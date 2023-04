"En Matemáticas de Valladolid, la mitad éramos alumnas"

–Nací en Valladolid en 1953. Mi padre era viudo y tenía dos hijas pequeñas del primer matrimonio. Con mi madre tuvo 6 hijos. Una murió a los 5 años y heredé su nombre.

–¿Hay mucha diferencia de edad entre ustedes?

–Soy la pequeña. Con la mayor de mi padre casi 30 años; con la mayor de mi madre, 19. Tenemos muy buenas relaciones aunque coincidimos poco por la diferencia de edad y porque vivían en un pueblo de Zamora con un tío sacerdote. Cuando murió mi padre, una de ellas, la que seguía viva, aumentó la relación porque era muy protectora de mi madre. Con mis sobrinos de la que tuvo hijos me trato mucho porque, por edad, son como primos.

–Hable de su padre.

–Juan Gil y Zamora. Ponía el "Y" porque decía que Gil podía confundirse con un nombre. Era maestro de escuela. Procedía de la zona de Benavente pero fueron a vivir a León porque mi abuelo era maestro de capilla y bajo de voz y para ejercerlo se opositaba a ciudades con órgano en sus iglesias principales. Acabó en la colegiata de San Isidoro de León. En casa la música era muy importante.

–¿Cómo era su padre?

–Muy optimista, muy enamorado de mi madre y vocacional de la enseñanza. Volvía contento del trabajo.

–¿Y con usted?

–Consentidor, dentro de un orden. Al ser la pequeña los demás me abrieron camino. Mi casa era centro de reunión para muchos amigos, que se hacían amigos de mis padres, porque estaban muy abiertos hacia la juventud.

–Su madre.

–Amparo, de Geras de Gordón (León), zona de mucha influencia asturiana en expresiones y toponimia. Mi abuelo había estudiado en el Seminario. Eran ganaderos de vacuno, productores lácteos y un poco la intelectualidad: se reunían para el debate político y arreglar el pueblo. Mi madre estudió -fue alumna de mi padre- y era muy inteligente y buena persona. Se llevaban 23 años y formaron un matrimonio muy bonito.

–¿Qué tal era con usted?

–La recuerdo con un cariño tremendo, muy madraza, pero no quería que fuera una mimada. Tenía un sentido muy alto de la justicia. Tengo el buen recuerdo de que pasó sus últimos tiempos en Asturias con una vida muy digna y un final tranquilísimo. Los últimos meses, que perdía algunas veces la cabecina, me dijo cosas preciosas que me han ayudado tanto...

–¿Qué tal vivieron?

–Ya conoces la frase de "ganas menos que un maestro de escuela". No teníamos ni medio lujo y mis tres hermanos estudiaron en Madrid con becas, pero alegría había bastante. Casi no había juguetes, pero hacíamos obras de teatro en casa hasta que marchó Pedro cuando yo tenía 11 años.

–¿Había alguna ideología en su familia?

–Mi padre era un conservador apaciguado. Era profesor en Pendueles en la guerra y lo denunciaron por "sacristán y organillero", porque tocaba el armonio en la iglesia y el piano en el casino. Estuvo preso en la Iglesiona de Gijón pero escapó con otros por la desembocadura del Nalón.

–¿Y su madre?

–Desde que murió mi padre se hizo conservadora, pero antes tenía unas ideas más rebeldes.

–¿Cómo era usted de niña?

–Muy revoltosa. En los colegios me llamaban "Rabos de lagartija" y "Cascabel", mote que también me lo pusieron en el coro universitario. Según mi hija, que es psiquiatra, podría tener déficit de atención. Estaba mucho sola, porque mi hermanos ya se habían ido de casa a estudiar, y jugaba a las maestras y hacía exámenes y tomaba la lección.

–¿Qué le gustaba?

–Coser, hacer manualidades y, sobretodo, cantar. Mis padres tocaban el piano y mis hermanos, el acordeón. Querían que estudiara solfeo pero no tenía concentración y no aprendí. Tenía un oído estupendo, sabía todas las canciones de Marisol y con 7 años me presenté a un concurso de la radio cantando "Chiquitina". Mi madre no me dejó cantar "Tómbola" porque era amayorada y me indignó que ganó una niña que cantó "Popotitos".

–¿Dónde empezó a estudiar?

–En la aneja a la normal, como aquí La Gesta, hasta los 9 años. Doña Piedad de la Gándara me hizo tenerle mucha simpatía por las matemáticas a los 7 y 8 años. Me reñía por inquieta pero me valoraba. Luego fui a las jesuitinas de Valladolid.

–¿Qué tal estudiaba?

–De jovencita, tirando a bien porque me concentré mucho en algunos cursos. Por hablar, pasé más horas fuera de clase de gramática que dentro, pero me consideraban responsable.

–¿Es creyente?

–Soy agnóstica, pero fui creyente y me recuerdo rezando rosarios con los brazos en cruz para que una buena amiga mía sacara la mejor nota.

–¿Cómo era Valladolid?

–Lo más peculiar era mi casa. Nací y viví hasta los 14 años en un edificio de los jesuitas -para los que trabajaba mi padre dando clases en una Formación Profesional- en el que estaba la sede del Frente de Juventudes, la Casa Social Católica, donde se formaba a mujeres de servicio, y un cine muy grande. Había muchas actividades juveniles, fiestas y se organizaba la cabalgata de reyes.

–¿Y el cine?

–Había sido un frontón que se convirtió en cine con anfiteatro y gallinero. Íbamos en zapatillas a ver dos películas por semana.

–¿Qué adolescente fue?

–Fui niñona mucho tiempo. Tenía mis amigas pero eché en falta un hermano cerca.

–¿Sabía qué quería ser?

–Me gustaba mucho Magisterio y no lo hice para no tener que dar clases de Geografía ni de Gramática. La Historia del Arte y la Literatura sí me gustaban y las matemáticas siempre me parecieron muy bonitas.

–¿Siempre pensó en estudiar?

–Estudiamos todos y mis padres lo estimulaban. Mi madre quería que todos fuéramos funcionarios y pudiéramos estar seguros toda la vida con un sueldo, pequeñito, pero fijo.

–¿Cuándo se inclinó por las matemáticas?

–A mi padre le gustaban mucho. Fue determinante, a los 14 años, una profesora de Química que daba matemáticas. Además, Pedro mi hermano ya estudiaba matemáticas que era una carrera muy difícil y yo no quería herniarme. Me gustaba cuando tenían una aplicación. La abstracción es muy útil pero me gusta concretarlo.

–¿No era carrera de hombres?

–No, las chicas casi éramos la mitad. La salida era la enseñanza y en ella no nos veíamos raras.

–Llegó a la universidad en 1970. ¿Con qué actitud?

–A la expectativa, pensando si podría con aquella carrera tan difícil. Hice buenas amigas y las conservo. El primer año era una selectivo común con Física e Ingenierías.

–Era el tardofranquismo ¿Le interesó la política?

–Empecé a enterarme de algo en segundo. Éramos 100 alumnos y nos juntábamos con gente de otros cursos. Los mejores alumnos tenían muchas inquietudes y algunos estaban afiliados, muchos de ellos al Partido del Trabajo. No me metí en política, quizá por cobardía. En enero nunca tuve clases porque era el mes de las asambleas. Había causas y razones. La política se notaba hasta en la canción. Aunque sólo falté un día a clase estuve simultáneamente en dos coros y en algún trío.

–Hablemos de sus coros.

–El director del coro universitario era inspector de policía pero se comportaba como medio padrecito. El otro era un coro vasco. La Universidad del País Vasco era pequeña y muchos estudiantes iban a Pamplona y otros a Valladolid, sobre todo médicos. Allí estábamos controlados por la policía y donde cantábamos nos seguían escrupulosamente. En el día de Santa Águeda cantábamos por la calle, incluido el gobierno civil. Nos pedían que tradujéramos las canciones del euskera, que quise aprender pero nunca supe. Nunca noté ambiente político, nunca intentaron catequizarme y nunca me sentí rechazada. Soy poco suspicaz, salvo que me den razones.

–¿Iba de bares?

–Nunca me gustó el alcohol, pero iba a todo y en casa me dejaban ir de camping y hacer autoestop. Mis amigas decían, "llama a mis padres para que me dejen ir y estén más tranquilos".

Voz preciosa, datos imprecisos y reconocimientos abrumadores María Ángeles Gil Álvarez, (Valladolid, el 15 de septiembre de 1953), catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo, canta bien, habla mucho, con gracia, naturalidad y algo de nervios. Licenciada en Matemáticas, especialidad Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de Valladolid, se instaló en Asturias en 1976, llamada por su hermano Carlos Gil, introductor de la cátedra de Matemáticas en la Universidad de Oviedo. Doctora por Oviedo en 1979, investigadora asociada en la Universidad de California en Berkeley es catedrática desde 1991 del departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Oviedo. Es autora/coautora de más de cien artículos en revistas científicas y de varios capítulos de libro recogidos en la Web of Science. Ha trabajado en el desarrollo de nuevos métodos estadísticos para el análisis de datos imprecisos, campo en el que su grupo de investigación es líder mundial. Está casada con José Manuel González Díaz, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Oviedo y tienen dos hijas treintañeras: Pilar y Amparo. En los últimos años ha acumulado reconocimientos que la tienen abrumada: la medalla de Plata del Principado de Asturias, la medalla de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales de España y secretaria de la de ciencia e ingeniería de Asturias que se creó en noviembre de 2021.

–Con tanto cantar en coros en sus años universitarios por Valladolid, ¿cómo le fue la carrera?

–Tenía ese componente social que da el coro, algún viaje, una actuación. No fui una estudiante brillante. Tardé 6 años en acabar la carrera. Apreté el año en que murió Franco, que cerraron la universidad, y en 9 meses saqué casi dos cursos y medio.

–¿Qué la estimuló?

–Nos juntamos a estudiar tres amigas y funcionó. También una experiencia, que he sacado como conclusión. En el verano de 1975 un grupo de amigos vinimos andando, con mochilas, lluvia y de campings desde Valladolid hasta la base del Naranjo de Bulnes y acabamos en Poncebos y fue tan duro para gente que no éramos expertos en montaña que, cada vez que pensaba en eso, trabajaba más, pensando en lo que había andado, en que no podía volver atrás y que tenía que seguir adelante. Desde que acabé la carrera he trabajado como una burra.

–¿Fue su primera vez en Asturias

–No, mis padres vivieron aquí y siempre quisieron mucho Asturias. Mi hermana mayor se casó con un asturiano de la Felguera y visitándola conocí Gijón, Oviedo y Llanes para saber dónde le había pillado a mi padre la guerra.

–¿Tuvo novio o novietes en la carrera?

–Tuve amigos y amigas; novio, no. En términos bíblico el primer varón que conocí fue un asturiano cuando vine a vivir: mi marido.

–Acabó la carrera ¿y...?

–Mi hermano Pedro sacó la agregaduría de investigación operativa con 28 años. Tuvo que montar un equipo, porque aquí no había matemáticas, y vinimos María Jesús Laborda, José Garrido, Teófilo Brezmes y yo.

–¿Dónde se instaló en 1976?

–En Gijón, con una chica que había estudiado un año conmigo y a la que no conocía demasiado. Estuve 9 años. Asturias me encantó. Ese año se emitía «Heidi» y la montaña siempre me chifló. Nací en la llanura, pero la montaña me tira y aquí asomo y está en todas partes. El mar es maravilloso, pero la montaña...

–¿Qué tal la universidad?

–Venía de dar clases particulares y siempre me había gustado la enseñanza, pero nunca pensé en darla en la universidad. No tenía idea de lo que era la investigación.

–Tenía 23 años.

–Y muchas veces llevaba trenzas. Una chica repetidora que me vio consultando los horarios me dijo «¿tú que empieces, ahora, ne? Y le dije que «sí, a dar clases». Ese año cambió mi visión de la vida y me dio la responsabilidad. Da más vergüenza que un alumno vea que no sabes a que lo vea un profesor. Preparaba las clases a destajo porque quería explicar las matemáticas, que se entienda el por qué de cada cosa. La estadística tiene de precioso la interpretación.

–¿Cuándo se decantó por la estadística?

–En el plan de estudios de Valladolid se daba en tercero. Pedro había hecho la especialidad en la Complutense. Luego, mi hermano Jesús, aparejador de Hacienda en Burgos, quiso hacer matemáticas. A Jesús le imitaba en lo que podía: somos los que más nos parecemos y es muy bromista.

–¿Cuándo conoció a su marido, José Manuel González Díaz, catedrático de Química Orgánica?

–El primer año. Entonces él estudiaba químicas. Es el mejor regalo que me dio la vida y los he tenido muy buenos. Fuimos novios 7 años. Nos casamos en 1984 y vinimos a vivir a Oviedo a finales de 1985 y eso que es playu y del Sporting, pero, como dice él, suficientemente liberal como para dejar que sus dos hijas sean carbayonas.

–¿Su matrimonio se parece a lo que vio en casa?

–En cuanto al cariño, los dos hemos aprendido de nuestras familias, pero ambos trabajamos y no hemos diferenciado el papel de la madre y el padre, de la mujer y el hombre. Me animaba a seguir yendo a los congresos cuando acababan de nacer nuestras hijas para mantener los contactos académicos.

–Usted hizo estancia en Estados Unidos.

–Veinte meses en Berkeley (California), de 1988 a 1990, una experiencia preciosa. Fui con mi marido, él con una beca Fulbright, yo con una del ministerio. Aprendes muchas cosas y ves a gente fuera de serie que es humilde.

–¿Cuándo nacieron sus hijas?

–La mayor, Pilar, es "made in USA" pero nació aquí volvimos. Es psiquiatra en Palma de Mallorca. La segunda, Amparo nació en 1992. Hizo Administración y Dirección de Empresas (ADE) y un máster de riesgos laborales y trabaja en H&M porque le encanta la moda de toda la vida.

–¿Fue una madre presente?

–Sí, los dos. Lo primero que hicimos fue tener una persona en casa que pudiera hacerse cargo de nuestras hijas si enfermaban. Luego arreglamos los horarios para llevarlas a las actividades extra escolares. Hubo edades en las que tuvimos que aguantar bastante. Me costaba mucho dejarlas marchar al principio.

–¿Le costó la maternidad?

–No. La pensé mucho, creía que tener hijos era un gesto egoísta por mi parte. Me preocupaba ser madre obsesiva y exigente. Cuando me decidí planifiqué tener dos. No he priorizado mi carrera profesional a la personal.

–¿Alguien se lo reprochó?

–Me lo comentó. Prioricé a mi marido porque era al que conocía y a mis hijas, entonces, todavía no. Mi marido sí tenía en su carrera una tradición de estancia fuera y yo no quería estar dos años sin él. Eso retrasó algo mi maternidad, pero me enriqueció mucho. Al final pensé, no sé si con egoísmo o soberbia, ¿cómo nos vamos a dejar huella de esta relación tan buena que tenemos?

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Bien, en general y en los reconocimientos de los últimos años, exageradamente bien. Me ha pillado un momento bueno en el que se ha querido reconocer el trabajo de la mujer y yo he trabajado mucho. Hay muchas más que han trabajado mucho y muy bien con más dificultades. Nunca sentí que fuera tratada de manera distinta por ser mujer y cualquier compañera del departamento te diría lo mismo. Eso no quiere decir que no haya sitios en que pasé.

–¿Influyó en eso su hermano?

–No en el sentido de que Pedro hiciera una política igualitaria, sí en el que no discriminaba. En el departamento empezamos dos hombres y dos mujeres y en el número de tesis que dirigimos los dos hay prácticamente paridad. Cuando me dieron la medalla de plata de Asturias quedé helada.

–¿Y eso?

–Era consejera Ana González, ahora alcaldesa de Gijón. Le pregunté por qué yo y me contestó «esto no es un concurso, no te preocupes, tienes méritos suficientes». Ahora soy académica de las Ciencias y secretaria de la de Ciencia e Ingeniería de Asturias, que se creó en 2021. Me ha emocionado muchísimo la iniciativa de una profesora del colegio La Toba de Avilés que mandó a sus alumnos hacer un rincón violeta para la semana de la mujer y que se enteraran de mi vida y, con la composición de lugar que se hicieron, grabaron vídeos y crearon pósters.