábrico y el salmón será necesaria la misma unión y determinación por parte de todos.

–¿Cuáles fueron los mayores obstáculos, adversidades o imprevistos?

–El mayor obstáculo, desgraciadamente, siempre es la falta de apoyo económico.

–¿Le veremos más por los paisajes de Asturias con la cámara al hombro?

–Sin duda. Y sin cámara también, ja, ja, …