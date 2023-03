"Mi infancia en El Musel fue la de un gorrión salvaje en el monte"

José Ángel de Martino Tenás (Gijón, 20-2-1945), segundo de los tres hijos de Modesto de Martino Meré y Elvira Tenás Rivero, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en El Musel, donde fue el primer gerente de la terminal de minerales Ebhisa. Capitán de la Marina Mercante vocacional, en el suelo de su casa no hay parqué, sino maderas pulidas procedentes de un barco de la Black Start Line, la compañía del "Titanic".

Nadar. "Nací en el puerto de El Musel, en la antigua casa de los prácticos, que estaba al borde del mar y al lado del Petit Bar. Vivíamos en el segundo piso, porque mi padre era el responsable del servicio sanitario del Puerto, del botiquín. Tuvo la sensata idea de enseñarnos a nadar a los tres hermanos en cuanto aprendíamos a andar. Nos llevaba al testero del primer espigón de El Musel, nos lanzaba al agua amarrados con un cable de la luz a la cintura, de la que tiraba cuando nos veía apurados. Aquello me salvó la vida, porque con 7 años me dormí mientras estaba pescando en El Musel y caí al agua. Tardaron en darse cuenta y cuando se tiraron al agua a por mí, yo ya había salido nadando hasta la escalera".

Los juegos en El Musel. "El Musel era entonces un barrio muy poblado. Hoy en día 120.000 toneladas de carbón las mueve en dos días un barco con 20 tripulantes. Entonces hacían falta del orden de 40 barcos muchos días, cada uno con 40 tripulantes. Eso explica la vida que había entonces en El Musel, un barrio como Cimadevilla, pero mucho más activo. Mi infancia en aquel Musel fue como la de un gorrión salvaje suelto en el monte. Los niños pasábamos todo el día haciendo chabolas, enredando entre la madera, tirándonos piedras de carbón que es como hacíamos la guerra contra los de El Muselín cuando nos venían a quemar la hoguera de San Juan, o contra los de Aboño que venían a provocarnos. Otras veces marchábamos los de El Musel a Aboño, cruzando el túnel y todos teníamos un ángel de la guarda, porque el juego era cruzar corriendo delante del tren, cuando pitaban para dar salida a los convoyes que volvían de vacío a Langreo a por carbón. Era un mundo salvaje, con otros juegos saltando de barco en barco, subiendo a pescar panchinos o calamares desde mercantes, o yendo a prender fuego al brezo que había en la falda de la Campa Torres cuando había viento del Nordeste para que el fuego subiera por la ladera, con lo que acaban persiguiéndonos los guardias de la Junta de Obras del Puerto, o a romper cristales o a cazar gatos en los almacenes del Puerto con el mastín que tenía ‘El Pinga’. Cuando hacíamos alguna travesura, como cuando mi hermano y yo, que tenía 6 años, desamarramos la lancha de los prácticos para jugar a los piratas y acabamos en medio de la dársena, nuestros padres nos decían que nos iban a mandar con ‘La banda del tanque’, que eran unos gitanillos que se acercaban a los barcos cuando acaban de comer las tripulaciones para que les echasen en un tanque las sobras".

Los jesuitas. "A los 5 años empecé a ir a la escuela de Anita, en El Muselín, con el banquín y la pizarra, y después con Frutos. Al cumplir los 8 años empecé al colegio, con los jesuitas en la Inmaculada. Cogía el tranvía en El Musel, que tardaba media hora y luego una caminata de 20 minutos para llegar al colegio. Aquello para mí fue como si de repente me hubiesen sacado del bosque y me hubiesen metido en la cárcel de por vida, con chavales que no conocías de nada y que no sabían andar a pedradas por la calle; era tremendo. Luego hice nuevos amigos. En la Inmaculada fui capitán del equipo de mi curso de baloncesto y luego hicimos un equipo de antiguos alumnos, llegando a jugar en Segunda División, en la que también participé con un equipo de la OJE. Yo, que soy zurdo, jugaba de alero izquierdo".

Traslado a El Llano. "Con 14 años dejamos la vivienda de El Musel y nos fuimos a una casa con una finca de 12.000 m2 en lo que hoy es la calle Ana María, en El Llano. En la finca teníamos la mayor plantación de lúpulo de Asturias y otra plantación de tabaco. Allí conocí a mi mujer, Angelines González, hija del fotógrafo de Foto Ángel, que vivía cerca y que era amiga de mi hermana. Con 18 años ya éramos novios".

Escuela de Náutica. "Tras acabar con 17 años Preu en los jesuitas me fui a La Coruña, a estudiar en la Escuela de Náutica. Durante las vacaciones trabajaba de buzo, en las campañas de recogida de ocle o inspeccionando casos de barcos. Acabé la carrera con 23 años y con 24 mandé mi primer barco como capitán, el ‘Juan B. Buesa’. Luego mandé otro mayor, el ‘Liana’".

Minas a la deriva. "Una de las campañas más preciosas que hice fue el recorrido de todos los fiordos de Noruega, durante todo el periodo de sol, entre mayo y septiembre; eran una maravilla. También me gustaba mucho navegar por el mar del Norte, que en aquellos tiempos era muy estresante, aunque era la forma de curtirte bien en la navegación. Era una época en la que todavía existían los avisos de ‘mina a la deriva’ de las que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial, no había GPS y te las tenías que arreglar con el radar y el goniómetro, yendo de buque en faro a buque en faro –de chata en chata que se llamaba– librando los bajos, en un mar con poco calado que a veces teníamos que surcar con nieve, ventisca o con temporales".

Accidente cerca de Bermudas. "En 1969, regresando de Estados Unidos, donde habíamos ido a llevar una estatua de Pedro Menéndez que el Ayuntamiento de Avilés regaló al de Miami, y a cargar en Nueva York y en Baltimore el tren de hojalata que se iba a instalar en Ensidesa, tuve un accidente importante. Yo estaba de primer oficial del ‘Liana’. A la altura de las Bermudas, nos íbamos a cruzar con los restos de un ciclón tropical. Por precaución, porque ya empezaba a haber mar gruesa, bajé a reconocer las bodegas con el contramaestre y uno de los tablones que sujetaban la carga se desprendió y me alcanzó y me fracturó la base del cráneo. El capitán lanzó un SOS. Respondió un barco de posición meteorológico de Estados Unidos, que preguntó de qué raza era yo, tras lo que se ofrecieron a auxiliar, pero tardarían 18 horas. A la vez contestó un barco factoría ruso que regresaba de haber estado pescando en Perú. Sus médicos fueron los que me asistieron. Ese barco luego nos acompañó durante 10 días navegando hasta Finisterre. Cuando me recuperé intenté ponerme en contacto con los rusos para agradecerles y no hubo manera. Al final tuvimos que mandar una nota de agradecimiento al Consulado".

Boda. "Aquel accidente sirvió de detonante para acelerar la boda con mi mujer, al año siguiente, en lo que entonces era la capilla de la Trinidad, que es donde hoy está el Museo Barjola. El viaje de novios fue a La Coruña, porque inmediatamente tenía que embarcar".

La mili. "En 1970 hice la mili, que iba a ser de seis meses, al ser marino mercante. De los tres meses en el cuartel de Ferrol, no estuve ni 15 días, porque el truco era matricularte para capitán de pesca con lo que tenías permisos por los exámenes. Aquellos tres meses fueron las mejores vacaciones de mi vida, porque había estado navegando ya y mandando un barco y tenía dinero, con lo que aunque eras marinero te sentías capitán general. Hice la mili con Ceferino García Undina, que luego fue comisario del Puerto de El Musel. Íbamos de fiesta en fiesta. Luego tocaban tres meses de navegación. Me busqué una recomendación buena y los hice en el ‘Cíes’ un guardacostas con base en El Musel. Aparte de salir a la mar a pescar calamares, inspeccionábamos pesqueros. Una vez nos avisaron de que uno de Francia estaba pescando ilegalmente a la altura de Tinamayor. Cuando llegamos, nos abarloamos y el sargento me dio el cetme y me dijo: ‘Si ves que algo se complica disparas al radar o a otro sitio, pero no a la gente’. Nos acercamos con la zódiac al costado del pesquero, que tenía la cubierta llena de las tripas de la merluza que la estaban eviscerando y abrieron la trampilla echándonoslas encima. Al final los empapelamos. Solo estuve un mes en el ‘Cíes’: tuve una negociación muy dura con el comandante, que estaba desesperado porque iba a pasar revisión un oficial de alta graduación y el barco estaba indecente, con algas pegadas al casco. Yo, como era buzo, le dije que se lo podía arreglar, limpiando todo el casco, pero a cambio de no volver al barco hasta que me licenciara. En un par de mañanas le dejé el barco niquelado".

Unión Asturiana Estibadora. "Dejar de navegar me costó, porque me gustaba, pero mi mujer insistía, porque ya teníamos proyecto de tener familia. En 1973 me incorporé como director de operaciones a Unión Asturiana Estibadora, que se ocupaba fundamentalmente de la descarga de carbón y mineral para Ensidesa y la carga de productos siderúrgicos, primero en El Musel y después también en Avilés. Al año siguiente nació mi hija Diana. La etapa en Unión Asturiana Estibadora fue muy dura. Las operaciones de carga y descarga ya se hacían las 24 horas y yo vivía prácticamente colgado del teléfono fijo de casa, recibiendo llamadas tres o cuatro veces por la noche, porque los capataces no hablaban inglés y siempre había algún lío con tripulaciones o con capitanes de los barcos".